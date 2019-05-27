 Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність

Про це вона сказала під час Погоджувальної ради ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що про це, зокрема, йшлося на консультації президента з главами фракцій.

Також Геращенко заявила, що парламент має борг перед армією. Рада мусить цього тижня ухвалити низку законів щодо розвитку Збройних сил.

Крім того, Геращенко сказала, що в порядку денному парламенту буде питання врегулювання газового ринку.

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