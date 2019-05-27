 "Маємо спільні виклики, які подолаємо, лише об'єднавши зусилля", - Зеленський привітав новообраного президента Литви Науседу

Про це він написав на своїй сторінці у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Бажаю успіхів новообраному Президенту Литви Гітанасу Науседі та братньому литовському народу! Наша історія і майбутнє тісно переплетені. Маємо спільні виклики, які подолаємо, лише об'єднавши зусилля. Цінуємо наше стратегічне партнерство і розраховуємо на його зміцнення! Sveikiname", - написав Зеленський.

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