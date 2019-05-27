 В Європарламенті оголосили результати виборів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

На основі результатів виборів голоси розподілилися таким чином (кількість депутатських місць):

EPP – 178 (Європейська народна партія)

S&D – 152 (Прогресивний Альянс Соціалістів і Демократів)

ALDE&R – 108 (Альянс лібералів і демократів для Європи)

Greens/EFA – 67 (Група Зелених/Європейський вільний Альянс)

ECR – 61 (Група європейських консерваторів і реформістів)

GUE/NGL – 39 (Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих – Нордичних зелених лівих)

EFDD – 53 (Європа свободи та прямої демократії)

ENF – 55 (Група Європи націй та свободи)

NI – 7 (депутати, що неприєднані до інших політсил)

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Ще 31 депутат не належить до жодної політичної групи.

За остаточними даними, у виборах взяли участь 50,5 % європейців.