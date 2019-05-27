EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1725  38
Все про:ТСК (73) Парубій (1081) Блок Петра Порошенка (669) Герасимов (176)

 БПП підтримає анонсовані Парубієм законопроекти про ТСК і вибори за відкритими списками, - Герасимов

Фракція БПП підтримає анонсовані спікером Ради Андрієм Парубієм законопроекти про тимчасово-слідчі комісії і вибори за відкритими списками.

Про це заявив голова фракції БПП Артур Герасимов на погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, БПП підтримає законопроекти щодо оборони. Зокрема про капеланську службу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парубій: Питання імпічменту президента передбачене в законопроекті про тимчасові слідчі комісії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129027
 
   
 Топ коментарі
 
ГЕРАЩЕНКО ВЕРНАЯ ПОДРУГА ВСЕХ КТО БЛИЖЕ К КОРМУШКЕ.

БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах по открытым спискам, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8020

БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах по открытым спискам, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1548
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вони б так на війну перлись ,як у Верховну Раду
 показати весь коментар
 
 
Краматорськ - передова лінія фронту для бариг. А про відкриті списки вірю БПП - проголосоють, щоб ввести їх в 2119 році.
 показати весь коментар
 
 
умничка! а сколько будет семью восемь знаешь? БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах по открытым спискам, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8983
 показати весь коментар
 
надо было в школе учить таблицу умножения, сейчас бы у людей не спрашивали.
 показати весь коментар
 
 
того, кому слабО, на слабО не возьмёшь... ты тоже не знаешь, значит... БПП підтримає анонсовані Парубієм законопроекти про ТСК і вибори за відкритими списками, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7089
 показати весь коментар
 
тогда расскажи, как взять неопределённый интегральчик dx/sqrt(exp(x) + 1)
 показати весь коментар
 
кирюша тебе задачу из школьного курса дать? БПП підтримає анонсовані Парубієм законопроекти про ТСК і вибори за відкритими списками, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5000
 показати весь коментар
 
после того как правильно ответишь на мой вопрос по грамматике украинского языка.
 показати весь коментар
 
Вольфрам однако? Кстати, это другой интеграл. Не?
Кароч, ответ: использовать подстановку u = sqrt(exp(x) + 1)?
 показати весь коментар
 
Столько внимания моей персоне, видимо я Вам понравился. Спешу Вас расстроить, я не гомосек, найдите себе другого мужчину.
 показати весь коментар
 
 
странный ты какой-то. точнее, непонятный... пожалуй поверю, что ты знаешь (или сможешь найти в Сети), сколько будет семью восемь...
что же касается излишнего внимания, то ты первый "подошёл". не?
 показати весь коментар
 
и еще, это не мой аккаунт, сотрудник с работы забыл выйти с него. Я не против если Вы напишите все что о нем думаете.
 показати весь коментар
 
писать нечего. с этим ником у меня ассоциаций нет.
 показати весь коментар
 
ага...
в который раз уже "поддерживает"...
держатель дайте...
может на голосование порубий поставит...
 показати весь коментар
 
 
Ну это просто праздник какой то.....
ВР пытается (или декларирует) за недели сделать то, на что х-й ложила 5 лет!
Ню-ню....
 показати весь коментар
 
 
Рыло дебильное у этого Герасимова. Далеко не Энштейн. Но в сравнении с Палубием просто профессор.
 показати весь коментар
 
ГЕРАЩЕНКО ВЕРНАЯ ПОДРУГА ВСЕХ КТО БЛИЖЕ К КОРМУШКЕ.

БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах по открытым спискам, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8020


 показати весь коментар
 
 
Прилипала . Отлипала . Что-то оставалось ....
 показати весь коментар
 
БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах за открытыми списками, - Герасимов

======================================================================

ВСЕГДА члены БПП и ПОРОШЕНКО, ДЛЯ СМИ ГОВОРЯТ: БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ А НА САМОМ ДЕЛЕ ГОЛОСУЮТ НАОБОРОТ.
 показати весь коментар
 
 
Поддержит, но закидает кучей поправок, затормозит в комитете, не пересмотрят бюджет в части выборов, а Палубий поставит на голосование в пятницу во второй половине дня в разгар отпусков ))).
Они отмену неприкосновенности тоже "поддерживали".
 показати весь коментар
 
 
Я не могу понять "победителей", которые тут массово возмущаются ! Выборы по открытым спискам - это одно из обещаний вновь избранного президента и его спикеров.
Удивлен , почему после выборов президент внес совсем другой законопроект с закрытыми списками , позволяющими провести в Раду водителей, кухарок, любовниц, садовников ?
Видимо люди, готовившие его ввели президента в заблуждение, и исказили его обещания . Но он обязательно разберется и будет действовать в соответствии со своей программой.
 показати весь коментар
 
Ещё немного, ещё чуть-чуть...Пролёт - прошёл нормально. Дали буде...
 показати весь коментар
 
Може для того,що б насолити клоуну, бариги приймуть хороші закони?
 показати весь коментар
 
А отмену депутатской неприкосновенности Парубий и Герасимов не хотят проголосовать ? Четыре года ждем, Петр Алексеевич еще обещал ... экс президент и экс реформатор .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБПП підтримає анонсовані Парубієм законопроекти про ТСК і вибори за відкритими списками, - Герасимов
 
 
 
 
 
 вгору