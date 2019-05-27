 Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін

Російські окупанти працюють на перспективу, максимально спростивши дітям з окупованих територій вступ до вишів на території РФ, а Україна підігрує терористам, створюючи для них бюрократичні проблеми. Таку думку висловив 26 травня перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми все ж таки ще плануємо повертатися до Донецька та Луганська, ми зобов’язані надати право вступу до вищих навчальних закладів України без ЗНО нашим дітям, які вимушені проживати на окупованій РФ території так званих "ДНР" та "ЛНР", й забезпечувати їх повністю за рахунок держави, або ще через п`ять років нам і нема навіщо буде туди вертатися", - заявив він.

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