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 "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського

16-річна Дар'я Коцюруба вийшла на центральну площу Рівного з акцією за імпічмент президента Володимира Зеленського. Згодом її запросили до відділку поліції, а на матір склали адміністративний протокол за неналежне виховання.

Як передає Цензор.НЕТ, в коментарі "Громадському", Дар'я розповіла, зокрема, про те, що саме її не влаштовує в політиці Зеленського.

Вона розповіла, що, малюючи плакати з написами "Імпічмент президенту", "Україна – поза законом", "Не кумівство, а по-братськи", вона взагалі не очікувала реакції з боку перехожих чи поліції.

"Я думала, ми там щонайбільше годинку простоїмо, і підемо. Що люди в Рівному й так розуміють, що Зеленський нам не президент", — сказала Дар'я.

Як зазначається, на непогоджену акцію вона вийшла зі своїм 20-річним другом Романом. До них підходили перехожі: дехто називав "порохоботами" і казали, що протестувальники стоять за гроші, інші — висловлювали підтримку. Одна жінка викликала поліцію.

У поліції "Громадському" повідомили, що учасників акції не затримували, а лише запросили до відділку. Але Дар'я дії поліції оцінює як "абсолютно неправильні та жахливі".

З відділку Дар'ю вже забирала мати. За словами дівчини, вона її повністю підтримує.

Дивіться також: "Ні" поліцейській державі, - під будівлею МВС відбулася акція через інцидент з активістами в Рівному. ВIДЕО

Причиною організації акції за імпічмент Дар'я називає невдоволення мовою Зеленського та його першими кроками на посаді.

"Мені не подобається російськомовність, призначення кварталівців на керівні посади, можливість мирного примирення з Росією", — сказала організаторка акції.

Та додала, що за політичною ситуацією слідкує "дуже активно", цьогоріч вступає на політологію.

Після акції поліція склала адміністративний протокол на Дар'ю та її друга за статтею "Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", а також на її матір за статтею "Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей".

Правозахисниця, виконавча директорка "Восток-SOS" Олександра Дворецька вказує, причини зупиняти акцію в Рівному не було, адже не було заборони суду на проведення акції, а те, що учасники не повідомили про акцію місцеву владу заздалегідь, не робить її незаконною.

Стаття 39 Конституції України дозволяє проводити мирні мітинги за завчасного сповіщення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування (якщо на це немає заборони суду).

Конституційний суд вирішив, що статтю треба трактувати так: організатори зібрань мають сповістити про захід заздалегідь, але відсутність сповіщення не робить акцією незаконною. А власне це сповіщення для місцевої влади є гарантією того, влада забезпечить його безперешкодне проведення.

и пикетчиков в Ривном

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129022
 
   
 Топ коментарі
 
Ми теж не чекали що репресії розпочнуться настільки швидко
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Ти нормальний?
Рибка Гуппі?
Забув що витворяли «протєстующіє» проти Порошенка, хочаб під час передвиборчої кампанії
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Мог бы воспользоваться практикой Порошенко.
Объявить врагами народа ...
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Пипец такое ощущение что не украинский сайт читаешь а ЭХО Москвы, особенно с протоколом маме, ну точно кацапские расклады. там точно так полиция действует к одиночным пикетам. Но еще правда могут дать административный арест на 15 суток, но это уже в следующей серии Слуги народа, просто новые чуваки еще на оккупировали как следует АП.
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Если б случилось в ЕС, реакция органов была бы такой же - проверить документы, в случ. несовершеннолетних - вызвать родителей.
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а что собственно случилось чтобы была реакция органов. А? это же Греция и не Франция где проест и погром слова синонимы, никто ничего не нарушал.
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Для забезпечення виконання Конституції України (розділV, статті 108, 111), про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, зобов'язати Верховну Раду України невідкладно прийняти закон "Про усунення з поста Президента в порядку імпічменту"
Зобов'язати Верховну Раду невідкладно прийняти закон про імпічмент президента
Станом на 12 год. 15 хвилин 27 травня вона набрала вже 10260 голосів з необхідних для її розгляду парламентом 25 тисяч.
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А про закон про зняття недоторканості з депутатів, суддів та прокурорів забули? Прекрасно.
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Почитав коменти виборців Зеленського.
"Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 2200
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Здесь уже русский дух, здесь русью пахнет (обзывали порохоботами, вызвали полицию).
Даааа, все как в дружеской Зе стране, там тоже когда-то пришел к власти такой же вовочка и все его любили и рейтинги у него тоже высокие
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Маме выговор в личное дело,за растление молодого поколения😂
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""Я думала, мы там максимум часок простоим, и пойдем. Что люди в Ривном и так понимают, что Зеленский нам не президент", - сказала Дарья"

Тупица безмозглая.
Кто ты такая, соплячка.
Его избрало большинство избирателей Украины, и не тебе решать.
Тем более, малолетка, которая не имеет права участвовать в выборах.
Раньше бы батя ремнем выпорол, а сейчас мама "не может приехать".
Там надо посмотреть, кто этим занимается, ибо это не школьников дело.
Скорее всего порохоботы продолжают свое.
Никак не уймутся, не могут пережить, что потеряли кормушку,
и теперь все могут не давать им взятки.
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Сектанты Зе за свою кормуху могут истребить всех несогласных.
Когда там у вас уже ваш идол перестанет наживаться на тарифах и крови?
Порошенко уже не президент,а тарифы не падают и войну вы не заканчиваете.
Дорвались до кормухи и теперь ваша первоочередная задача это позакрывать всем рты.
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Геніально. Зеленський за тиждень має зробити те, що Порощенко за 5 років не спромігся.
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Надо просто отвечать за свои слова.
Кто рассказывал что Порошенко не хочет закоечить войну что бы наживаться на ней?
Порошенко не президент,значит на войне теперь нажмвается Зеленский.
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Шмаркля розписалася за все населення Рівного?
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По тексту сразу определяется кацапское чмо "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 7778
Большинство избиртелей Германии выбрало Гитлера, а большинство избирателей рассеи выбрала #уйла - нам теперь на вас, зебилов, ориентироваться? За "батя ремнем выпорол" сейчас тюрьма! Можешь себе такое представить своими лишнехромосомными мозгами?
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То ли дело вот эти одухотворенные еврейские лица, явно отягощенные интеллектом?
"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 298

"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 1843 "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 2633

"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 5004

"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 4719

"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 6766 "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 8273
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Мама нарисовала плакатик и вывела страховыще в "люди"и сама ментам
пазванила! Учитесь кака нада делать PR!
🤣🤣🤣
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Выкидыш москаля и дворовой суки, обсуждает внешность ,
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Ти на пілоні крутись і не відволікайся..
🤣
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Что такое - пилон? Просвети раз спец "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 5852
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дарья коцюруба - да она же на вид даун... правильно говорят - не трогай дерьма, оно и вонять не будет... это ей 16 лет, а на вид будто баба лет 50...
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Clyde- судя по комменту- высшая расса, т.е. москаль.
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Ты своих лишнехромосомных самок видел? "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 2060 Именно поэтому продажи боярышника на рассее бьют все рекорды
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В дзеркало подивися. От там даун без усяких сумнівів.
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Той хто порушує Закон меж не має... 73% чомусь вважають, що по "бєспрєдєлу" будуть з їх ворогами боротись... ні, так будуть виріщуватись усі питання. Сьогодні з неповнолітньою, завтра, коли виникнуть питання де обіцчні тарифи, зарплати вчителів, дороги, судова реформа - з Вами.
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Мама дАрАгАя, вы хотите сказать, что этой тетке 16 лет?!))
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Франческа- судя по вашей внешности... А, вам даже стыдно себя показать.
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Мне, как раз, не стыдно себя показать, но здесь себя никто и не показывает и только порохнявые, вроде Uzer Uzer , могут еще и такие претензии предъявить, отвали, если по сути сказать нечего.
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Начнем с того, что ей 16 лет(упитанная хорошо на все 40...) и она не имеет права голоса!
Она не выбирала президента!
Так же сомневаюсь, что в 16 лет, она так разбирается в политике..
обычно в 16 лет от компа оторвать нельзя.
Интересно, когда расскажет кто её туда поставил и дал эту бумажку...)))
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Да, да, это был лично Порошенко, я читал такое разоблачение!
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*****! Надо же оппозицию в Украине выставить еще большими клоунами, чем Клоун.
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У нацжён в подворотах, тоже поинтересуетесь?
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Ну а татухи на упитанные ляшки набила, где мама была? Там интересен второй персонаж, про него молчок. Тот торчёк 20 лет отроду. Где он, что он? То что толстое дитятко для прикрытия взяли и иноформшумихи это понятно. Там ещё и мусорки подсобили для этого. В целом - пук в лужу, как всё за что берутся порохожопые.) "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 3780
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Себя покажешь? Или прыщей стесняешься "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 8986
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По делу. Обосрать за внешний вид женщину.... Ну я не знаю... Наверное это могут сделать только подонки. А вы как считаете?
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Женщину, ей 16 как я понимаю, по идее она тогда ребенок. А прикрываться неадекватным ребенком в своих политических целях, как это делают только кацапы, наверное, это может сделать действительно только политическая сила, в которую входят одни подонки.
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Тебе деток показать? На, необляпайся!
"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 4388

"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 9236

"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 8793
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Она рассказала, что, рисуя плакаты с надписями "Импичмент президенту", "Украина - вне закона", "Не кумовство, а по-братски", она вообще не ожидала реакции со стороны прохожих или полиции.
"Я думала, мы там максимум часок простоим, и пойдем. Что люди в Ривном и так понимают, что Зеленский нам не президент", - сказала Дарья.
Так это посути не акция, а простой флеш-моб, с политической подоплекой, и похоже кем-то срежиссированный.
Идя на акции обычно настрой другой, а не "постоять максимум часок" и "не ожидая реакции со стороны прохожих".
Акции как раз и организовываются с целью привлечения внимания.
Плохо подготовили "борцунью" к интервью, оценка - неуд.
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Я думаю, что ее подготовил кремль специально такую страшную и продемонстрировать, что будет с пикетчиками в дальнейшем...
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"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 8739

Значит крымлёвский акела промахнулся. Она и до "акции" привлекательностью не блестала. )))
То есть ровным счётом ничего не изменилось.
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такую встретишь, вообще забудешь за кого голосовать хотел "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 4537
"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 1258
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у неё вроде колени в обратную сторону.
Соевые чья самка? При спаривании с вами кричит -Парашенкобог и введипетицию!?
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мамка твоя пострашнее будет, но ты же как то вылупился
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не, я без прикола. там на видео у нее реально что то похожее на татухи на коленях.
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ты без прикола по жизни. токо проголосовал по приколу "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 9766
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кстати, а почему друг этой дарьи не в армии? он уже вполне призывного возраста, пора бы и родине послужить
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Дык портнов же обещал всех найти,...... вот ищет
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Зеботы могут только с 16 летними девушками воевать.
На Донбассе пусть "порохоботы" за них воюют.
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ска, лучше б побегала вокруг стадиона вместо этого "митинга"! лет через 5 в дверь не будет влезать! ))
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я КМС по легкой атлетике ) я хожу быстрее, чем ты когда либо бегал )))
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Нда? Я думал по боксу! Переключатся на обсуждение внешнего вида, немного отбитым надо быть.
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я презираю толстых жирных молодых людей, потому что в своем подавляющем большинстве они просто тупые ленивые уроды! если у человека не хватает воли в 16 лет привести свое тело в здоровую форму, значит он не способен ни на что! еще презираю родителей, которые раскармливают своих малолетних детей, наказывая таким образом их ни за что с самого детства!
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Вы не встречались с гормональным дисбалансом? Начните презирать аутистов, инвалидов- и где-то тихо улыбнётся Адик.
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ты читать умеешь? я написал: "в своем ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ"! или это слишком умная фраза для вашего малоразвитого мозга?
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Тобишь, ты не зная девку, просто прошёлся по её внешнему виду? Молодец.
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если бы у нее был серьезный дисбаланс, она бы лежала под капельницами, потому что ей было бы тяжело ходить и даже дышать! а не по митингам шляться! единственный ее гормональный дисбаланс в том, что у нее выделяется избыточное количество эндорфинов при поедании вкусняшек! это своего рода наркомания! это субъективная зависимость, а не объективное заболевание! многие жиртресты прячутся за термином "гормональный дисбаланс", имея просто обычную зависимость, подобную алкоголизму и наркомании
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Срачка замучила? "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 4156 При срачці і МСУ по бігу легко стають "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського - Цензор.НЕТ 5933
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Это что твоя тёлка, что ты так за неё впрягаешься ? Попустить она тебе не даст, маленькая ещё и по возрасту и по разуму.
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"Я думала, ми там щонайбільше годинку простоїмо, і підемо. (с)
нашо тоді виходили? (без конспірології про "платність") - просто тому що "спосіб самовираження"?!
Що люди в Рівному й так розуміють, що Зеленський нам не президент", - сказала Дар'я.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129022

ну видно як вона за політикою слідкує (зразу видно толкового політолога) - Зеленський переміг ВСЮДИ крім Львівської області....
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Человек просто судил по своему окружению. Она же
не виновата, что вокруг неё вменяемые и адекватные люди.
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З острахом і огидою читаю коментарі любителів народовладдя від Зєломойського. Перед очима стає випадок, коли терористи в Донецьку за уявні симпатії до України прив'язали жінку до стовпа, а високодуховні перехожі її штовхали, били та опльовували. Ви власними руками створюєте атмосферу ненависті, і вона до вас вернеться. Як уже вертається привід антисемітизму, який ви сами викликали, створивши байку про Вальцмана, що він убив свого брата на мацу. Тепер, коли цей обоюдогострий меч уже добре лежить у руках натовпу, ви сподіваєтесь, що справжня бородата бабушка буде народові більш люба за вигаданого Вальцмана? Астанавітесь.
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Ну так это была ошибка,когда украинская пропаганда внушала украинцам что они чем то отличаются от крымчан или жителей Донбасса.
На самом деле ничем не отличаются.
И вот их до сих пор несет на этих байках о своей исключительности - ах мы умные,ах мы свободные.
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Минулого тижня я (і не лише я) капітально ох-їв, дізнавшись, що журналістка Яніна Соколова протягом 7 місяців вела двобій зі смертю. І таки подолала канцер.
В цей час вона записала 30 ефірів "Рандеву з Яніною Соколовою" і "Кіно з Яніною Соколовою", 20 випусків ватопідпалюючого "Вечора з Яніною Соколовою", отримала 2 срібні кнопки Youtube, провела 5 конференцій, випустила 2 телевізійних курси Screen School, видала книгу "Шевченко на кожен день", зіграла в театрі та кіно, продюсувала фільм про армію WE ARE SOLDIERS.
Це жесть. Але я зараз про інше. Мерзотно і гнидко було читати коменти деяких дегенератів на Титрубі - "шо ж ты не сдохла, порохоботка?", "рецидива тебе и метастазов!", "порохососы кончают раком!" - ось рівень.
Тим, хто висрався таким "добром", щиро бажаю самим здохнути від канцеру у якійсь дупі, де не чули про морфій. Таких не жаль. Це НЕ люди.
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Зебілам не подобається зовнішність дівчини?Тобто вона не відповідає стандартам арійськості?Це до питання чи відрізняються нацизм,рашизм і зебілізм.
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Ровенская областьОбработано 100% протоколов:
По результатам обработки 100% протоколов, во втором туре выборов в Ровенской области лидирует Владимир Зеленский. Кандидаты набрали следующее количество голосов:Владимир Зеленский - 60,06Петр Порошенко - 37,49
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Видно с математикой у девушки не все в порядке.60% в Ривном за Зеленского,37,5% за Петю.Что тут понимать.Цифры - это объективная реальность,а не вымысел в молодой но не вполне адекватной голове.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського
 
 
 
 
 
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