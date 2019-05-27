 У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового

Про це Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Інтерес хлопців простий. За рік до місцевих виборів позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом. Одночасно зараз активізуються різні "активісти" з кримінальним корінням, щоб імітувати протести. Хлопці, ви хочете влади? Її дають люди на виборах. Ми готові до перевиборів і мера, і депутатів. А ви?" - написав мер Львова.
Садовий також звернувся до Петра Порошенка, висловивши сподівання, що місцеві депутати від БПП не погоджували свою ініціативу з екс-президентом.
Зазначимо, Львівська міська рада складається із 64 депутатів і голови. Загалом у міськраді є 7 фракцій. Фракція БПП складається із 10 депутатів, "Свободи" - з 8, "Самопомочі" - із 24.
паповці) піяряться на всьому?
а я тобі покажу документик ,скільком Андрійко відмовив у будівництві сміттєперероблювального заводу.. Задовго до Бариги -Президента...
ТОму якщо Гавріїїл хоче пи..ди ,то получить.. ))
Любиш Садового? Вибирай собі його мером Києва і не розказуй львів'янам хто де "варує"
Андрійко Садовий не в коаліції ,тому КОЛЕКТИВНО грабувати Україну зараз не може...
тут і львівське СБУ,і міліція,і прокуратура "пасуться"..
Львівська тютюнова фабрика розташована у містечку Винники. Двері тут зачинені. Охоронці через ворота повідомили, що всі працівники, в тому числі дирекція - у відпустці. «Зараз місяць фабрика не працює», - сказав охоронець. Телефон директора підприємства - поза зоною досяжності.
Однак Львівська тютюнова фабрика поширила офіційну заяву, в якій заперечила причетність підприємства до мукачівських контрабандних схем поставок цигарок на територію Євросоюзу і наголосила, що її фахівці здійснюють моніторинг тютюнового ринку, бо підпільно під львівською маркою виготовляють сигарети в інших областях і навіть за кордоном
https://www.radiosvoboda.org/a/27149803.html
Є у цеху тім
на фабриці за містом
нічна приватна зміна....
«Я обов'язково зреагую на звернення голови Закарпатської ОДА, хоч воно не було письмове, але публічне. Буде доручено правоохоронним органам перевірити цю заяву на території Львівської області», - пообіцяв в коментарі Радіо Свобода голова Львівської обласної держадміністрації Олег Синютка, який «оголосив бій» контрабанді на Львівщині.
В обласному управлінні СБУ відмовились від коментаря.
Міський голова Винниківської міської ради Сергій Уваров розповів, що «проблем по Винниках з ними щодо оплати податків немає», заяву Москаля коментувати не наважився
3 год ·
Андрій Іванович, я вже тутка)) Доброго ранку))
#ГетьЛисаМикитуЗМістаЛева.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832848973482630&set=gm.361514341384704&type=1&theater