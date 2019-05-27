 Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив 26 травня в інтерв'ю ICTV.

"Я ніколи в житті не боявся відповідальності, ніколи не буду її перекладати ні на кого. Я вважаю, що обрання нового президента - це нові можливості", - сказав Гройсман.

За його словами, є багато державних питань, які можуть зробити Україну сильнішою.

"Якщо об’єднати зусилля новобраного президента, парламенту, уряду, який працює до чергових парламентських виборів, то ми могли б зробити низку важливих кроків", - зазначив прем'єр.

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Серед важливих напрямів для спільної роботи він зазначив нову виборчу систему, а також низку економічних законів, які перебувають у парламенті і уряд їх підтримує: "Ці закони дадуть більш швидке економічне зростання, нові робочі місця".

Третім напрямком спільної роботи Гройсман назвав пакет законів для зближення з ЄС у рамках підписаної угоди про асоціацію: "Якщо ми швидко ухвалимо той пакет законів, який повністю відповідає зближенню з Євросоюзом, це теж відкриє нам нові можливості".

"Якщо президент вважає, що з цим урядом він не може працювати, то для мене це означає лише одне. Що той порядок денний, який важливий для країни, не буде реалізовано", - резюмував прем'єр.