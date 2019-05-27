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 Виборчий кодекс готовий до розгляду, - Сидорович

Представник фракції "Самопомочі" Руслан Сидорович заявив, що Виборчий кодекс готовий до розгляду.

Про це він заявив на Погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я прошу не говорити з трибуни, що ви за відкриті списки, а розблокувати роботу комітету і ухвалити Виборчий кодекс", - заявив він.

Сидорович продемонстрував документ, заявивши, що за допомогою представників громадянського суспільства вдалося поставити кодекс, який максимально позбавлений політичних спекуляцій.

Він зазначив, що всі 4 тисячі поправок уже фіналізовано і документ готовий, а робоча група правки всі погодила.

"Уже не потрібно нічого обговорювати. Потрібно виносити кодекс у зал і голосувати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в Україні мають відбуватися за відкритими списками, і це принципова позиція президента, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129034
 
   
 Топ коментарі
 
Дуже сумнівно щоб підбарижники прийняли його.
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Принимать во первых уже не возможно...вернее принять можно но на этих выборах он действовать не сможет....избирательный процесс уже запущен...
А во вторых...даже если принять...зебеня не подпишет....
Виртуальной партии "слуга урода"...открытые списки как кость в горле.....
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Подпишет или нет еще вопрос а вот то что БПП блокирует его принятие это факт.
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Дуже сумнівно щоб підбарижники прийняли його.
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Принимать во первых уже не возможно...вернее принять можно но на этих выборах он действовать не сможет....избирательный процесс уже запущен...
А во вторых...даже если принять...зебеня не подпишет....
Виртуальной партии "слуга урода"...открытые списки как кость в горле.....
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Подпишет или нет еще вопрос а вот то что БПП блокирует его принятие это факт.
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Мало ли нам Петрушка лапшички за 5 лет на ушки развесил? А сейчас он вообще лишен всяких тормозов пердеть в лужи
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Ти часом не в адміністрації працюєш що так добре обізнаний що коли і хто підпише? Таке враження наче ти щось вирішуєш зі своїми свинарями.
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Так нет коалиции, Юля вон сказала что уже три года нет. ВР готовится к выборам, какой избирательный конекс, о чем вы?
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Голосование может быть ситуативным , вне зависимосьти есть коалиция или нет. Наличие коалиции или нет - это возможность (при желании) роспуска ВР.
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На словах тоже БПП за открытые списки а на деле идет блокада кодекса в комитете.
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Ну конечно. 135 депутатов фракции БПП (голосующие далеко не монолитно) блокируют остальных 315 голосов при условии что необходимо всего 226.
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Какая блокада в комитете...если он уже внесен в Порядак денный для голосования во втором чтении..??
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Им этого на Плюсах не рассказывают. Виборчий кодекс готовий до розгляду, - Сидорович - Цензор.НЕТ 1313
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Про що галас.
Цей кодекс може вступити у дію з 2014 року.
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До якого розгляду. Ось і пані Тимошенко сказала, що Ради давно немає. То хто бреше?
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Блин, ну вот почему у людей "избирательный кодекс" на 3-х листиках, а у нас на 3-х пачках бумаги?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВиборчий кодекс готовий до розгляду, - Сидорович
 
 
 
 
 
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