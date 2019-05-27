 Зеленський має відреагувати на слова Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України, - Герасимов

Про це він заявив на погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Герасимов назвав Коломойського спонсором діючого президента, що зобов'язує Зеленського реагувати на скандальні висловлювання олігарха.
Також Герасимов заявив, що в попередні 5 років Україна зробила все можливе, щоб уникнути дефолту.
Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".
https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-posovetoval-vlastyam-ukrainy-obyavit-defolt-992013.html
заодно спроси - по % гособлигаций из бюджета платить?
кстати ты налоги платишь?
так они хотят себя обезопасить...
твари без Родины с рублями в глазах...
гниды и воши в одном кубле..
есть следствие - вчерашнее высказывание олигарха...
ответь, что первично, а что вторично????
причина и следствие это для тебя понятная субстанция..
Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закритими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент Президента - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - законопроект не внесений.
Зниження тарифів?
Швидке завершення війни?
Обіцяв закон про імпічмент Президента?
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності?
кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - отменил))))
А казочки про бпп розікрало залиште при собі. Позика йде виключно в золотовалютний запас на укріплення гривні. Ніхто не проїдає.
А обиженный назначением Данилюк спрятался в кабинете и наверное читает сводки ЧС
22 мая страна обрела секретаря РНБО в лице Данилюка.
Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления . Сводки ГСЧС кучкой лежали у него но прочитаны не были.
Куля в лоб, так куля в лоб!
Стадион, так стадион!
Дефолт, так дефолт!
Только с начала 2019 года 147 млрд. ОВГЗ под 19,5-18,5%
- Кто не отриагировал, я не отриагировал?!А кто упал, ааа??
работы не будет,денег не будет)) зато можно отдохнуть,не работать,спокойно греться на солнышке и фантазировать)) свобода и независимость!)
У Ролі Бені - Беня.
"Шо сидите , Зеклоун обьявляй дефолт.
Ну я пошол, рад стараться"
Исполнители "Квартал"95" - АП :
Музьікальная пауза.
СМИ - 1+1 на подтанцовке
Занавес опустить не кому. - шабат.
С порохоботами не нужно воевать их методами: криком, ором, хамством...
Они сами себя закопают, выставляя на показ таких тэлэпней...