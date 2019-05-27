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Все про:вибори (3840) Разумков Дмитро (49) Слуга народу (8) Корнієнко (1)

 Про класичні американські праймеріз не йдеться, - в партії "Слуга народу" розповіли, як відбиратимуть кандидатів

Кандидатів від партії "Слуга народу" відбиратимуть за заявками на сайті політсили. Претендентів перевірятимуть на відповідність вимогам партії, цінностям політсили. Також претендентів перевірятимуть на можливу причетність до корупції. Крім того, вони пройдуть інтерв’ю з керівництвом партії та кадровиками.

Про це на прес-конференції повідомив глава виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Мене запитують, а де ви візьмете людей... Ми людей знаходимо, дуже багато людей були задіяні у волонтерській кампанії, у нас понад 600 тисяч осіб зареєструвалися під час президентської кампанії, ми їх підключаємо. Ми запускаємо проект "Ліфт" - ми хочемо зробити ремонт соціальних ліфтів, щоб вони запрацювали... На це в нас у майбутньому спрямовано процес комунікації з людьми, які можуть бути депутатами від партії "Слуга народу". Ми запускаємо процес відбору. На жаль, у нас короткий термін. Тому зараз про класичні американські праймеріз не йдеться", - пояснив Корнієнко.

Він додав, що через обмеженість у часі "Слуга народу" введе тристоронню перевірку кандидатів: документальна перевірка, перевірка доброчесності, професійна кадрова оцінка та "постпраймеріз", тобто відкрита можливість коментувати кожного кандидата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програма максимум партії "Слуга народу" - сформувати коаліцію з однієї політсили, - глава штабу Корнієнко

За його словами, відбір відбуватиметься в 4 етапи:

  • Пошук кандидатів відбуватиметься за допомогою сайту, на якому можна буде залишити заявку на участь у відборі.
  • Комплексна система безпеки, перевірка кандидатів на відповідність вимогам політичної сили.
  • Інтерв'ю з HR-агентством і керівництвом партії.
  • Отримання зворотного зв'язку про кандидатів.

Кандидати мають подати анкету та концепції законопроектів, які вони хочуть реалізувати у Верховній Раді, також вони мають можливість обговорити своє бачення роботи в комітетах Ради.

З'їзд, на якому "Слуга народу" представить своїх кандидатів за мажоритарними округами, список партії з 225 осіб і програму партії, має відбутися 8 червня.

"Портрет наших кандидатів: ця людина має бути високоморальною з глибокими принципами, з бажанням і можливістю чути і реалізовувати ті завдання, які їй ставитиме українське суспільство. Ця людина має бути успішною у своїй сфері діяльності. Це людина, яка володіє бездоганною репутацією. Це має бути командний гравець", - заявив Разумков.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання про можливість висунення від "Слуги народу" чинних народних депутатів Разумков відповів, що за мажоритарними округами це неможливо. Щодо партійних списків, то Корнієнко уточнив, що кілька чинних депутатів можуть потрапити до партійного списку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129035
 
   
 Топ коментарі
 
Так, як і конкурсом відібрали всіх своїх друзів, кумів та сватів О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 6503
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Мы запускаем проект "Лифт" - мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа". Мы запускаем процесс отбора. К сожалению, у нас короткий срок. Поэтому сейчас о классических американских праймериз речь не идет", - объяснил Корниенко.

какой "ремонт" социальных лифтов? партия наркоманов каких то...
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да у ЗЕБЕньского уже никто никуда не идет! О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 6159

выбрали лохи слугу олигархов, теперь хлебайте по полной !
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Так, як і конкурсом відібрали всіх своїх друзів, кумів та сватів
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да у ЗЕБЕньского уже никто никуда не идет! О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 6159

выбрали лохи слугу олигархов, теперь хлебайте по полной !
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это будет конкурс среди участников Лиги смеха
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Они их на помойках собирают? Таких тусклых рож не очень-то увидишь если просто по городу ходить. О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 319
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Друзей и родственников не выбирают - какие были, таких и выдвинули!
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А если посмотреть БПП и НФ - там какие рожи? Своих не видно , да ?
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"Кроме того, они пройдут руководством партии и кадровиками."

переведите пожалуйста с зебильского
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та тут всё просто: если материально подтвердят свою готовность служить руководству партии (Бене и олигархам!), то кадровики (квартал95) - тоже даст свое согласие О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 8138
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Вам второй раз уже не поверят.Вы немножко заигрались.Теперь делайте все сами,а не з нами разом.
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Партии еще НЕТ,она в процессе создания,а по праймрелизам она уже ВЫИГРАЛА выборы,их большинство О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 1007 Парадокс!))
но народ наивный)) все скушает и только с зеБененых рук через его каналы и прессу))
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хто більше заплатить, того і візьмуть.
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Тест на наркотики і алкоголь для кандидатів обов"язковий!
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Мы запускаем проект "Лифт" - мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа". Мы запускаем процесс отбора. К сожалению, у нас короткий срок. Поэтому сейчас о классических американских праймериз речь не идет", - объяснил Корниенко.

какой "ремонт" социальных лифтов? партия наркоманов каких то...
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И ради этого Вы готовы страну в руки одного еврея-афериста, который считает , что в Венесуэле и Греции жизнь зашибись и нам есть к чему стремиться?
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есть способ - с разбегом тупой башкой об угол дома, и все проблемы решены. Только не тормози ! О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 7843
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Не переживай... Тебя раньше посетит Альцгеймер, а после его прихода тебе уже будет всё равно...
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О, вижу, Альцгеймер к тебе уже "заглядывал - одно "выщло" чего стоит...
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Нельзя... Там ты сидишь, и оттуда гавкаешь... А я опасаюсь собачьего лая...
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может лучше посадим Беню с Зелей - вот это будет прецендент!
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им бы сначала дезинфекцию пройти... а потом уже кастинги-тюнинги
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Диплом о высшем образовании нужен ? 😀😀😀
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Справка от нарколога ?
Декларация о имуществе с подтверждением ЗАРАБОТАННЫХ НА НЕГО СРЕДСТВ. Или копия дарственной от мамы 😀😀😀?
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Характеристика с места работы?
Трудовой стаж и опыт работы?
И ГЛАВНОЕ- какие успехи были у человека в обычной жизни ? может , как Беня , не одно предприятие РАЗВОРОВАЛ и теперь миллионер😀😀😀?
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Справка от психиатра ? Обследование врачей? А то Насырова за Ж взяли и он сразу начал умирать от рака. А теперь опять живой и здоровый 😀😀😀
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сколько стоит проходное место в парламент? Калькуляцию Беня уже сложил?
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вы это грамотная сильно -вас к нему не возьмут)))))))
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😀😀😀
В крайнем случае пойду в Европарламент
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не надо! зелёный вождь не сдавал и им не велел
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Не обязательно. Главное не плавать в вопросах по сюжету "Слуги народа" и "Сватов".
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Как вы говорите? ОБДИРАТЬ кандидатов? Или ОБИРАТЬ кандидатов? Впрочем разницы ни какой. ЗеДауны, вы именно те кандидаты которых будут и обдирать и обирать.
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как бьы их не отдирали и не обдирали, а обдирать и обирать они потом будут втройне свой лохторат, и, к сожалению, всех остальных , кто не успел свалить с этого дурдома
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Как бородатая бабушка скажет, так и будете отбирать.
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польські газети в США..
О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 1244 Це було зрозуміло до виборів всім адекватним людем.
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Зазєлєбєні киньте якийсь креатив , адже поляки не упороті порохоботи . Поясніть їм що вони соєві і т.д. та т. п. .
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Процес відбору буде коли й не прозорий, то дуже простий: самосвал грошей Коломойському.
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операторы, костюмеры, гримёры, шоу балет 95 квартала. Вот и весь отбор. кули там отбирать
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Не путайте понятия - не конкурс, а аукцион. Кто больше занесет - тот и победитель. Лицитатором выступает его раввинство Беня Бабломойский! Спешите, количество мест ограничено!
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Тобто натепер партії не існує. Будемо набирати прямо зараз з тих,хто попроситься. Часу мало. Перевірити як належне ніхто не встигне.

Зауважте: в критеріях відборунемає Українофобства та парашофільства. А про один критерій, мабуть, забули - відданість бені.
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Те що пасинок Гриценка очолив "Лакєя Урода" ставить жирний хрест на перспективах "Лакєя" стати правлячою коаліцією.
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Лучше бы сразу озвучили почем местечко. Было бы намного честнее

А вообще они могут хоть алкашей с наливаек собирать. Все равно нужно только подставки под карточки для Бабломоя
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Цифровой отбор и конкурсьі? Шо, опять? Новьіе лица старьіх сватов? Отбирать будут через рояль?😁
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- Как вы относитесь к Коломойскому?
- Честный бизнесмен и патриот.
- Добро пожаловать!
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не то Украина просыпается - Ровно с детьми - это начало)))))
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БОЖЕ УКРАЇНУ ЗБЕРЕЖИ.
Що в Україні 600000 жидів.
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Бла-бла-бла... никто никого ни с кем не мешает потому что разницы никакой нету!
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Спершу попросять зняти труси, а потім вирішуватимуть, брати чи ні... О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 88
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А ну щодо "ценностей политсилы" бажано конкретизувати. Сруський язик знову, азіровка і "касаб брат"? О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 1292
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Молодцы! Впервые в Украине, и навернное во всем мире, депутатов будут отбирть не по их взносам (кошелькам), а по их уму и заслугам перед обществом. Пусть Европа учитсья.
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Не зрозумів куди отбірать, біжать.
Спочатку до Комаровського на огляд крайньої плоті.
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Не зрозумів куди отбірать, біжать.
Спочатку до Комаровського на огляд крайньої плоті.

А потім до беніной маті за умішком.
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де посилання на сайт?!)))
піду в депутати... Про класичні американські праймеріз не йдеться, - в партії "Слуга народу" розповіли, як відбиратимуть кандидатів - Цензор.НЕТ 2715
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Занятно...сначала набирают людей в партию, а потом оглашают ее политическую программу - ее нет до сих пор, не так ли?
"Я свидетель, я свидетель! А что случилось?"(с)
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Всю прогрмму Зеля давно озвучил, садить порохотов-казнонкрадов как ты.
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" Кроме того, они пройдут руководством партии кадровиками "- на этой фразе я зависла ...
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Тю, та зачем, возьмите по спискам молодых регионов.
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Звичайно ж не американський. Українські реалії тепер називаються "Варіант Коломойського". Нарід має дивитись рекламу на лайноплюсах і голосувати за назву партії. А списки будуть після виборів.
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Вот увидите, в итоге получим партию "Слуга российского народа".
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Интересно, а Порошенько своего сыночка возьмет в обновленную партию?
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порохоботы, судя по комментам - вас в стране 99%. Вы прекрасно общаетесь между собой и вас весело читать. Сожалею, что вам скоро придется менять такую прекрасную и творческую работу
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПро класичні американські праймеріз не йдеться, - в партії "Слуга народу" розповіли, як відбиратимуть кандидатів
 
 
 
 
 
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