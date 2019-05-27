 Йованович отримала свою винагороду у вигляді посади посла, - Джуліані звинуватив посла США в інформаційній кампанії проти Трампа

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Говорячи про майбутнє посла США в Україні Марі Йованович Джуліані висловив думку, що "так чи інак вона працюватиме на Сороса".

"Все, що я можу сказати, - це те, що я про неї чув. А саме - що її посольство було тісно замішане в розшуку брудної інформації та фабрикації її проти людей, зайнятих у кампанії Трампа. Ще вони були тісно залучені в допомогу Соросу (включно з блокуванням одного з кейсів, який міг би йому нашкодити), і в цій справі представником були вона та Джордж Кент. Власне, вони і підготували всю цю історію зі Спеціальним Прокурором (для проведення незалежного розслідування зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з Росією. - ред.). Це було до того, як вона отримала свою винагороду у вигляді посади посла. І вони все це звели в одне, а потім використовували як спосіб захистити Сороса, що має жахливий вигляд. Адже якщо ми читаємо вам лекції про корупцію, то не можна щоб на цьому тлі у нас сидів наш власний корупціонер", - заявив адвокат Трампа.

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Повну версію інтерв'ю з Руді Джуліані: "Посольство США в Україні замішане в брудній кампанії проти Трампа і в допомозі Соросу. Не можна читати вам лекції про корупцію і щоб на цьому тлі сидів наш власний корупціонер" читайте ТУТ.