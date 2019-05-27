 Виборчий кодекс готовий до розгляду, - Сидорович

Про це він заявив на Погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я прошу не говорити з трибуни, що ви за відкриті списки, а розблокувати роботу комітету і ухвалити Виборчий кодекс", - заявив він.
Сидорович продемонстрував документ, заявивши, що за допомогою представників громадянського суспільства вдалося поставити кодекс, який максимально позбавлений політичних спекуляцій.
Він зазначив, що всі 4 тисячі поправок уже фіналізовано і документ готовий, а робоча група правки всі погодила.
"Уже не потрібно нічого обговорювати. Потрібно виносити кодекс у зал і голосувати", - сказав він.
А во вторых...даже если принять...зебеня не подпишет....
Виртуальной партии "слуга урода"...открытые списки как кость в горле.....
Так что на счет БПП..это от тебя пук в лужу....
Цей кодекс може вступити у дію з 2014 року.