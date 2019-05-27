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 Зеленський: "Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару"

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів не перетворювати Верховну Раду на майданчик для "особистого піару" і почати нарешті голосувати за "реформаторські законопроекти".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

"Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару й не перетворювати український Парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій (...) Потрібно почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями", - написав він.

Зеленський наголосив, що такі законопроекти "роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна".

"Єдине – не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками", - додав президент.

Він також висловив упевненість, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський

Нагадаємо, позачергові вибори Верховної Ради призначено на 21 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128988
 
   
 Топ коментарі
 
Сказал тот, кто в день тишины использовал анал Г+Г для своего пиара.
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стесняюсь спросить - а кто в "день тишины" крутил "Слугу народа"?Результат пиара, не желает, что бы пиарилась другие...
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Их не призывать, их сажать нужно.
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Причём на протяжении 10 лет, только и занимался что об*ирал всех.
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очень хороший шанс принять наконец-то закон об импичменте!
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ближайшие 2 ПРЕДВЫБОРНЫХ месяца? А ты в это время будешь проталкивать своих?
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Нужно начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами", - написал он.
Зеленский подчеркнул, что такие законопроекты "годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна". Источник: https://censor.net.ua/n3128988----------------------------
Огласите весь список и покажи цель принятия этого закона. А пока это лишь общие сентенции ниочем .
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...Нужно начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами", - написал он

А он ли?
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- Изя, а чего в России так топили за Зеленского? - Потому, Сёма, что при Порошенко уровень жизни россиян резко упал. И они хотят перемен!
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А чому вибори на 21 липня .Хіба не 3 місяці на передвиборчу кампанію?
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Ты лучше своего бурята уволь, призыватель хренов.
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Не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара - все в Фейсбук, по примеру президента!
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..а вот десяток лет по-полной пользовать интер и Г+Г зекомандЕ использовать всегда можно и продолжать, кстати, сейчас..
ну а на соблюдение законов Владимиру Александровичу Сраке вообще насрать..
зебилы, конечно, - зебилы, но даже они скоро начнут подозревать шото неладное..
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А сам зе відмовляється використовувати соцмережі для свого особистого піару.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський: "Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару"
 
 
 
 
 
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