 Якщо Тимошенко назвала мене другом, отже, ми з нею друзі. Допомагатимемо їй на виборах, - Коломойський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді" в межах відеопроекту "Чітко інтерв'ю".
"Ми з нею в нормальних відносинах ... Ми з нею друзі, добре. Якщо вона назвала мене другом, отже, ми з нею друзі", - сказав Коломойський, коментуючи відомий аудіозапис, на якому Тимошенко вітає його з днем народження і називає другом.
Водночас Коломойський вважає, що цей аудіозапис "СБУ, напевно, записало або хтось там", бо дзвінок був через відкритий зв'язок.
Відповідаючи на запитання, чи нормально він спілкується з Тимошенко після президентських виборів, олігарх сказав: "Так, і допомагатимемо їй на парламентських виборах".
На уточнювальне запитання, яким чином він допомагатиме Тимошенко, Коломойський пояснив: "Тим, що ціни на рекламу будемо намагатися робити прийнятні для всіх. Бо їхня партія не дуже багата".
Він також припустив, що в Олега Ляшка після президентських виборів буде "не дуже багата" партія, тому що "від нього пішов головний спонсор" (колишній топ-менеджер холдингу СКМ Юрій Зінченко. - Ред.).
"І якщо в нього матеріальне становище похитнеться, ми намагатимемося також...", - сказав Коломойський.
Він заявив, що перед президентськими виборами "1+1" знизив ціни на рекламу, "щоб усі мали змогу потрапити на телеекран у тому ж обсязі, у якому і Петро Олексійович (Порошенко. - Ред.)".
Нагадаємо, Ігор Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня. Він не був в Україні з червня 2017 року.
Після цього журналісти фіксували, як кортеж Коломойського тричі приїжджав до будинку Юлії Тимошенко в Козині Київської області. Водночас Тимошенко заперечує, що бачилася з олігархом, а він стверджує, що надсилав свої автомобілі до Тимошенко, щоб відволікти від себе увагу журналістів.
Все в коробку поглядели и от страха обалдели-там Зеленский делает стриптиз!!
с новым годом Украина
тут привет от бени-хила
он живет уже на Бажана
Ну и бОгдан в теме вальса
вам расскажет наши мансы
про дефолт, приват. Гуляй страна!
Беняфис продолжается.
подаруйте йому ще і парламент і кожний отримає ошийник з ланцюгом у подарунок
подарували йому ще і парламент і кожний отримав ошийник з ланцюгом у подарунок
Отже, маємо Януковича-2. Тільки на порядок гіршого. Тому що Янукович був хоч трохи самостійною фігурою, мав почуття самозбереження, вів хоч якусь самостійну політику. Зеленський, як показав перший тиждень його діяльності, вміє лише більш-менш прийнятно озвучити написаний йому текст. В іншому він нікому не потрібен і їм пожертвують в першу-ліпшу хвилину.
З іншого боку, суспільство вже не те, що у 2010-му. Кожен рух команди узєлєнского розглядається під мікроскопом, викликає миттєву реакцію. Тому діяти зможуть не так поступово, підготовлено та ґрунтовно, як в 2010-14-х. Діяти мусять швидко, доки суспільство не встигло оговтатись.
Дії будуть (і вже є) приблизно тими ж, які були у «команди Януковича». Тільки більш стрімкими.
1.Встановлення контролю за всіма гілками влади: виконавча, законодавча (ВР), судова, ЗМІ, місцева влада (мери ключових міст), НБУ, Кабмін. Впровадження контрольованих кремлем людей на всі ключові посади у всі силові структури. Руйнація силових структур та ЗСУ. Руйнація економіки України (Коломойський вже закликає до дефолту), в процесі якої «команда» не забуватиме і про власні кишені.
2. Легалізація кремлем вже здійснених ним захоплень. Бажано - зняття санкцій, впровадження Донбасу в Україну на умовах кремля. Розповсюдження проросійських бойовиків по всій території України. Для того й ведуться розмови про «мір», «пєрєстать стрєлять», референдуми та соцопитування.
Але не це є головне. Це лише проміжна мета. Головне завдання кремля:
3. Організація громадянської війни по всій території України. Як тільки завдання 1 і бажано 2 будуть виконані, миттєво почнуть переходити всі червоні лінії. Всі закони, правила та права будуть порушуватись жорстко і демонстративно. Державні інтереси будуть здаватись нахабно і беззастережно. З однією метою - викликати суспільний вибух і масові протести. Біда в тому, що в 2014-19-му влада прикладала всі зусилля, щоб пригасити протистояння, масові заворушення. Тепер все буде навпаки. Згадайте, як прокремлівське керівництво силових структур здійснювало провокації та навмисне роздмухувало конфлікт взимку 2013-го.
Яким має бути спротив українських патріотичних, державницьких сил?
Чітко організований, централізований, структурований політичний спротив. Суспільство повинно чітко зрозуміти цілі кремля №1,2 та 3, чинити максимальний спротив на етапах 1 та 2 і не піддатися на пункт 3. Спротив має бути координованим з єдиного центра. Не можна дати себе розколоти. Не можна довіряти провокаторам, зашквареним псевдо націоналістам та радикалам. І часу на розкачку немає. Кожен день відбувається руйнація української держави.
В цій ситуації надважливим є «просвітлення» наших співгромадян, які під впливом ворожих інформаційних технологій стали виборцями Зеленського чи противниками державницьких українських політиків. В зв'язку з цим хочу озвучити важливу думку: НЕ МОЖНА ОБРАЖАТИ ТА ЗНЕВАЖЛИВО СТАВИТИСЬ ДО ПРИХИЛЬНИКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Це - на руку кремлю. Це підґрунтя для майбутніх громадянських протистоянь. За моїми спостереженнями, кремлівські тролі навмисне підігрівають та роздмухують це протистояння. З одного боку вкидають заклики «вішати порохоботів». З іншого боку запевняють прихильників Зеленського в тому, що порохоботи вважають їх «ідіотами та бидлом», а себе - «елітою». І ми в гарячці політичних пристрастей втягуємось в цю кремлівську гру. В більшості своїй ці люди просто обмануті. Обмануті з одного боку тотальною інформаційною кампанією з дискредитації державницьких сил, зокрема Порошенка. З іншого боку - просуванням на посаду Президента Зеленського за допомогою ******** інформаційних технологій, алгоритмів які, оцінюючи вік, соціальний статус, уподобання користувача соцмереж, розсилали від імені Зеленського цільову рекламу з обіцянками, відповідними кожній цільовій аудиторії (часом цілком протилежні).
Перші дії командизєлєнского вже приводять до тями багатьох. Не потрібно продукувати агресію, яка викликає лише протидію. Потрібно пояснювати. Знаю, як це нелегко. Але маємо розуміти - узеленський сильний лише підтримкою обдурених людей. Більшість з громадян України зацікавлені в збережені миру та спокою, не зацікавлені в руйнівному громадянському конфлікті. Це є точка нашого дотику, нашої взаємодії, незалежно від мови чи політичних переконань.
Дуже важливими є вибори у ВР. Дуже важливим є розуміння ситуації серед рядового та середнього складу силовиків та ЗСУ. Дуже важливою є позиція великого та середнього бізнесу, власників центральних та регіональних ЗМІ.
Найкращим варіантом була б нейтралізація кремлівських сил, які прийшли до влади, без масових протистоянь. Тому потрібно створити правовий інструмент для такого усунення: Закон про імпічмент Президента. Верховна Рада нинішнього скликання ще здатна це зробити.
Костюк Олександр
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2206794099651382&id=100009624405482&ref=bookmarks
Блогер из Донецка:
Документы делают местным оркам с простой целью: пересечь линию разграничения и устроиться на работу на территории без русского быдла. В задачи этих людев входит устроиться на работу охранниками, дворниками, водителями и т д.
Но ! Самое интересное то, что конечная цель у тех, кого засылают к Хунте на территорию - это создание ячеек для участия в уличных акциях протеста вне оккупации. Такое мы видели в Донецке уже и в Луганске, стиль работы не меняется у русских "братьев".
Если информация по поводу засылки агентуры подтвердится, то вова полтораметровый ****лся окончательно. Ну, а русские мамы будут встречать гробы уже очень скоро.
И ты меня зовешь, а я иду домой,
Я знал, что будет плохо,
Но не знал, что так скоро"
Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош.
Тимошенко в горы тяни - рискни!
Не бросай ее одну,
Пусть она в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такая.
Если Тимошенко в горах - не ах,
Если сразу раскисла и - вниз,
Шаг ступила на ледник и - сникла,
Оступилась - и в крик.
Значит, рядом с тобой - чужая,
Ты ее не брани - гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.
Если ж она не скулила, не ныла,
Пусть она хмура была и зла, но - шла,
А когда ты упал со скал,
Она стонал, но - держала.
Если шла за тобой, как в бой,
На вершине стояла хмельная,-
Значит, как на себя самого,
Положись на нее.
🤣🤣
На запрошення Юлії Тимошенко рішенням президії політради ВО «Батьківщина»
21 квітня 2010 призначений головою Харківської обласної організації партії.
За підсумками парламентських виборів 2012, обраний народним депутатом України за списками об'єднаної опозиції «Батьківщина». Заступник голови фракції.
Он ещё сказал шо Зє с Гройсманом объединится.
Вполне вероятно шо эта информация возникла под влиянием некачественного алкоголя, разрушающего нейроны мозга мощнейшего аналитика Новороссии.
Нагадую!
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59306 Громадянина України!
Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
И очень реально,что мертветчук станет при этом большинстве спикером.
Давайте сри.есь....помогите недобиткам захватить страну.
потом начнется передел рынков сбыта между коломойским и ахметовым, хотя могут договориться....
но если договориться - с вас зебилы будут драть по полной.......
П.С. если кто то тут кричит про шоколад = посмотрите ВВП на душу населения в Украине ну и сравните с другими странами....
При слове "Юлька" бесы так и лезут
из 🐷ботов...
🤣🤣
политшаманы и експерты по вызову.
Може задля толерантності покажете Пінчука, Фірташа, Ахметова...
І хто з Української правди брав інтерв'ю, бородата жінка чи пуштун внаєм?
Годуйте пропарашних і це будуть тільки цвіточки!
очень надо! назову его другом...нет братом (может больше даст)))))))
(предупреждаю - бегаю быстро... догнать и еще раз дать - не получиться...нуу разве стулом бросит))))) а то Йульке, значит, можно...а другие что.?..бубликом не вышли)))))
https://www.youtube.com/watch?v=iyvSJ0J9ONk
- Лозинский, ее бывший депутат, садист - убийца;
- Олийнык, ее бывший депутат, автор диктаторских законов против Майдана, предатель Родины;
- Портнов, ее бывший депутат, юрист БЮТ, автор диктаторских законов против Майдана,
враг Украины,
- а теперь и Коломойский, которому Украина - только средство обогащения, высасыввает из нее последние деньги, все равно семья и он живут в Женеве и Израиле.