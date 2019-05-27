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Все про:імпічмент (57) Парубій (1081)

 Парубій: Питання імпічменту президента передбачене в законопроекті про тимчасові слідчі комісії

Глава Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що питання імпічменту президента передбачене в законопроекті про тимчасові слідчі комісії, який перебуває на розгляді парламенту.

Про це сказав Парубій на Погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Парубій наголосив, що в окремих положеннях цього законопроекту передбачена процедура імпічменту президента.

Про це Парубій заявив у відповідь депутатам, які вимагають ухвалити закон про імпічмент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка

Раніше представник Президента у ВР Руслан Стефанчук назвав пріоритетні законодавчі ініціативи глави держави, серед яких, зокрема, законопроект про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129021
 
   
 Топ коментарі
 
Мародеру нужно было импичмент объявить еще в 2015 за Иловайск и Дебальцево.
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за свинью пойдешь подыхать? за его оффшоры? за мертвечука? за Ахметку? да ты настоящий ылитный интыллектуал
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Ти диви, як закон оперативно знайшовся. А шо ж ти, убоге, не бачило його за часів порошрека, га?
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Хорошо если так. Может и в самом деле ситуацию можно разрулить без военного переворота.
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за свинью пойдешь подыхать? за его оффшоры? за мертвечука? за Ахметку? да ты настоящий ылитный интыллектуал
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а шо оффшоры, мертвечук и ахметка в опасности? им как то угрожает приход шимпан3Е? Парубій: Питання імпічменту президента передбачене в законопроекті про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 2204
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Шо, коало, горє от ума, да? По-українські це називається "вумний, як вутка".
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Мародеру нужно было импичмент объявить еще в 2015 за Иловайск и Дебальцево.
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даже Иосиф Виссарионович Сталин!!! За котлы мог снять командующего, даже если были большие жертвы!!! Это опыт!!! Вот и все! Да кровавый!!! А другого нет не было и не может быть!!!
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В Илловайск добробаты, не подчиняющиеся Генштабу, погнали корбан с беней - а импичмент кому то другому? ЗЕлогика! Парубій: Питання імпічменту президента передбачене в законопроекті про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 4228
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А Парубия можно выпихнуть из Верховной Рады по закону ? Или только под зад с носака ?
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Ти диви, як закон оперативно знайшовся. А шо ж ти, убоге, не бачило його за часів порошрека, га?
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Наконец-то!!! Все законодательство уже!!! есть для импичмента!!! кроме закона о временных следственных комиссиях!!! А желание написать закон о импичменте это оттяжка по времени!!!! На полгода минимум! тем более что друзьям Коломойского которые попадут в Раду это не нужно!!! Поэтому реально через 5 лет!!!
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Как этому плебсу нравится красивое заграничное слово "импичмент"!
А что за зверь, чем питается, как работает - да похрен!
В их понимании "импичмент" это когда собрались на форуме, насрали дружно большую кучу с вывеской "далой призидента!" - и президент же сей секунд рыдая уходит.
Лепота!
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Эта зрадовская гоп-клмпашка мечтает объявить президенту импичмент, ухватились зубами за свои кресла, ни оторвать, ни выгнать, только вариант как в Армении...
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