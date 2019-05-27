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Все про:дефолт (15) Коломойський (390) Разумков Дмитро (49)

 Це малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти, - Разумков про пропозицію Коломойського оголосити дефолт

Зустріч президента Володимира Зеленського з представниками Міжнародного валютного фонду розставить усі крапки над "i".

Про це під час прес-конференції заявив глава "Слуги народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву олігарха Ігоря Коломойського про можливість оголошення дефолту, передає Цензор.НЕТ.

"У нас плюралізм думок. Демократія в країні. Журналісти можуть казати те, що вони вважають за потрібне, і бізнесмени, і представники політичних сил. Завтра відбудеться зустріч МВФ із президентом, на якій буде розставлено багато крапок над "i". Щодо моєї позиції, я думаю, що в сьогоднішніх умовах це (оголошення дефолту. - Ред.) малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти", - заявив Разумков.

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Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129025
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, в 2014-м с нулем в бюджете и войной в стране Порох за дефолт и разговоров не вёл. А сейчас да, самое время, боджетные деньги помыть и лохторату карманы вывернуть. Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт - Цензор.НЕТ 2019
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Говорящая голова вдруг осознала что Беня унесёт в клювике $ 6 лярдов и свалит в Герцлию, а Разумков будет за Беню шконку давить в Лукьяновском.

Какой сообразительный хлопец. Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт - Цензор.НЕТ 975
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Коломойский:
- так, Разумков, я тут маленько быдло попугаю "дефолтом" - мне не привыкать, в случае чего, в Израиль уеду... А ты тут "прояви несогласие" - и покажешь, что ты, со своей будущей партией, самостоятельный и не находишься у меня "на откупе"... Заработаешь у быдла дополнительную поддержку...Выборы в Раду, впереди...Позже, "сочтёмся"...
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Без вас розберемося, ви там чебурнет свій добудовуйте...
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Умку Беня не питав.
Беня наказав це зробити Зеблазню.

А от що він зробитьпобачимо!!!!!!!!!!!
Поки ще є адекватна ВР.
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разумно...А ещё разумнее было бы удалить Коломойского из Украины и не поддерживать контакт с ним.
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Умку Беня не питав.
Беня наказав це зробити Зеблазню.

А от що він зробитьпобачимо!!!!!!!!!!!
Поки ще є адекватна ВР.
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Это методика пробных шаров.
И референдум и дефолт и т п.
Запускают, смотрят реакцию, потом анализируют.
Путин тоже любит так играть
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти, - Разумков про пропозицію Коломойського оголосити дефолт
 
 
 
 
 
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