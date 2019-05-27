 БПП підтримає анонсовані Парубієм законопроекти про ТСК і вибори за відкритими списками, - Герасимов

Про це заявив голова фракції БПП Артур Герасимов на погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Також, за його словами, БПП підтримає законопроекти щодо оборони. Зокрема про капеланську службу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парубій: Питання імпічменту президента передбачене в законопроекті про тимчасові слідчі комісії