 "Маємо спільні виклики, які подолаємо, лише об'єднавши зусилля", - Зеленський привітав новообраного президента Литви Науседу

Про це він написав на своїй сторінці у Твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Бажаю успіхів новообраному Президенту Литви Гітанасу Науседі та братньому литовському народу! Наша історія і майбутнє тісно переплетені. Маємо спільні виклики, які подолаємо, лише об'єднавши зусилля. Цінуємо наше стратегічне партнерство і розраховуємо на його зміцнення! Sveikiname", - написав Зеленський.
- Мама, я все помыла!
Свекровь недовольно:
- Не так! Плохо помыла! Перемывай!
Невестка опять бросается за работу. Моет, моет:
- Мама, так?
- Не так!
Опять перемывает.
- Так?
- Нет, не так!
Невестка в отчаянии:
-Мама, ну, а как?!
- Не знаю как!!! Но не так!