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Все про:МВФ (522) судова реформа (831) Антикорупційний суд (402) ДСАУ (4)

 Забезпечення початку роботи Антикорупційного суду - одне із зобов'язань України, - представники МВФ зустрілися з керівництвом Державної судової адміністрації

Керівництво Державної судової адміністрації (ДСА) України та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорили питання початку роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС). У МВФ вважають виконану роботу результативною.

Як повідомив сайт "Судова влада України", на зустрічі радник юридичного департаменту МВФ Джонатан Памполіна нагадав, що зобов'язання ДСА здійснити заходи для початку роботи ВАКС - це одна з умов виконання Україною зобов'язань, визначених у Плані заходів щодо реалізації домовленостей з МВФ, розробленому на виконання меморандуму про економічну та фінансову політику, передає Цензор.НЕТ.

Зі свого боку, глава ДСА Зеновій Холоднюк поінформував про початок спецперевірки щодо переможця конкурсу на зайняття вакантної посади керівника апарату ВАКС Богдана Крикливенка, а 21 травня оголошено конкурс на зайняття посади заступника керівника апарату Суду.

"На сьогодні для ДСА України питання забезпечення діяльності Вищого антикорупційного суду є пріоритетними. Йдеться про надання допомоги у формуванні апарату суду, проведенні ремонтних робіт та реконструкції приміщень, забезпеченні безпеки в суді. У зв’язку з тим, що приміщення, в яких буде працювати Вищий антикорупційний суд, необхідно переобладнати під його потреби, тимчасово суд буде розміщено в будівлях, де раніше був розміщений Печерський районний суд міста Києва", - повідомив Холоднюк.

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Радник юридичного департаменту МВФ констатував: "Вважаємо результативною проведену ДСА України роботу на початку діяльності Вищого антикорупційного суду, оскільки ви справді вирішили в цьому напрямку багато важливих для України завдань".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128985
 
 
 Топ коментарі
 
когда увижу свинью Порошенко за решеткой - тогда поверю что этот суд работает.
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Буде суд ім. Коломойського, бо держава вже ім. Коломойського
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Судова адміністрація має бути ліквідована, це неконституційний орган! Судову адміністрацію створили щоб плодити корупцію в судах! Кожен суд абсолютно самостійний та незалежний, що таке Судова адміністрація і що вона робить, крім корупції - нікому невідомо!
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Ліпше б було зобов'язання по реальній боротьбі з корупцією.
Правда тоді кредити МВФ були б не потрібні...
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Нужно уточнить, что независимого, а не петеного
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когда увижу свинью Порошенко за решеткой - тогда поверю что этот суд работает.
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Буде суд ім. Коломойського, бо держава вже ім. Коломойського
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Не стоит жить в иллюзиях Ксюша, пора идти дальше
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А хто казав, що на схід? Крім порохоботів за це ніхто не говорить
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Я не голосовал за Зе, но его действия пока устраивают
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а ви слухайте Коломойського та його говрящі голови, а не покалдайтесь на фейсбучні дописи ЗЕ, тоді і зрозумієте.
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Я все ще чекаю звіту від Пе, і на рахунок Томосу нехай прояснить, томостур був шикарний, але навіть це не додало мародеру голосів, хай роз'яснить що там за мутка і чому вже Філарет агент кремля. Адже це єдине, що петро корисне зробив для держави і тут без барижничества не обійшлося.
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просто Філарет побоюється що зі зміною влади на проросійську хтось захопить чи поруйнує новостворене ПЦУ. тобто питати таки потрібно з ВАС.
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Проросійська? Посилання підкіньте, я чув, що рашку ця влада агрессором називає, можу надіслати посилання.
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Гнать эту МВФ ссанными тряпками.А долги пусть у порошенки , яценюка и гонтаревой забирают.
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Чому у твоєму списку нема Азарова, Тимошенко? Адже вони набрали левову частку боргів.
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запамятайте всю цю "важливу" інформацію, а в кінці року оціните ці нікчемні, цинічні і брехливі намагання запустити антикорупційний суд і роль у цьому керівництва державної судової адміністрації. а ще кажуть, брехлива парашенка нереформувала судову систему - дуже вправно "пореформувала".
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Aнтикорсуд - это попросту параллельное правительство. То есть полная потеря государственного суверенитета. Хотя, если выбирать между двумя огнями: днепровской бандой, которая продаст страну небратьям за $ 2 лярда, или внешним управлением со стороны МВФ - наверное, всё же, второй вариант лучше.
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разом з МВФ давайте разберемось...каких судов нам ещё не хватает
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Зебилы весна проходит, а посадок все нету...
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Хтось кричав що МВФ кинуло Україну на призволяще - Фейк-ньюс.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗабезпечення початку роботи Антикорупційного суду - одне із зобов'язань України, - представники МВФ зустрілися з керівництвом Державної судової адміністрації
 
 
 
 
 
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