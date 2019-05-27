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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1435) Лещенко (320) ПР (594) Сорос (10) США (5036) Трамп (1803) чорна бухгалтерія (36) Джуліані (16)

 Зеленський оточений людьми, лояльними до Сороса, - Джуліані

Особистий юрист Президента Трампа Руді Джуліані, кажучи про найближче оточення президента Володимира Зеленського, зазначив, що одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити главою Адміністрації Президента адвоката, який працював на топ-олігарха Ігоря Коломойського.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я хотів зустрітися з Президентом (Зеленським. - Ред.), щоб сказати: "Пане Президенте, будь ласка, не дайте їм умовити вас закинути ці розслідування (справи щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, у яких фігурує колишній глави передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. - Ред.). Нехай вони тривають. Нам потрібно покінчити з цим раз і назавжди. Саме це стане найважливішим фрагментом у картині того, як вони розробили ці неправдиві звинувачення проти президента Трампа. Так, є й інші фрагменти (в нашій країні, Великій Британії, в Італії та на Кіпрі) - не тільки в Україні. Але це - важливий фрагмент", - розповів Джуліані, відповідаючи на запитання, в чому мала полягати ідея невдалої зустрічі із Зеленським.

"І тоді я попросив про зустріч із Президентом, але замість цього стався витік у пресу про те, що Лещенко і хтось ще радили йому припинити розслідування і не зустрічатися зі мною. І коли я почав перевіряти (а я взагалі не знав, хто були ці люди), люди в Сполучених Штатах сказали мені, що не варто їхати, оскільки це пастка, влаштована демократами і людьми, лояльними до Сороса. А зараз я бачу, що Президент ними оточений - юрист Коломойського і кілька хлопців, які працюють із Соросом. І меседж, який Президент Трамп хотів би йому переказати (і який я б переказав), звучить так: "Оточувати себе ворогами Президента Трампа - не найкраща ідея". Тому що одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити поруч хлопця, який працював адвокатом топ-олігарха, про якого кажуть, що він вивів мільярди з вашого банку", - наголосив Джуліані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства

"Моя порада така: подивимося, що він зробить. Не мною сказано: слова коштують мало. І хоча я вважаю, що озвучені Зеленським наміри дуже хороші, я їх поділяю - водночас я вважаю деякі вчинки досить суперечливими. А це важливо, щоб ви і казали правильні речі, і робили їх. Так що подивимося. Але загалом усе це - політика і дипломатія. У професійному плані я стурбований лише тим, щоб розслідування не переривалося. І я не чув, щоб він (Президент Зеленський. - Ред.) про це говорив. Не бачу нічого складного в тому, щоб сказати - "Хтось це розслідує". Або: "Розслідування передадуть ось цій людині, ми розслідуємо це повною мірою - і нехай все буде, як буде". Сказати це просто. Подивимося, чи зробить він це", - зазначив особистий адвокат Трампа.

Повну версію інтерв'ю Руді Джуліані: "Посольство США в Україні замішане в брудній кампанії проти Трампа і в допомозі Соросу. Не можна читати вам лекції про корупцію і щоб на цьому тлі сидів наш власний корупціонер" читайте ТУТ.

Також читайте: Джуліані зустрічався з колишнім українським дипломатом Теліженком, який раніше звинуватив Київ у втручанні у вибори в США, - WP

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисно українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи, таким чином, мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гілларі Клінтон.

Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і приводом для одного з ключових звинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, що заважало Трампу протягом останніх двох з половиною років.

За словами Луценка, розслідування почалося після того, як український депутат Борислав Розенблат опублікував аудіозапис зі словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів (Артема Ситника. - Ред.) про те, що його відомство злило фінансові звіти Манафорта, щоб допомогти кампанії Клінтон. Парламентарій також домігся рішення суду про те, що передача документів є по суті "незаконним втручанням в американську виборчу кампанію".

Національне антикорупційне бюро заперечує інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США, про що раніше заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129001
 
   
 Топ коментарі
 
Чего у этого Джулиани такая истерика?
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може гроші брав, від наших кадрів типу пінчука-льовочкіна)),
тепер хвилюється, шо буде йому манахворт на 7 років! Зеленский окружен людьми, лояльными к Соросу, - Джулиани - Цензор.НЕТ 2040
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Не, ну Коломойский ещё понятно, токсичная личность. Но Сорос?
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Трамп і Сорос один другого поїли б разом з черевиками.
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Ні в якому разі. Синагога не схвалює "розбірки" з насильством серед своїх.
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Повірте, там усе дуже складно. В одних випадках їм скубтися можна, в інших - не можна.
...Зате коли вони скубуться, є на що подивитися, і що почути. Майже ціле життя я прожив у Чернівцях, тому знаю, що пишу .
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Сорос это такой бабай западного образца, им маленьких банкиров пугают.
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Соросом, помнится, пугали пригожинские тролли, ещё давно. Но нам же не стоит обращать на них внимание, не так ли?
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Ага. Думка Трампового адвоката - от вона.
А якою буде думка трамповоих дантиста, прибиральниці та курви?
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зато мы знаем что говорит курва Коломойского
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То таке, хай собі патякає, поки час має. Інша річ, що скоро курви глав-свинарчука замовкнуть. Як і сам глав-свинарчук.
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И? Все зазеленеет? 😁 Деревья станут опять большими? Зеленинизм наступит? Зеленин вас поведет...куда?
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Відразу хочу уточнити. Я не є фанатом Зеленського. Як і його ненависником. Поки що він не зробив нічого такого, щоб його ненавидіти або на нього фанатіти. Це - моя особиста думка.
Що Вас ще цікавить, добродію?
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Добре..алеж, судячи з вашіх слів вишче, Ви ненавидите кумів? А сватів чому ні?
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До ненависті куми недоросли Зеленський оточений людьми, лояльними до Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 1518 . Ненависть - почуття сильне, варте гідного ворога. Куми - істоти дрібні і жалюгідні. Свати - мабуть, також. Я не дивився ті дурниці, тому щось певне сказати мені важко.
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Якщо взнають хто президент України і як його продвинули і вибрали, дантист, прибиральниця і курва знатимуть хто справжня курва і пся крев, холєра ясна.
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Что, лахтинских (или Вы рептилодный) - СТРАШНО?
После вот этих слов Джулиани: "Америка будет поддерживать Украину, это наш курс." Источник: https://censor.net.ua/r3128991

Вы еще не поняли (сображалка то у вас слабая), что эти слова означают?
ЧТО НИКОГДА УКРАИНА НЕ ОТОЙДЕТ ЗАПОРЕБРИКУ ("ни частями, ни сразу"), потому что не для того США подписали Будапешский Меморандум, чтобы Украину сдать.
И выбор сейчас для народа Украины есть только один: жить в нищете, или жить достойно.
Впрочем, никакого выбора для Владимира Александровича Зеленского нет. Он может не следовать совету Джулиани, и тогда совету Джулиани последует другой человек, которого поставит наверх та волна, та сила, которая снесет всех нафиг этих временных ЗЕбеней, или последовать совету Джулиани прямо сейчас.
Еще раз: это выбор о том, жить ли достойно, в ЕС и НАТО, или жить в нищете, но НИКОГДА В НЕ ЖИТЬ ЗАПОРЕБРИКЕ (об этом и речи быть не может)

И еще вот это слова Джулиани: "Не вижу ничего сложного в том, чтобы сказать - "Кто-то это расследует". Либо: "Расследование передадут вот этому человеку, мы расследуем это в полной мере - и пускай все будет, как будет". Сказать это просто. Посмотрим, сделает ли он это", - отметил личный адвокат Трампа." Источник: https://censor.net.ua/n3129001

Слова для американцев (и не только американцев, конечно)- это не просто слова, чтобы произвести звуковые волны в воздухе. Равно как и подпись под Будапешским Меморандумом - это не просто росчерк пера. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Так что взвесьтевсе там, "*********"(С) как следует, потому что, как я уже написала выше, выбора у вас нет никакого абсолютно.
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Этот "адвокат" Джулиани - бывший мер Нью-Йорка и денег у него раз в 10 больше чем у миллиардера Трампа.
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Нужно держаться подальше и от Сороса и от МВФ. Вообще, Украина оказалась меж молотом и наковальней. С одной стороны её добивает запад, а с другой РФ и некоторые другие республики СНГ. Разорили приличную страну. Ну, не без помощи наших народных депутатов, правительств и президентов. А управляли ими, конечно же, олигархи. За исключением Порошенко, поскольку тот сам олигарх. Он лишь вступал с другими олигархами в союзы и противостояние. Короче - грабили Украину все, кто могли. И самое главное, что награбив довольно прилично - совсем не хотят отказываться от этой практики. А государство и народ? Та им пох на них.
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Коли ж до громадян "дійде", що влада Росії та України з 1920 року, і десь з 1930 року США - ЦЕ ОДНЕ ЦІЛЕ...?
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У вас есть банки, которые могут предоставить кредиты под более низкие % чем МВФ?
Походите по базару и поищите дешевле, Шура.
Ни один банк не даст денег под 5-6%.
Учите экономику, прежде чем писать.
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Запоребрик даст, но даст только под Новороссию, причем "холым писом", а не "наслайсенную". Но для запоребрика "вход заборонен".
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На цьому шахраю Джуліані нема де штемпеля поставити. Достатньо того, що ця мерзота захоплюється пуйлом і ненавидить Україну. Тепер зрозуміло, що меценат Сорос на боці українців.
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он может быть кем угодно, но раз он - правая рука Трампа, идти ему наперекор - это безумие - идти наперекор Трампу - Президенту самой мощной страны мира и нашему единственному верному и мощному союзнику.
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Не плутайте Небо і Землю. Адвокат може казати все, що хоче, а президент - це зовсім інша справа, він - відповідальна особа. Навіть деякі американські сенатори радили Зеленському з Джуліані не зустрічатись. Це те саме, що заможний сусіда пошле до тебе на перемовини свого песика, навіть не слугу. Це - як пльовок всім українцям в пику. Ви погоджуєтесь з цим? Я - ні. Америку поважаю, вдячний за підтримку, буде привід - віддячу добром. Але цей Джуліані - це не Америка.
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Так ы Лещенко теж був проти Трампа, саме йому дивним чином потрапила чорна бухгалтерія, яку він демонстрував перед виборами в США задля піару
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конечно против Трампа, знал же, что когда тот придет гранты от демократов перестанут поступать Лещу и ко
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Что демокрыты что республиканцы. Это типо нашего пеци и Юли. Не стоит влезать в их #овно
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О как зебилы возбудились
их божеству кто-то посмел на ошибки указать
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Люди Путина в враги США в окружении Зеленского - стоит посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=zphG_a_VesA
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Хм. Это Порошенко делал ставку на Клинтон, втянул Украину в американские разборки, а виноват Зеленский.
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да, прикинь.

потому что порох умел держать баланс. А у Зели и близко нет ни таких знаний ни опыта, чтобы умудриться "промиж крапельками" пролезть между демократами и республиканцами.
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А навіщо тоді Зеленський оточив себе тим же Лещенко і іншими людьми, які проти трампа працюють? Це теж Пороше зробив? Аххахаха
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Щас пойдет разрыв шаблонов и будет беда))))))))
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Леща у же никуда не берут, ни к Зе, ни к Вакарчуку. Некуда парню податься, с такой репутацией, а как ему без мандата? два дела шьют ему
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в Штатах то реальный срок светит ему, а здесь, Портнов опять поможет с судом если что, тем более, что он вернулся в страну
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Успокойтесь, сегодня Трамп, вчера Клинтон, Завтра ещё какой-нибудь Джонсон. Всем не угодишь. Если вы думаете, что Трамп и его эти советники как-то там "обиделись" на Украину или Пороха из-за тогдашнего союза с Клинтон, то это наивно. Главное - чтоб у Украины была последовательная внешняя и внутренняя политика. Посмотрим, как это Зелени удастся.
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Нет, дружчек.
"Смена состава" в США произошла очень надолго, так что не стройте иллюзий на этот счет.
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дякувати не надякуватись Лещенку, який втягнув Україну в протистояння між демократами й республіканцями
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Хто такий цей тип? Ніхто. І нафіга пусте місце обговорювати...
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И шо это выходит, что хороший друг Трампа и его адвокат просят убрать Лещенка от власти, а мы не мычим ни телимся?
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Лещенко в будь-якому разі -політичний труп, при чому сам собі яму викопав, здались йому ті вибори! тепер всі політичні сили від нього відвертаються, дуже токсичний
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мы не при делах - пусть у зебеней голова болит
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Після розвалу СРСР Сорос на ці республіки витратив мільярд власних грошей на просвітницькі програми, тобто зробив неприбуткові витрати, як меценат. І треба зауважити, що тоді за долар можна було купити вдесятеро більше, ніж зараз.
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Джулиани предлагает себя вместо Сороса? Зеленський оточений людьми, лояльними до Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 4097
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Нет.
О том, что предлагает Джулиани, я написала выше.
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"Окружать себя врагами Президента Трампа - не самая лучшая идея". Зеленський оточений людьми, лояльними до Сороса, - Джуліані - Цензор.НЕТ 109
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Пля, просто Украина сейчас играет в США сейчас роль разменной монеты, неофициальная предвыборная гонка там уже началась. И снятие Иванович с должности тоже звено в этой цепи.
Джулиани не политическая фигура, а всего лишь озвучивает желания и чаяния Трампа в качестве его личного адвоката. Если бы наши политиканы были здравомыслящие, то сливали бы Манафорта уже после выборов, а не во время их. Так сказать "открыли" бы гла Трампу на его окружение. А так получается,что они вмешивались в предвыборный процесс.
И ещё - нефиг было открыто поддерживать Клинтон, как это сделали пэдра и Ко. А сырожа в этой истории действительно попал, и это вполнне логично. Но вина наших политиканов в этом деле коллективная.
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И Порошенко (в первую очередь) и Лещенко и Джулиани и Манфорт прекрасно описаны и классифицированны Ломброзо.
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кстати, вот Манафорт лоббист и его под суд. а наш тот же лоббист Шабунин называет себя активистом, а "борец" Лещенко не кричит о коррупции, когда тот перечисляет грантовые деньги на свой личный ФОП
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Сытника надо посадить за то, что хотел помешать стратегическому партнерству с США.
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И это говорит адвокат топ-олигарха а ныне президента Трампа.....
Убеждаюсь в который раз что у Джулиани старческий маразм...
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ЕСЛИ САДИТЬ ТО НУЖНО НАЧИНАТЬ С ГЕН. ПРОКУРОРА Ю. ЛУЦЕНКА.
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Вакарчук, Зеленский, Пинчук, Коломойский - это одна либераст-соросячая тусовка, которая имеет мелкие разногласия между собой, но одну большую общую цель - соблазнить и уничтожить любое величие и красоту.
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