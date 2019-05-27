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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4835) розпуск (45) Тимошенко (2427)

 Не Зеленський розпустив Раду, вона сама себе розпустила. Коаліції немає вже кілька років, - Тимошенко

Президент України Володимир Зеленський розпустив парламент законно, оскільки коаліції давно не існує.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на Погоджувальній раді в Раді.

"Це не Президент розпустив парламент, а Рада сама себе розпустила. Коаліції немає вже кілька років. Рада не приймала закони, які потрібні людям. Вона голосувала лобістські закони. Так і цього тижня винесено десяток лобістських законів. Зокрема, хочуть переводити пенсійні відрахування в приватні фонди без гарантії втрати цих коштів", - сказала вона.

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Тимошенко заявила, що у парламенту був вибір: піти з честю чи ні. За її словами, з честю він міг піти, якби прийняв новий закон про вибори, який скасовує мажоритарну систему.

Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129033
 
   
 Топ коментарі
 
Баба йула зазеленела... От доброты, наверное... Не Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5385
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просто мох уже начал расти на старушке Великобритании Йуле
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На самом деле коалиция в ВР существует до сих пор ! Выход из нее и "Народного фронта" никакого значения не имеет, коалиция всё одно сохранилась !! Ее поименный список имеет гриф "Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь !".
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Один БПП-шник троих стоит, нажимая на кнопки при голосовании в ВР.
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Зазєлєботе , десь осінню ти зміниш свого ніка , бо буде соромно коли долар стане 200.
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ага и путин нападет, ылита, кончайте бухать и верить в нло
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гарно юлька на чоколятних діє))), може хто з них загине))) за клавою?! Не Зеленський розпустив Раду, вона сама себе розпустила. Коаліції немає вже кілька років, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4844
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Поддержите доброе начинание скотов и хамье отправляем в спам, потому как админ похоже на их стороне.
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Правила комментирования для кого???
Для ЛОХов???
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а что же баба юля туда ходила если Рады не было и она распустила себя?
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Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко.

А что-ж эта тварь косатая эти несколько лет в Раду ходила, если коалиции нет? Когда было выгодно - все нормально, коалиция есть. Как захотелось отсосать - так коалиции уже давно нет...
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Тимошенко захищає людей і думає про майбутнє країни. Правда, хто згадав про бюджет на наступний рік? Не розпочнуть зараз потім після нового року вся країна буде чекати ЗП та пенсій місяцями, ми вже це проходили.
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Все вірно, коаліції не було, самозванці щось собі там приймали під керуванням Пугубія. Тож йдіть геть! Тимошенко - у прем'єри!
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А комбат українських добровольців на Донбасі Дмитро Ярош заявив, що Володимир Зеленський втратить життя в разі, якщо зрадить Україну. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Обозреватель". Ярош підкреслив, що планує провести зустріч із Зеленським і вже відправив новому президенту кілька меседжів про це. Комбат заявляє, що в разі зради українців країна знову організовує потужне повстання, так як український народ навчився "дуже добре знімати тих всіх" орлів ", які намагаються паразитувати на поті і крові українців". Більш того, в разі зради України, учасників Революції Гыдносты і війни на Донбасі, Зеленського чекатиме неменуема загибель.
Звичайно ніхто не сумнівається в справедливих словах Яроша. Десятки тисяч обстріляних українських військових патріотів зы своєї бойовою амуніцією, і їх не можна порывнювати з активістами "Майдана" які каменюками і пляшками дали гыдну відсіч лютим ворогам України яничарам кремлівського холуя ЗЕКА його вірною зграї ланцюгових псів з продажних ментів. Так що укранофобу ..резиденту треба уважно проаналізувати припис Яроша і зробити потрібні висновки. Добровольці АТО вони для нього можуть бути більш ще страшніше чеченців
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Ярош был бойцом, пока был в добробатах.
А сейчас слился и затих.
Против Пороха даже выступать не пытался, о коррупции не заикался.
Хотя мог бы.
Ну а сейчас похоже оживать начал.
Подождем...
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Розумні слова! А парламент йти з честю не хоче, надіюсь вибори до парламенту відбудуться чесно, а люди зроблять правильний вибір. І Юлія Тимошенко стане прем`ром!
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ЮВТ у нас зобаку з"їла на питаннях розпуску .
ВОНА рухається до мети.........
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Так хто цю стару шкапу допустить до крісла премьера? ВОНА- кучка старого сухого гімна, треба її акуратно, віничком змести на совочой та й викинути в сміття.
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Правильно Юлія Тимошенко каже, що цей парламент не пішов достойно. Він мав би підтримати новий Закон про вибори. Але не сталося як гадалося. Сподіваюсь на оновлення складу Парламенту, де в більшості будуть депутати від "Батьківщини".
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В Тимошенко що не слово то золото. Немає часу витрачати сили на оскарження, заради чого? Треба йти далі .
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Если уже давно нет коалиции, то почему не было вотума недоверия Правительству или его добровольной отставки и попыток сформировать новую коалицию под новое правительство!?
До тех пор, пока работает сформированное коалицией Правительство, коалиция юридически считается существующей!
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Не дамо знищити країну! Верховна Рада перестала нормально працювати і тим змусила президента розпочати розпуск. Тимошенко має забути особисті образи, зосередити навколо себе професіоналів і очолити Уряд. Маємо вирвати країну із кризи і лап ворога. Маю надію, що все буде добре!
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Юлія Тимошенко безперечно має бути призначена прем'єр-міністром. Вона критично ставиться до роботи цього парламенту, адже знає, які в більшості там депутати старого мислення. Треба рухатись за Новим курсом України.
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Все правильно Тимошенко каже - Верховна Рада мала би бути розпущена у лютому 2016 року. Що там робили депутати ці три роки - розбереться слідство. А "Батьківщина", яку очолює Тимошенко - це єдина політична сила, здатна відповідати за свої справи.
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Раду давно потрібно було розпустити. Коаліції немає, все законно. Тимошенко права на 100%
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Юлия Владимировна - умница!!! Очень надеемся на ее ум и силу!!!
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Та вы шо?
А нас тут порохоботы уверяют, что раз Парубий об этом не объявил, то коалиция в ВР была.
Так может пора против Пагубия возбуждать УД, за препятствование закону?
Пускай отмотает пару лет на зоне за преступное бездействие.
Дабы некоторые товарищи притихли в своем экстазе.
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Кто скажет , что была коалиция последние два года ....
Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень
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Заговорила вторая кукла Бени. Которая, кстати, приложила максимум усилий к тому, чтобы коалиции не было и при Юще и при Порохе.

От рыгов в ВР вреда было меньше, чем от Тюли.
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Да вы что?!!! может вы скажите,что при Юще и Порохе и жилось нам хорошо,особенно при Порохе! Который обворовал страну и народ!!! Какой вред от Юлии Владимировне ?? Ей никогда не давали работать,такие как тот же Ющ и Порох! Палки в колеса ставили!!!
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Гораздо лучше, чем между ними. И сейчас мне живется гораздо лучше, чем в 2015-2016.

И сделали это не жопные куклы олигарха, который все это время прятался заграницей. Тимошенко все время пресутствия в политике была деструктивным элементом благодаря неуемной жажды власти.

Именно она внесла разброд и шатание среди оранжевых при Юще, что привело к реваншу Яныка.

Именно она внесла разброд и шатание среди проукраинских сил при Порохе, что привело к реваншу ватников и олигархов.
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Какое отношение это имеет к отсутствии коалиции?
Любимый прием демагогов - переходить на личность,
если по сути проблемы сказать нечего.
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Зато Овощь оценил по-справедливости ее работу.
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От Рыга Януковича тоже вреда типо не было?. А вот если б тогда президентом выбрали не Януковича, а Тимошенко, то тогда бы точно не было таких проблем, как оккупированный Крым и Донбас.
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И по поводу порошенковской коалиции воров и мародеров , то нормальные политики не хотят участвовать в мародерстве, поэтому и коалиции по факту и не было начиная с апреля 2016го
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Так и есть!!! Как всегда,Юлия Владимировна права!!! Рада принимала законы,которые были выгодны только им! О людях увы никто не думал!!!
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Уж очень Вона думала о людях подписывая с подхихикиванием газдоговор с рашей на убийственных для Неньки условиях..
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Старая лиса любой ценой рвется к власти это её последний шанс
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Тільки Тимошенко думає про народ, всі решту аби лиш нашкодити. Верховну раду треба розпускати і в наступному парламенті обирати Батьківщину і Тимошенко прем'єром.
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...Думая про народ, менее всего появляясь в Раде...
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Рада дискредитировала себя своей никчемной работой. А распускать ее уже давно пора было
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Почувствовала запах крови. Готовится к роли еврейской мамочки для недоросля. С Коломойским уже обо всем договорилась. Петля для Зеленского готова.
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Тот, кто считает эту Верховную Раду работоспособной - тот просто в ней работает. Кроме "Батькивщины" там нет ни одной проукраинской политической силы, реально работающей в интересах народа.
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Напомни мне, когда это было?

Бо с 2014 года Батькивщина либо блокировала голосования про проукраинским проектам, либо игнорила.
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А вообще, сколько троллятины среди комментаторов, неужели Стець еще зарплату выдает?
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Как только представилась возможность, Юлия Тимошенко пошла в активную атаку на несуществующую коалицию олигархов. При Порошенко это делать было бесполезно, потому что он ее возглавлял. Надеемся, что в новом составе верховной рады из старых партий будет только "Батькивщина"!
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Цей парламент відпрацював своє. Сподіваюсь на нову раду, де "Батьківщина" матеме більшість. А Юлію Володимирівну потрібно обирати прем'єр-міністром, тоді буде розвиток країну.
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"Батьківщина" - це правильна політична партія. Я підтримую її і всім рекомендую!
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А в чем Тимошенко не права? Посмотрите изначально состав ВР восьмого созыва. Когда после 16 февраля 2016 г. в ней уже не было Радикальной партии, Самопомич и Батькивщина, в коалиции остались всего две фракции БПП и Народный фронт с общей численностью теоретических штыков - 133+82= 215. О каких 226 голосов и о какой коалиции после этого можно было говорить и тем более утверждать сегодня с дебильной подачей иска в КС? Коалиции не было, а голосование происходило ситуативным большинством. Но за сокрытие этого факта должен ещё ответить Паюбий, который сегодня ещё и перья распускает, хотя к нему остались вопросы ещё по Майдану.
Не Зеленський розпустив Раду, вона сама себе розпустила. Коаліції немає вже кілька років, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7280
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Рада давно дискредитована. Роботи там давно немає. Тому позачергові вибори єдиний вихід з ситуації. Сподіваюсь наступна рада на чолі з прем'єр-міністром Тимошенко краще впорається і поведе Україну в краще майбутнє.
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згоден!!!! з гідністю піти у них не вийшло. Замість розмов про незаконність розпуску, розглянули б питання тарифів, яке Батьківщина піднімала неодноразово!
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рада давно втратила довіру та обесцінила сама себе, коаліції дійсно давно немає!
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В этом парламенте 5 % деп " Батькивщины" ,а по опросам в новом парламенте может быть даже 8 % . И сама Юлька очень шибко мечтает что за её холуйскую преданность украинофоб - ...резидент ЗЕ...подкинет ей "хлебную" должность премьера. Но примером конечно будет не она, а какой нибудь свой в доску клоун с банды ЗЕбилов . Только даром напрасно так карячется ,старается., пресмыкается ....
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Голосування у Верховній Раді за новий закон про вибори продемонструвало хто є хто в українській політиці, хто з них налаштований працювати далі на благо держави, а хто - ні.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе Зеленський розпустив Раду, вона сама себе розпустила. Коаліції немає вже кілька років, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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