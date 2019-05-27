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Все про:Трамп (1803) Йованович (169) Джуліані (16)

 Йованович отримала свою винагороду у вигляді посади посла, - Джуліані звинуватив посла США в інформаційній кампанії проти Трампа

Особистий юрист президента Трампа Руді Джуліані звинуватив посла США в Україні Марі Йованович у "розшуку брудної інформації та фабрикації її проти людей", зайнятих у президентській кампанії Трампа.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Говорячи про майбутнє посла США в Україні Марі Йованович Джуліані висловив думку, що "так чи інак вона працюватиме на Сороса".

"Все, що я можу сказати, - це те, що я про неї чув. А саме - що її посольство було тісно замішане в розшуку брудної інформації та фабрикації її проти людей, зайнятих у кампанії Трампа. Ще вони були тісно залучені в допомогу Соросу (включно з блокуванням одного з кейсів, який міг би йому нашкодити), і в цій справі представником були вона та Джордж Кент. Власне, вони і підготували всю цю історію зі Спеціальним Прокурором (для проведення незалежного розслідування зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з Росією. - ред.). Це було до того, як вона отримала свою винагороду у вигляді посади посла. І вони все це звели в одне, а потім використовували як спосіб захистити Сороса, що має жахливий вигляд. Адже якщо ми читаємо вам лекції про корупцію, то не можна щоб на цьому тлі у нас сидів наш власний корупціонер", - заявив адвокат Трампа.

Читайте також: Америка підтримуватиме Україну, це наш курс, - Джуліані

Повну версію інтерв'ю з Руді Джуліані: "Посольство США в Україні замішане в брудній кампанії проти Трампа і в допомозі Соросу. Не можна читати вам лекції про корупцію і щоб на цьому тлі сидів наш власний корупціонер" читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129037
 
 
 Топ коментарі
 
Вірно сказано:"Нельзя читать вам лекции о коррупции и чтобы на этом фоне сидел наш собственный коррупционер".
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Те кто у нас за Йованович, пусть знаю, что именно она еще до должности посла США активно раскручивала "кольчужное дело"!!! И Украина пострадала, экспорт нового вооружения Украины пострадал!!!
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Кацапня на ветке возбудилась))) Джулиани не только бывший мер Ню-Йорка, который за свою каденцию уничтожил преступность в городе, он ещё и очень хороший прокурор, так что дело он своё знает. Да и адвокатом у Трампа он всего-то год. Выдыхайте, зебилы, выдыхайте. Не даром же Беня удрал из Вены в Тель-Авив, а потом в Украину...
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Вірно сказано:"Нельзя читать вам лекции о коррупции и чтобы на этом фоне сидел наш собственный коррупционер".
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Те кто у нас за Йованович, пусть знаю, что именно она еще до должности посла США активно раскручивала "кольчужное дело"!!! И Украина пострадала, экспорт нового вооружения Украины пострадал!!!
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В мутному ставку добре рибу ловити. На жаль Україна в цьому плані настільки відповідає народній мудрості, що навіть з-за океану сюди "вудочки закидують".
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О коррупции нам рассказывает адвокат Кернеса и Рабиновича.))
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Ничего, сейчас МВФ установит вам антикоррупционный суд и перейдете вы под внешнее управление. И это хорошо, и это правильно. ЗЕбилам в руки отдавать управление финансами нельзя "спички деньги детям не игрушки".
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Йованович -меж двух огней.Трамп все рамки приличия потерял.А Джулиани - просто адвокат дьяволов,и Гепы -тоже.Работа у него такая.Он хорошие бабки стрижёт с дьяволов.Недаром соивая банда начала играть с 2014 против Украины.Ленинский принцип-чем хуже ,тем лучше- давно взят тайным агентом ФСБ пораженко на вооружение.Котлы, Мински,уничтоженные и бесправные добровольцы,обвал гривни ,нищие пенсы и селяне,народ сбежавший за границу,не освобождённая от рашистов Украина,бесконечные виноватые папередники и грабеж.Мегаграбёж.беззастенчивый.Доколе эта банда будет травить жисьть украинцам???
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Нужно очистить Украину и от Сороса и от Джулиани и всех грантоедов предателей .
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Кацапня на ветке возбудилась))) Джулиани не только бывший мер Ню-Йорка, который за свою каденцию уничтожил преступность в городе, он ещё и очень хороший прокурор, так что дело он своё знает. Да и адвокатом у Трампа он всего-то год. Выдыхайте, зебилы, выдыхайте. Не даром же Беня удрал из Вены в Тель-Авив, а потом в Украину...
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Так и Бенин сын, по слухам, из США эвакуировался, а всего то только федералы его на беседу пригласили. Наверное, папа сыну объяснил, что федералы - они как клещи вцепляются: пойдет сын свидетелем по одному делу, а сядет - по другому.
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Тут хорошая каша заварилась! Демы обляпались серьезно.
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А, может, список неподсудных, о котором говорил Луценко, таки действительно существует? Он говорил, что этот список ему представила вот эта Маня. Вот будет интересно, если он как факир вытащит его из рукава. Йованович отримала свою винагороду у вигляді посади посла, - Джуліані звинуватив посла США в інформаційній кампанії проти Трампа - Цензор.НЕТ 927
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ага, то Йованович з Кентом і передали компромат Лещенку, яким Лещенко козиряв на весь світ!
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і що, багато заробив? кримінальну відповідальність хіба що))
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Йованович, Лещенко і Ситник мабуть розраховували на великі демократичні гроші від вигашу Хіларі, але не склалося. І тепер вони мають проблеми
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Она уволена, потому свободна сама выбирать свой дальнейший путь.
Как бы это не нравилось некоторым адвокатам.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЙованович отримала свою винагороду у вигляді посади посла, - Джуліані звинуватив посла США в інформаційній кампанії проти Трампа
 
 
 
 
 
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