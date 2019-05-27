 Зеленський: "Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.
"Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару й не перетворювати український Парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій (...) Потрібно почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями", - написав він.
Зеленський наголосив, що такі законопроекти "роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна".
"Єдине – не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками", - додав президент.
Він також висловив упевненість, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу.
Нагадаємо, позачергові вибори Верховної Ради призначено на 21 липня.
Зеленский подчеркнул, что такие законопроекты "годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна". Источник: https://censor.net.ua/n3128988----------------------------
Огласите весь список и покажи цель принятия этого закона. А пока это лишь общие сентенции ниочем .
А он ли?
ну а на соблюдение законов Владимиру Александровичу Сраке вообще насрать..
зебилы, конечно, - зебилы, но даже они скоро начнут подозревать шото неладное..