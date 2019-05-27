 Не Зеленський розпустив Раду, вона сама себе розпустила. Коаліції немає вже кілька років, - Тимошенко

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на Погоджувальній раді в Раді.

"Це не Президент розпустив парламент, а Рада сама себе розпустила. Коаліції немає вже кілька років. Рада не приймала закони, які потрібні людям. Вона голосувала лобістські закони. Так і цього тижня винесено десяток лобістських законів. Зокрема, хочуть переводити пенсійні відрахування в приватні фонди без гарантії втрати цих коштів", - сказала вона.

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Тимошенко заявила, що у парламенту був вибір: піти з честю чи ні. За її словами, з честю він міг піти, якби прийняв новий закон про вибори, який скасовує мажоритарну систему.

Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.