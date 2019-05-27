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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що до моменту проведення виборів можна вирішити низку важливих політичних питань, якщо уряд, парламент і президент Володимир Зеленський об'єднають зусилля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив 26 травня в інтерв'ю ICTV.

"Я ніколи в житті не боявся відповідальності, ніколи не буду її перекладати ні на кого. Я вважаю, що обрання нового президента - це нові можливості", - сказав Гройсман.

За його словами, є багато державних питань, які можуть зробити Україну сильнішою.

"Якщо об’єднати зусилля новобраного президента, парламенту, уряду, який працює до чергових парламентських виборів, то ми могли б зробити низку важливих кроків", - зазначив прем'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропозиції про об'єднання були і від Порошенка, і від інших політиків, але я піду сам, - Гройсман про участь у виборах. ВIДЕО

Серед важливих напрямів для спільної роботи він зазначив нову виборчу систему, а також низку економічних законів, які перебувають у парламенті і уряд їх підтримує: "Ці закони дадуть більш швидке економічне зростання, нові робочі місця".

Третім напрямком спільної роботи Гройсман назвав пакет законів для зближення з ЄС у рамках підписаної угоди про асоціацію: "Якщо ми швидко ухвалимо той пакет законів, який повністю відповідає зближенню з Євросоюзом, це теж відкриє нам нові можливості".

"Якщо президент вважає, що з цим урядом він не може працювати, то для мене це означає лише одне. Що той порядок денний, який важливий для країни, не буде реалізовано", - резюмував прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128973
 
   
 Топ коментарі
 
это как вы "объединили" в прошлый раз? когда вы на согласительной встрече пообещали проголосовать за отмену мажоритарки а потом просто не поставили на голосование? вон барыжная падаль, пусть четвертаки верят в вашу тупую брехню. они идиоты.
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"Зусилля" Ради вже побачили!
Щось корисне можна зробити для України лише кишнувши підбарижників.
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Где закон Зеленского об импичменте. Обещал! Обещал, что это будет его первый закон. Уже 7 дней прошло.
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Да, вовчик не ответит - ему в Лигу смеха пора.
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как же не хочется винницким свиньям отползать от корыта. Кстати слышали о "новых людях" в списках свиньи ********** - это в основном люди парубия из НФ))))
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Ну как это не хочется?? Уже даже заява об отставке написана....

Что до "новых людей"...то вот они...очень "новые"...отобранные по обещанному конкурсу....а не друзья и кумовья как было у клятого Поршенка.... Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5738
Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4052
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интересная отставка)))) я ухожу в отставку, но буду управлять в кризисном режиме....
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Заявление об отставке подано...это его решение...он не держится за портфель...
Но взять и уйти ему не позволяет Закон....в течении десяти дней его заявление должно быть рассмотрено Радой....
Учите матсчать...народ с семками в кармане..... Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5589
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И что означает его заявление об отставке ? Тот же пиар ход как у кролика , набрать рейтинг . Увольняет и назначает ВР при формировании коалиции и с подаяния Президента . А пока он до выборов с приставкой ИО
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Не соглашайтесь, "дефолт - это хорошо", Беня "зуб дает", он знает.
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Администрация президента - єто команда президента без полномочий и прав по закону. То что президентьі нарушали закон и звонок из АП бьіл равносилен приказу - на совести Порошенка и его поаередникив. Кого он туда назначит вас вообще волновать не должно
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Да мне абсолютно пох...каких идиотов и воров он туда назначил...
Я смеюсь с вас зебеней.... это вам обещали изменения а не мне.... это вас в очередной раз наи...а не меня....
Это вам в втирали в мозг по каналу Г+Г...что 28 лет президенты назначали на должности своих друзей и кумавьев...и что чувак с ксивой презЕдента все изменит и не будет так делать...а не мне...
Так что увы и аж....
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Они не боялись ответственносити когда принимали ротердам + ,тарифы,и прчие схемы.А сейчас заговоили о своей ответственности и обещаниях Это значит что за 28 лет в наш коллективный разум( такая себе виртуальная субстанция) начали проникать проблески смыслов об ответственности наших небожителей.А по сути жрецов и шаманов и прочих паразитов вешающих нам спагеи на уши ( свою религию ) Громады должны сами научиться выбирать себе правила жизни а не пастухов.
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А чего пять лет не об'единяли? Зеленского ждали?
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самый богатый пенсионер Украины! Гройсман Борис Исаакович! Пенсия 3044 грн, позволила ему накопить целое состояние!:
https://polygraf.net/2210-znakomtes-jeto-samyj-bogatyj-pensioner-ukrainy-grojsman-boris-isaakovich-pensija-3044-grn-pozvolila-
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Скоро вам будет обещанный Беней дефолт, вот и Вы разбогатеете.
Ведь Вы же подкопили золотишка, чтобы подешевке ассеты скупать после дефолта?
Разве Вам мало с лахты платят?
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стоимость газа в Европе на сей день -160 баксов...об----зена,,,,тели украинского народа....
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Соглашайтсь на предложения Гройсмана, Владимир Александрович, Вам за это "скидка выйдет", год-за-два пойдет!
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что еще грося не украл для себя или для Ахметова?
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ДА, ГРОСЯ, ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО:
1.СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
2.ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ
3.НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
НО НЕ ХОТИТЕ.
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Грося - слабак. Не может он, как Зе, порвать порошенко и Ко, как тузик тряпку, сжигая все мосты за собой. Сбиваться в стаи, себе подобных, не называется управлять страной - договорняки не позволят.
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Политика дело не только " грязное" но и до предела лицемерное. На Майдане кричали об изменении избирательно кодекса, 4-5 лет у власти а воз и поныне там. Мажоритарка, закрытые партийные списки, 5% проходной барьер. Теперь все "за изменения", когда понятно что уже нет такой возможности ( временной). Гнусные лжецы. За такое время можно было все сделать сто раз. Просто не было желания , или как сейчас модно говорить " политической воли". Порошенко то все время рассчитывал пройти на второй срок и что то менять не хотел. А сейчас при новом раскладе, когда у оппонента такой рейтинг тем более. А так у нас всегда "за все хорошее против всего плохого". Как и выступления на Майдане против ганебной пенсионной и мед реформ Януковича и за индивидуальное голосование, и за явку на работу Рады и т. д. А что имеем в итоге. То то.
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гройсман це добрий доктор який давав серйозно хворому таблетку аспіріна і зараз те що хворий не помер вважає своєю великою заслугою. хоча можна в чомусь і погодитись, для порівняння в уряді азарова теж щось робили і не тільки крали.
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В Україні одна біда сама не ходить.
Позбавились комуняк у раді вони перетрансформувались і знову заходять, а сутність одна, що ті були обрізані що ці.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман
 
 
 
 
 
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