 Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

"Подання про відповідність Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 р №303/2019", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подання №3/ 3426 (19) надійшло 24 травня і вже розподілено судді-доповідачу.

Читайте також: Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради