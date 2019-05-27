 Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін

Російські окупанти працюють на перспективу, максимально спростивши дітям з окупованих територій вступ до вишів на території РФ, а Україна підігрує терористам, створюючи для них бюрократичні проблеми. Таку думку висловив 26 травня перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми все ж таки ще плануємо повертатися до Донецька та Луганська, ми зобов’язані надати право вступу до вищих навчальних закладів України без ЗНО нашим дітям, які вимушені проживати на окупованій РФ території так званих "ДНР" та "ЛНР", й забезпечувати їх повністю за рахунок держави, або ще через п`ять років нам і нема навіщо буде туди вертатися", - заявив він.
И хотят ли они сами поступать в наши вузы?
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Это неправильно. Потом поступают такие без знания математики на мех-мат в универ Шевченко. Его выгоняют через семестр, а хорошего умного не взяли вовремя. Давайте тогда им спец. места, чтоб не влияло на общее количество бюджетников. И вообще... почему мы за них должны платить?... Если человек не в состоянии выучить мову, то какой с него специалист...)))
Украина должна лишить эти территории будущего - активной и умной молодежи!
Студентам из Ордло как минимум нужно давать пристойную стипендию и общежитие.