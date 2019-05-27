 Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив 26 травня в інтерв'ю ICTV.
"Я ніколи в житті не боявся відповідальності, ніколи не буду її перекладати ні на кого. Я вважаю, що обрання нового президента - це нові можливості", - сказав Гройсман.
За його словами, є багато державних питань, які можуть зробити Україну сильнішою.
"Якщо об’єднати зусилля новобраного президента, парламенту, уряду, який працює до чергових парламентських виборів, то ми могли б зробити низку важливих кроків", - зазначив прем'єр.
Серед важливих напрямів для спільної роботи він зазначив нову виборчу систему, а також низку економічних законів, які перебувають у парламенті і уряд їх підтримує: "Ці закони дадуть більш швидке економічне зростання, нові робочі місця".
Третім напрямком спільної роботи Гройсман назвав пакет законів для зближення з ЄС у рамках підписаної угоди про асоціацію: "Якщо ми швидко ухвалимо той пакет законів, який повністю відповідає зближенню з Євросоюзом, це теж відкриє нам нові можливості".
"Якщо президент вважає, що з цим урядом він не може працювати, то для мене це означає лише одне. Що той порядок денний, який важливий для країни, не буде реалізовано", - резюмував прем'єр.
Что до "новых людей"...то вот они...очень "новые"...отобранные по обещанному конкурсу....а не друзья и кумовья как было у клятого Поршенка....
Но взять и уйти ему не позволяет Закон....в течении десяти дней его заявление должно быть рассмотрено Радой....
Учите матсчать...народ с семками в кармане.....
Я смеюсь с вас зебеней.... это вам обещали изменения а не мне.... это вас в очередной раз наи...а не меня....
Это вам в втирали в мозг по каналу Г+Г...что 28 лет президенты назначали на должности своих друзей и кумавьев...и что чувак с ксивой презЕдента все изменит и не будет так делать...а не мне...
Так что увы и аж....
https://polygraf.net/2210-znakomtes-jeto-samyj-bogatyj-pensioner-ukrainy-grojsman-boris-isaakovich-pensija-3044-grn-pozvolila-
Ведь Вы же подкопили золотишка, чтобы подешевке ассеты скупать после дефолта?
Разве Вам мало с лахты платят?
1.СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
2.ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ
3.НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
НО НЕ ХОТИТЕ.
Позбавились комуняк у раді вони перетрансформувались і знову заходять, а сутність одна, що ті були обрізані що ці.