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Все про:ВР (4835) Геращенко Ірина (894) недоторканність (418)

 Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність.

Про це вона сказала під час Погоджувальної ради ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що про це, зокрема, йшлося на консультації президента з главами фракцій.

Також Геращенко заявила, що парламент має борг перед армією. Рада мусить цього тижня ухвалити низку законів щодо розвитку Збройних сил.

Крім того, Геращенко сказала, що в порядку денному парламенту буде питання врегулювання газового ринку.

Читайте також: Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129010
 
 
 Топ коментарі
 
не прошло и пяти лет как очнулась ирка...
грядут выборы значит...
корыто уплывает...
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не, БПП (блок патриотов панамы) - сплошь свинарчуки ну 90%...
поэтому барыге закон про надоторканисть свыней - серпрм по яйцам был и есть...
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Здохнуть,сядуть на вила,але недоторканність не відмінять. Регламент не дозволить.
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не, низя
как вилкул и шуфрич без недоторканости?
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А при чём здесь "петя"? Решение о снятии неприкосновенности с депутатов, принимал-бы, не "петя", а Верховная Рада, и ему это, лично, ничем не грозило... Его, больше, закон об импичменте, касался...
А-а-а... понял... У тебя так в "методичке" написано...
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не, БПП (блок патриотов панамы) - сплошь свинарчуки ну 90%...
поэтому барыге закон про надоторканисть свыней - серпрм по яйцам был и есть...
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"Для тех, кто в танке": Что ЛИЧНО грозило Порошенко? Его что, сильно взволновало-бы, что кого-то из депутатов его блока, привлекли-бы к уголовной ответственности за совершение преступления? Ведь именно в ЭТО вопрос и упирается!.... Хоть бы немного в вопросе разобрался, прежде, чем "херню пороть"!!!!
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Когда привлекут Кононенка, первого партнера Пети, тогда можно и говорить, выгодно это Петру или нет!
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"Петр Порошенко призывает подготовить законопроект о порядке импичмента Президента." февраль 2015 г.
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Ты о чём? Ну, призвал... Ну, никто этим заниматься не захотел... Дальше что? Порошенка обвиним в "бездеятельности"?!...
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А как Луценко проталкивали , главным был парламент ? Или таки Петя? Раз не было команды от Пети , не было и снятия.
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не прошло и пяти лет как очнулась ирка...
грядут выборы значит...
корыто уплывает...
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она не проснулась,Владимир на презентации сказал что обязаны сделать депутаты.
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Ну нафига им это надо при старом законе о выборах?
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У Парламента появилась уникальная возможность "уйти, громко хлопнув дверью...".
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А вот и проголосуют Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 5713. Все равно большинству из нынешних депутатов место в следующей Раде не светит Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 4108.

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Ваши бы слова да богу в уши!!!!
А то куча этих ур-в уже лыжи смазывает.....
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и в основном в рошенковской партейке им. життя по-новому для ********...ей Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 276 Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 276
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Ты ба, даже ни разу #овно на вентилятор не кинула. Ведь может нормально говорить😷
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Так с Мосийчука уже снимали. (2 смысла в одном слове)
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себе - нет (неспромоглись...бо не сильно и хотелось)
другим...последующим - обязательно! (а шиш им такое "счастье")))))
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А слабо в едином "порыве" проголосовать закон об отмене неприкосновенности для депутатов, судей и президента. Принять за кон об импичменте президента. Об отмене мажоритарки и введение закона о новом избирательном кодексе по открытым партийным спискам ( Пусть и для следующего раза). введения уголовной статьи за голосование чужой карточкой, лишение мандата за три пропуска работы Рыды закон об незаконном обогащении ( только не выхолощенный) , введение следственных органов для разбора высшего властного политикума в коррупции и гос измене Ну давайте как в "едином порыве". И будет с чем уйти или идти на следующие выборы. Только куда вам. чмушники.
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Зебилы хвостами вертят и рыльцами подкидывают, а до корыта ни как не дорвутся? Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 3221
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Так шо там с корытом? В 2014-м когда пустое было и на горизонте кацапские танки маячили желающих среди зелебобов не было?
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А кто в это время офшоры оформлял , забыл ? Или напомнить :
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Кто? У Зебобы на Кипре его "95-квартал" всю дорогу в офшоре, а ты не знал, зебилушка! Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 6348
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А в роиССе и сейчас его фирмы работают. Продажа прав на "Слугу народа" на прошлой неделе российскому Яндексу, это что?
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За неприкосновенность от кого? Друг от друга? Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 9687
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С такими судами только непрекосновенность отменять.
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Браслетик видать хороший был.....Сразу к законотворчеству потянуло!
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Ирка в очередной раз испортила воздух и толька...
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А ты там возле компа точно один? Ну тогда пора оторваться от компа и сходить штаны постирать, если тебе воняет. Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 8980
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🐷боти кака вседа вляпаютца в дерьмо и обвинят в амбре других....
🤣🤣
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Здра моя ра! Так это ты тут испорченный воздух унюхал и верещать начал! Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 7550
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Хотя на слово свинотным верить нельзя, главный обосранный свин это 5 лет обещал)))
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Гггг... А школота то и невкурсе, скоко всяких неприкосновенностей наснимала распущенная Ющенком рада.

Только оно так не работает - полномочий после указа нет.

Но пиариться будут, ещё и как Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 5060
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"зняття недоторканості" ---та ніколи такого не було....і ось знову
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Договорятся: говоруны (те которые на каналах выступают) будут "за" (чтобы потом на каналах об этом заявлять), а скромные "против". В результате голосов не хватит, как всегда. Бо "зрада".
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Депутатская неприкосновенность - защита законодательной власти от исполнительной! А вовсе не от гопников в подворотне как лохторат Зебобы считает. Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 750
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Это защита не от лохтората, а от правосудия, ибо как заявлено в Конституции, все равны перед законом!!!
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Что вася, прочитал все буквы не смог понять слово? Ну кто же тебе дураку доктор? При наличии обоснованных обвинений неприкосновенность снимается на раз два три! Онищенко, Клюев, Новинский... И что дальше? Нет у них неприкосновенности! А вполне себе прикосновенные Новинский и Мосийчук сидят в верховной раде и за законы голосуют! Так в чем проблема, дятел? Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 9631
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Вони цього ніколи не зроблять. Це потрібно зробити або референдумом або президентським указом.
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