 У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді" в межах відеопроекту "Чітко інтерв'ю".

"У душі всі - Зеленського. А публічно теж багато Зеленського", - заявив олігарх.

На уточнювальне запитання, чи підтримував Зеленського Рінат Ахметов, Коломойський відповів: "Так. Матеріально він не підтримував, звісно, і публічно він нічого не сказав. Але враховуючи, що він став більше з'являтися на ТРК - так. Всі почали підтримувати, але трохи пізніше, трохи раніше".

За його словами, Ахметов сказав йому про те, що Зеленський буде президентом, ще у 2016 році, після першого випуску серіалу "Слуга народу", коли сам Зеленський не казав про свій намір балотуватися на цю посаду.

Водночас Коломойський заявив, що "консенсусу олігархів" щодо підтримки Зеленського не було.

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"Не було такого, що олігархи між собою якось домовилися. Дуже багато, Фірташ, наприклад, свою позицію ніколи публічно не висловлював", - сказав він.

Віктор Пінчук, за словами Коломойського, теж не висловлював своєї позиції.

"Але я знаю точно, що він хотів, щоб був Зеленський", - запевняє він.

На думку Коломойського, у Зеленського і зараз, і раніше з Пінчуком були "нормальні відносини".

"Зеленський - публічна людина. У нього не можуть бути з кимось нормальні відносини, а з кимось ненормальні. Він же артист. Артисти - вони ж усі з усіма мають... (нормальні відносини. - Ред.). Вони лише погані відносини можуть мати всередині свого артистичного середовища через конкуренцію. А так, у зовнішньому світі вони з усіма люб’язні", - додав олігарх.

Водночас він висловив думку, що кум президента РФ Віктор Медведчук не підтримував Зеленського.

"Я думаю, ні. Хоча, до речі, я вважаю, що в останні кілька місяців він досить позитивно відгукувався. Треба зрозуміти, що Петя (Порошенко. - Ред.) уже всім набрид", - сказав Коломойський.