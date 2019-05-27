 У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового

Про це Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Інтерес хлопців простий. За рік до місцевих виборів позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом. Одночасно зараз активізуються різні "активісти" з кримінальним корінням, щоб імітувати протести. Хлопці, ви хочете влади? Її дають люди на виборах. Ми готові до перевиборів і мера, і депутатів. А ви?" - написав мер Львова.

Садовий також звернувся до Петра Порошенка, висловивши сподівання, що місцеві депутати від БПП не погоджували свою ініціативу з екс-президентом.

Зазначимо, Львівська міська рада складається із 64 депутатів і голови. Загалом у міськраді є 7 фракцій. Фракція БПП складається із 10 депутатів, "Свободи" - з 8, "Самопомочі" - із 24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовий очолить список "Самопомочі" на парламентських виборах