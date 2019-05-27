 Зеленський оточений людьми, лояльними до Сороса, - Джуліані

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я хотів зустрітися з Президентом (Зеленським. - Ред.), щоб сказати: "Пане Президенте, будь ласка, не дайте їм умовити вас закинути ці розслідування (справи щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, у яких фігурує колишній глави передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. - Ред.). Нехай вони тривають. Нам потрібно покінчити з цим раз і назавжди. Саме це стане найважливішим фрагментом у картині того, як вони розробили ці неправдиві звинувачення проти президента Трампа. Так, є й інші фрагменти (в нашій країні, Великій Британії, в Італії та на Кіпрі) - не тільки в Україні. Але це - важливий фрагмент", - розповів Джуліані, відповідаючи на запитання, в чому мала полягати ідея невдалої зустрічі із Зеленським.
"І тоді я попросив про зустріч із Президентом, але замість цього стався витік у пресу про те, що Лещенко і хтось ще радили йому припинити розслідування і не зустрічатися зі мною. І коли я почав перевіряти (а я взагалі не знав, хто були ці люди), люди в Сполучених Штатах сказали мені, що не варто їхати, оскільки це пастка, влаштована демократами і людьми, лояльними до Сороса. А зараз я бачу, що Президент ними оточений - юрист Коломойського і кілька хлопців, які працюють із Соросом. І меседж, який Президент Трамп хотів би йому переказати (і який я б переказав), звучить так: "Оточувати себе ворогами Президента Трампа - не найкраща ідея". Тому що одна справа оточувати себе пристойними людьми з різними політичними поглядами, і зовсім інша - поставити поруч хлопця, який працював адвокатом топ-олігарха, про якого кажуть, що він вивів мільярди з вашого банку", - наголосив Джуліані.
"Моя порада така: подивимося, що він зробить. Не мною сказано: слова коштують мало. І хоча я вважаю, що озвучені Зеленським наміри дуже хороші, я їх поділяю - водночас я вважаю деякі вчинки досить суперечливими. А це важливо, щоб ви і казали правильні речі, і робили їх. Так що подивимося. Але загалом усе це - політика і дипломатія. У професійному плані я стурбований лише тим, щоб розслідування не переривалося. І я не чув, щоб він (Президент Зеленський. - Ред.) про це говорив. Не бачу нічого складного в тому, щоб сказати - "Хтось це розслідує". Або: "Розслідування передадуть ось цій людині, ми розслідуємо це повною мірою - і нехай все буде, як буде". Сказати це просто. Подивимося, чи зробить він це", - зазначив особистий адвокат Трампа.
Повну версію інтерв'ю Руді Джуліані: "Посольство США в Україні замішане в брудній кампанії проти Трампа і в допомозі Соросу. Не можна читати вам лекції про корупцію і щоб на цьому тлі сидів наш власний корупціонер" читайте ТУТ.
Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що ГПУ почне кримінальне розслідування щодо того, чи навмисно українські правоохоронні органи "злили" під час президентської кампанії 2016 року в США фінансові документи, в яких фігурує глава виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, переслідуючи, таким чином, мету вплинути на результати виборів на користь кандидата від демократів Гілларі Клінтон.
Злив даних "чорної бухгалтерії" Партії регіонів ЗМІ США став причиною відставки Манафорта з поста глави кампанії Трампа і приводом для одного з ключових звинувачень у розслідуванні справи про змову з Кремлем, що заважало Трампу протягом останніх двох з половиною років.
За словами Луценка, розслідування почалося після того, як український депутат Борислав Розенблат опублікував аудіозапис зі словами високопоставленого співробітника правоохоронних органів (Артема Ситника. - Ред.) про те, що його відомство злило фінансові звіти Манафорта, щоб допомогти кампанії Клінтон. Парламентарій також домігся рішення суду про те, що передача документів є по суті "незаконним втручанням в американську виборчу кампанію".
Національне антикорупційне бюро заперечує інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США, про що раніше заявив Генпрокурор Юрій Луценко.
...Зате коли вони скубуться, є на що подивитися, і що почути. Майже ціле життя я прожив у Чернівцях, тому знаю, що пишу .
А якою буде думка трамповоих дантиста, прибиральниці та курви?
Що Вас ще цікавить, добродію?
После вот этих слов Джулиани: "Америка будет поддерживать Украину, это наш курс." Источник: https://censor.net.ua/r3128991
Вы еще не поняли (сображалка то у вас слабая), что эти слова означают?
ЧТО НИКОГДА УКРАИНА НЕ ОТОЙДЕТ ЗАПОРЕБРИКУ ("ни частями, ни сразу"), потому что не для того США подписали Будапешский Меморандум, чтобы Украину сдать.
И выбор сейчас для народа Украины есть только один: жить в нищете, или жить достойно.
Впрочем, никакого выбора для Владимира Александровича Зеленского нет. Он может не следовать совету Джулиани, и тогда совету Джулиани последует другой человек, которого поставит наверх та волна, та сила, которая снесет всех нафиг этих временных ЗЕбеней, или последовать совету Джулиани прямо сейчас.
Еще раз: это выбор о том, жить ли достойно, в ЕС и НАТО, или жить в нищете, но НИКОГДА В НЕ ЖИТЬ ЗАПОРЕБРИКЕ (об этом и речи быть не может)
И еще вот это слова Джулиани: "Не вижу ничего сложного в том, чтобы сказать - "Кто-то это расследует". Либо: "Расследование передадут вот этому человеку, мы расследуем это в полной мере - и пускай все будет, как будет". Сказать это просто. Посмотрим, сделает ли он это", - отметил личный адвокат Трампа." Источник: https://censor.net.ua/n3129001
Слова для американцев (и не только американцев, конечно)- это не просто слова, чтобы произвести звуковые волны в воздухе. Равно как и подпись под Будапешским Меморандумом - это не просто росчерк пера. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Так что взвесьтевсе там, "*********"(С) как следует, потому что, как я уже написала выше, выбора у вас нет никакого абсолютно.
Походите по базару и поищите дешевле, Шура.
Ни один банк не даст денег под 5-6%.
Учите экономику, прежде чем писать.
их божеству кто-то посмел на ошибки указать
потому что порох умел держать баланс. А у Зели и близко нет ни таких знаний ни опыта, чтобы умудриться "промиж крапельками" пролезть между демократами и республиканцами.
"Смена состава" в США произошла очень надолго, так что не стройте иллюзий на этот счет.
О том, что предлагает Джулиани, я написала выше.
Джулиани не политическая фигура, а всего лишь озвучивает желания и чаяния Трампа в качестве его личного адвоката. Если бы наши политиканы были здравомыслящие, то сливали бы Манафорта уже после выборов, а не во время их. Так сказать "открыли" бы гла Трампу на его окружение. А так получается,что они вмешивались в предвыборный процесс.
И ещё - нефиг было открыто поддерживать Клинтон, как это сделали пэдра и Ко. А сырожа в этой истории действительно попал, и это вполнне логично. Но вина наших политиканов в этом деле коллективная.
Убеждаюсь в который раз что у Джулиани старческий маразм...
и єтим все сказано