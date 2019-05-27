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Все про:вибори (3840) Разумков Дмитро (49) Слуга народу (8)

 Разумков очолив партію "Слуга народу"

Партію "Слуга народу" очолив радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков.

Про це на прес-конференції в понеділок повідомила прес-секретар партії "Слуга народу" Тетяна Циба, передає Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що на з'їзді партії, який недавно відбувся, було обрано її главою замість Івана Баканова, який 22 травня указом Зеленського був призначений першим заступником глави Служби безпеки України - начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ, Дмитро Разумков.

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Керівником виборчого штабу став Олександр Корнієнко. Керівником цифрового напрямку став Михайло Федоров.

"Нещодавно стався з'їзд партії "Слуга народу". Відбулися зміни в керівництві партії. Іван Баканов, у зв'язку з тим, що він пішов на державну службу, не міг далі обіймати цю посаду (голови партії. - Ред.). Партія довірила виконувати ці функції мені", - заявив Разумков, зазначивши, що партія готується до майбутніх парламентських виборів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129005
 
 
 Топ коментарі
 
Браво!
Украинофоб и русофил во главе "слуги урода"!
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То, что человек, который ПРИНЦИПИАЛЬНО не разговаривает на государственном языке возглвыил партию президента - нейтральная новасть? Ну-ну...
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а ты своего Зеленого спроси. почему он по украински говорит также как Бимба Азарович
Разумков возглавил партию "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 794
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Вор - сын вора, вот и вся биография порошенка, самого мерзкого президента нашей страны. Как говорится: не прибавить, не отнять...
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...интересно Ваше мнение о Овоще!!!????.....
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Того самого, которого в пику Тимошенко, ющ с порошенко, возвели на пьедестал? Такое же, как и к этим двум негодяям - врагам Украины.
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Вывод какой? Каков народ..такие и президенты?
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В определённом смысле слова, да. Пока не поумнеем, будем выбирать откровенных негодяев, начиная с юща и по порошенко. Все трое - упыри и подонки. Кем будет Зеленский - увидим. Скурвится - получит по заслугам. Но терпеть тех, кто себя проявил, как 5-ая колонна, украинцы всё таки не намерены.
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тому вибрали олігарха Бабломойського. Зебіли, пля
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а может все ПЯТЬ?... А может возьмём и поранее.??? Кого народец не обгадил... ?? Ленин-убийца... Сталин- сатрап и убийца... Хрущёв - кукурузник... Брежнев -застой и ничтожество... Андропов-- КГБшник...Черненко-маразматик.. Горбачёв развалил СССР...т.е мразь и пособник США... а далее пути разошлись.... Кравчук....не успел... но облили дерьмом..Кучма...хитрый ..поэтому и удержался два срока... следующих Вы охарактеризовали... Можете без зазрения совести и зелёную соплю туда включать... с характеристикой..***полное ничтожество***... не ошибётесь!! Или народ поумнел за период выборов?)))))) Так что не начиная с Юща.... а ГОРАЗДО РАНЬШЕ!!! Не поумнеют те..кому достаточно тёплой будки.. миски с помоями ..и желательно не платить коммуналку. А там хоть трава не расти....
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Вывод твой не правильный...ведь в названии партии они не указали...КАКОГО НАРОДА они слуги!!!)))
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о жертва технологии фейсбучной)) а где соевые порохоботы свинарчуки?)) докажи что порошенко украл или ты ****** дырявый вонючий ********
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к твоей? не спасибо мне помоложе женщины нравятся у которых сыновья к тому же не ********* на лицо
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В советские времена был популярным анекдот: "Выбрали чукчу депутатом Верховного Совета. Поехал он на сессию. Вернулся. Собрались чукчи в яранге. Рассказывает: "Как там красиво! везде лозунги: "Всё во имя человека!", "Всё на благо человека!"... И я видел ЭТОГО человека!!!"
Ту - то же самое... Скоро мы увидим тот "народ", "слугой" которого будет эта партия...
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"Это просто праздник какой-то" (с)
С такими "назначениями" пойдут на дно еще быстрее Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 545
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100%
представляю,как Ляшко будет в Раде иметь Сладенького Ра..
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З'їзд де проходив? В цирку на площі Перемоги?
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А вот мне интересно, когда и где этот съезд проходил? Я так понимаю, после 22 мая, после назначения Баканова... Сколько присутствовало членов? Какие еще были кандидатуры кроме Разумкова? Обнародуйте постановление съезда, пжл....
Большие вы умельцы создавать параллельную реальность! Кол-во членов партии = штатный состав 95 квартала, и тот не пригласили на "съезд" . Собралось 3-5 человек, между собой перетёрли, кому на какой поток садиться и втюхивают нам про "съезд".
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"Слуга Регионов" надо было называть, так чтоб название полностью отображало суть партии
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"В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах
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Естественно все олигархи поддержали клоуна, при котором можно дальше распиливать Украину, бо Петя им начал яйца зажимать.
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Партия для розумково-отсталого электората
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Истерикой ольгинских порохоботов ДОВОЛЕН !!! Новым Президентом Владимиром Зеленским ДОВОЛЕН!!! Руководителем партии Слуга Народа, Разумковым ДОВОЛЕН!!!
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Референдумом по дружбе с рф и повстанцами доволен?
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а условиями лечения на Канатчиковой даче тоже доволен ?
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ну и рожа у этого упоротого рыгоАнала.) у него зоб? почему у него вытаращены глаза?
от вечного вранья?
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Когда Коломойского на даче партейку в покер расписывали, заодно и сьезд партии провели
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Колишній регіонал буде представляти нову партію,це олігархічний ревашиський проект, розрахований на недолугість нашого населення .

олишнк
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КОЛИШНІЙ РЕГІОНАЛ ПОРОШЕНКО ПЯТОК ЛЕТ ПРАВИВ СТРАНОЙ!?, І ЧТО ДАЛЬШЕ?.
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он ее не просрал, но вы зебилы, сделаете это запросто. Я вам верю
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Зауважал Порошенко за креативность! Если все президенты (политики) Украины в проблемах Украины обвиняли ПАПИРЕДНИКОВ, то Порошенко обвинил ПАСЛИДОВНЫКИВ.... Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5556 Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5556 Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5556
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ПАРТИЮ СМЕХА возглавит голубой воришка. Все по Ильфу и Петрову.
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так тепер треба прямо казати - очолив проросійську партію "Слуга народа"
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ЗЕ тобі кінець... до 21 липня рейтинг Слуги Народа буде не більше 5-10%, ти не робиш те що обіцяв ти такеж безхребетне брехливе лайно, яким був ЮЩ...

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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У Нестора Махно тоже была такая же программа...и где делся Махно?!
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