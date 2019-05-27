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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Ахметов (307) вибори (3840) Зеленський (1435) Коломойський (390) Медведчук (370) Пінчук (69)

 У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на президентських виборах усі олігархи "в душі" підтримували Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді" в межах відеопроекту "Чітко інтерв'ю".

"У душі всі - Зеленського. А публічно теж багато Зеленського", - заявив олігарх.

На уточнювальне запитання, чи підтримував Зеленського Рінат Ахметов, Коломойський відповів: "Так. Матеріально він не підтримував, звісно, і публічно він нічого не сказав. Але враховуючи, що він став більше з'являтися на ТРК - так. Всі почали підтримувати, але трохи пізніше, трохи раніше".

За його словами, Ахметов сказав йому про те, що Зеленський буде президентом, ще у 2016 році, після першого випуску серіалу "Слуга народу", коли сам Зеленський не казав про свій намір балотуватися на цю посаду.

Водночас Коломойський заявив, що "консенсусу олігархів" щодо підтримки Зеленського не було.

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"Не було такого, що олігархи між собою якось домовилися. Дуже багато, Фірташ, наприклад, свою позицію ніколи публічно не висловлював", - сказав він.

Віктор Пінчук, за словами Коломойського, теж не висловлював своєї позиції.

"Але я знаю точно, що він хотів, щоб був Зеленський", - запевняє він.

На думку Коломойського, у Зеленського і зараз, і раніше з Пінчуком були "нормальні відносини".

"Зеленський - публічна людина. У нього не можуть бути з кимось нормальні відносини, а з кимось ненормальні. Він же артист. Артисти - вони ж усі з усіма мають... (нормальні відносини. - Ред.). Вони лише погані відносини можуть мати всередині свого артистичного середовища через конкуренцію. А так, у зовнішньому світі вони з усіма люб’язні", - додав олігарх.

Водночас він висловив думку, що кум президента РФ Віктор Медведчук не підтримував Зеленського.

"Я думаю, ні. Хоча, до речі, я вважаю, що в останні кілька місяців він досить позитивно відгукувався. Треба зрозуміти, що Петя (Порошенко. - Ред.) уже всім набрид", - сказав Коломойський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129016
 
   
 Топ коментарі
 
Красиво беня возит по губам зебилам... Тут нужно отдать должное. Шо есть, то есть... В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах - Цензор.НЕТ 7359
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Боротьба з олігархами від Зелі В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах - Цензор.НЕТ 9947
В когось ще залишились рожеві окуляри?
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Звісно.
Бо Петя їм хвости прикрутмв.
Ви хочете торгувати з рашкою в мирі і злаголі як колись...
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Word Replacer: робимо новини чесними! (...і перетворюємо їх на gay politicum)

У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 2061
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👏
Правильно! Новости должны быть честными.
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Петя надоел? А вы все вместе взятые не надоели?
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Олигархи у нас какие-то странные и склонные к суициду. Оказывается, что они в душЕ поддерживали того, кто пришёл с ними бороться. Все-таки в дУше они его поддерживали, Беня знает что говорит.
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"У него поддерживали" (див. вище - Word Replacer перетворює новини на gay politicum) У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 8297
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Каламойша опустил 73% плинтусов ни же уровня пола! Ликуйте зебилы, вы выбрали борца с олигархами!!! У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 1972
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Звичайно, що всі.
Як там - "без лоха жизнь плоха" У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 4237
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Є люди, які роблять, а є які кажуть, що роблять.
Перших не показують по телевізору, бо вони не вміють розказувати.
Перші не сподіваються, що за них хтось зробить, другі тим живуть, тобто вірою і надією, що прийде вася,пєтя, бог, нло і все буде. Від співвідношення між першими і другими, як правило залежить добробут країни.
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"В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах"

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Да, Беня прямой, как угол дома. Зебилы ещё не все шампанское выпили за победу борца с олигархами, а он им тут такое выдаёт на их больные головы. Когнитивный диссонанс может подкосить стройные ряды 72% .
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да они не будут ээто читать, не надо тешить себя надеждой. Если б они могли читать и анализировать, то они были бы в 24%.
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Ну, цензорята-то прочитают и другим расскажут. Сарафанное радио у них должно работать, в третьем тысячелетии живём же.
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видишь ли в чем дело, есть люди которые воспринимают информацию аналитически, т.е. думают, делают выводы - это 24%.
Но большинство людей (74%) воспринимают информацию эмоциями - т.е. если им информация "не нравится", то хоть 100 раз рассказывай и приводи доказательства что информация правильная - они будут ее тупо "игнорить", потому что она противеречит их внутреннему настрою.
И для них, сколько не объясняй - слушать не будут. Даже пытаться вдуматься не будут.
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Зеленский -главная надежда олигархических пророссийских сил в Украине и Кремля на возврат Украины в зону российского влияния, поэтому фактически все СМИ и ТВ каналы во время выборов нагло и истерично, взахлеб травили Порошенко, а с ним и всю проукраинскую часть электората. Заговор олигархов и Кремля в отношении Украины вполне удался и я даже не знаю ,что сейчас им может помешать претворить все свои замыслы в жизнь. К сожалению сейчас народ Украины разобщенный и разделенный.
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это настоящий Президент Украины, так что расслабься
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Не ну чого вже дрібнитись
Матеріально теж скинулись,
БО ВІН дозволив собі розпочати думати як боротись з корупцією, тобто рубанув по суку на якому усі олігархи сиділи.
Спочатку попередили скинулись , скасували закон про незаконне збагачення.
Воно не зрозуміло і заявило, що прийме новий - такий самий.
Прийшлось ще раз скинутись, добре що заготовки були на пост президента.
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Заготовка иправда не якісна, але папа К струганув , шліфанув ітак пройде.
Бабв Юуля прийде дощечку поправить.
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"Душа у олигархов"... Звучит так же, как и "мозги у зебилов". Это нонсенс, такого в природе не бывает.
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