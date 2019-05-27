 Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Бундестазі.

Увечері в неділю кількість тих, хто проголосував за петицію, перевищила необхідний мінімум у 50 тис. голосів.

Петиція на сайті німецького Бундестагу була розміщена 14 грудня 2018 року. Документ пропонує німецьким депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років. Тепер петиція має бути розглянута парламентом і, можливо, Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.

Збір підписів триватиме також 27 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв

Петицію мають право також підтримувати громадяни інших країн, зокрема й України.

Нагадаємо, 3 жовтня 2018 року Сенат США одноголосним рішенням визнав Голодомор геноцидом українського народу.

12 грудня обидві палати Конгресу США визнали геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років.