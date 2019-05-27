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Все про:Зеленський (1435) США (5036) Трамп (1803) Джуліані (16)

 Америка підтримуватиме Україну, це наш курс, - Джуліані

Особистий юрист Президента Трампа Руді Джуліані зізнався, що є кілька країн, до яких у нього сильна прихильність. І Україна - одна з них.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Америка підтримуватиме Україну, це наш курс. Моя місія - сприяти демократичним реформам в Україні, підтримувати справжніх реформаторів, молодих людей, здатних мислити і працювати сучасно. Тому я обов'язково приїду в Україну - тут у мене є друзі, є контакти, щодня я спілкуюся, і ми зміцнюємо ці контакти", - запевнив Джуліані.

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"Америка має знати правду про ситуацію в Україні. І ми маємо побудувати реалістичну політику - політику справжніх швидких змін. Я бачу, як багато друзів Америки є в Україні. Бажаю успіхів українським політикам і новому президенту Володимиру Зеленському. Вважаю, що для України й Америки важливо ще більше зміцнити наші відносини в найближчі роки. Ми маємо допомогти Україні захистити себе від агресії", - підкреслив особистий юрист Президента США.

Повну версію інтерв'ю Руді Джуліані: "Меседж для Зеленського: оточувати себе ворогами Трампа - не найкращий задум" читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129008
 
   
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Если адвокат Кернеса так сказал, значит так и будет.
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Этого с позволения сказать адвоката похоже крепко прихватили за вымя, вот и начал пищать. Там похоже два одесских афериста его крупно под монастырь подвели. Да так, что и чувака с белкой на голове может зацепить. Америка підтримуватиме Україну, це наш курс, - Джуліані - Цензор.НЕТ 2495
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Ну так давай, поддерживай! Пока гадишь только...
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У дядьки истерика, ему надо думать как выпутываться из своего косяка. Америка підтримуватиме Україну, це наш курс, - Джуліані - Цензор.НЕТ 1467
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Все имеет свою цену. Ну за "сирию", конечно нет. А вот за "венесуэлу" можно и сменяться. Джулиани
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ну да, надеется дружить и втюхивать свой дорогой газ
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Дякуємо, Америка. Ваша підтримка для нас важлива
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Зато ваши украинские клиенты нам не друзья .
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономАмерика підтримуватиме Україну, це наш курс, - Джуліані
 
 
 
 
 
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