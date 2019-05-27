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Все про:Азовське море (1092) військовополонені (275) моряки (586) Пєсков (530) трибунал (44)

 Позиція РФ щодо українських моряків залишається незмінною, попри рішення трибуналу, - Пєсков

Позиція Росії з питання звільнення українських моряків, затриманих в районі Керченської протоки, не може змінитися у зв'язку з постановою Міжнародного трибуналу ООН з морського права - їхню долю вирішить суд, заявили в Кремлі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи не змінилася позиція Кремля у зв'язку з постановою Міжнародного трибуналу.

"Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон, і відбутися суд", - сказав він.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не почне виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських моряків, Київ буде домагатися введення проти Москви нових - "гамбурзьких" - санкцій.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Читайте також: Ми очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128984
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, так и ломай свою голову. Хотя там ломаться уже нечему.
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Как можно ломать то, чего нет? К себе шли по международным законам, или надо было референдум провести?
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то есть вот так вот взять и не пойти на Лигу Смеха , а идти и заниматься освобождением украинских моряков ?..... ну бред же .... ))))
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х.йло ще раз підтвердило свою позицію світового пірата
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Народ, а кто шарит: что "светит" Рашке за невыполнение решения Трибунала ООН? Объявят "особую озабоченность" или "крайнюю обеспокоенность"?
Когда уже эти импотенты начнут наконец реально чмырить Рашку, например - заблокировав заход росийских судов во все порты стран - поддерживающих решение Трибунала?
А так же введут блокировку любого мат.-тех. снабжения росийских судов за границей?
Им же надо жрать, топливо, деньги?
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А они шарахнут зарядом ТЯО по одному из таких портов, и все остальные быстро поменяют своё мнение.
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Никуда они не шарахнут. Во первых, большая часть их ракет - хлам который вообще не способен взлететь, и даже в случае если он взлетит и долетит, то ядерного взрыва скорее всего не будет т.к. их крайние сроки истекли 10 лет назад. Но для РФ это будет самоубийство т.к. еще на этапе взлета баллистической ракеты будет дан полноценный ответ от всех стран НАТО, у которых в отличии от паРаши ракеты в отличном состоянии.
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Я говорил о ТЯО - такой заряд просто размещается на корабле и доставляется, например, крылатой ракетой.
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Раденький, що дурненький. Ну хоч трохи треба вміти читати, а не тільки писати. Чукча не читач, Чукча письменник.Нажаль Захід
недооцінив Путіна і його КГБ -еліту і це не підвищило безпеку США та країн-членів
НАТО в підготовці до можливого ядерного відсічі Росії, згідно з її новій
військовій доктрині. Адже Штати досі не привели свої 7700 термоядерних головок
в стан можливості в них початку реакції поділу . Адже з часом при постійному
випромінюванні необхідна для початку реакції критична маса зменшується і
частини урану в заряді, які під час звичайного вибуху об'єднуються для
виникнення критичної маси - не створюють умов початку реакції поділу нейтронів.
А ось в Росії протягом останніх 5-ти років всі 8500 термоядерних боєголовок
реставровані і перебувають у бойовій готовності.
Росія
зараз має військовий потенціал набагато більший, ніж всі країни НАТО разом з
США. Адже суперзвуковим ракетам не підвладна вся протиракетна оборона НАТО.
Такі ракети складаються з розгінного блоку першого ступеня на твердому паливі і
після досягнення швидкості 2 км в секунду перший ступінь відкидається і
включається в роботу другий ступінь, який працює на розігріві ядерним пристроєм
усередині камери звичайного повітря, яке потрапляє в камеру і розігріваючи
моментально розширюється і витікаючи через сопло під тиском створює реактивну
силу для такої крилатої ракети до швидкості 7-8 км в секунду. При цьому,
ядерної установки вистачить, щоб облетіти кілька разів планету. Створити і
випробувати такі ракети США зможуть не раніше 5-7 років і для насичення такою
ракетою війська знадобиться ще 3 роки І якщо така зброя в руках Путіна не є
загрозою для жителів планети, то тоді Трамп має отримати орден від Путіна. Я вже не кажу про підводні дрони, які обгорнуті плазмою і мають швидкість до 80 миль в час і такі 2 термоядерних дрони можуть затопити і Європу, і США , піднявши хвилю до декілька кілометрів, що не дасть можливості відповіді на такий російській превентивний удар. Щоб вижити в цьому світі треба знати супротивника, а не займатися шапкозакиданням - ця пропаганда вже не сприймається навіть Африкою.
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что, мультиков от ***** насмотрелся, винторогий?
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Почему "винторогий" , у меня нормальные прямые рога - не помнишь? Ведь ты сам мне их наставил, когда я поменял тебя на другого мальчика . Не сердись , мой легионарный , меня хватит и на тебя. А если серьезно, то тебе самому не стыдно за свою умственную ущербность, которую ты показываешь сам ? Вожно то, что из-за таких как ты идиотов - псевдопатриотов Украина и суверенность потеряет, и народ украинский пропадет в нищете . Ведь нет дохода у государства, чтобы выжить, заводы и фабрики закрылись, нет закоазов , а Европа дает нам маленькие квоты на поставки, чтобы не быть Украине конкурентом. Статистика по ВВП унизительно обманная , бюджет упал вместе с бадением гривны в 3,3 раза и не в состоянии даже помочь пенсионному фонду , который в большой трубе из-за безработицы и малых зарплат с незначительным отчислением на налоги от зарплат и в пенсионный фонд. В 2013 году ВВП Украины составлял 187 миллиардов долларов при 8 грн за доллар. Сейчас ВВП реально упал в 3,3 раза и считаем в ВВП по услугам и кредиты и перечисления от гастарбайтеров. А товарность ВВП составляет 15% (т У штатов 23%, но они сами себе печатают доллары и каждый год прибавляя к долгам 1 триллион долларов. В этом году Украине надо отдавать внешнего долга около 7 миллиардов долларов,а внутреннего по внутригосударственным займам еще 8-9 миллиардов в переводе на доллары. Имея годовой реальный бюджет в 23-15 миллиардов долларов Украина не способна выплатить такой долг в 2019 году и еще больший в 2020 году. Дефолт , т.е. невозможность выплат долгов , о чем говорит Коломойский, приведет к полному краху, поскольку никаких инвестиций в Украину ожидать на протяжении десятка лет не приходится - а это гиперинфляция и гипердевальвация как в начале 90-х. Держава начнет расползаться по регионам, которые спообны прожить без трат на Киев. И этого и хотят враги Украины , а ты поешь украинским янычарам хвалебные песни за итх действия на упокой своей державы. Кто ты тогда , просто тоже янычар , работающий на защиту интересов чужой страны или просто враг Украины?
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Брехня! У Рашки нет никакх 8500 термоядерных зарядов. Даже всех ядерных-термоядерных вместе взятых - меньше. Большинство из них изготовлены ещё при СССР - и без обновления начинки - непригодны к использованию по прямому назначению.
Но даже не это главное. ВСЯ ЭЛИТА Рашки, а так же и сам Путин, учит своих детишек на Западе, там же они отдыхают, лечатся, виллы/яхты покупают, там же все "честно награбленное" бабло прячут. И все эти олигархи сами своими руками удушат Путина раньше - чем он до "красной кнопки" дотянется. Гугли - за кем замужем и где живёт одна из дочерей Путина? И такое - у всей расейскай элиты. Все эти мультики про супер-пупер-оружие - только для ДЕБИЛОВ, населяющих Рашку, за счёт которых российская элита и поимела своё состояние.
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Ничего не светит. Руские не признавали никогда международного права.
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Вот они, последствия добровольного разоружения по итогам распада СССР.
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Рашка опять подтерлась этой бумажкой и плюнула этой "мощной" организации в лицо, а те опять скушали с проглотом
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дипотношения надо разорвать со странной-терром.....
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Владимир Александрович должен разорвать отношения с паРашкой.....и военое положение ввести....ждем выполнение воли народа... Позиція РФ щодо українських моряків залишається незмінною, попри рішення трибуналу, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5976
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3****, никто и не сомневался в том что паРаша не выполнит решение. Но никто и не сомневался что это в очередной раз увеличит для них цену вопроса. Фонд благосостояния они проели еще в 2018 году, теперь проедают резервный фонд. Чем выше цена вопроса, тем быстрее у них закончатся деньги, а с ними закончится и РФ в нынешнем ее виде.
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Очередной 3**** новорег пукнул в лужу. Легче стало после высера?
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Чувствуется большой опыт у тебя в таких делах. В прочем, я все же пренебрегу твоим советом. Оставлю твое тебе.
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чого прокацапська вата так гомотему любить? Вам дуже близько до серця пхати щось в задній прохід?
Це називаєтеся - кого що болить, той про це і говорить. Ви постійно говорите про анальний отвір і речі, які туди, на вашу думку, треба пхати.
Це нездорово і дико.
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Ви я бачу дуже розумна людина та чемна. Не викиристовуєте брехні та наклепів на кшаталт "зебіли!" та інше. Тому у мене до вас питання. Чому ви так ненавидите Україну та українців?
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спершу дайте відповідь, про ваші постійні дописи за задній прохід і речі, які ви бажаєте туди запхати, а тоді я вам поясню за "зебілів" і мою любов до України.
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А о чём думал Порошенко,посылая в это логово катерки со своей ленинской кузни,жо..пой?Отправить его пуйлу и обменять на этих 19 летних мальчишек .
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если зеленский не освободить моряков,в ближайшее время и не закончит войну - значит он и в этом обманул Украинцев - за его партию не кто голосовать на выборах не будет - просто правда
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а шо Зеля казав на виборах? Що це Порошенко не хоче закінчувати війну і вертати моряків. Сам він прийшов на цих гаслах. А сам нічогісінько не робить. То нащо було пиняти Пороху те, чого сам зробити не збираєшся?
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Так і є. Порошенко ніколи не казав що хоче завершити Війну. А моряків він сам віддав у полон до руькіх. Чого йому їх повертати? Вони ще б могли щось не те розповісти.
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А, так это Порошенко захватил украинские корабли. Жги еще 3****! Покажи всем дно твоей тупости.
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еще раз кого то здесь оскорбишь - будешь отвечать - понял?
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Смешно когда про ботоферму пишет новорег топящий за 3***** по методичке. И пишет это людям которые тут были десяток лет, когда про твоего 3***** еще и не слышал никто.
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Короче команда Зеленского-Коломойского пришла так же грабить украинский народ . Так же гнусно уже зарабатывают на войне и откатах в оборонке и не какого мира не будет .
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У тебя были сомнения в этом? Мы тут писали о подобном, уже давно... А о "Зекоманде" - после первого тура выборов... Но "охлос" выбрал тёплое говно, а не труд, ведущий к блистающим горизонтам... Кто им доктор?...
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охлос вже мовчить про кордон, який нещодавно вимагав закрити, про воду та електроенергію для Криму...про санкції..
вони вже навіть на мир з рашкою налаштовані.
оце саме про них писалось - нам не так страшні московські воші, як українські гниди.
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та там особо і ніхто і не напрягається по визволеню моряків - так воду переливають з пустого в порожнє. через те так Піськов і понтується
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«В Торезе стрельба, а через Макеевку движется колонна танков с флагом РФ
Четверг, 12 июня 2014, 21:28»
О РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
«Россия официально признала Порошенко президентом Украины
Четверг, 12 июня 2014, 20:55»
«Порошенко и Путин содержательно поговорили по телефону
Четверг, 12 июня 2014, 18:50
Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".
По его словам, Порошенко рассказал Путину о своем плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Кроме того, главы государств обсудили план развития двусторонних отношений.
Также Песков отметил, что Порошенко поздравил Путина с Днем России»...25Скрыть комментарий или пожаловаться на него
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Песков уже готовит пути к отступлению, говоря, что якобы решит все суд. А что, кто то ждал, что Раша сразу освободит моряков после трибунала? Лицо - самое главное для кацапов. Надо ещё ************* пару месяцев и показать, что типа настояли на
своем )
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Эта тварь, пока не исдохнет ни на какие уступки не пойдёт. Наши заложники у него, как средство шантажа. Это азбучные правила террориста, каким оно и есть.
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А что Порошенку было это не известно,или он сознательно их туда послал,судить его надо.
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Кацапы конечно твари, могли бы отпустить обычную матросню, если уж и судить то только капитана корабля, как служебное лицо отдававшее приказы. Не хорошо Россия поступает.
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Они всю свою жизнь не правильно поступают!,пролетариат!
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ложили кацапы и на ООН, и на их трибунал. труба продолжает строится, в бундестаге все в порядке.
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Необходимо национализировать
кацапские активы, причём часть их передать в собственность всех моряков пострадавших от произвола..
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Ну і що дав Україні цей полон моряків? Жодних санкцій для росіян збільшено не було. Знову Україна виглядає в очас світового співтовариства у вигляді ображеної. Хоч це зовсім не так, українці можуть постояти самі за себе. Це Мародер нас ганьбив своїми діями. І досі він втручається в українську політику, скуповуючи дякул в Україні, і російську ботоферму в Росії, щоб Мародера нахвалювали, а його конкурентів поливали брудом.
Що там з розслідуванням проти Порошенка? Де він бере ці мільони доларів на оплату своїх тролєй?
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Що це за запитання:-"Ну і що дав Україні цей полон моряків?"
Наче Україна їх взяла в полон щоб досягти якісь профіти.
"Жодних санкцій для росіян збільшено не було".
Брехня. Були введені санції за "навал". Суліма - це троль.
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Ну что могу сказать!,цивилизация столкнулась с новой формой болезни (человечества)запоребриковых !,и это огромнейшая проблема для Нормальных Людей!,законы им не писаны!,договора не работают!,право не работает!,и этот гной имеет ЯО! ООН Сытся!,Бургеры по сути подпитывают баблом на оружие!,америка в непонятках!,Украине надо милитаризироватся и востонавливать ЯО!
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" А Васька слушает да ест". Опять только разговоры. А где исключение из ООН, запрет на заход российских судов в порты других стран, закрытие для прохода турецких и датских проливов ( с превращением Балтийского и Черного морей в лужи для российского флота) РФ плевало на все. Международные договоры, межгосударственные договоры и т. д. Ну захватили Приднестровье ну и что. Ну захватили Абхазию и Юж. Осетию ну и что. Ну крошили Чечню из штурмовой авиации , ну и что. Ну напали на Грузию и бомбили ее города, ну и что. Ну оккупировали и объявили Крым своим, ну и что. Ну вторглись и захватили кусок Востока Украины и ведут пять лет войну, ну и что. Ну сбили пассажирский самолет, ну и что. Захватывают граждан Украины и держат их заложниками, устраивая липовые судилища ну и что. Ну ввели в своей стране полицейский фактически нацистский режим ну и что.Ну утюжат Сирию, все тоже. и т. д. и т. п. А тут подумаешь такая "мелочь" нарушения морского права.
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Т,е. лаптеногие подтерлись очередным международным документом... Т.е. раиссю надо срочно возвращать в ПАСЕ, шоб диалог, не дай Бог, не прервался... Дблы, блдь....
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На России следователей будут наказывать за оправдательные приговоры. Если добавить сюда принятый закон о наказании за оскорбление власти и закон об изоляции Рунета, то жизнь в КОЗЛОИЗОЛЯТОРЕ будет «весёлой» и без Гааги...
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Если бы ООН не было импотентным,взяли бы и закрыли порты для всех лапотных судов.. Позиція РФ щодо українських моряків залишається незмінною, попри рішення трибуналу, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3859
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россия - терорристическое государство, не признающее и не соблюдающее международные нормы, правила и Законы.
Исходя из этого факта Украине нужно действовать на международной арене и неосредственно взаимодействуя напрямую с врагом.
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Зеленский врал - всему народу Украины ,обвиняя Порошенко, в захвате наших моряков рф - это подтвердил международный трибунал - как и врал фактически во всем - теперь может все поймут у нас - шо виноват во многих наших бедах - страна агрессор .а не те кто нас защищает от них - для меня это было очевидно - может это станет очевидным и для других
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Какого хрена они туда поперлись, кто отдал приказ, и если страна агрессор, то чего можно было ожидать от нее другого, НО ВИНОВАТ ПОЧЕМУ ТО ЗЕЛЕНСКИЙ.
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мир може бути тільки "руський" тобто на умовах кремля. тому можна припустити що українських моряків до виборів не відпустять. мародер їх послав фактично в полон тепер маємо проблему як звільнити.
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Жаба остаётся жабой. Это только в сказках жаба (или другая неприятная тварь) превращается в человека
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Бесхребетная обеспокоенная европа уже реально напрягает. Какие там очередные санкции? Раша регулярно вытирает ноги о все правовые международные организации. Сколько можно терпеть? Не выполняют морское право, значит хрен им, а не море. Перекрыть проход торговым и военным судом по всему миру и пусть дальше не выполняют. Задолбали уже.
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Стеклянным глазам,как и дуракам закон не писан...,оце Боже таких сусідів дав,чорти б іх побрали.
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***
Россия - страшная страна
Безжизненных полей.
Бывали хуже, чем она,
Но не было подлей.

Пусть много где плохи дела
И мрази нет числа,
Россия - это полюс зла,
И это - компас зла.

Ни разу черное нутро
Ее не подвело:
Все, что она клеймит - добро,
Что защищает - зло.

Там все фальшивка, все вранье,
Там все наоборот,
За унижение свое
Там борется народ.

И пусть свое - с чего бы вдруг
Таких, как он, жалеть,
Но он мечтает всех вокруг
Загнать под ту же плеть!

Из века в век - все та же хмарь,
Все тех же харь угар,
И царь, и псарь, и пономарь -
В России все - кошмар.

Дебелых баб нетрезвый храп,
Да танцы на гробах.
Мечтает не о воле раб,
А о своих рабах.

Хоть покажи ему весь свет,
Он славит только мрак.
России оправданья нет,
Россия - это РАК !!

И эта опухоль, ползя,
Стремится все растлить,
А исцелить ее нельзя,
Лишь только - удалить.

России, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.

Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.

На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря.

2014 (Ю. Нестеренко, отрывок)
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Ніхто їх горенько не відпустить, россія хоче залякати.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПозиція РФ щодо українських моряків залишається незмінною, попри рішення трибуналу, - Пєсков
 
 
 
 
 
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