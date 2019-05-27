 Програма максимум партії "Слуга народу" - сформувати коаліцію з однієї політсили, - глава штабу Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко на прес-конференції.
"Ми хотіли б не звертатися до інших партій для формування коаліції. В нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили", - сказав він.
Нагадаємо, партію "Слуга народу" очолив радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.
Інколи буває лице... ну не дуже. А як рота відкриє - дуже приємна людина і лице цього не псує.
А буває людина - і лице не дуже, і як рота відкриє, хоч ховайся... ну як обличчя в БПП...
для покращення имиджа
Вы ж не знаете, возможно он из собранных на вашей мусорке продуктов варит какой-нибудь вкусный борщ, и несёт его в детский дом.
Через некоторое время вы заметите, что тарифы за комуналку снизились.
И это будет стопроцентной заслугой главы штаба партии, который каждое утро уменьшает стоимость вывоза мусорных контейнеров путём изъятия оттуда различных ништяков.
Ни одного нет не урода!
Там украинцев тоже нет
Атменит тарифы савсем! И налоги все нахрен!!!
А как народное творчество в Украине на тему Зе развернулось!
https://timeze.livejournal.com/1498.html
Президент Зеленский банально ленивый и не приученный к регулярному распорядку человек, появляющийся на рабочем месте к десяти утра. Регулярные, рутинные обязанности вызывают у него отвращение. Он был занят другим. "Мы хотим сделать страну в смартфоне",. Конечно это ему ближе. В смартфоне не бывает наводнений. И даже это не страшно. Страной правит не президент. Страной правит созданная им структура. Вот только беда состоит в том, что структура созданная Зеленским - его точная копия.
Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закритими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент Президента - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - законопроект не внесений.
но не всем
Новые честные лица, маладые команды.....
Летай иль ползай - конец известен!
Планируем сделать "Слугу урода" направляющей и руководящей силой украинского народа ( не путать с КПСС)."
Сук@! Такие молодые, а уже маразьма. Или они с детства особо одаренные?
титушкинацжены уже на готове...
Программой партии должны быть какие-то реформы, преобразования, цели во внешней и внутренней политике.
Победа на выборах - это не финиш, как получается из заявления, а только начало движения . А вот куда планируют идти, нам не говорят.
Шоб народ знал,кому в долг давать нельзя.