 БПП підтримає анонсовані Парубієм законопроекти про ТСК і вибори за відкритими списками, - Герасимов

Про це заявив голова фракції БПП Артур Герасимов на погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Також, за його словами, БПП підтримає законопроекти щодо оборони. Зокрема про капеланську службу.
Про це заявив голова фракції БПП Артур Герасимов на погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Також, за його словами, БПП підтримає законопроекти щодо оборони. Зокрема про капеланську службу.
Кароч, ответ: использовать подстановку u = sqrt(exp(x) + 1)?
что же касается излишнего внимания, то ты первый "подошёл". не?
в который раз уже "поддерживает"...
держатель дайте...
может на голосование порубий поставит...
ВР пытается (или декларирует) за недели сделать то, на что х-й ложила 5 лет!
Ню-ню....
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ВСЕГДА члены БПП и ПОРОШЕНКО, ДЛЯ СМИ ГОВОРЯТ: БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ А НА САМОМ ДЕЛЕ ГОЛОСУЮТ НАОБОРОТ.
Они отмену неприкосновенности тоже "поддерживали".
В пустом зале?
Удивлен , почему после выборов президент внес совсем другой законопроект с закрытыми списками , позволяющими провести в Раду водителей, кухарок, любовниц, садовников ?
Видимо люди, готовившие его ввели президента в заблуждение, и исказили его обещания . Но он обязательно разберется и будет действовать в соответствии со своей программой.