 Разумков очолив партію "Слуга народу"

Про це на прес-конференції в понеділок повідомила прес-секретар партії "Слуга народу" Тетяна Циба, передає Цензор.НЕТ.
Вона повідомила, що на з'їзді партії, який недавно відбувся, було обрано її главою замість Івана Баканова, який 22 травня указом Зеленського був призначений першим заступником глави Служби безпеки України - начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ, Дмитро Разумков.
Керівником виборчого штабу став Олександр Корнієнко. Керівником цифрового напрямку став Михайло Федоров.
"Нещодавно стався з'їзд партії "Слуга народу". Відбулися зміни в керівництві партії. Іван Баканов, у зв'язку з тим, що він пішов на державну службу, не міг далі обіймати цю посаду (голови партії. - Ред.). Партія довірила виконувати ці функції мені", - заявив Разумков, зазначивши, що партія готується до майбутніх парламентських виборів.
Ту - то же самое... Скоро мы увидим тот "народ", "слугой" которого будет эта партия...
С такими "назначениями" пойдут на дно еще быстрее
представляю,как Ляшко будет в Раде иметь Сладенького Ра..
Большие вы умельцы создавать параллельную реальность! Кол-во членов партии = штатный состав 95 квартала, и тот не пригласили на "съезд" . Собралось 3-5 человек, между собой перетёрли, кому на какой поток садиться и втюхивают нам про "съезд".
от вечного вранья?
За пианиста-преЗЕдента.
олишнк
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"