 "Я не очікувала реакції взагалі" - 16-річна Дар'я про акцію в Рівному за імпічмент Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, в коментарі "Громадському", Дар'я розповіла, зокрема, про те, що саме її не влаштовує в політиці Зеленського.

Вона розповіла, що, малюючи плакати з написами "Імпічмент президенту", "Україна – поза законом", "Не кумівство, а по-братськи", вона взагалі не очікувала реакції з боку перехожих чи поліції.

"Я думала, ми там щонайбільше годинку простоїмо, і підемо. Що люди в Рівному й так розуміють, що Зеленський нам не президент", — сказала Дар'я.

Як зазначається, на непогоджену акцію вона вийшла зі своїм 20-річним другом Романом. До них підходили перехожі: дехто називав "порохоботами" і казали, що протестувальники стоять за гроші, інші — висловлювали підтримку. Одна жінка викликала поліцію.

У поліції "Громадському" повідомили, що учасників акції не затримували, а лише запросили до відділку. Але Дар'я дії поліції оцінює як "абсолютно неправильні та жахливі".

З відділку Дар'ю вже забирала мати. За словами дівчини, вона її повністю підтримує.

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Причиною організації акції за імпічмент Дар'я називає невдоволення мовою Зеленського та його першими кроками на посаді.

"Мені не подобається російськомовність, призначення кварталівців на керівні посади, можливість мирного примирення з Росією", — сказала організаторка акції.

Та додала, що за політичною ситуацією слідкує "дуже активно", цьогоріч вступає на політологію.

Після акції поліція склала адміністративний протокол на Дар'ю та її друга за статтею "Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", а також на її матір за статтею "Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей".

Правозахисниця, виконавча директорка "Восток-SOS" Олександра Дворецька вказує, причини зупиняти акцію в Рівному не було, адже не було заборони суду на проведення акції, а те, що учасники не повідомили про акцію місцеву владу заздалегідь, не робить її незаконною.

Стаття 39 Конституції України дозволяє проводити мирні мітинги за завчасного сповіщення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування (якщо на це немає заборони суду).

Конституційний суд вирішив, що статтю треба трактувати так: організатори зібрань мають сповістити про захід заздалегідь, але відсутність сповіщення не робить акцією незаконною. А власне це сповіщення для місцевої влади є гарантією того, влада забезпечить його безперешкодне проведення.

и пикетчиков в Ривном