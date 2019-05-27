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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Аваков (1116) вибори (3840) Коломойський (390) Гройсман (3364) Слуга народу (8)

 На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на майбутніх парламентських виборах симпатизуватиме "всім, окрім БПП".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

На запитання, чи буде він "мочити" БПП, Коломойський відповів, що йому "не треба їх мочити".

"Порошенко щойно пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні 5 років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ.

І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім наступного разу, до наступних виборів їм уже закидати це не треба буде", - вважає олігарх.

Також Коломойський сказав, що підтримує партію "Слуга народу".

На запитання, чи може він підтримувати Володимира Гройсмана, Коломойський відповів: "З огляду на те, з ким він піде, з якими гаслами. Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але...".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський

Бізнесмен не вважає, що Арсеній Яценюк йтиме на парламентські вибори: "Просто він людина, яка не любить поразок. Піти - і скільки він там набере?".

На ремарку, що Яценюк може об'єднатися з Гройсманом, Коломойський відповів: "І яким номером?".

При цьому олігарх вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "навряд чи" піде на парламентські вибори.

"А з ким Авакову йти? Гройсман - незрозуміло, що там за партія, братська могила. Я думаю, Аваков перебуває сьогодні в тому стані, що йому взагалі ні з ким не треба йти. Він сам по собі величина", - заявив Коломойський.

Він вважає, що Аваков "точно залишиться міністром, якщо нікуди не піде".

"Ну, відсотків 90. А він усіх влаштовує. Він гарант", - сказав олігарх.

"Він розкрив усі ці змови з цим підкупом. Усе зіпсував Петі. Він усіх влаштовує. Я думаю, що на цих виборах, якщо вони відбудуться ідеально, поліція та органи внутрішніх справ спрацюють як на президентських", - відповів Коломойський на запитання, чи влаштовує Аваков Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128976
 
   
 Топ коментарі
 
"режим кривавого бариги " - на срусвєснє вираз позичів ?
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Не тошни, едь кацарогий к себе, вам разрешили бутылки сдавать....
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А ну скажи,в Україні громадянський конфлікт чи війна ?
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Зірка медіа! Світоч!Корифей! Український Моісей!Він нас виведе на вірну дорогу
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Підтримаю будь яку партію в якій Порошенко. Назва пох..
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этой свинье (тичкину) всё равно, что жрать
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это он зря так думает,25% никуда не делись
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«Позор Украины!»: женщина жестко осадила Порошенко на Дне Киева buc.kim/d/51aj2Wc3k9UU
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"Позор Украины" тысячи людей на Дне Киева обнимались с Порошенко и благодарили его!!!
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тысячи это полторы калеки На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8317 На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8317
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Шо за страна без дураков, вернее жо........ лизов.
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Какая сейчас такса у "благодарности"? 360?
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Эти тыщи? elise.com.ua/2019/05/26/lyudi-slovili-poroshenko-v-tsentre-kieva-takogo-povorota-nikto-ne-ozhidal-video/
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Беня рулит.Дефолт на горизонте.Паханы всея Украины слетаются править тризну.Чернь тупо молчит.Ждет зрелищ от ВАЗелина.
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На предстоящих выборах в Раду буду симпатизировать "всем, кроме БПП", - Коломойский

Спасибо, сразу стало ясно за кого голосовать!
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Но выборы должны пройти идеально, поэтому ваши голоса не посчитают.
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Беня приде порядок наведе. Будет размазывать шоколад по асфальту.
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скорее будет кое-что по твоим губам размазывать. по цвету на шоколад похожее, а по вкусу скорее всего нет
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А что хоть награбили балабол, факты в студию...
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Ты шо ж , Г+Г не слушаешь . ? Самый чессный канал ,, самого чессного олигарха бизнесмена Украины . И мира ,даже . На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8817 .
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Прямо так сказав. Як соєві на прямому
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А что, новое лицо Рюкзаков уже конкурс прошел? Или клован про конкурсы уже забыл?
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А ты в курсах. что петя уже не петя и партия регионов уже не бпп ?
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..А шо Беня , видать Порох нехило прищемил тебе яйцы . До сих пор не успокоешься . На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8773 .
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похоже что с подачи Пети, Бене в США пообещали серьезные проблемы если не успокоиться, Беня решил не слушать, а вот выгребать будет Украина
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Как только ФБР закончит своё расследование , Бениному бизнесу хана . Его активы и счета арестуют по всему миру для него закроются все рынки ,, ну кроме кацапского может . Переть против интересов США , всё равно что идти на таран танка , на велосипеде . Да , достанется и Украине ,, к сожалению . Но что ж поделаешь , зебилы решили что так надо . На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8827 .
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ничего зебилы не решали, им просто внушили что они решали.
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Що - риги, що - бариги, одна хрєнь! Різниця тільки в тім, що ригонута наволоч не криючись є ворогом України, шкодить її інтересам відкрито, а бариги є верхом цинізму і підлості(прикриваючись патріотичним "кричалками" та вишиванками, грабують Український Народ). Завдяки цим виродкам, що не дали додушити ригонуту нечисть в 14-му році, замість тюрем дозволили їм зайти в зРаду, сьогодні відбувається реванш прокацапської швалі. Не захотів народ дослухатися до слів ЮВТ на Майдані в лютому 14-го року, коли вона закликала Майдану не розходитися, що до Перемоги ще далеко, ось сьогодні і отримали ганьбу на весь світ. Походу в Україні більшість - не народ, а тупе, неспроможне самостійно думати - стадо.
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Що ви з мафіозами граєтесь у демократію. Розженіть кошерний цирк, а бабушку видайте США, хай потім з американської тюрми судиться з Україною за порушення Конституції, як Рада з Зеленським.
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Спасибо Игорю Коломойскому и команде Днепра !
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Спасибо Коломойскому, чей бизнес процветал во времена Януковоща, за дорогие авиаперевёзки, разграбление Укрнафты и Приватбанка, развал футбольного клуба "Днепр", и кукареканье про гражданску войну и полезность дефолта!
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Охренеть. Судя по доминирующим постам и лайкам - или подавляющее большинство присутствующих на Цензоре страдают острой формой амнезии (больше чем 2 недели назад - ни хрена не помнят) или баблища вваливает порох - не мерянно (что на него не очень похоже , но видать уж очень очкует)
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Яка там амнезія??? Мародер накрав мільярди баксів і тепер валить це бабло в російську ботоферму. 90% мародерських тролів не знають ЖОДНОГО українського слова!!!
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Ваня, а ти ще не в мінстеці? Відбір провалив? На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 7476 Профнепридатність. Бабло пролетіло повз... На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 4076
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Это Сулима . На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 3016 . Ему простительно . Он , это особо тяжёлый случай . На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 3253 .
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Яке БПП, Валеріч? Цей мародер з шоблою мають до парламентських вже місяць відсидіти!
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Надо отдать должное, фальсификация выборов в пользу Петручио не состоялась благодаря Авакову, честь ему и хвала за это. А видимые результаты от Зеленского возможны только после выборов в ВР и збрания нового кабинета министров. Правда люди недалёкие думают иначе.
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Мнение электората Бойко нас не интересует. Как там вышки Бойко?
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А как же - рюкзаки , Саакашвиля и т.д .? Или ему это уже сошло с рук . ? На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8497 .
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Беня розраховує, що всі інші партії підтримають рух України в обійми дефолту і кацапів. Ну що, лекторат, підтримаєте хазяїна вашого презЕдента? Зробите Україну "малоросской губернией рабсии"?
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У ВАС,в козлостане? Как только ху?лик отдаст приказ ,сразу и будут
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опять вылезло то ему дефолт подавай то кому оно симпатизирует как раз его мнение меньше всего волнует Сиди молча и симпатизируй
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Прихована реклама, хто проте Бені, голосуйте за БПП.
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____________Тарас Бульба___________.
*
Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы...) что арендаторствуют (правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Гепа..) Шлема, Шмуль?..
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Прієзжай ко мнє на БАМ-- я тєбє на рєльсах дам! А Пєтє нє!
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***** авакова еще орденом не наградил за идеальные выборы?
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якось пох, кому буде сімпатізіровать вор і бандіт каламоський.
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Эта мразота рассеется по всем партия, не говоря уже мажоритарке. Ни за какую партию не голосуйте, если там нарисуется хоть одна тварь из БПП или НФ. Пусть идут по мажоритарке или, вообще, нхр.
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А за мразоту від інших олігархів таких як Беня голосувати можна, чи як?
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Когда же эту Мразь застрелят, или посадят..
Один маленький жил, который в розыске за свои аферы, поставил всю Украину в позу Зе...
И самое главное, что зеленоботам это по душе..
Они прутся что жиденок обоготившийся на горбах ихних, вытирает о них ноги, и рассказывает что Украине нужно, а что нет..
И что самое главное все как мыши умолкли, и Нацкорпус, и Аваков, и Опозиционный блок..
Зеленоботы, я вас проклинаю...
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Цензор, хто він такий що ви часто його цитуєте?
Може задля толерантності покажете Пінчука, Фірташа, Ахметова...

І хто з Української правди брав інтерв'ю, бородата жінка чи пуштун внаєм?
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Какова все таки человеческая природа одинакова. Взять Порошенко, взял власть на волне революции и патриотизма ( а какой с него патриот, тем более революционер), ну ладно, будем считать что его в это момент постигло "озарение", или скажем так произошла "ломка сознания", но потом все это было спущено когда коснулось личных дел. Панамских обшоров, липецких заводиков, бизнеса, бизнес партнеров, договорняков, жажды власти и обогащения. Возьмем Патриарха Филарета, борец за независимость от Москвы, положивший на это четверть века. А что в итоге, как только коснулось утратой его личной власти, его личных интересов, и тех же денег ( в какой то мере), все остальное стало второстепенным. Готов потерять Томас,, обрушить достижения независимой от Москвы церкви. Так же и Коломойский, в начале так называемой "русской весны" встал на защиту Украины, удержал ситуацию в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и других областях юго востока, стал губернатором ( хоть на кой оно ему, вон Ахметов отказался, за то остался в шоколаде). Заслужил от Путлера новый термин -" жи-о фа-ист". Но все было до поры до времени. Как только коснулось ущемления его личных интересов ( хотя опять таки это же претензии должны быть не к Украине, а конкретно к Порошенко), все резко поменялось. Теперь и в Украине "гражданская война", и с РФ нужно договариваться и Оппа платформа - за життя ( с Медведчуком - Рабиновичем- Бойко- Шуфричем - Левочкиным - Королевской) "нормальные " ребята,и Оппа блок ( Вилкул, Добкин, Мураев ) вообще "супер", "Видродження" с примкнувшими Кернесом и Трухановым , вообще друзья товарищи. В общем готов всех поддержать , кроме Порошенко, даже открытых врагов государства. Так что природа людская вот такая, и никуда от нее не деться.
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Беглые олигархи и подручные янека похоже отлично себя чувствуют и готовы приступить к разрушению страны.Интересно как поведет себя наш "нью-гарант"?..и беню ослушаться нельзя и с "удельными князьями" ссориться опасно.
Генерал Гарибальди говорил: "Италию мы создали - пришло время создать итальянцев"... Где то так вырисовывается и наше будущее...
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ПОРОХОБОТКА На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8229 КАК МОЖНО РАЗРУШИТЬ ТО ШО УЖЕ РАЗРУШЕНО?

ИЛИ ПАРАШЕНКО НЕ ОЛИГАРХ?

И КАК МОЖНО СРАВНИВАТЬ ИТАЛИЮ с УКРАИНОЙ ПОСЛЕ РЕХВОРМ ПАРАШЕНКО

КОТОРЫЙ ОПУСТИЛ СТРАНУ НА САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ

ПОЭТОМУ ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ ЕХАТЬ НА ЗАРАБОТКИ В ДРУГИЕ СТРАНЫ
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Андрей Лысенко b8b3fae2
Если кто-то хочет тебя обидеть, значит ему еще хуже.Поэтому на " ПОРОХОБОТКА" реагирую спокойно На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 1014 в отличии от вас. Упоминание о Порошенко сразу вызывает эпилептический припадок...Разве я писала о нем ?

Доброго дня На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 1014
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И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, к следующим выборам им уже закидывать это не надо будет

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НУ, КАК ДЕРЬМО МОЖЕТ ОЧИСТИТЬСЯ ОТ ДЕРЬМА?
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Машенька, не лезьте поперед батька в пекло. Всё будет УКРАИНА!
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Беня,іди в сраку і клоуна свого не забудь забрати
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У Бени на уме только личный гешефт и ему на..рать на чаяния украинцев...
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А кого ще не підтримувати як Рабіновича, Бойка, Вілкула, себе рідного,многострадальну б.Юулю. Усі ж свої.
Та й напевно усім зрозуміло хто рейтінг замовив.
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А ДЕ бачимо УКРАЇНЦІВ у виборчій партії.
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..а ведь Беня ссыт.. сам того не понимая, он просто занял позицию крысы, загнанной в угол (из жизни - это интересное зрелище: писк, крик, атаки.. и бегство в нору).. Владимир Александрович Булька - это пустое место и Беня это хорошо понимает..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський
 
 
 
 
 
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