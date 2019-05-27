 Продажі ліків в Україні зростають на 11% щороку, - дослідження

Про це йдеться в інфографічному довіднику "Фармацевтика України 2019", підготовленому компанією Top Lead за підтримки фармацевтичної фірми "Дарниця", юридичної фірми Aequo і Торгово-промислової палати України.

"Четвертий рік поспіль спостерігається зростання аптечного сегменту як у фізичному, так і в грошовому вираженні", - зазначають автори дослідження.

У 2014 році через українські аптеки було продано 973 млн упаковок ліків, у 2016-му - 1,115 млрд, а в 2018-му - 1,144 млрд. У грошовому вираженні ці показники становлять відповідно $2,5, $2,0 і $2,7 млрд.

У довіднику підкреслюється, що аптечний сектор становить основу ринку лікарських засобів в Україні: через нього продається 87% усіх ліків у грошовому вираженні.

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На госпітальному ринку лікарських засобів в Україні середньорічний темп зростання за останні три роки - 7%.

У 2014 році госпітальні закупівлі ліків становили 132 млн упаковок, у 2016-му - 50 млн, а в 2018-му - 134 млн. У грошовому вираженні ці показники становлять відповідно 400, $300 і $400 млн.

Автори довідника зазначають, що зростання продажів фармпродукції є світовим трендом. Якщо 10 років тому глобальні продажі лікарських засобів зростали приблизно на 15% в рік, то тепер показник зростання подвоївся. У 2016 році світовий обсяг продажів фармацевтичних препаратів становив $804 млрд, а в 2019 році очікується його зростання до $911 млрд.

"За прогнозами, глобальний річний обсяг продажів лікарських засобів до 2024 року зросте з нинішніх $911 млрд до $1,25 трлн. Україна стане частиною цього зростання" - прокоментував голова виконавчої ради керуючої компанії ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Дмитро Шимків.