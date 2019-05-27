 Позиція РФ щодо українських моряків залишається незмінною, попри рішення трибуналу, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи не змінилася позиція Кремля у зв'язку з постановою Міжнародного трибуналу.
"Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон, і відбутися суд", - сказав він.
Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не почне виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських моряків, Київ буде домагатися введення проти Москви нових - "гамбурзьких" - санкцій.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
Когда уже эти импотенты начнут наконец реально чмырить Рашку, например - заблокировав заход росийских судов во все порты стран - поддерживающих решение Трибунала?
А так же введут блокировку любого мат.-тех. снабжения росийских судов за границей?
Им же надо жрать, топливо, деньги?
недооцінив Путіна і його КГБ -еліту і це не підвищило безпеку США та країн-членів
НАТО в підготовці до можливого ядерного відсічі Росії, згідно з її новій
військовій доктрині. Адже Штати досі не привели свої 7700 термоядерних головок
в стан можливості в них початку реакції поділу . Адже з часом при постійному
випромінюванні необхідна для початку реакції критична маса зменшується і
частини урану в заряді, які під час звичайного вибуху об'єднуються для
виникнення критичної маси - не створюють умов початку реакції поділу нейтронів.
А ось в Росії протягом останніх 5-ти років всі 8500 термоядерних боєголовок
реставровані і перебувають у бойовій готовності.
Росія
зараз має військовий потенціал набагато більший, ніж всі країни НАТО разом з
США. Адже суперзвуковим ракетам не підвладна вся протиракетна оборона НАТО.
Такі ракети складаються з розгінного блоку першого ступеня на твердому паливі і
після досягнення швидкості 2 км в секунду перший ступінь відкидається і
включається в роботу другий ступінь, який працює на розігріві ядерним пристроєм
усередині камери звичайного повітря, яке потрапляє в камеру і розігріваючи
моментально розширюється і витікаючи через сопло під тиском створює реактивну
силу для такої крилатої ракети до швидкості 7-8 км в секунду. При цьому,
ядерної установки вистачить, щоб облетіти кілька разів планету. Створити і
випробувати такі ракети США зможуть не раніше 5-7 років і для насичення такою
ракетою війська знадобиться ще 3 роки І якщо така зброя в руках Путіна не є
загрозою для жителів планети, то тоді Трамп має отримати орден від Путіна. Я вже не кажу про підводні дрони, які обгорнуті плазмою і мають швидкість до 80 миль в час і такі 2 термоядерних дрони можуть затопити і Європу, і США , піднявши хвилю до декілька кілометрів, що не дасть можливості відповіді на такий російській превентивний удар. Щоб вижити в цьому світі треба знати супротивника, а не займатися шапкозакиданням - ця пропаганда вже не сприймається навіть Африкою.
Но даже не это главное. ВСЯ ЭЛИТА Рашки, а так же и сам Путин, учит своих детишек на Западе, там же они отдыхают, лечатся, виллы/яхты покупают, там же все "честно награбленное" бабло прячут. И все эти олигархи сами своими руками удушат Путина раньше - чем он до "красной кнопки" дотянется. Гугли - за кем замужем и где живёт одна из дочерей Путина? И такое - у всей расейскай элиты. Все эти мультики про супер-пупер-оружие - только для ДЕБИЛОВ, населяющих Рашку, за счёт которых российская элита и поимела своё состояние.
Це називаєтеся - кого що болить, той про це і говорить. Ви постійно говорите про анальний отвір і речі, які туди, на вашу думку, треба пхати.
Це нездорово і дико.
вони вже навіть на мир з рашкою налаштовані.
оце саме про них писалось - нам не так страшні московські воші, як українські гниди.
Четверг, 12 июня 2014, 21:28»
О РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
«Россия официально признала Порошенко президентом Украины
Четверг, 12 июня 2014, 20:55»
«Порошенко и Путин содержательно поговорили по телефону
Четверг, 12 июня 2014, 18:50
Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".
По его словам, Порошенко рассказал Путину о своем плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Кроме того, главы государств обсудили план развития двусторонних отношений.
Также Песков отметил, что Порошенко поздравил Путина с Днем России»...25Скрыть комментарий или пожаловаться на него
своем )
кацапские активы, причём часть их передать в собственность всех моряков пострадавших от произвола..
Що там з розслідуванням проти Порошенка? Де він бере ці мільони доларів на оплату своїх тролєй?
Наче Україна їх взяла в полон щоб досягти якісь профіти.
"Жодних санкцій для росіян збільшено не було".
Брехня. Були введені санції за "навал". Суліма - це троль.
но в целом - согласен!
Исходя из этого факта Украине нужно действовать на международной арене и неосредственно взаимодействуя напрямую с врагом.
Россия - страшная страна
Безжизненных полей.
Бывали хуже, чем она,
Но не было подлей.
Пусть много где плохи дела
И мрази нет числа,
Россия - это полюс зла,
И это - компас зла.
Ни разу черное нутро
Ее не подвело:
Все, что она клеймит - добро,
Что защищает - зло.
Там все фальшивка, все вранье,
Там все наоборот,
За унижение свое
Там борется народ.
И пусть свое - с чего бы вдруг
Таких, как он, жалеть,
Но он мечтает всех вокруг
Загнать под ту же плеть!
Из века в век - все та же хмарь,
Все тех же харь угар,
И царь, и псарь, и пономарь -
В России все - кошмар.
Дебелых баб нетрезвый храп,
Да танцы на гробах.
Мечтает не о воле раб,
А о своих рабах.
Хоть покажи ему весь свет,
Он славит только мрак.
России оправданья нет,
Россия - это РАК !!
И эта опухоль, ползя,
Стремится все растлить,
А исцелить ее нельзя,
Лишь только - удалить.
России, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.
Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.
На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря.
2014 (Ю. Нестеренко, отрывок)