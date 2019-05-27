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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:дефолт (15) Зеленський (1435) Коломойський (390) Герасимов (176)

 Зеленський має відреагувати на слова Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України, - Герасимов

Голова фракції БПП Артур Герасимов вважає, що президент Володимир Зеленський має відреагувати на слова олігарха Ігоря Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України.

Про це він заявив на погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Герасимов назвав Коломойського спонсором діючого президента, що зобов'язує Зеленського реагувати на скандальні висловлювання олігарха.

Дивіться також: Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт. ВIДЕО

Також Герасимов заявив, що в попередні 5 років Україна зробила все можливе, щоб уникнути дефолту.

Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129031
 
   
 Топ коментарі
 
зеленский занят он на гастролях с кошевым целуется
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вовка должен сначала со словарем проконсультироваться, потом у бени разрешение спросить можно ли ответить и как ответить)) а может и от узеленского выскажутся))
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Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація

Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.

Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закритими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент Президента - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - законопроект не внесений.
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Вони так рішили... за президента.При баризі сопів у дві дірочки і не хрюхкав.
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Может в твиттере жена чего набьет, или теща, и то радость...
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вовка должен сначала со словарем проконсультироваться, потом у бени разрешение спросить можно ли ответить и как ответить)) а может и от узеленского выскажутся))
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Правильно писать преЗЕдент. Да я и не про шавок каких то типа тебя, пусть людям обьяснит что с вкладами делать, снимать пока Беня не освоил, или нет?
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Не факт, у особо одаренных есть, правда в Швейцарии...
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иди у пороха спроси про госАБЛИГАЦИИ которыми он с гонтаревой "докапитализировал" ПриватБанк...
заодно спроси - по % гособлигаций из бюджета платить?
кстати ты налоги платишь?
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Тебя спрашивают, вклады снимать, бедность закончилась? Чего дурочку ломаешь?
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бпп травит Украину вбрасыванием несуществующих конфликтов и раздувает...
так они хотят себя обезопасить...
твари без Родины с рублями в глазах...
гниды и воши в одном кубле..
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Так это не Коломойский про дефолт сказал, Порошенко?
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есть причина - 5-ть лет правления олигарха...
есть следствие - вчерашнее высказывание олигарха...
ответь, что первично, а что вторично????
причина и следствие это для тебя понятная субстанция..
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Олигархи правят страной 25 лет, это у тебя память только 5 лет сохраняется, потом видать обнуляется. Так что для тебя ничего не изменилось.
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Так есть Богдан с Разумковым, кто то в твиттер ведь пишет?
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Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація

Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.

Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закритими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент Президента - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - законопроект не внесений.
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Ну для объективности расскажите, что выполнено: "Передвиборчі обіцянки Поршенко"?
Зниження тарифів?

Швидке завершення війни?

Обіцяв закон про імпічмент Президента?

Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності?

кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - отменил))))



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убрали его,уже нет)) но Новые лица почему-то всем Знакомы начало хорошее положено))
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Та порошенка уже проехали. Плохой порошенко. Ты теперь за сцыкла пиши, зачем его выбирал
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ОН ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, и вообще Бабломойский обещал только ДЕФОЛТ
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зеленский занят он на гастролях с кошевым целуется
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это был спор о президенстве)) теперь постоянно на публике в камеру должен 5 лет целовать лысого)) прикольная фишечка))
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Тимошенці вже видали 25 млрд в 2008 і Азірову 15 млрд. в 2012. Тепер вже не довіряє. Подякуйте зубожілій бабі і ригам, які розікрали стільки грошей.
А казочки про бпп розікрало залиште при собі. Позика йде виключно в золотовалютний запас на укріплення гривні. Ніхто не проїдає.
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Он не знает что такое "дефолт"
А обиженный назначением Данилюк спрятался в кабинете и наверное читает сводки ЧС

22 мая страна обрела секретаря РНБО в лице Данилюка.
Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления . Сводки ГСЧС кучкой лежали у него но прочитаны не были.
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ему и не надо знать. Сценаристы щас напишут что говорить и как отвечать на вопросы, он перед зеркалом потренируется - и вперед, радовать биомассу решительными заявлениями и обещаниями.
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Цитаты великих людей:
Куля в лоб, так куля в лоб!
Стадион, так стадион!
Дефолт, так дефолт!
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які високі ідеї державотворення витають в головах зебілів - дефолт,референдум-капітуляція,приват...
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А если я назову Порошенко спонсором Артура Герасимова , то Герасимов должен реагировать на все слова Порошенко? Лихо загнул! Не зря по отношению к этому персонажу вертятся на языке слова "Артур Пирожков".
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Повинен відреагувати??? Про що ту..ий пучеокий вил....ок може відреагувати, коли ніц небище, що таке технічний дефолт....
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Них...вига Герасиму из Будки ПП Зеленский не должен, а коломойские, новинские, пинчуки, ахметовы, порошенки и прочие косюки могут говорить, что хотят - лишь бы в рамках закона держались.
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В сложившихся условиях дефолт лучше БППшного "рая".
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а вы в принципе понимаете, что это такое и чем это даже пусть теоретически закончиться может? или вы просто дебил?
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Навіщо ви їм. Вони прийшли забрати ті гроші, які побачили, що там десь зберігаються. А ви вірте. Що їх тут тримає? Дім - ні, він в іншому місті. Бізнес- ні, він в іншому місці. Ідеали-ні, вони в іншому місті. То на що ви маєте надію?
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От "5 лет без дефолта" улыбнуло:
Только с начала 2019 года 147 млрд. ОВГЗ под 19,5-18,5%
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- Изя, я вчера видел, как вам дали в рыло, а вы не отриагировали.
- Кто не отриагировал, я не отриагировал?!А кто упал, ааа??
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То есть, вы доворовали до ручки,а он должен сделать заявление...
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до какой "ручки" доворовали, можно уточнить?
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Может не стоит делать никаких заявлений, а то САМ заявил на весь мир, что в Украине политические репрессии, а уЗеленский - Герус, что экспорт в паРашу делает Украину сильнее.
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Дефолт - это не страшно!)) Дефолт - это весело!)) Выживет сильнейший, т.е. все депутаты с их семьями и олигархические семьи))
работы не будет,денег не будет)) зато можно отдохнуть,не работать,спокойно греться на солнышке и фантазировать)) свобода и независимость!)
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Не дефолта Коломойскому не из чего будет выплачивать...
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Да ні хера він тобі не винний, ушльпок ти недолугий! Просрали з Петром фракцію, посаду, а в цілому і Україну, так що тепер засунь свого язика в дупу і не смерди що тобі хтось щось винен!
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Отгавкался. Что должен делать Зеленский - не твоего ума дело. В будку для челяди шиколадной!
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Для начала кто нибудь должен разьяснить Зебенскому, что такое дефолт, и что это за факинг финансовое состояние такое
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А смысл? Все равно будет подписывать то что дяди скажут. Пусть лучше остается в неведении
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Дефолт-дефолт, «Если у народа нет хлеба, пусть едят пирожные!»
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Насмешили,это даже не редкий случай когда яйцо учит курицу,пардон петуха
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Вермя порохоботов прошло, Президент не обязан коментировать всякие глупости.
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"Квартал "95" з черговою програмою "Дефолт"
У Ролі Бені - Беня.
"Шо сидите , Зеклоун обьявляй дефолт.
Ну я пошол, рад стараться"
Исполнители "Квартал"95" - АП :
Музьікальная пауза.
СМИ - 1+1 на подтанцовке
Занавес опустить не кому. - шабат.
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Да забейте вы, еще 5 лет потерпите, потом и пороха и зелень все равно в одно горло будут кричать что их обманули, а верховный командующий это фейл. Эти ребята обчистя вас и вашу страну под чистую.
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а чому "должен"?? Хіба президент має реагувати на слова усіляких поців з деклькома громадянствами?? Чи у випадку коломойський-зеленський зебіл має почути команду хазяїна та виконати наказ "Голос"? ))
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"Это должен, это должны ..." Абсолютная и непоколебимая уверенность в том, что им должны все, а они, как всегда, - никому и ничего. Никак не могут до конца осознать и смириться с тем, что они уже "прошлое".
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Нужно быть полным идиотом, шобы подпускать это тупое существо к микрофону!
С порохоботами не нужно воевать их методами: криком, ором, хамством...
Они сами себя закопают, выставляя на показ таких тэлэпней...
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А если я назову Порошенко спонсором Артура Герасимова , то Герасимов должен реагировать на все слова Порошенко? Лихо загнул! Не зря по отношению к этому персонажу вертятся на языке слова "Артур Пирожков".
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ага ...хай зєлєнський ше отреагірує і на слова Гига на цензорі
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Смешной этот Герасимов-Петина шестерка от БПП,с чего то решил,что Зеленский что то ему должен.Выборы давно уже прошли.Петя давно уже не президент,а это чмо ни как не привыкнет и не успокоется.Видать не слушал совет Пети для Юли после первого тура выборов.А зря.Петины советы надо слушать и записывать,в особенности его шестеркам.
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Не хватало еще обращать внимание на слова петькиной подстилки. Соевая плитка Герасим,где ты , а где Президент Украины?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський має відреагувати на слова Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України, - Герасимов
 
 
 
 
 
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