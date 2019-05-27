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Все про:вибори (3840) Литва (425) Науседа Гітанас (1)

 На виборах президента Литви переміг екс-банкір Науседа, який набрав 65.86% голосів

26 травня у Литві відбулися вибори президента.

За даними з усіх 1 972 виборчих дільниць лідирує Гітанас Науседа (876 749 голосів виборців, або 65.86%), за Інгріду Шимон голосували 437 399, або майже 32.86% виборців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.

Порівняно з першим туром президентських виборів, кількість прихильників Науседа збільшилася більш ніж удвічі, а Шимон частину потенційних виборців втратила. У першому турі за неї віддали 446 719 голосів.

Шимон у жодному самоврядуванні не набрала більшість голосів: всюди лідирував її суперник.

"Я сподіваюся, що через якийсь час переможцями почуватимуться всі жителі Литви, яким я вдячний за підтримку", - сказав журналістам у неділю ввечері Г. Науседа.

"Щойно подзвонила Інгрід і привітала з перемогою. Цією дією визнала, що перемога на виборах за нами", - сказав у виборчому штабі Науседа, де його появу зустріли оплесками, пише lb.ua.

"Я привітала Гітанас 10-15 хвилин тому і побажала йому удачі в об'єднанні людей", - сказала Шимон.

Науседа підтримує нинішній жорсткий курс Литви стосовно Росії. Він підтвердив, що не відвідає Москву доти, доки Росія не поверне Україні окупований Крим.

Читайте також: "Маємо спільні виклики, які подолаємо, лише об'єднавши зусилля", - Зеленський привітав новообраного президента Литви Науседу

Президент Литви обирається на 5 років і не більше ніж на два терміни поспіль. З 2009 року цей пост займала Даля Грібаускайте.

Президент у Литві має відносно мало повноважень, ця країна - парламентська республіка. Головні функції глави держави - визначення зовнішньої політики і представництво країни в зовнішніх відносинах, насамперед на самітах Європейського союзу.

Також президент має певні повноваження в призначенні міністрів, суддів, головнокомандувача збройних сил або глави центрального банку - найчастіше за умови схвалення парламентом або прем'єр-міністром.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128989
 
   
 Топ коментарі
 
Реванш не відбувся...
Розумні люди, тому і живуть добре.
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убейся об стену! хотя бы для эксперимента - увидишь, что никто за тобой скучать не будет
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прокацапські сили. Ще скажіть, що в Угорщині проти України воду мутят без кацапських грошей? Наївність. Кацапи вкладають мільярди, щоб просувати свою політику. А з введенням санкцій активізувались ще більше. Так що не грайте наївняка. До чого тут Порошенко взагалі?
Кацапи не вороги вже?
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Реванш не відбувся...
Розумні люди, тому і живуть добре.
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Головне слово реванш вставити,а де неважливо,це спіч порошенка,ось і нада
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прокацапські сили. Ще скажіть, що в Угорщині проти України воду мутят без кацапських грошей? Наївність. Кацапи вкладають мільярди, щоб просувати свою політику. А з введенням санкцій активізувались ще більше. Так що не грайте наївняка. До чого тут Порошенко взагалі?
Кацапи не вороги вже?
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А хто проти поляків воду мутить,та все так хоче нас посварити,я теж думаю,що прокацапські сили і за гроші кремля,тільки в особі вятровича
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непоняла коментаря.
Ти взагалі вмієш говорити по темі? Чи в тебе все зводиться до одного - "українська влада погана, в кожному коментарі я це згадаю".
Тема була - вплив кацапів на політичні сили в Європі. Те, що деякі партії в Європі за кацапські гроші гидять Україні - це факт. А ти ціленапрямлено переводиш стрілки з кацапів на українців. Це дуже підозріло.
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Взагалі тема про вибори в Литві,а мій коментар про слово реванш.Чого ти влізла, коли тебе за язик ніхто не тягнув, сама зачепила,тепер не петляй.А шо прокацапських сил нема в Україні і не сварять нас з поляками.Може хочеш сказати,що нема такого і вятрович не намагається весь час підігрівати цей конфлікт.щось підозріло ти прокацапів відмазуєш в Україні,чи й сама така:
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Живут хорошо, особенно те, кто свалил заграницу, как дочери новоизбранного.
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Причем к Литве ваш новоизбранный? - речь о дочерях литовского президента.
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Sto xotel skazat sto typo on bedny i poslal docerej tam rabotat?U nego zarplata bolse 10000 evro v mesiac,a ego zena zarabatyvala gde to 8000 evro mesiac.Eto bednaja semja?Sami doceri xoteli pojexat Belgiju i Koreju ucitisia eto ixni vybor.
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Все, что могу сказать - понятия не имею, почему его дети покинули родину и поехали учиться и жить заграницу. Говорят, так многие молодые поступают, может врут, а может так и надо и это способствует развитию страны, может потом возвращаются, понятия не имею.
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Konecno vozratitsia obratno.Oni tak govoriat sto xocet imet svoju zyzn otdelno ot roditelej.U nas posmotryte skolko studentov prijexalo tut ucistsia iz EC stran.Nemcov i svedov samoje bolsoje cyslo studentov.Vyucitisia i pojedut obratno,mozet im tak desevle polucajetsia ili toze xocet ubezat ot roditelej
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Ну, если у вас там все хорошо, это хорошо, удачи.
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Vot luce posmotryte na ******* emu pamiatnik budet u menia gorode.Dvux detej spas s reki.Proslom godu pomer
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Шимоніте з партії Далі Грибаускайте і вона якраз більш критична щодо Росії, ніж переможець виборів.
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тобто виграв проросійський кандидат?....
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Ни та, ни другая не состоит ни в какой партии.
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"Я надеюсь, что спустя какое-то время победившими будут чувствовать себя все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку", - сказал журналистам в воскресенье вечером Г. Науседа.Источник:https://censor.net.ua/n3128989

як подібний лозунг вкласти в голови чоколятних?!
заборонити, охфіційно)), чоколят?! На выборах президента Литвы победил экс-банкир Науседа, набравший 65.86% голосов - Цензор.НЕТ 3645 На выборах президента Литвы победил экс-банкир Науседа, набравший 65.86% голосов - Цензор.НЕТ 1502 На выборах президента Литвы победил экс-банкир Науседа, набравший 65.86% голосов - Цензор.НЕТ 4130
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убейся об стену! хотя бы для эксперимента - увидишь, что никто за тобой скучать не будет
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яй)) молодець, звітки), саме)), з олігіго-лахтіно, чи рускагаварящєє стицьове?
похмеляйся! На выборах президента Литвы победил экс-банкир Науседа, набравший 65.86% голосов - Цензор.НЕТ 3514
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Зе-челядь, вложить в голову, то что все жители Литвы будут чувствовать себя победившими?
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Науседа по-украински будет Понадусьо штоле??? На выборах президента Литвы победил экс-банкир Науседа, набравший 65.86% голосов - Цензор.НЕТ 9168
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По украински не скажу, а по русски будет что то вроде новопоселенец... На виборах президента Литви переміг екс-банкір Науседа, який набрав 65.86% голосів - Цензор.НЕТ 9727
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Банкир не клоун....банкир 100% мозг имеет....
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНа виборах президента Литви переміг екс-банкір Науседа, який набрав 65.86% голосів
 
 
 
 
 
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