 Перші результати виборів у Європарламент: більшість зберігають центристські партії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Інформація надійшла з 11 країн ЄС. Згідно з нею, найбільшою політичною групою в Європарламенті залишається EPP (Європейська народна партія, ЄНП), яка отримає 173 депутатських місць, за ними йдуть S&D (Європейські соціалісти). Третю за чисельністю позицію посідає ALDE – 102 депутатських місця, за ними йдуть Greens – "Зелені", - 71 депутат, Gue/NGL (Європейські зелені/Нордичні ліві) – 42.

Партії правого спрямування, такі як ENF, EFOD, ECR, - набирають, відповідно, 57, 56 та 58 депутатських місць. У випадку об’єднання зусиль, вони здатні створити впливову силу, але недостатню, щоб визначати політику Європейського Парламенту і, відповідно, впливати на внутрішню та зовнішню політику ЄС.

Наведені результати є попередніми та змінюватимуться у міру надходження нових даних.

Найбільше представництво в Європарламенті має Німеччина — від неї оберуть 96 депутатів, пише Громадське.

Як свідчить екзит-пол німецької суспільної телекомпанії ZDF, альянс ХДС/ХСС отримує 28,2% голосів. Це найгірший результат з 1979 року, коли відбулися перші вибори до ЄП. Для прикладу, у 2014 році блок отримав 35,4%.

Друге місце вперше отримують "Зелені" з результатом 20,8%. Далі йдуть Соціал-демократична партія Німеччини (СДН) — 15,5% та правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (AfD) — 10,9%.

Результати іншого екзит-полу — телеканалу ARD — суттєво не відрізняються. Так, блок Меркель отримує 28,8%, "Зелені" — 20,6%, СДН — 15,5%, AfD — 10,8%.

В Австрії праворадикальна Австрійська партія свободи, по якій вдарив скандал із відеозаписом розмови лідера партії Гайнца-Крістіана Штрахе з "багатою росіянкою", суттєво погіршила свої результати в порівнянні з останніми виборами в національний парламент: тоді партія набрала 26,7%, а зараз екзит-поли дають їй 17,5%.

Про результати виборів у Франції свідчать результати екзит-полу служби Elabe, передає Громадське.

Так, партія Ле Пен набирає 23,9% голосів, трохи відстала партія чинного президента Еммануеля Макрона "Вперед, Республіка" — 22,4%.

Далі йдуть лівоцентристська партія "Європа, Екологія, Зелені" (12,9%), "Республіканці" (8,4%), Партія соціалістів Place Publique (6,3%) та теж ліва "Нескорена Франція" (6,3%).

Марін Ле Пен відкрито виступає за руйнацію Євросоюзу. Вона пояснює це тим, що "вірить у Європу національних держав", а ЄС називає "Європейським Радянським Союзом".

На виборах в Європарламент у Польщі, згідно з екзит-полом IPSOS, перемагає правляча партія "Право і справедливість" (ПіС).

ПіС отримує рекордні для країни 42,4% голосів, далі йде блок опозиційних партій Європейська коаліція — 39,1%. Третє місце посідає нова політична сила "Весна" Роберта Бедроня (6,6%), першого в країні політика - відкритого гея.