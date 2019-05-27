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 Запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зірвано через кадровий тиск попередньої АП, - Холоднюк

Глава Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк заявляє, що своєчасному запуску єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи перешкоджав тиск з боку АПУ колишнього президента Петра Порошенка.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Введення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС. - Ред.) зараз дійсно припинено. Її запуск відкладено через неконструктивну позицію колишніх чиновників Адміністрації екс-президента, які наполегливо "рекомендували" свою людину на посаду керівника директора Державного підприємства "Інформаційні судові системи" (ДП "ІСС")", - повідомив Холоднюк.

За його словами, виведення "ІСС" з-під контролю ДСА було зумовлено кадровими призначеннями, рекомендованими Адміністрацією.

"Саме чиновники АПУ наполягали на звільненні попереднього генерального директора ДП і моя помилка в тому, що я виконав цю вимогу. І я це визнаю. Внаслідок політично мотивованих призначень, введенням системи займалися люди, які не мають жодного стосунку до інформаційних технологій. Саме тому зірвано терміни впровадження ЄСІТС, а в грудні минулого року відбувся масштабний збій системи через несанкціоноване втручання в її роботу. Не відкидаю, що хакерам сприяли зсередини ДП "ІСС"", - зазначив голова ДСА.

Він додав, що нині цією справою займається СБУ і правоохоронці.

Холоднюк наголосив, що ДСА має намір повернути контроль над державним підприємством "Інформаційні судові системи", виправити грубі помилки і впровадити систему в найближчому майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.

Холоднюк вважає недавні обшуки в Державній судовій адміністрації політично мотивованими.

Національне антикорупційне бюро проводило обшук в будівлі Державної судової адміністрації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129028
 
 
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Ха-ха-ха, поки жодного драного порохобота під новиною))))))
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Папередники виноваты?! Так Зе обещал поломать старую систему. Вот и все карты в руки. А то удобная позиция, чуть что - так это Порох проклятый виноват. Зеко же знали на что шли.
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Т.е и ваше корявое программное обеспечение тоже АП делала? Ох уж эти папередники! Запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зірвано через кадровий тиск попередньої АП, - Холоднюк - Цензор.НЕТ 9438
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Запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зірвано через кадровий тиск попередньої АП, - Холоднюк - Цензор.НЕТ 5409"новые" лица про "попередников" заговорили Запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зірвано через кадровий тиск попередньої АП, - Холоднюк - Цензор.НЕТ 5409
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***, этого ворюгу так и не люстрировали?
Пересидел в схроне, ждал возврата рыгов.
Сидела, сидела и таки выседела!
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из-за кадрового давления предыдущей АП..

Проклятые ПАПИРЕДНИКИ!! Эти гады будут все 5 лет правления клоуна все портить.
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Холоднюк провалил всё, что только можно, попался на коррупционной схеме с закупкой оборудования у фирмы-пустышки и решил на общей волне списать всю свою халатность и преступную деятельность на бывшую АП.

Запуск ЕСИТС сорван, потому что ДСА по руководством Холоднюка вообще никак не подготовилась к её запуску. Никто не знает, как это будет работать и никто не готовил работников для ЕСИТС. Элементарно даже не решён вопрос, как будут дела распределяться.

ДСА под руководством Холоднюка вообще проваливает всё, что можно - например, ДСА практически ничего не сделало, чтобы обеспечить суды видеофиксаторами после вступления в силу соответствующих изменений в законодательство (при том, что времени было вагон), в результате чего судебные заседания срываются просто потому, что на 10 судей может быть 2 зала с видеофиксацией.

Ничего не сделано Холоднюком за 5 лет, чтобы отказаться от российской программы для проведения видеотрансляций судебных заседаний, в результате программа не получает обновлений/поддержки и система не выдерживает нагрузки, а трансляции либо не включаются вообще, либо идут с задержкой в 20-30 секунд.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗапуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зірвано через кадровий тиск попередньої АП, - Холоднюк
 
 
 
 
 
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