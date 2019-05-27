 На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".
На запитання, чи буде він "мочити" БПП, Коломойський відповів, що йому "не треба їх мочити".
"Порошенко щойно пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні 5 років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ.
І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім наступного разу, до наступних виборів їм уже закидати це не треба буде", - вважає олігарх.
Також Коломойський сказав, що підтримує партію "Слуга народу".
На запитання, чи може він підтримувати Володимира Гройсмана, Коломойський відповів: "З огляду на те, з ким він піде, з якими гаслами. Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але...".
Бізнесмен не вважає, що Арсеній Яценюк йтиме на парламентські вибори: "Просто він людина, яка не любить поразок. Піти - і скільки він там набере?".
На ремарку, що Яценюк може об'єднатися з Гройсманом, Коломойський відповів: "І яким номером?".
При цьому олігарх вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "навряд чи" піде на парламентські вибори.
"А з ким Авакову йти? Гройсман - незрозуміло, що там за партія, братська могила. Я думаю, Аваков перебуває сьогодні в тому стані, що йому взагалі ні з ким не треба йти. Він сам по собі величина", - заявив Коломойський.
Він вважає, що Аваков "точно залишиться міністром, якщо нікуди не піде".
"Ну, відсотків 90. А він усіх влаштовує. Він гарант", - сказав олігарх.
"Він розкрив усі ці змови з цим підкупом. Усе зіпсував Петі. Він усіх влаштовує. Я думаю, що на цих виборах, якщо вони відбудуться ідеально, поліція та органи внутрішніх справ спрацюють як на президентських", - відповів Коломойський на запитання, чи влаштовує Аваков Зеленського.
Спасибо, сразу стало ясно за кого голосовать!
олигархабизнесмена Украины . И мира ,даже . .
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Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы...) что арендаторствуют (правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Гепа..) Шлема, Шмуль?..
Один маленький жил, который в розыске за свои аферы, поставил всю Украину в позу Зе...
И самое главное, что зеленоботам это по душе..
Они прутся что жиденок обоготившийся на горбах ихних, вытирает о них ноги, и рассказывает что Украине нужно, а что нет..
И что самое главное все как мыши умолкли, и Нацкорпус, и Аваков, и Опозиционный блок..
Зеленоботы, я вас проклинаю...
Може задля толерантності покажете Пінчука, Фірташа, Ахметова...
І хто з Української правди брав інтерв'ю, бородата жінка чи пуштун внаєм?
Генерал Гарибальди говорил: "Италию мы создали - пришло время создать итальянцев"... Где то так вырисовывается и наше будущее...
ИЛИ ПАРАШЕНКО НЕ ОЛИГАРХ?
И КАК МОЖНО СРАВНИВАТЬ ИТАЛИЮ с УКРАИНОЙ ПОСЛЕ РЕХВОРМ ПАРАШЕНКО
КОТОРЫЙ ОПУСТИЛ СТРАНУ НА САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ
ПОЭТОМУ ЛЮДИ ВЫНУЖДЕНЫ ЕХАТЬ НА ЗАРАБОТКИ В ДРУГИЕ СТРАНЫ
Если кто-то хочет тебя обидеть, значит ему еще хуже.Поэтому на " ПОРОХОБОТКА" реагирую спокойно в отличии от вас. Упоминание о Порошенко сразу вызывает эпилептический припадок...Разве я писала о нем ?
Доброго дня
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НУ, КАК ДЕРЬМО МОЖЕТ ОЧИСТИТЬСЯ ОТ ДЕРЬМА?
Та й напевно усім зрозуміло хто рейтінг замовив.