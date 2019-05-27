 Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Бундестазі.
Увечері в неділю кількість тих, хто проголосував за петицію, перевищила необхідний мінімум у 50 тис. голосів.
Петиція на сайті німецького Бундестагу була розміщена 14 грудня 2018 року. Документ пропонує німецьким депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років. Тепер петиція має бути розглянута парламентом і, можливо, Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.
Збір підписів триватиме також 27 травня.
Петицію мають право також підтримувати громадяни інших країн, зокрема й України.
Нагадаємо, 3 жовтня 2018 року Сенат США одноголосним рішенням визнав Голодомор геноцидом українського народу.
12 грудня обидві палати Конгресу США визнали геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років.
точнее они тупо считают бабло
а пока с роисей для них выгодней торговать ,чем враждовать
Just business ,ничего личного
тем более сама Украина от войны "устала",голосует за клоунов
чего Германии нести потери ?
Мені здається, що більш важливо, що б всі Українці це визнали.
Бо он мій дід, з Харьковщини. Комуніст був ще той. То він не втомлювався повторювати, що то все надумане. Сам же розповідав при цьому як із батьком коло Лозової по селах їздили і скрізь пусти хати були, ціли села вимерили були. Але при цьому казав - був невражай, була засуха, люди самі винуваті. Я йому казав - так було, але ж при цьому в них і те що вродило відібрали и про закон 3х колосків і про ніщевну політику. Але він упрямо доводив, що ні - це просто було природне лихо. І навіть моя мама в це більш вірить, ніж у геноцид...
Дуже їм пропаганда мізки промила і вбила це, як істину. ЩО нічого такого не було...
даже лучше (дешевле чем через Украину)
О чого б не признати? Німеччині то що с того? РФ як нащадок СРСР що якісь виплати понесе?
До того ж - ну це визнання скоріше радянського людожерського режиму.
А мій дід із бабушкою були впевнені, що сталін - це херой. Він в одних тапцях помер- так мені вони казали, в нього нічого не було! може і не було фізично багато чого. ях у ***** оно, але в нього була влада і він нею уповався, кровопивця! І НКВД повбивало прямо, чи потім згноїло у Гулагах чи по дорозі до них - чи не мільони люду. І голодомор буд перш за все вчинений за непокору українського народу проти колликтивізаціі, проти радянської влади.
Визнання голодомору - це визняння справжньої історії. А головне - що комуніст режим був чи не гірший за нациській. І як наслідок, Німеччина коли визнає це, то і сам режим визнає людожерським, а такох всю символіку заборонить, як заборонена вся нациська. А це автоматоично значить, що москалям, які тут у німмеччині якщо захочуть червоний стяг чи якіс атрибути на балконах вивісити - перепаде!
завел пластинку про зубажиння,одиннарод и тд по методичке ?
ню ню....
Чомусь місяць тянули і не забазпечили достатньої інормаційної підтримки.
Світова прем'єра відбулася пару років тому. У цьому фільмі теж піднімається тема Голодомору і добре показана різниця в рабському російському менталітеті і вільному українському
Хоча основна сюжетна лінія -серійний маніяк, прототип Чикатило. Мої кінорецензії з акцентом на зовнішній схожості маніяка і діктататора запоребріка привернули увагу голландського бомонду
По мнению экспертов, 80% украинцев живут за чертой бедности, то есть имеют денежное обеспечение меньше норм, установленных ООН и международными стандартами.
Особенно много нищих среди пенсионеров.
Естественная убыль среди украинских пенсионеров составляет около 700 тысяч человек в год.
Ось як Дзеркало тижня Мостової:
https://dt.ua/POLITICS/v-********-25-naselennya-za-mezheyu-bidnosti-svitoviy-bank-283300_.html
Звіт Світового Банку: кількість бідних людей в Україні скоротилася з 8,6% до 2,4%
Про це свідчать дані Світового Банку.
"Коефіцієнт бідності серед населення вимірюється на основі національних (тобто, специфічних для країни) рис бідності. Країна може мати унікальну національну межу бідності або окремі риси бідності для сільських і міських районів або для різних географічних районів, щоб відображати відмінності у вартості життя або відображати відмінності в раціонах харчування та споживчих кошиках", - йдеться в повідомленні.
У банку пояснили, що національні риси бідності є орієнтиром для оцінки показників бідності, які відповідають конкретним економічним і соціальним умовам країни.
Відзначається, що майже всі національні межі бідності прив'язані до вартості кошика харчових продуктів, а також враховують витрати на непродовольчі товари.
У 1926 населення України - 28,9 млн., в 1937 - 28,3 млн...
В Київській області населення скоротилося з 5,8 до 5 млн, в Харківській - з 5,7 до 5, у Вінницькій - з 4,3 до 3,9.
Позитивний приріст лише в Донецькій обл, але ж там індустріалізація...
Один из важнейших вопросов - размер выезда из Украины в период между переписями, чем больше было вывезено и сами уехали, тем меньше размер жертв голода. Число насильно вывезенных вроде как более менее можно найти по данным НКВД. а вот сколько сами уехали, так тут начинаются гадания, мучения и предположения, так французы с Пирожковым насчитали всего 2,6 млн. сверхсмертности от голода, но при этом волевым решением приняли равной 0 официальную цифру Укрстата 1,3 млн. добровольно выехавших из Украины с 1926 по 1936, а то вообще получилась бы сверхсмертность ниже общесоюзной.
якщо ти записався рюцкім то і роботу кращу знайдеш і посаду і вивчитися легше, тому і писали в графі національність - рюзке і навіть прізвища змінювали, додаючи закінчення - ов.
В России никогда не рассматривали украинцев чем то отличным от себя, так что любую работу и должность можно было получить без смены фамилии, что мы и сейчас по путинскому окружению можем видеть, другое дело, что никто не видел смысла писать полностью русскоязычных детей украинцами, а других нац. отличий сроду никто никогда в микроскоп рассмотреть не мог.
І так, різниця між переписами 1989 і 2001 по кількості росіян - все-таки менше 3 млн, а не 4.
1989 - 11,3 млн., 2001 - 8,5 млн.