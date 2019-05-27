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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Програма максимум партії "Слуга народу" - сформувати коаліцію з однієї політсили, - глава штабу Корнієнко

Партія "Слуга народу" ставить перед собою завдання отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за підсумками дострокових парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко на прес-конференції.

"Ми хотіли б не звертатися до інших партій для формування коаліції. В нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Додали булаву, - партія "Слуга народу" оновила свій логотип. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, партію "Слуга народу" очолив радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129024
 
   
 Топ коментарі
 
А вот вам на всю морду то...чем чувак с ксивой презЕдента на рояле играет.... Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 5943
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Как пафосно! Скрепами запахло.... и лаптями... Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 7779
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А вот вам на всю морду то...чем чувак с ксивой презЕдента на рояле играет.... Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 5943
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Это наверное от полвареничка так разнесло беднягу...
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Это стефанчук... Зелёный борец с свинарчуками. Тут главное не перпутать... Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 5380
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Якщо Президент Зеленський почне НЕГАЙНО та АКТИВНО діяти непопулярними але дуже потрібними для країни методами, то партія Слуга народу набере 0%!
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Да, да, и дефолт обязательно! Добить Порошенко!
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Шановний, Зєлєнскій виконує грузино-кацапський гібридний план Коломийського. Коломойський бачить себе у ролі Бідзіни Іванішвілі, а партію "Слуга народу" бачить такою собі українською калькою "Єдінай рассії". Тому, блаженні віруючі у нові обличчя і нові методи в українській політиці доля країни залежить від того, наскільки швидко ви прозрієте. І не дкмайткєе, що погано буде лише "порохоботам" - погано буде всім. Навіть "95 кварталу".
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из одной полит силы партии Батьківщина
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А Смешку лицо разнесла еда или дурь в голове?
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Інколи буває гарне лице - а як рота відкриє, хоч ховайся.
Інколи буває лице... ну не дуже. А як рота відкриє - дуже приємна людина і лице цього не псує.
А буває людина - і лице не дуже, і як рота відкриє, хоч ховайся... ну як обличчя в БПП...
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Субботнее видео со съезда партии **Слуга народа**. Присутствовал сам Президент с кратким выступлением. https://www.bbc.com/ukrainian/news-48412371
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А кто же вам даст это сделать. Вы же страну окончательно "покращите".
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Это единственный шанс для Неньки..... Все остальные варианты перепробовали....
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Как пафосно! Скрепами запахло.... и лаптями... Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 7779
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Офигеть! Гарвард кончал, или Оксфорд? До такого блестящего ответа мог додуматься только глубоко образованный человек.
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Панове, вы меня простите, но на фото бомж, который каждое утро роется в наших мусорных ящиках.
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Вы ему пищевые отходы пургеном посыпьте... Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 4503
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Надо сказать Зеле, чтобы он этому чуваку на фото бритву купил
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та пусть зеленые скинутся,
для покращення имиджа
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Нельзя осуждать человека по отдельным поступкам, нужно рассматривать все поступки комплексно.
Вы ж не знаете, возможно он из собранных на вашей мусорке продуктов варит какой-нибудь вкусный борщ, и несёт его в детский дом.
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Zemych, вы цитируете один из пунктов программы "Слуги народ"?)
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Да, и, между прочим "не словом - а ділом".
Через некоторое время вы заметите, что тарифы за комуналку снизились.
И это будет стопроцентной заслугой главы штаба партии, который каждое утро уменьшает стоимость вывоза мусорных контейнеров путём изъятия оттуда различных ништяков.
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Правильно - выбить табуретку из-под ног - пусть теперь висит.
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В партеечке "Слуга народа"
Ни одного нет не урода!
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Открою вам большой секрет
Там украинцев тоже нет
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Хотелось бы, чтобы так
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кпсс - нет? страна советов - нет? в Европе популисты проиграли - там живут жители Европы - шо будет у нас ,не знаю - может хватит ошибаться и верить вранью
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Шо воно меле? Шмаркли хоть бы в Википедию иногда заглядывали ...
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Это будет возможно если за два месяца Зеленский отменит повышение тарифов минимум вдвое и инициирует повышение минимальных зарплат и пенсий минимум вдвое а если нет то всё будет очень непросто ,будет много Юли,много Рыгов и даже пэтя будет ...
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****, хозяин зЕ!лебобы говорит открытым текстом о дефолте, а ты веришь в повышение, снижение и бла-бла-бла?
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Да, да!
Атменит тарифы савсем! И налоги все нахрен!!!
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Судя по его роже, он не из тайги вылез, а из двухнедельного запоя...
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С "будуна" мучаются, после того, как "всё выпито...", и "взять негде"...
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хреновая у них защита, примитив..... Видно, что зебилы ограниченные люди.
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если на фото к статье посмотреть - бомж бомжара, ой сорри, бомж народа, ой сорри, шлюга харода.
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Да куда вам) из 74% за неделю 30% осталось... Так беня еще сегодня рассказал как они с зелей, на днях, нажрались и звонили Вакарчуку, чтоб потроллить... Где у вас дно, зебилы?
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Господа, порохоботов уже нет...кончились, потому как Петр уже не при делах и выплаты прекратились)......Есть нормальные люди, которым не нравится Зюзя_Зе
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а на что эти нормальные люди кормятся? варианты ответа: бюджет, пенсия, офшор Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 3170
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На расее опять тупят. Ноаое название приумать не могут.
А как народное творчество в Украине на тему Зе развернулось!
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А вы достойные представители своего президента
https://timeze.livejournal.com/1498.html

Президент Зеленский банально ленивый и не приученный к регулярному распорядку человек, появляющийся на рабочем месте к десяти утра. Регулярные, рутинные обязанности вызывают у него отвращение. Он был занят другим. "Мы хотим сделать страну в смартфоне",. Конечно это ему ближе. В смартфоне не бывает наводнений. И даже это не страшно. Страной правит не президент. Страной правит созданная им структура. Вот только беда состоит в том, что структура созданная Зеленским - его точная копия.
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Какие порохоботи ЗЕ!бот? Забудь! Всех разогнали и повесили, кто с барИгой сбежать в Ростоб не успел.
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Коалиция из одной политсилы! Да они там все просто гении! IQ у зебилов в голове не помещается! Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 1983
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Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація


Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.

Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закритими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент Президента - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - законопроект не внесений.
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артист, это было ясно еще год назад
но не всем
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блин...такое впечатление, что всех криворожских бомжей начинают стаскивать... в партию
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Почему впечатление?? Так оно и есть на самом деле.....
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единый слуга народа ....нафига нам много слуг?
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Единственный честный человек в этой команде брехунов, как есть, так и сказал, без всяких там "новые лица, открытые списки, без кумовства" и пр. фигни. Респект!
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Нда....
Новые честные лица, маладые команды.....
Летай иль ползай - конец известен!
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Ета чё за рыло? У зелебобки одни уроды алкоголического вида😂
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Какой-то бомж говорит о формирование ими правительства и конституционного большинства. Это что -финиш Украины?
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"Мы сам в коалицию войдем! Одним политсилом!
Планируем сделать "Слугу урода" направляющей и руководящей силой украинского народа ( не путать с КПСС)."

Сук@! Такие молодые, а уже маразьма. Или они с детства особо одаренные?
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Далее, я так понимаю, эта самая "коалиция" вернет Януковскую конституцию, дабы новоизбранный през ни в чем себе не отказывал и мог не только по роялю, но и по губам избирателей водить без зазрения совести, а если что не так, то эбонитовые палочки и титушки нацжены уже на готове...
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Ну так звісно, давно в Україні не було узурпації влади. Мабуть новітні політики нічого не чули про систему «стримувань і противаг», яка є основою демократичного політичного режиму.
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и получится вся власть в одних руках, никаких противовесов. что им в голову стрельнет никто не знает. а свержение таких властей без крови невозможно
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да забыл, и пока они у власти они таких законов напринимают что янык покажется просто ребенком))) а с другой стороны если реально пойдут реформы то их провести намного легче и быстрей, но мы то знаем что беня не демократ и реформатор
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программа максимум - продержаться 100 дней
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Самые умные в комане ЗЕ бороды отпустили. Потом убегать будет проще - побрился и растворился соеди участников Майдана.
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Происходит подмена содержания формой ( впрочем, это уже просматривается, как фирменных стиль).
Программой партии должны быть какие-то реформы, преобразования, цели во внешней и внутренней политике.
Победа на выборах - это не финиш, как получается из заявления, а только начало движения . А вот куда планируют идти, нам не говорят.
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В Украине наконец-то появилась ПАРТИЯ СМЕХА (Слуга народа), но дело идет к тому, что придется кое-что добавлять к этому приятному названию, как будущий итог странной деятельности их лидера. Будет ПАРТИЯ СМЕХА НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК (Слуга народа)
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Ні, панове нові політики, не вийде. Тут не московська імперія. Вчіться конкурувати. Якщо попередні клани мафії під брехливими назвами "партії" стали розповсюджувачами корупції і злочинства московського зразка, від посадового до банально кримінального, то це не означає, що тепер вам все буде дозволено. Шило на мило громадяни України не стануть міняти, навіть в разі, коли нова політсила все ж таки спроможеться на реальне покарання корупціонерів найвищих рівнів, державних злочинців. Навіть не варто й намагатись узурпувати всю владу. КОНКУРЕНЦІЯ - основа успішності....
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Плевали они сейчас на вас,зебилов, вы свое дело сделали. Будут делать все так, как им хочется. (естественно будут будут грабить).
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Коаліції "членскі палички" роздавати будуть чи з своєю приходити на запис в партію Програма максимум партії "Слуга народу" - сформувати коаліцію з однієї політсили, - глава штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 6149
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Как в Украине при яныке. Рукой домахался,что полетать помогли.
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Это,что назад в "Союз Нерушимый" с одной КПСС...?.
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Вы в своем уме? Это чистый путинизм! В парламенте должна быть дискуссия и альтернативы и компромиссы, а не узурпация мнения, не поднятие рук по свистку слуги народа, как это происходит в тоталитарных странах.
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Кого рукой махать вместо Чечетова назначат?
Шоб народ знал,кому в долг давать нельзя.
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Ну это из области фантастики.Хотя если Коломойский "поработает" с мажоритарщиками?Да нет,все равно - утопия.Я вот буду голосовать за "Гражданскую позицию" Гриценко,как и в первом туре.Во втором пришлось за Зеленского,только бы Петю-упыря прокатить.
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А это на фотке кто, Александр Родионович Бородач?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрограма максимум партії "Слуга народу" - сформувати коаліцію з однієї політсили, - глава штабу Корнієнко
 
 
 
 
 
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