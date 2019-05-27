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Все про:ліки (279) продаж (111)

 Продажі ліків в Україні зростають на 11% щороку, - дослідження

Середньорічний темп зростання аптечного ринку ліків в Україні за останні три роки становить 11%.

Про це йдеться в інфографічному довіднику "Фармацевтика України 2019", підготовленому компанією Top Lead за підтримки фармацевтичної фірми "Дарниця", юридичної фірми Aequo і Торгово-промислової палати України.

"Четвертий рік поспіль спостерігається зростання аптечного сегменту як у фізичному, так і в грошовому вираженні", - зазначають автори дослідження.

У 2014 році через українські аптеки було продано 973 млн упаковок ліків, у 2016-му - 1,115 млрд, а в 2018-му - 1,144 млрд. У грошовому вираженні ці показники становлять відповідно $2,5, $2,0 і $2,7 млрд.

У довіднику підкреслюється, що аптечний сектор становить основу ринку лікарських засобів в Україні: через нього продається 87% усіх ліків у грошовому вираженні.

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На госпітальному ринку лікарських засобів в Україні середньорічний темп зростання за останні три роки - 7%.

У 2014 році госпітальні закупівлі ліків становили 132 млн упаковок, у 2016-му - 50 млн, а в 2018-му - 134 млн. У грошовому вираженні ці показники становлять відповідно 400, $300 і $400 млн.

Автори довідника зазначають, що зростання продажів фармпродукції є світовим трендом. Якщо 10 років тому глобальні продажі лікарських засобів зростали приблизно на 15% в рік, то тепер показник зростання подвоївся. У 2016 році світовий обсяг продажів фармацевтичних препаратів становив $804 млрд, а в 2019 році очікується його зростання до $911 млрд.

"За прогнозами, глобальний річний обсяг продажів лікарських засобів до 2024 року зросте з нинішніх $911 млрд до $1,25 трлн. Україна стане частиною цього зростання" - прокоментував голова виконавчої ради керуючої компанії ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Дмитро Шимків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129017
 
 
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Жизнь такая... Везде враги... Фармацепты в плюсе 😜 💰
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Гройсманы и Порошенки просто имеют свой откат с каждой пилюли - вот и весь секрет ! Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование - Цензор.НЕТ 6590
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Кладбища тоже растут, а рождаемость падает. Раньше возле ЗАГСа очереди стояли, теперь тишина. На завод раньше взятку требовали, чтобы трудоустроиться, теперь берут всех подряд без медосмотра. Все батрачат в Польше. Достижение петиного безвиза.
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за то теперь тебе готовы приплачивать , что бы тебя на работу приняли ... хотя ты кацапчик по энерции привык всем взятки давать ..
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эх ... помню брежневские времена .. аптека у нас в центре города была всего одна .. да и то туда если кто и заходил, то за звёздочкой , чтоб от комаров помазаться ... сейчас аптеки через каждые 3 метра .. и очереди в каждой как до мавзолея .. что это происходит ?
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Безумное самолечение.
И абсолютно бессмысленное. Ни продолжительность, ни качество жизни со времён "звездочек в аптеке" не поменялось)
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"В 2012 году через аптечные учреждения было реализовано лекарственных средств на 27 млрд. грн. Об этом сообщил председатель Государственной врачебной службы Украины Алексей Соловьев.
"Эти деньги были заплачены нашими пациентами за 1260 млн. упаковок, что на 17% больше, чем в 2011 году"

" Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, - исследование"

"В 2014 году через украинские аптеки было продано 973 млн упаковок лекарств, в 2016-м - 1,115 млрд, а в 2018-м - 1,144 млрд. В денежном выражении эти показатели составили соответственно $2,5, $2,0 и $2,7 млрд.
В справочнике подчеркивается, что аптечный сектор составляет основу рынка лекарственных средств в Украине: через него продается 87% всех лекарств в денежном выражении.
На госпитальном рынке лекарственных средств в Украине среднегодовой темп роста за последние три года - 7%.
В 2014 году госпитальные закупки лекарств составили 132 млн упаковок, в 2016-м - 50 млн, а в 2018-м - 134 млн. В денежном выражении эти показатели составили соответственно $400, $300 и $400 млн.Источник: https://censor.net.ua/n3129017"

Охренеть, какой "рост" относительно 2012 года, что в упаковках, что в деньгах!!!!
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Покажите мне страну где падают покупки лекарств населением, где нет трудовой миграции населения, где нет естественной убыли населения, где кладбища не увеличиваются.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПродажі ліків в Україні зростають на 11% щороку, - дослідження
 
 
 
 
 
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