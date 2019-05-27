 Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.
"Подання про відповідність Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 р №303/2019", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що подання №3/ 3426 (19) надійшло 24 травня і вже розподілено судді-доповідачу.
Але тут тема не про те, покищо виріщується питання про порушення закону недоімператором-Зельцманом.
хоть "гавкай" правду.
Та й парубій, якщо ти його згадав?
Коалиция развалилась не в прошлую пятницу, когда из нее вышел «Народный фронт», а еще в 2016 году. Об этом заявил журналистам по итогам переговоров сопредседатель партии «Видродження» Виталий Хомутинник
Был подтвержден факт того, что коалиции не существовало почти два года. Фракции большинства - «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» - признали то, что в коалиции всего 216 нардепов,
Ще раз:
яку ж статтю якого закону порушив порошенко?
яку ж статтю якого закону порушив парубій?
А малюнки, та умствовання залиш для своїх одноплемінників зебілів.
Втім, розумію, то ВИ а то МИ. Вам можна, а нам зась, почекати треба.
ШО НЕ УВОЛИЛ ДО СИХ ПОР СТЕЦЯ ПОЭТОМУ ВЫ ПОРОХОБОТЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ГАДИТЬ В СЕТИ ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО ЗА СРЕДСТВА ГОСБЮДЖЕТА.
"У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."
"Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років."
Большинство в случае 450 - это 226 и больше.
Кстати, каким образом вопрос "С какого момента стало 226?" эквивалентен "с какого момента официально не стало парламентского большинства?"?
Президент Закон нарушающий подает плохой пример и сигнал обществу.
только с этого момента пошел месяц на создание новой
Все остальное про 2016 год - це балачки
ГДЕ ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛ?
КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ
ЕСЛИ ТЫ НЕ В сОСТОЯНИИ ТОГДА Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ ССЫЛКУ НА ФАКТ пРКРАЩЕНИЯ КАОЛИЦИИ ВР с 17 февраля 2016 г.
16 февраля 2016 года Верховная рада Украины, заслушав отчет главы правительства Арсения Яценюка о деятельности Кабинета Министров в 2015 году, приняла постановление № 4063[41] о признании неудовлетворительной работы правительства 247 голосами[42]. За несколько часов до этого президент Порошенко призвал премьера Яценюка и генпрокурора Шокина уйти в отставку[43]. В тот же день Шокин подал в отставку[44]. Однако за отставку правительства проголосовало 194 народных депутата при минимально необходимых 226[45][46]. 17 февраля фракция «Батькивщина» вышла из коалиции[47]. Михаил Саакашвили назвал происшедшее «олигархическим переворотом» и призвал БПП покинуть коалицию вслед за «Батькивщиной»[48]. 18 февраля «Самопомощь» вышла из коалиции «Европейская Украина», что означало её распад, так как в коалиции осталось 215 депутатов при минимально необходимых 226[49].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2016)
Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".
https://www.bbc.com/russian/news-48307602
Зайшовши на офіційний сайт Верховної Ради України, на вкладки фракцій БПП та Народного фронту та прослідкувавши динаміку переходів депутатів кожної з них, можна легко порахувати, що станом на 19 лютого 2016 року до складу БПП входило 134 народних депутати, а Народного фронту - 81.
134+81=215!!!
Отже, юридично доконаним є факт відсутності існування коаліції "Європейська Україна", починаючи з 19-го лютого 2016 року. Спікер Парубій мав би тоді оголосити про припинення її існування, а Верховна Рада України мала б створити нову, або піти на перевибори.
Тому я вважаю рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду України абсолютно законним, таким, що відповідає Конституції, законам України та вимогам суспільства!
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2019/05/21/7215621/
Ну ніяк їм не хочеться по закону, подавай по "поятіям".
=====================================================================
КОГДА ПОДАЕТСЯ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НУЖНО ПИСАТЬ И ФАМИЛИИ ЭТИХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАК СТАРАТЕЛЬНО БОРЯЩИХСЯ, типа: ЗА СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ХЕРОЕВ!!
ПОТОМУ ШО В СЕТИ ЕСТЬ ТОЛЬКО О ТОМ, ШО ЭТО ИНИЦИАТИВА членов НФ ЯЦЕНЮКА
КОТОРУЮ ПОДДЕРЖАЛИ члены БПП и ДРУГИЕ
НО КОНКРЕТНО ФАМИЛИЙ НИГДЕ НЕТ
ЕСЛИ ЭТИ ДЕПУТАНЫ УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ ПРАВОТЕ ТОГДА ПОЧЕМУ СКРЫВАЮТСЯ ИХ ФАМИЛИИ?
ПОТОМУ ШО НЕ ХОТЯТ ПОТЕРЯТЬ РЕЙТИНГИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В НОВУЮ ВР?
Это будет список честных и смелых людей любящих закон и визга не убоявшихся
ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ ОТМЕНУ НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ПО КОТОРОЙ 41 ТОП КОРРУПЦИОНЕР ОПРАВДАН, ПРИЧЕМ ЭТО РЕШЕНИЕ, ДАЖЕ, НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЖАЛОВАНИЮ.
Не тот ли суд кто под диктовку Коломойского шлепает дела против Порошенко?
ФИГ ВАМ !!!!
....Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України....
Стаття 90. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію
депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;...
це за великим рахунком все. процедури припинення коаліції ні в конституції ні в регламенті вру немає.
до речі якщо в нового президента і далі буде високий рейтинг підтримки то йти проти "шерсті" суддям кс буде "не раціонально не дальновидно і не перспективно".
тому скасування указу про розпуск виглядає примарним.