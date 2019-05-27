 Парубій: Питання імпічменту президента передбачене в законопроекті про тимчасові слідчі комісії

Про це сказав Парубій на Погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Парубій наголосив, що в окремих положеннях цього законопроекту передбачена процедура імпічменту президента.
Про це Парубій заявив у відповідь депутатам, які вимагають ухвалити закон про імпічмент.
Раніше представник Президента у ВР Руслан Стефанчук назвав пріоритетні законодавчі ініціативи глави держави, серед яких, зокрема, законопроект про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.
А что за зверь, чем питается, как работает - да похрен!
В их понимании "импичмент" это когда собрались на форуме, насрали дружно большую кучу с вывеской "далой призидента!" - и президент же сей секунд рыдая уходит.
Лепота!