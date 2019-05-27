 В Європарламенті оголосили результати виборів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
На основі результатів виборів голоси розподілилися таким чином (кількість депутатських місць):
- EPP – 178 (Європейська народна партія)
- S&D – 152 (Прогресивний Альянс Соціалістів і Демократів)
- ALDE&R – 108 (Альянс лібералів і демократів для Європи)
- Greens/EFA – 67 (Група Зелених/Європейський вільний Альянс)
- ECR – 61 (Група європейських консерваторів і реформістів)
- GUE/NGL – 39 (Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих – Нордичних зелених лівих)
- EFDD – 53 (Європа свободи та прямої демократії)
- ENF – 55 (Група Європи націй та свободи)
- NI – 7 (депутати, що неприєднані до інших політсил)
Ще 31 депутат не належить до жодної політичної групи.
За остаточними даними, у виборах взяли участь 50,5 % європейців.
Найбільші фракції у БПП і НФ. Ваші питання в основному до них.
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Так само і москалі - самі цілковиті дупи, в дупі живуть і нас в дупу хочуть затягти.
Але то таке... Кому як зручно.