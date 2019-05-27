 Рівень води в Закарпатській та Івано-Франківській областях спадає, підтоплень будинків уже немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними рятувальників, внаслідок інтенсивних опадів на території Івано-Франківської області впродовж 20 - 23 травня в зону підтоплення потрапили 1 тис. 721 житловий будинок і 6 тис. 137 домогосподарств у 78 населених пунктах області.

"В даний час підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 12 дворогосподарств у 3 населених пунктах області, а саме: Калуський район (м.Калуш, с. Перевозець) і Надвірнянський район (с. Пнів).

Рівень води поступово спадає", - сказано в повідомленні.

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Повідомляється також, що від початку робіт підрозділи ДСНС здійснили 138 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб, із них 12 дітей та 10 автомобілів, відкачано 34 тис. 778 м куб. води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, із них 63 дитини.

26 травня для відкачування води та надання допомоги населенню в м.Калуш від ДСНС залучалося 8 рятувальників, 2 мотопомпи та 2 од. техніки.

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"Внаслідок інтенсивних опадів на території Закарпатської області впродовж 20 - 23 травня в зону підтоплення потрапили 114 житлових будинків (в даний час підтоплень житлових будинків немає), 574 підвальні приміщення житлових будинків (в даний час підтоплень підвалів немає), 610 домогосподарств (в даний час підтоплень дворів немає), 1 тис. 988 га сільськогосподарських угідь (залишаються підтопленими 400 га), 170 га пасовищ (в даний час підтоплень пасовищ немає).

Рівень води поступово спадає "- повідомили в ДСНС.

Фото: прес-служба ДСНС

За даними відомства, від початку робіт підрозділи ДСНС здійснили 25 виїздів для надання допомоги населенню, відкачано 32 тис. 80 м куб. води.