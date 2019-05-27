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 В Європарламенті оголосили результати виборів

У прес-центрі Європарламенту оголосили остаточні результати Європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць у країнах Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

На основі результатів виборів голоси розподілилися таким чином (кількість депутатських місць):

  • EPP – 178 (Європейська народна партія)
  • S&D – 152 (Прогресивний Альянс Соціалістів і Демократів)
  • ALDE&R – 108 (Альянс лібералів і демократів для Європи)
  • Greens/EFA – 67 (Група Зелених/Європейський вільний Альянс)
  • ECR – 61 (Група європейських консерваторів і реформістів)
  • GUE/NGL – 39 (Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих – Нордичних зелених лівих)
  • EFDD – 53 (Європа свободи та прямої демократії)
  • ENF – 55 (Група Європи націй та свободи)
  • NI – 7 (депутати, що неприєднані до інших політсил)

Також читайте: У 21 країні ЄС відбуваються вибори до Європарламенту

Ще 31 депутат не належить до жодної політичної групи.

За остаточними даними, у виборах взяли участь 50,5 % європейців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128971
 
 
 Топ коментарі
 
Прочитав-група зеленських.. ну-думаю-хана Європі..
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Seichas posle razkritie raznix stranax partiji kotorix sponsorirovala fashistkaja pidor-racija roSSija putina Xy*la, vezde ishtjat poxozie sluchi. Nachinaetca otchistka ot takix politikov ES, tak kak eto ugroza kazdoi strane. Medleno no proces poshol...
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Странные эти порохоботы ,любую тему загадят своими испражнениями про Зеленского. Там где надо и не надо. Как же их КАЛбасит ,как последних наркоманов при затянувшийся ломке.Прикольно наблюдать над судорогами шоколадных. В Європарламенті оголосили результати виборів - Цензор.НЕТ 3698
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Прочитав-група зеленських.. ну-думаю-хана Європі..
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Seichas posle razkritie raznix stranax partiji kotorix sponsorirovala fashistkaja *****-racija roSSija putina Xy*la, vezde ishtjat poxozie sluchi. Nachinaetca otchistka ot takix politikov ES, tak kak eto ugroza kazdoi strane. Medleno no proces poshol...
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Червоно-Чорний тебя уже плющит не по детски порохобот от одних только названий,это очень радует.
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так я не порохобот,Боров. Не терплю клоунів просто-особливо в політиці-а він себе продовжує поводити як клоун
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ага не порохобот, расскажи бубушкам возле подъезда...
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ти мене знав як Авакарсенова і ще лайкав мене неодноразово-був я порохоботом? шляхи наші розминулися-ти обрав Зєлю-а я обирав Кошулинського.
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А де ж ПартіяПП???, це ж його сама Европєйская партія )))
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Вопрос только в том кто будет за нас а кто против учитывая бездарную политику наших дипломатов и постоянное выклянчивание денег..
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Успокойся. Скоро будет в Украине дефолт, денег больше никто не даст и заживешь как в Венесуэле, а еще грядет мировой кризис, а еще в Украине война! Вот и заживешь счастливо при марионетке коломойского зеБЕни!
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хто може пояснить ,із знаючих ,хто там з них за ***** а об"єднану Европу ?
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це вже не погано .хоча х/зна скільки там так званих єврооптимістів вже куплено Газпромом
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Странные эти порохоботы ,любую тему загадят своими испражнениями про Зеленского. Там где надо и не надо. Как же их КАЛбасит ,как последних наркоманов при затянувшийся ломке.Прикольно наблюдать над судорогами шоколадных. В Європарламенті оголосили результати виборів - Цензор.НЕТ 3698
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Мені плювати на Порошенка. Але де ВІДКРИТІ списки? Слуга такий же кидала як і ті кого він критикував.
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Ніякий він не кидала, йому взагалі по... на президентську посаду, замість перші дні працювати без сну і відпочинку щоб хоч розібратися з кадрами, воно на лігу сміху поперлося, як ж працювати 5 років збирається
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Якщо воно пофуїст це ще не означає що воно не кидала. Треба буде на дострокових виборах (а якого вони бєня (?) літом, а не осінню - расчьотєц?) спитати у Слуги-наперсточника - де ВІДКРИТІ СПИСКИ?
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Закони у нас приймає парламент!
Найбільші фракції у БПП і НФ. Ваші питання в основному до них.
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А зеБЕня твой кто? Он справку не предоставляет, что не не торчок! Поэтому для всех нормальных людей, он трепло и торчок.
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тебе же не мешает испражняться на пороха то что ты за него голосовал... так что через год не помешает таким вонючим боровам обзывать всех зеАНУСАМИ например.... не навижу мразь которая не уважает выбора других цепляет им клички потому что этот кускок дерьма считается только со своим мнением
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Тому є просте пояснення: рошенська чоколяда галюциногенна .
Хочете направду якісної чоколяди - купіть "Світоч", не пошкодуєте.
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Как у них получается результаты так быстро обьявлять? Надо наше ЦВК отправить туда на стажировку.
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Самую важную стажировку наше ЦВК прошло в 2004 - с тех пор тянут до последнего.
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У них нема підрахуйства, "сіток березенки" та інших "художеств".
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Ви нагадали мені давній жарт: куди не копнути Колобка, а все йому по дупі дістанеться.
Так само і москалі - самі цілковиті дупи, в дупі живуть і нас в дупу хочуть затягти.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВ Європарламенті оголосили результати виборів
 
 
 
 
 
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