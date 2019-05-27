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Все про:Львів (1034) відставка (484) Садовий (233)

 У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового

Голови фракцій "Блоку Петра Порошенка" Петро Адамик та ВО "Свобода" Маркіян Лопачак, а також депутат від БПП Григорій Козловський зареєстрували у Львівській міській раді проект постанови про відставку міського голови Андрія Садового.

Про це Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Інтерес хлопців простий. За рік до місцевих виборів позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом. Одночасно зараз активізуються різні "активісти" з кримінальним корінням, щоб імітувати протести. Хлопці, ви хочете влади? Її дають люди на виборах. Ми готові до перевиборів і мера, і депутатів. А ви?" - написав мер Львова.

У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового 01

Садовий також звернувся до Петра Порошенка, висловивши сподівання, що місцеві депутати від БПП не погоджували свою ініціативу з екс-президентом.

Зазначимо, Львівська міська рада складається із 64 депутатів і голови. Загалом у міськраді є 7 фракцій. Фракція БПП складається із 10 депутатів, "Свободи" - з 8, "Самопомочі" - із 24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовий очолить список "Самопомочі" на парламентських виборах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128994
 
   
 Топ коментарі
 
И в Раду самонемощь не проходит, вот так вот садовой, не потджерал Петра Алексеевича, теперь жри Во Львовском горсовете зарегистрировали проект об отставке Садового - Цензор.НЕТ 9243
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а ти зі Львова гаврику? Не розказуй тут казок. Вічно вата і запарєбрік краще знають, що і де відбувається.
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Об этом дуралеей давно попа забыть!! Завонявшийся несвежий политтруп. Что там насчет единственного шанса изменить Украину на его выборных плакатах? Сдох шанс?)))
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Он старался изменить- пол Украины мусором засрал У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 3596
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И в Раду самонемощь не проходит, вот так вот садовой, не потджерал Петра Алексеевича, теперь жри Во Львовском горсовете зарегистрировали проект об отставке Садового - Цензор.НЕТ 9243
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а чого тільки тепер?!
паповці) піяряться на всьому? Во Львовском горсовете зарегистрировали проект об отставке Садового - Цензор.НЕТ 9288
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Садовой - львовский ворюга, за 13 лет подмял под себя все что возможно. Теперь желает стат премьер-министром, чтобы грабить с размахом уже всю Украину.
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не те, що є Бєня - вивів всі гроші з Привату і віддав волонтерам на озброєння армії Во Львовском горсовете зарегистрировали проект об отставке Садового - Цензор.НЕТ 937
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Петру Алексеевичу далеко до Садового по уровню культуры и порядочности . А вот пограбить - ПАПа беспорный лидер .
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а ти зі Львова гаврику? Не розказуй тут казок. Вічно вата і запарєбрік краще знають, що і де відбувається.
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Я очень сомневаюсь , что Вы Zorianka , а не Зорян У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 8629. Мне в Киеве лучше видно , кто больше ворует из бюджета. Так , что засунь свой поребрик себе ....ну сам понял куда.
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Стрнанно, я в киеве видел мусор львовский, а вы ?
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Операция " Мусор на улицах Львова " - родилась на Печерских холмах ( або Печерських пагорбах У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 3279 ) . Не знаете , кто был инициатором идуховным вдохновителем ? Подсказать львовянам ?
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Тоесть неспособность мэра решить внутригородские проблемы- это заговор? Должны были дяди с киева решать? А под Обуховом, в полях, лично порох мусор ночами выгружал? Ню ню.
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ну покажи,кієвлянін... ))))

а я тобі покажу документик ,скільком Андрійко відмовив у будівництві сміттєперероблювального заводу.. Задовго до Бариги -Президента...


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Вы специалист по мусору ? Как вы его определяли : львовский или киевский ?
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Млять! Вас в гугле забанили? Платёжки за коммуналку, и прочий хлам с адресами сами со Львова пришли?!!! В Осокорках сгрузили , в районе самозахватов, от дачи 2км!
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я бльше ,звичайно, спеціаліст по ботах...
ТОму якщо Гавріїїл хоче пи..ди ,то получить.. ))
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за перехід на особистості тут можна бан получити. Тримай свої думки про мене при собі.
Любиш Садового? Вибирай собі його мером Києва і не розказуй львів'янам хто де "варує"
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Архангел ..
Андрійко Садовий не в коаліції ,тому КОЛЕКТИВНО грабувати Україну зараз не може...
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Григорій Козловський - підставна особа львівских кримінальних авторитетів.... є керівником Львівської тютюнової фабрики, яка ухиляється від сплати акцизів та інших податків
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Тютюно -контрабандний бізнес у Львові це все таки не бізнес Садового.

тут і львівське СБУ,і міліція,і прокуратура "пасуться"..



Львівська тютюнова фабрика розташована у містечку Винники. Двері тут зачинені. Охоронці через ворота повідомили, що всі працівники, в тому числі дирекція - у відпустці. «Зараз місяць фабрика не працює», - сказав охоронець. Телефон директора підприємства - поза зоною досяжності.
Однак Львівська тютюнова фабрика поширила офіційну заяву, в якій заперечила причетність підприємства до мукачівських контрабандних схем поставок цигарок на територію Євросоюзу і наголосила, що її фахівці здійснюють моніторинг тютюнового ринку, бо підпільно під львівською маркою виготовляють сигарети в інших областях і навіть за кордоном У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 5710




https://www.radiosvoboda.org/a/27149803.html



Є у цеху тім
на фабриці за містом
нічна приватна зміна....




















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У Львівській обласній адміністрації не змогли назвати ані імені директора тютюнової фабрики, ані реальних власників.
«Я обов'язково зреагую на звернення голови Закарпатської ОДА, хоч воно не було письмове, але публічне. Буде доручено правоохоронним органам перевірити цю заяву на території Львівської області», - пообіцяв в коментарі Радіо Свобода голова Львівської обласної держадміністрації Олег Синютка, який «оголосив бій» контрабанді на Львівщині. У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 5

В обласному управлінні СБУ відмовились від коментаря.
Міський голова Винниківської міської ради Сергій Уваров розповів, що «проблем по Винниках з ними щодо оплати податків немає», заяву Москаля коментувати не наважився
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У коаліції громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну» раніше заявляли, що контрабандні партії цигарок «Jin Ling» в Україні випускали у Львові і Донецьку, але яка ситуація з підприємством на сході зараз - невідомо. У Європу сигарети потрапляли, як зазначали експерти, через морський порт в Одесі і кордони Закарпаття, Львівщини, Волині. Обсяг продажу цих сигарет у рік сягав понад один мільярд доларів
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Давно пора этого дружка Портнова по корупции и по национальности гнать " під три чорити"!
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Так вот. А как здорово начиналась карьера: дембель в звании старшего сержанта, место службы: под Москвой, стратегическая авиация.
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Давно пора гнати Садового. Про розкрадання і корупцію смішно чути від нього. Він думає, що люди зовсім дурні?
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Іван Спринський
3 год ·

Андрій Іванович, я вже тутка)) Доброго ранку))

У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 4949

#ГетьЛисаМикитуЗМістаЛева.
У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 8471
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1832848973482630&set=gm.361514341384704&type=1&theater
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Жаль "Самопомощь" вряд ли ей самой, без объединения скажем с "Гражданской позицией" удастся пройти в Раду. Тем паче что многие уже покинули ее ряды. Кроме всего, по разным причинам именно Садовый, (ну еще и Семенченко) это " слабое звено" в партии, ну так сложилось. Получается если уходит из мэров и надежды на проход партии при 5% барьере практически "0", значит наверное пойдет по мажоритарке. Это немного "не честно" но политика и плюс к этому личные интересы всегда берут верх над прочими соображениями.
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а шо Садовий ше мер?!)))ухніх))) а я то думав що він в Києв вже на пжм перебрався - без пяти хвилин прем'єр)))
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Не, он будет по своей теме, директором
У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 5051
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Садовой не из этого дерьмовго теста из которого 90% всего населения страны, и вообще львовяне вам не не такой простой люд, они этого зеленского и любого кто сюда качать припрется, за двери выдворят и с лестницы спустят!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового
 
 
 
 
 
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