 Америка підтримуватиме Україну, це наш курс, - Джуліані

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Америка підтримуватиме Україну, це наш курс. Моя місія - сприяти демократичним реформам в Україні, підтримувати справжніх реформаторів, молодих людей, здатних мислити і працювати сучасно. Тому я обов'язково приїду в Україну - тут у мене є друзі, є контакти, щодня я спілкуюся, і ми зміцнюємо ці контакти", - запевнив Джуліані.

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"Америка має знати правду про ситуацію в Україні. І ми маємо побудувати реалістичну політику - політику справжніх швидких змін. Я бачу, як багато друзів Америки є в Україні. Бажаю успіхів українським політикам і новому президенту Володимиру Зеленському. Вважаю, що для України й Америки важливо ще більше зміцнити наші відносини в найближчі роки. Ми маємо допомогти Україні захистити себе від агресії", - підкреслив особистий юрист Президента США.

Повну версію інтерв'ю Руді Джуліані: "Меседж для Зеленського: оточувати себе ворогами Трампа - не найкращий задум" читайте ТУТ.