 Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність

Про це вона сказала під час Погоджувальної ради ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Вона наголосила, що про це, зокрема, йшлося на консультації президента з главами фракцій.
Також Геращенко заявила, що парламент має борг перед армією. Рада мусить цього тижня ухвалити низку законів щодо розвитку Збройних сил.
Крім того, Геращенко сказала, що в порядку денному парламенту буде питання врегулювання газового ринку.
как вилкул и шуфрич без недоторканости?
А-а-а... понял... У тебя так в "методичке" написано...
поэтому барыге закон про надоторканисть свыней - серпрм по яйцам был и есть...
грядут выборы значит...
корыто уплывает...
Шанс！Это не получка, не аванс
А то куча этих ур-в уже лыжи смазывает.....
другим...последующим - обязательно! (а шиш им такое "счастье")))))
От корыта оторваться не могут....
🤣🤣
Только оно так не работает - полномочий после указа нет.
Но пиариться будут, ещё и как