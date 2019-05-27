 Не Зеленський розпустив Раду, вона сама себе розпустила. Коаліції немає вже кілька років, - Тимошенко

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на Погоджувальній раді в Раді.
"Це не Президент розпустив парламент, а Рада сама себе розпустила. Коаліції немає вже кілька років. Рада не приймала закони, які потрібні людям. Вона голосувала лобістські закони. Так і цього тижня винесено десяток лобістських законів. Зокрема, хочуть переводити пенсійні відрахування в приватні фонди без гарантії втрати цих коштів", - сказала вона.
Тимошенко заявила, що у парламенту був вибір: піти з честю чи ні. За її словами, з честю він міг піти, якби прийняв новий закон про вибори, який скасовує мажоритарну систему.
Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.
21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
Для ЛОХов???
А что-ж эта тварь косатая эти несколько лет в Раду ходила, если коалиции нет? Когда было выгодно - все нормально, коалиция есть. Как захотелось отсосать - так коалиции уже давно нет...
Звичайно ніхто не сумнівається в справедливих словах Яроша. Десятки тисяч обстріляних українських військових патріотів зы своєї бойовою амуніцією, і їх не можна порывнювати з активістами "Майдана" які каменюками і пляшками дали гыдну відсіч лютим ворогам України яничарам кремлівського холуя ЗЕКА його вірною зграї ланцюгових псів з продажних ментів. Так що укранофобу ..резиденту треба уважно проаналізувати припис Яроша і зробити потрібні висновки. Добровольці АТО вони для нього можуть бути більш ще страшніше чеченців
А сейчас слился и затих.
Против Пороха даже выступать не пытался, о коррупции не заикался.
Хотя мог бы.
Ну а сейчас похоже оживать начал.
Подождем...
ВОНА рухається до мети.........
До тех пор, пока работает сформированное коалицией Правительство, коалиция юридически считается существующей!
А нас тут порохоботы уверяют, что раз Парубий об этом не объявил, то коалиция в ВР была.
Так может пора против Пагубия возбуждать УД, за препятствование закону?
Пускай отмотает пару лет на зоне за преступное бездействие.
Дабы некоторые товарищи притихли в своем экстазе.
Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень
От рыгов в ВР вреда было меньше, чем от Тюли.
И сделали это не жопные куклы олигарха, который все это время прятался заграницей. Тимошенко все время пресутствия в политике была деструктивным элементом благодаря неуемной жажды власти.
Именно она внесла разброд и шатание среди оранжевых при Юще, что привело к реваншу Яныка.
Именно она внесла разброд и шатание среди проукраинских сил при Порохе, что привело к реваншу ватников и олигархов.
Любимый прием демагогов - переходить на личность,
если по сути проблемы сказать нечего.
Это все, что надо знать о незаангажированности Тюли.
Бо с 2014 года Батькивщина либо блокировала голосования про проукраинским проектам, либо игнорила.