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Все про:голодомор (182) Бундестаг (35) петиція (44)

 Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів

Онлайн-петицію, розміщену на сайті парламенту Німеччини, про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу, підписало понад 50 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Бундестазі.

Увечері в неділю кількість тих, хто проголосував за петицію, перевищила необхідний мінімум у 50 тис. голосів.

Петиція на сайті німецького Бундестагу була розміщена 14 грудня 2018 року. Документ пропонує німецьким депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років. Тепер петиція має бути розглянута парламентом і, можливо, Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.

Збір підписів триватиме також 27 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв

Петицію мають право також підтримувати громадяни інших країн, зокрема й України.

Нагадаємо, 3 жовтня 2018 року Сенат США одноголосним рішенням визнав Голодомор геноцидом українського народу.

12 грудня обидві палати Конгресу США визнали геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128974
 
   
 Топ коментарі
 
Такий голодомор, що червону рибу по акції (450 гр/кг) в перший ж день ромітають в маркеті Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 9598
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В останній момент встигли..
Чомусь місяць тянули і не забазпечили достатньої інормаційної підтримки.
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Не признает этого Германия - они союзники расии.
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Есть такие опасения, но не будем торопить события,. Время покажет.
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а это и так понятно
точнее они тупо считают бабло
а пока с роисей для них выгодней торговать ,чем враждовать
Just business ,ничего личного
тем более сама Украина от войны "устала",голосует за клоунов
чего Германии нести потери ?
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А навіть якщо визнають - що з того?
Мені здається, що більш важливо, що б всі Українці це визнали.
Бо он мій дід, з Харьковщини. Комуніст був ще той. То він не втомлювався повторювати, що то все надумане. Сам же розповідав при цьому як із батьком коло Лозової по селах їздили і скрізь пусти хати були, ціли села вимерили були. Але при цьому казав - був невражай, була засуха, люди самі винуваті. Я йому казав - так було, але ж при цьому в них і те що вродило відібрали и про закон 3х колосків і про ніщевну політику. Але він упрямо доводив, що ні - це просто було природне лихо. І навіть моя мама в це більш вірить, ніж у геноцид...
Дуже їм пропаганда мізки промила і вбила це, як істину. ЩО нічого такого не було...
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Це не пропаганда. Це особисте не бажання руйнувати свою зону комфорту. Їх розум боїться визнати це жахіття, як штучне створенним. Бо це треба визнати свою беззахистність перед можливим повторенням. Та потребу на сьогодення не бути мовчазним бараном, а визнавати цей злочин, знати хто злочинці, бо саме така позиція робить імунітет суспільства від подібних явищ. А позиція вашої мами і діда, це позиція раба (вибачте за прямолінійность). А з рабами рахунків нема, там як кажуть наші вороги "можем пАвтарить".
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так, вони не раби, вони жертви системи які саму ж і збудували и підтримували. Ви думаєте хто саме голодомор устроїв на місцях. Сталін, чі сталипін. ні це були і українські "партійні" діячі і українці в загонах нквд, і українці на місцях. Діда з бабою вже немає в живих нажаль, а от батькі на цій пропаганді вирісли - піди доведи їм, що біле було насправді чорним. ЩО все що їм казали, чи неправда, чи спаплюжена напів правда. Нажаль покі те покоління не піде, а нове на новітній історії не підросте - ми ще довго матимимо це не визнання.
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ты поясни чем газ от хйла чз Северный поток хуже чем той же газ продутый чз Украину
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для Германии ничем
даже лучше (дешевле чем через Украину)
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да канцлера народ снимет если она продолжит платить миллиарді мафии правящей Украиной
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я, як і багато знайомих Украиїнців теж петицію підписали.
О чого б не признати? Німеччині то що с того? РФ як нащадок СРСР що якісь виплати понесе?
До того ж - ну це визнання скоріше радянського людожерського режиму.
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Колбасники, это не наше теперешнее быдло у власти, которым смешно от пожеланий народа и они плюют в глаза своему избирателю. Там авторитет и репутация политика или партии, дороже денег, ибо утеря оного, превращает любого в политический труп. Вероятность очень высокая. Ибо, долги гнидлера перед Украиной никто не отменял. Её положили в руины дважды. Ну а к краснопузым кацапидусам у нас счёт особый и их мнение нам не интересно.
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так, але голодомор не хітлер вчинив, а чи не гірший - сталін.
А мій дід із бабушкою були впевнені, що сталін - це херой. Він в одних тапцях помер- так мені вони казали, в нього нічого не було! може і не було фізично багато чого. ях у ***** оно, але в нього була влада і він нею уповався, кровопивця! І НКВД повбивало прямо, чи потім згноїло у Гулагах чи по дорозі до них - чи не мільони люду. І голодомор буд перш за все вчинений за непокору українського народу проти колликтивізаціі, проти радянської влади.
Визнання голодомору - це визняння справжньої історії. А головне - що комуніст режим був чи не гірший за нациській. І як наслідок, Німеччина коли визнає це, то і сам режим визнає людожерським, а такох всю символіку заборонить, як заборонена вся нациська. А це автоматоично значить, що москалям, які тут у німмеччині якщо захочуть червоний стяг чи якіс атрибути на балконах вивісити - перепаде!
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а не планируется ли петиция о голодоморе в Украине в 2014-2019 годах в период правления парашенки...
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Такий голодомор, що червону рибу по акції (450 гр/кг) в перший ж день ромітають в маркеті Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 9598
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А в засраше її на шару роздають, прямо зі сміттєвих баків за супермаркетами...
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А разве это не голодомор - такие цены на красную рыбу, ее ж не один бомж купить не сможет Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 6637
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при Царе пирожки с семгой был перекус извозчиков
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Зараз таксисти теж на сьомгу можуть заробити, вони в Києві по 15-20 тис. зарплати мають))
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на смену вышел ?
завел пластинку про зубажиння,одиннарод и тд по методичке ?
ню ню....
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Я понимая что уже не поможет, но все же попытайся куда-то пристроить. А вдруг?
Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 1100
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если бы ты зналио что было сказано ющенко (когда тот был президентом) во время его встречи с президентом Израилля и обсуждения вопроса о признании Голодомора в Украине, то, я думаю, что ты даже нарисованный мозг попытаешься воткнуть себе в пустую черепушку... задрот стоеросовый...
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В останній момент встигли..
Чомусь місяць тянули і не забазпечили достатньої інормаційної підтримки.
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А что по-поводу голодомора думает новопредставленный президент зе??? Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 6124
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Думать...это не то что может делать чувак с ксивой презЕдента.... для того что бы думать там есть разумков с багданой....
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Британские ученые выяснили что, в ближайшие десятилетие на рабсее за фразу "я всрутский" чмошника будут просто вешать на березе.
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Ну і що з того, що це взагалі дає?!? НОРДСТРИМ 2 ПЕРЕСТАНУТЬ БУДУВАТИ ЧИ ЩО???
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В Україні був в прокаті фільм Child 44?

Світова прем'єра відбулася пару років тому. У цьому фільмі теж піднімається тема Голодомору і добре показана різниця в рабському російському менталітеті і вільному українському

Хоча основна сюжетна лінія -серійний маніяк, прототип Чикатило. Мої кінорецензії з акцентом на зовнішній схожості маніяка і діктататора запоребріка привернули увагу голландського бомонду
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нолик потерял - 7 миллионов год, а в последние года доходило до семнадцати.
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25%... Використовуйте перевірені джерела інформації!

Ось як Дзеркало тижня Мостової:

https://dt.ua/POLITICS/v-********-25-naselennya-za-mezheyu-bidnosti-svitoviy-bank-283300_.html
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та шо там мостовая, на ********** вообще по отчету мирового банка до 35% доходит, а Гужва вернется - так и до 45% дойдет.
Звіт Світового Банку: кількість бідних людей в Україні скоротилася з 8,6% до 2,4%
Про це свідчать дані Світового Банку.

"Коефіцієнт бідності серед населення вимірюється на основі національних (тобто, специфічних для країни) рис бідності. Країна може мати унікальну національну межу бідності або окремі риси бідності для сільських і міських районів або для різних географічних районів, щоб відображати відмінності у вартості життя або відображати відмінності в раціонах харчування та споживчих кошиках", - йдеться в повідомленні.

У банку пояснили, що національні риси бідності є орієнтиром для оцінки показників бідності, які відповідають конкретним економічним і соціальним умовам країни.

Відзначається, що майже всі національні межі бідності прив'язані до вартості кошика харчових продуктів, а також враховують витрати на непродовольчі товари.
Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 6871
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А если написать петицию о том, что Порошенко некрофил и и ее подпишет нужное число человек, то он станет некрофилом решением бундестага. Характерной особенностью патриотов, рассуждающих о геноциде, есть то, что они никогда не пытаются разбираться в подсчете жертв голода, а если бы попробовали, то могли бы заметить, что за 12 лет между переписями 1926 и 1939 сверхсмертность по отношению к нормальному уровню по СССР на 1927 год, в Украине по сравнению с таковой в целом по СССР была незначительно выше по крайней мере среди тех, кто на 1932 год был старше дошкольного возраста, это довольно легко вычислить самому, даже приняв поправки к данным переписей и оценку внешней миграции из последних трудов сотрудников нашего института демографии.
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А чому ви за основу берете перепис 1939, а не 1937?

У 1926 населення України - 28,9 млн., в 1937 - 28,3 млн...

В Київській області населення скоротилося з 5,8 до 5 млн, в Харківській - з 5,7 до 5, у Вінницькій - з 4,3 до 3,9.
Позитивний приріст лише в Донецькій обл, але ж там індустріалізація...
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Потому что его не берут в основу и наши демографы, и французские, работавшие при Юще в нашем институте демографии. Перепись 1937 очевидно дефективна, хоть наши т.н. "ученые" ее славят, потому что она дает бОльшие цифры убыли населения, чем перепись 1939, но нужно учитывать, что после 1937 ни в СССР, ни в странах СНГ больше не пробовали проводить однодневные переписи. Сталин не всегда мочил за мнимые упущения в работе, зачастую и за истинные.Население Украины в 1926 29 018 тыс., согласно результатам переписи на сайте Демоскоп, наши умники его несколько увеличивают с учетом недоучета, якобы имевшего место для возрастов до 4 лет.
Один из важнейших вопросов - размер выезда из Украины в период между переписями, чем больше было вывезено и сами уехали, тем меньше размер жертв голода. Число насильно вывезенных вроде как более менее можно найти по данным НКВД. а вот сколько сами уехали, так тут начинаются гадания, мучения и предположения, так французы с Пирожковым насчитали всего 2,6 млн. сверхсмертности от голода, но при этом волевым решением приняли равной 0 официальную цифру Укрстата 1,3 млн. добровольно выехавших из Украины с 1926 по 1936, а то вообще получилась бы сверхсмертность ниже общесоюзной.
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не можна проводити перепис без окупованих територій, інакше ми визнаємо їхню втрату.
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Ага, а также соц. опросы и выборы без них нельзя проводить по тем же соображениям, так что Парасюка на царство и будет всем счастье.
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Вибори, на відміну від перепису населення, не є всеохоплюючими і загальнообов'язковими...
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1926 - в ссср нарахували 31,4 млн. українців (це з Кубанню, Курськом і тд), а за переписом 1937 - 26,4 млн...
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Украинцы всегда очень легко записывались русскими, если считать по нацсоставу, зарегистрированному в переписях, то украинцев там мочили постоянно в невероятном числе, зато в вольной Украине наоборот, за 10 лет незалежности пропало 4 млн. русских, хотя это чисто за счет того, что писавшиеся русскими в 1991 массово стали записываться украинцами в 2001. Что касается Кубани (в рамках Северо Кавказского края), то там меж переписями 1897 и 1926 % украинцев резко подскочил, а к 1939 в разы упал, т.к. в ходе украинизации стало выгодно писаться украинцем, а после ее прекращения - наоборот.
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записувались, бо їх ЗМУШУВАЛИ
якщо ти записався рюцкім то і роботу кращу знайдеш і посаду і вивчитися легше, тому і писали в графі національність - рюзке і навіть прізвища змінювали, додаючи закінчення - ов.
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А в Украине тогда под каким насилием 4 млн. бывших русских записались украинцами? Было 22% от 52 млн. населения, а стало 16% от 46 млн. Ужос!

В России никогда не рассматривали украинцев чем то отличным от себя, так что любую работу и должность можно было получить без смены фамилии, что мы и сейчас по путинскому окружению можем видеть, другое дело, что никто не видел смысла писать полностью русскоязычных детей украинцами, а других нац. отличий сроду никто никогда в микроскоп рассмотреть не мог.
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Ви не думали, що певна частина росіян (багато військових, наприклад) просто після 1991 вернулися в Росію? Плюс, чимало моряків, приписаних станом на 1989 в Криму, також побрали російські паспорти...

І так, різниця між переписами 1989 і 2001 по кількості росіян - все-таки менше 3 млн, а не 4.
1989 - 11,3 млн., 2001 - 8,5 млн.
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Это хорошо...значит я не зря подписал эту петицию...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПетиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів
 
 
 
 
 
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