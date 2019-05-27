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 Політика України, Суспільство
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Все про:судова реформа (831) ДСАУ (4)

 Судову реформу не можна реалізовувати старими методами, шляхом телефонного права, - глава ДСА Холоднюк

Голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Сама ідея судової реформи - чудова. Як голова Державної судової адміністрації України я повністю підтримую європейську реформу в системі судочинства. Але реформу не можна втілювати старими методами, шляхом телефонного права, розставляючи кадри та оркеструючи ухваленням рішень у власних інтересах. З цієї причини багато напрямків реформ гальмуються. Також кадровий дефіцит суддів досяг критичної позначки", - повідомив він.

За його словами, багато суддів звільнено, а призначення нових не відбувається з незалежних від них причин.

"Ілюстративна цифра - за 5 місяців поточного року з Державного бюджету України сплачено майже 76 млн гривень суддівських винагород суддям апеляційних судів, які сьогодні не чинять правосуддя. До речі, для інформації - в судовій системі України щорічно розглядається близько 3,5 млн справ. Один суддя за місяць розглядає майже 60 справ. Це - величезне навантаження, і судді просто фізично не встигають у розумний термін розглядати справи", - зазначив голова ДСА.

Він повідомив, що деякі чиновники з колишньої Адміністрації президента намагалися скористатися судовою реформою для просування власних інтересів.

"Наполягаючи на призначенні не професіоналів, а лояльних до себе виконавців, вони провалили ключові напрями реформування, посіяли сумніви щодо справжніх цілей реформи і підірвали, на жаль, довіру до самої влади", - упевнений він.

Холоднюк переконаний, що європейські перетворення в системі правосуддя мають стати незворотними, а для цього всі учасники процесу, включно з посадовцями, мусять підпорядковуватися єдиним правилам гри, чого, на жаль, не сталося.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський вважає, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування націоналізації "Приватбанку" свідчить про провал судової реформи.

Порошенко звільнив куратора судової реформи Олексія Філатова з посади заступника глави Адміністрації Президента.

Професійна юридична спільнота вважає відповідальними за провал судової реформи президента Петра Порошенка та заступника глави Адміністрації Олексія Філатова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129023
 
 
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Судебную реформу нельзя реализовывать старыми методами, путем телефонного права...может ПЕЙДЖЕРЫ вернуть? Судебную реформу нельзя реализовывать старыми методами, путем телефонного права, - глава ГСА Холоднюк - Цензор.НЕТ 970
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Надо по большевистски ,тройка в кожанках,пять минут заседание и люстрацмя ... Судебную реформу нельзя реализовывать старыми методами, путем телефонного права, - глава ГСА Холоднюк - Цензор.НЕТ 6070
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Ключевая фраза для порохлботов: "Он сообщил, что некоторые чиновники из бывшей Администрации президента пытались воспользоваться судебной реформой для продвижения собственных интересов."
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АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІДМОВИВ У ВИЗНАННІ ФАКТУ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ - вот вам пецина реформа судов в действии.
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Он сообщил, что некоторые чиновники из бывшей Администрации президента пытались воспользоваться судебной реформой для продвижения собственных интересов..... Когда мы вот этих НЕКОТОРЫЕ будем называть и САДИТЬ ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСудову реформу не можна реалізовувати старими методами, шляхом телефонного права, - глава ДСА Холоднюк
 
 
 
 
 
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