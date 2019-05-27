 Парубій: Питання імпічменту президента передбачене в законопроекті про тимчасові слідчі комісії

Про це сказав Парубій на Погоджувальній раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Парубій наголосив, що в окремих положеннях цього законопроекту передбачена процедура імпічменту президента.

Про це Парубій заявив у відповідь депутатам, які вимагають ухвалити закон про імпічмент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка

Раніше представник Президента у ВР Руслан Стефанчук назвав пріоритетні законодавчі ініціативи глави держави, серед яких, зокрема, законопроект про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.