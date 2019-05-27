 "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, в коментарі "Громадському", Дар'я розповіла, зокрема, про те, що саме її не влаштовує в політиці Зеленського.
Вона розповіла, що, малюючи плакати з написами "Імпічмент президенту", "Україна – поза законом", "Не кумівство, а по-братськи", вона взагалі не очікувала реакції з боку перехожих чи поліції.
"Я думала, ми там щонайбільше годинку простоїмо, і підемо. Що люди в Рівному й так розуміють, що Зеленський нам не президент", — сказала Дар'я.
Як зазначається, на непогоджену акцію вона вийшла зі своїм 20-річним другом Романом. До них підходили перехожі: дехто називав "порохоботами" і казали, що протестувальники стоять за гроші, інші — висловлювали підтримку. Одна жінка викликала поліцію.
У поліції "Громадському" повідомили, що учасників акції не затримували, а лише запросили до відділку. Але Дар'я дії поліції оцінює як "абсолютно неправильні та жахливі".
З відділку Дар'ю вже забирала мати. За словами дівчини, вона її повністю підтримує.
Причиною організації акції за імпічмент Дар'я називає невдоволення мовою Зеленського та його першими кроками на посаді.
"Мені не подобається російськомовність, призначення кварталівців на керівні посади, можливість мирного примирення з Росією", — сказала організаторка акції.
Та додала, що за політичною ситуацією слідкує "дуже активно", цьогоріч вступає на політологію.
Після акції поліція склала адміністративний протокол на Дар'ю та її друга за статтею "Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", а також на її матір за статтею "Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей".
Правозахисниця, виконавча директорка "Восток-SOS" Олександра Дворецька вказує, причини зупиняти акцію в Рівному не було, адже не було заборони суду на проведення акції, а те, що учасники не повідомили про акцію місцеву владу заздалегідь, не робить її незаконною.
Стаття 39 Конституції України дозволяє проводити мирні мітинги за завчасного сповіщення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування (якщо на це немає заборони суду).
Конституційний суд вирішив, що статтю треба трактувати так: організатори зібрань мають сповістити про захід заздалегідь, але відсутність сповіщення не робить акцією незаконною. А власне це сповіщення для місцевої влади є гарантією того, влада забезпечить його безперешкодне проведення.
Зобов'язати Верховну Раду невідкладно прийняти закон про імпічмент президента
Станом на 12 год. 15 хвилин 27 травня вона набрала вже 10260 голосів з необхідних для її розгляду парламентом 25 тисяч.
Даааа, все как в дружеской Зе стране, там тоже когда-то пришел к власти такой же вовочка и все его любили и рейтинги у него тоже высокие
Тупица безмозглая.
Кто ты такая, соплячка.
Его избрало большинство избирателей Украины, и не тебе решать.
Тем более, малолетка, которая не имеет права участвовать в выборах.
Раньше бы батя ремнем выпорол, а сейчас мама "не может приехать".
Там надо посмотреть, кто этим занимается, ибо это не школьников дело.
Скорее всего порохоботы продолжают свое.
Никак не уймутся, не могут пережить, что потеряли кормушку,
и теперь все могут не давать им взятки.
Когда там у вас уже ваш идол перестанет наживаться на тарифах и крови?
Порошенко уже не президент,а тарифы не падают и войну вы не заканчиваете.
Дорвались до кормухи и теперь ваша первоочередная задача это позакрывать всем рты.
Кто рассказывал что Порошенко не хочет закоечить войну что бы наживаться на ней?
Порошенко не президент,значит на войне теперь нажмвается Зеленский.
Большинство избиртелей Германии выбрало Гитлера, а большинство избирателей рассеи выбрала #уйла - нам теперь на вас, зебилов, ориентироваться? За "батя ремнем выпорол" сейчас тюрьма! Можешь себе такое представить своими лишнехромосомными мозгами?
пазванила! Учитесь кака нада делать PR!
🤣🤣🤣
🤣
Она не выбирала президента!
Так же сомневаюсь, что в 16 лет, она так разбирается в политике..
обычно в 16 лет от компа оторвать нельзя.
Интересно, когда расскажет кто её туда поставил и дал эту бумажку...)))
"Я думала, мы там максимум часок простоим, и пойдем. Что люди в Ривном и так понимают, что Зеленский нам не президент", - сказала Дарья.
Так это посути не акция, а простой флеш-моб, с политической подоплекой, и похоже кем-то срежиссированный.
Идя на акции обычно настрой другой, а не "постоять максимум часок" и "не ожидая реакции со стороны прохожих".
Акции как раз и организовываются с целью привлечения внимания.
Плохо подготовили "борцунью" к интервью, оценка - неуд.
Значит крымлёвский акела промахнулся. Она и до "акции" привлекательностью не блестала. )))
То есть ровным счётом ничего не изменилось.
Соевые чья самка? При спаривании с вами кричит -Парашенкобог и введипетицию!?
На Донбассе пусть "порохоботы" за них воюют.
нашо тоді виходили? (без конспірології про "платність") - просто тому що "спосіб самовираження"?!
Що люди в Рівному й так розуміють, що Зеленський нам не президент", - сказала Дар'я.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129022
ну видно як вона за політикою слідкує (зразу видно толкового політолога) - Зеленський переміг ВСЮДИ крім Львівської області....
не виновата, что вокруг неё вменяемые и адекватные люди.
На самом деле ничем не отличаются.
И вот их до сих пор несет на этих байках о своей исключительности - ах мы умные,ах мы свободные.
В цей час вона записала 30 ефірів "Рандеву з Яніною Соколовою" і "Кіно з Яніною Соколовою", 20 випусків ватопідпалюючого "Вечора з Яніною Соколовою", отримала 2 срібні кнопки Youtube, провела 5 конференцій, випустила 2 телевізійних курси Screen School, видала книгу "Шевченко на кожен день", зіграла в театрі та кіно, продюсувала фільм про армію WE ARE SOLDIERS.
Це жесть. Але я зараз про інше. Мерзотно і гнидко було читати коменти деяких дегенератів на Титрубі - "шо ж ты не сдохла, порохоботка?", "рецидива тебе и метастазов!", "порохососы кончают раком!" - ось рівень.
Тим, хто висрався таким "добром", щиро бажаю самим здохнути від канцеру у якійсь дупі, де не чули про морфій. Таких не жаль. Це НЕ люди.
По результатам обработки 100% протоколов, во втором туре выборов в Ровенской области лидирует Владимир Зеленский. Кандидаты набрали следующее количество голосов:Владимир Зеленский - 60,06Петр Порошенко - 37,49