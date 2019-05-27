 Програма максимум партії "Слуга народу" - сформувати коаліцію з однієї політсили, - глава штабу Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко на прес-конференції.

"Ми хотіли б не звертатися до інших партій для формування коаліції. В нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Додали булаву, - партія "Слуга народу" оновила свій логотип. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, партію "Слуга народу" очолив радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.