EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  7859  49
Матеріали за темою:
Все про:ВР (4835) КС (287) розпуск (45)

 Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу

До Конституційного Суду надійшло подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

"Подання про відповідність Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 р №303/2019", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подання №3/ 3426 (19) надійшло 24 травня і вже розподілено судді-доповідачу.

Читайте також: Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129002
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас Володю мокнут в реальность.
 показати весь коментар
 
Собачка-портнов спеціально приїхав для цього з Мацкви.
Але тут тема не про те, покищо виріщується питання про порушення закону недоімператором-Зельцманом.
 показати весь коментар
 
Новий президент Зеленський розпочав свою діяльність з помилок при чому з грубих і ці помилки в кінцевому результаті досить скоро найсильніше вдарять по ньому самому. Для їх виправлення ще є час - не багато але є і все залежить тільки від нього особисто чи він ним скористається але це при умові що він сам собі належить.(Не шокобот і не зебот так що "бригади" і перших і других прошу даремно не "хвилюватись").
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поражаюсь нашим (народным) избраникам -- неотгонишь от кормушки зубами руками ногами вцепились Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 6076
 показати весь коментар
 
 
Отже Богдан з Портновим тепер будуть днювати і ночувати біля КС. А Коломойський збиратиме бабло.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас Володю мокнут в реальность.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А хто подасть тепер про зловживання службовим становищем на парубія та порошенка,за порушення закону,та не розпуск ВР ще 2 роки тому
 показати весь коментар
 
 
Собачка-портнов спеціально приїхав для цього з Мацкви.
Але тут тема не про те, покищо виріщується питання про порушення закону недоімператором-Зельцманом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ти погано слідкуєш за новинами,нічого нового від КСУ ти не почуєш і це вже було озвучено,вибори відбудуться за будь якої погоди і н еважливо яка і коли клепка випаде у порошенка в голові
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
для сведения, Портнов приехал с Европы!
хоть "гавкай" правду.
 показати весь коментар
 
кремлядь, какие основания для роспуска были 2 года назад?
 показати весь коментар
 
А ну ж, розумнику, і яку ж статтю якого закону порушив порошенко?
Та й парубій, якщо ти його згадав? Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 9562
 показати весь коментар
 
Владимир Зеленский провел встречу с руководством фракций Верховной Рады, во время которой было констатировано отсутствие коалиции в парламенте.
Коалиция развалилась не в прошлую пятницу, когда из нее вышел «Народный фронт», а еще в 2016 году. Об этом заявил журналистам по итогам переговоров сопредседатель партии «Видродження» Виталий Хомутинник
Был подтвержден факт того, что коалиции не существовало почти два года. Фракции большинства - «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» - признали то, что в коалиции всего 216 нардепов,
Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 9934
 показати весь коментар
 
 
Бла, бла, бла ....
Ще раз:

яку ж статтю якого закону порушив порошенко?
яку ж статтю якого закону порушив парубій?
А малюнки, та умствовання залиш для своїх одноплемінників зебілів.
 показати весь коментар
 
 
Буде суд і буде перелік всіх статей,там їх не мало наберется,так ,що трішки почекай,а бла,бла бла,почуєш коли опублікують стенограму зустрічі та відео,тоді продовжимо
 показати весь коментар
 
Та я ж не проти почекати, та ВИ (зеблазні) не бажаєте дочекатися суду, а репетуєте - злочинці порушили....
Втім, розумію, то ВИ а то МИ. Вам можна, а нам зась, почекати треба. Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 4290
 показати весь коментар
 
 
та порохоботам хоть в глаза сцы они будут говорить шо это божья роса!
 показати весь коментар
 
 
Однозначно,тому вони нічим не відрізняются від кацатролів і співають в унісон з ними,брати все таки
 показати весь коментар
 
Преступники, которым грозит долгосрочное лишение свободы, просто так не сдаются. Они без тени сомнения могут принести в жертву 24% поддерживающих их населения, если потребуется.
 показати весь коментар
 
 
Уже принесли. У людей начисто отключили способность адекватно воспринимать реальность.
 показати весь коментар
 
 
24% - это блеф. 5%, а остальное сетки и подкуп.
 показати весь коментар
 
 
Пусть КС сегодня найдет в раде бпп. Нету же бпп. А где же коалиция？ что делает в раде партия ЕС, если за нее не голосовали？
 показати весь коментар
 
 
Новий президент Зеленський розпочав свою діяльність з помилок при чому з грубих і ці помилки в кінцевому результаті досить скоро найсильніше вдарять по ньому самому. Для їх виправлення ще є час - не багато але є і все залежить тільки від нього особисто чи він ним скористається але це при умові що він сам собі належить.(Не шокобот і не зебот так що "бригади" і перших і других прошу даремно не "хвилюватись").
 показати весь коментар
 
 
ЛАТЕНТНЫЙ ПОРОХОБОТ ТЫ ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ КАКИХ ИМЕННО ПОМИЛОК УЖЕ УСПЕЛ НАДЕЛАТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ?

ШО НЕ УВОЛИЛ ДО СИХ ПОР СТЕЦЯ ПОЭТОМУ ВЫ ПОРОХОБОТЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ГАДИТЬ В СЕТИ ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО ЗА СРЕДСТВА ГОСБЮДЖЕТА.
 показати весь коментар
 
 
Если порохоботы "гадят" з средства бюджета,то зелеботы тоже за седства бюджета. Только расейского.
 показати весь коментар
 
Надеюсь, в КС смогут решить нехитрый пример "135+80 ? 226. Поставьте вместо ? знак >, < или равно".
 показати весь коментар
 
С того момента, как в Конституции написали:

"У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."

"Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років."

Большинство в случае 450 - это 226 и больше.
 показати весь коментар
 
 
Повторю вопрос - с какого момента официально не стало парламентского большинства?
 показати весь коментар
 
 
С момента выхода из коалиции, состоявшей из 5 фракций, трех. В 2016 году.
Кстати, каким образом вопрос "С какого момента стало 226?" эквивалентен "с какого момента официально не стало парламентского большинства?"?
 показати весь коментар
 
Закон обязательный для всех. Как для "порохоботов", так и для "зеофилов"
Президент Закон нарушающий подает плохой пример и сигнал обществу.
 показати весь коментар
 
 
отсутствие коалиции имеет документальное подтверждение с 17 мая 2019 года
только с этого момента пошел месяц на создание новой
Все остальное про 2016 год - це балачки
 показати весь коментар
 
 
ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ПОРОХОБОТА Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 9964 С ОДНОГО РАЗА ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ

ГДЕ ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛ?
 показати весь коментар
 
ПРИЧЕНМ ТУТ кОНСТУТИЦИЯ УКРАИНЫ КОГДА РЕЧЬ О ДАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ КАЛОЛИЦИИ ВР

ЕСЛИ ТЫ НЕ В сОСТОЯНИИ ТОГДА Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ ССЫЛКУ НА ФАКТ пРКРАЩЕНИЯ КАОЛИЦИИ ВР с 17 февраля 2016 г.

16 февраля 2016 года Верховная рада Украины, заслушав отчет главы правительства Арсения Яценюка о деятельности Кабинета Министров в 2015 году, приняла постановление № 4063[41] о признании неудовлетворительной работы правительства 247 голосами[42]. За несколько часов до этого президент Порошенко призвал премьера Яценюка и генпрокурора Шокина уйти в отставку[43]. В тот же день Шокин подал в отставку[44]. Однако за отставку правительства проголосовало 194 народных депутата при минимально необходимых 226[45][46]. 17 февраля фракция «Батькивщина» вышла из коалиции[47]. Михаил Саакашвили назвал происшедшее «олигархическим переворотом» и призвал БПП покинуть коалицию вслед за «Батькивщиной»[48]. 18 февраля «Самопомощь» вышла из коалиции «Европейская Украина», что означало её распад, так как в коалиции осталось 215 депутатов при минимально необходимых 226[49].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2016)
 показати весь коментар
 
 
Найден 3**** постящий высеры с вики которую может править кто угодно.
 показати весь коментар
 
 
ПОРОХОФИЛ Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 2217 НА ТЕБЕ ЕЩЕ

Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".

https://www.bbc.com/russian/news-48307602
 показати весь коментар
 
У вересні 2015-го року з коаліції вийшла фракція "Радикальної партії", а у лютому - "Батьківщина" та "Самопоміч". Остання оголосила про свій вихід 19-го лютого 2016 року.


Зайшовши на офіційний сайт Верховної Ради України, на вкладки фракцій БПП та Народного фронту та прослідкувавши динаміку переходів депутатів кожної з них, можна легко порахувати, що станом на 19 лютого 2016 року до складу БПП входило 134 народних депутати, а Народного фронту - 81.
134+81=215!!!
Отже, юридично доконаним є факт відсутності існування коаліції "Європейська Україна", починаючи з 19-го лютого 2016 року. Спікер Парубій мав би тоді оголосити про припинення її існування, а Верховна Рада України мала б створити нову, або піти на перевибори.

Тому я вважаю рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду України абсолютно законним, таким, що відповідає Конституції, законам України та вимогам суспільства!

https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2019/05/21/7215621/
 показати весь коментар
 
А зебіли скаженію і скаженіють Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 77
Ну ніяк їм не хочеться по закону, подавай по "поятіям".
 показати весь коментар
 
 
В Конституционный Суд поступило представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

=====================================================================

КОГДА ПОДАЕТСЯ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НУЖНО ПИСАТЬ И ФАМИЛИИ ЭТИХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ТАК СТАРАТЕЛЬНО БОРЯЩИХСЯ, типа: ЗА СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ХЕРОЕВ!! Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 3112

ПОТОМУ ШО В СЕТИ ЕСТЬ ТОЛЬКО О ТОМ, ШО ЭТО ИНИЦИАТИВА членов НФ ЯЦЕНЮКА

КОТОРУЮ ПОДДЕРЖАЛИ члены БПП и ДРУГИЕ

НО КОНКРЕТНО ФАМИЛИЙ НИГДЕ НЕТ

ЕСЛИ ЭТИ ДЕПУТАНЫ УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ ПРАВОТЕ ТОГДА ПОЧЕМУ СКРЫВАЮТСЯ ИХ ФАМИЛИИ?

ПОТОМУ ШО НЕ ХОТЯТ ПОТЕРЯТЬ РЕЙТИНГИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В НОВУЮ ВР?
 показати весь коментар
 
Ондрюша... Будет решение КС там все напишут.
Это будет список честных и смелых людей любящих закон и визга не убоявшихся
 показати весь коментар
 
 
А МЫ НАРОД УКРАИНЫ УЖЕ ЗНАЕМ, КАК ТЫ ПИШЕШЬ: ЭТИХ "ЧЕСТНЫХ СМЕЛЫХ" ЛЮДЕЙ из КС

ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ ОТМЕНУ НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ПО КОТОРОЙ 41 ТОП КОРРУПЦИОНЕР ОПРАВДАН, ПРИЧЕМ ЭТО РЕШЕНИЕ, ДАЖЕ, НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЖАЛОВАНИЮ.
 показати весь коментар
 
А вы забыли КТО отменил этот закон?
Не тот ли суд кто под диктовку Коломойского шлепает дела против Порошенко?
 показати весь коментар
 
Что рейтинг чешется? Или 16- летних уже по МВД не терпится таскать?
ФИГ ВАМ !!!!
 показати весь коментар
 
Стаття 83.

....Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України....

Стаття 90. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію
депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;...

це за великим рахунком все. процедури припинення коаліції ні в конституції ні в регламенті вру немає.

до речі якщо в нового президента і далі буде високий рейтинг підтримки то йти проти "шерсті" суддям кс буде "не раціонально не дальновидно і не перспективно".

тому скасування указу про розпуск виглядає примарним.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу
 
 
 
 
 
 вгору