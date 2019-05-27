 Запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зірвано через кадровий тиск попередньої АП, - Холоднюк

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.
"Введення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС. - Ред.) зараз дійсно припинено. Її запуск відкладено через неконструктивну позицію колишніх чиновників Адміністрації екс-президента, які наполегливо "рекомендували" свою людину на посаду керівника директора Державного підприємства "Інформаційні судові системи" (ДП "ІСС")", - повідомив Холоднюк.
За його словами, виведення "ІСС" з-під контролю ДСА було зумовлено кадровими призначеннями, рекомендованими Адміністрацією.
"Саме чиновники АПУ наполягали на звільненні попереднього генерального директора ДП і моя помилка в тому, що я виконав цю вимогу. І я це визнаю. Внаслідок політично мотивованих призначень, введенням системи займалися люди, які не мають жодного стосунку до інформаційних технологій. Саме тому зірвано терміни впровадження ЄСІТС, а в грудні минулого року відбувся масштабний збій системи через несанкціоноване втручання в її роботу. Не відкидаю, що хакерам сприяли зсередини ДП "ІСС"", - зазначив голова ДСА.
Він додав, що нині цією справою займається СБУ і правоохоронці.
Холоднюк наголосив, що ДСА має намір повернути контроль над державним підприємством "Інформаційні судові системи", виправити грубі помилки і впровадити систему в найближчому майбутньому.
Як повідомляли Українські Новини, голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.
Холоднюк вважає недавні обшуки в Державній судовій адміністрації політично мотивованими.
Національне антикорупційне бюро проводило обшук в будівлі Державної судової адміністрації.
Пересидел в схроне, ждал возврата рыгов.
Сидела, сидела и таки выседела!
Проклятые ПАПИРЕДНИКИ!! Эти гады будут все 5 лет правления клоуна все портить.
Запуск ЕСИТС сорван, потому что ДСА по руководством Холоднюка вообще никак не подготовилась к её запуску. Никто не знает, как это будет работать и никто не готовил работников для ЕСИТС. Элементарно даже не решён вопрос, как будут дела распределяться.
ДСА под руководством Холоднюка вообще проваливает всё, что можно - например, ДСА практически ничего не сделало, чтобы обеспечить суды видеофиксаторами после вступления в силу соответствующих изменений в законодательство (при том, что времени было вагон), в результате чего судебные заседания срываются просто потому, что на 10 судей может быть 2 зала с видеофиксацией.
Ничего не сделано Холоднюком за 5 лет, чтобы отказаться от российской программы для проведения видеотрансляций судебных заседаний, в результате программа не получает обновлений/поддержки и система не выдерживает нагрузки, а трансляции либо не включаются вообще, либо идут с задержкой в 20-30 секунд.