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 Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін

Заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін закликав за рахунок держави навчати дітей з окупованих територій в українських вишах.

Російські окупанти працюють на перспективу, максимально спростивши дітям з окупованих територій вступ до вишів на території РФ, а Україна підігрує терористам, створюючи для них бюрократичні проблеми. Таку думку висловив 26 травня перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми все ж таки ще плануємо повертатися до Донецька та Луганська, ми зобов’язані надати право вступу до вищих навчальних закладів України без ЗНО нашим дітям, які вимушені проживати на окупованій РФ території так званих "ДНР" та "ЛНР", й забезпечувати їх повністю за рахунок держави, або ще через п`ять років нам і нема навіщо буде туди вертатися", - заявив він.

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Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128980
 
   
 Топ коментарі
 
Вони і так мають це право!
Але ЗНО вони мають складати як усі!!!

Господи! кого понабирали і цю ЗєКоМанду!? Если мы планируем вернуться в Донецк и Луганск, надо дать право детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины, - Аброськин - Цензор.НЕТ 5515
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У них и так льготы. Например, моя дочь не прошла в Каразина на бюджет с 192-мя баллами, потому что прошел какой-то лугандонец с (внимание, Карл!) с 146! Зачем брать дебилов? Помогать после поступления - да, но пусть поступают на общих основаниях. А так получается как в совке - афганцы и селяне поступали по льготам, но не училось большинство, их тупо тянули.
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Детям сепаратистов - все!
А своих детей закрыть в клетки!
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В качестве кого вернуться?
И хотят ли они сами поступать в наши вузы?
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Конечно "бажають" если им тут ХАЛЯВУ организовывают...)
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Сто процентов согласна. Если вы такие украинцы, то что вы там в этом ОРДЛО делаете?...
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И возможно, повзрослев пойдут на войну с нами... Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін - Цензор.НЕТ 4642
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Более 800 детей из оккупированных территорий изъявили желание сдавать ВНОНа оккупированной территории Донбасса боевики не пропускают учащихся с неподконтрольных территорий для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.Отмечается, что в 2019 этом году на ВНО из неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 ученика. Первый экзамен по математике вдавали 430 человек. Экзамен с украинского языка должны сдавать 678 человек."В Донецкой военно-гражданской администрации уже пообещали дополнительные сессии для школьников, которых не пропустили боевики. Наши же пограничники всегда готовы обеспечить комфортный, быстрый пересечение линии разграничения для всех украинцев", - отметили в МВД.
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А сколько выпускников приехало с родителями, не централизованно. Не говоря на блок-постах, что едут поступать в ВУЗы? Отож…
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Тобто ордло і кримчани займуть всі навчальні місця, приїдуть з папірцем і поступлять. А місцеві діти куди? Там хоча би якась квота є, чи вони взагалі охаміли?
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поступления в высшие учебные заведения Украины без внешнего независимого оценивания
===
Это неправильно. Потом поступают такие без знания математики на мех-мат в универ Шевченко. Его выгоняют через семестр, а хорошего умного не взяли вовремя. Давайте тогда им спец. места, чтоб не влияло на общее количество бюджетников. И вообще... почему мы за них должны платить?... Если человек не в состоянии выучить мову, то какой с него специалист...)))
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Ми збираємось повертати ЗЕМЛЮ і ВЛАСНІСТЬ. А зрадників нехай ********* забере собі і годує сам "кормільців". Але етнічному кацапу Аброськіну, до того ж з тих країв, та й сам він нащадок завезеного бидла, звісно, того не зрозуміти, бо болить "за своїх".
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конченая страна что б здесь ходил этот сброд колобрационистов террористов который флагом махали и под бтр прыгали..тут и своих хвататет.. Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін - Цензор.НЕТ 218
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чем дальше тем хуже там уже воспитали детей поколение что украина это террорист а они живут в республике где герои террористы заправщик и атбшник..как то так,! Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін - Цензор.НЕТ 129
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Вони і в часи України виховували своїх дітей ТАК САМО - з ненавистю до України і з любов'ю до Росії. Фактично, окрім прямої кацапської окупації і досить формальної колись присутності української влади нічого й не змінилось...
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Бажаю всім розумникам, які виступають за пільги при вступі у вузи, щоб їх лікували 130-бальні лікарі, бажано проктологи.
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І ще, як їздити за пенсіями, ліками, пільгами - то в Україну, як платити компослуги чи податки то - нєту вазможності.
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Точно, нужно подготовить кадры для новой молодой команды делителей Украины, причем на льготных условиях, ну шоб по-больше похвостсионализма было!
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Ежели так пойдет и далее то не факт что молодой сепарне разрешат поступать в наши военные ВУЗы...Аброськину ,Ганьба!!!
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Конечно должны. Украина должна высасывать оттуда всех самых умных и способных.
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Согласна!
Украина должна лишить эти территории будущего - активной и умной молодежи!

Студентам из Ордло как минимум нужно давать пристойную стипендию и общежитие.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін
 
 
 
 
 
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