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 Перші результати виборів у Європарламент: більшість зберігають центристські партії

За першими даними, оприлюдненими у прес-центрі Європарламенту 26 травня, більшість у ЄП зберігають центристські партії, причому як правоцентристські, так і лівоцентристські.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Інформація надійшла з 11 країн ЄС. Згідно з нею, найбільшою політичною групою в Європарламенті залишається EPP (Європейська народна партія, ЄНП), яка отримає 173 депутатських місць, за ними йдуть S&D (Європейські соціалісти). Третю за чисельністю позицію посідає ALDE – 102 депутатських місця, за ними йдуть Greens – "Зелені", - 71 депутат, Gue/NGL (Європейські зелені/Нордичні ліві) – 42.

Партії правого спрямування, такі як ENF, EFOD, ECR, - набирають, відповідно, 57, 56 та 58 депутатських місць. У випадку об’єднання зусиль, вони здатні створити впливову силу, але недостатню, щоб визначати політику Європейського Парламенту і, відповідно, впливати на внутрішню та зовнішню політику ЄС.

Наведені результати є попередніми та змінюватимуться у міру надходження нових даних.

Найбільше представництво в Європарламенті має Німеччина — від неї оберуть 96 депутатів, пише Громадське.

Як свідчить екзит-пол німецької суспільної телекомпанії ZDF, альянс ХДС/ХСС отримує 28,2% голосів. Це найгірший результат з 1979 року, коли відбулися перші вибори до ЄП. Для прикладу, у 2014 році блок отримав 35,4%.

Друге місце вперше отримують "Зелені" з результатом 20,8%. Далі йдуть Соціал-демократична партія Німеччини (СДН) — 15,5% та правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (AfD) — 10,9%.

Результати іншого екзит-полу — телеканалу ARD — суттєво не відрізняються. Так, блок Меркель отримує 28,8%, "Зелені" — 20,6%, СДН — 15,5%, AfD — 10,8%.

В Австрії праворадикальна Австрійська партія свободи, по якій вдарив скандал із відеозаписом розмови лідера партії Гайнца-Крістіана Штрахе з "багатою росіянкою", суттєво погіршила свої результати в порівнянні з останніми виборами в національний парламент: тоді партія набрала 26,7%, а зараз екзит-поли дають їй 17,5%.

Про результати виборів у Франції свідчать результати екзит-полу служби Elabe, передає Громадське.

Так, партія Ле Пен набирає 23,9% голосів, трохи відстала партія чинного президента Еммануеля Макрона "Вперед, Республіка" — 22,4%.

Далі йдуть лівоцентристська партія "Європа, Екологія, Зелені" (12,9%), "Республіканці" (8,4%), Партія соціалістів Place Publique (6,3%) та теж ліва "Нескорена Франція" (6,3%).

Марін Ле Пен відкрито виступає за руйнацію Євросоюзу. Вона пояснює це тим, що "вірить у Європу національних держав", а ЄС називає "Європейським Радянським Союзом".

На виборах в Європарламент у Польщі, згідно з екзит-полом IPSOS, перемагає правляча партія "Право і справедливість" (ПіС).

ПіС отримує рекордні для країни 42,4% голосів, далі йде блок опозиційних партій Європейська коаліція — 39,1%. Третє місце посідає нова політична сила "Весна" Роберта Бедроня (6,6%), першого в країні політика - відкритого гея.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128969
 
 
 Топ коментарі
 
Это так,с точки зрения раССеянского холопа!
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Очень хорошие новости из западной,соседней стране! В Румынии,по предварительным подсчетам,PSD (партия недобитых комМУняк) получила от румын сапогом прямо в зубы! Причем PNL и USR Plus,партии которые в оппозиции к комМУнякам получают 27 и 20, то есть чуть более 47 процентов! По этим данным,они очень близки к,возможном,формировании правительства своими силами. Сейчас главная задача свалить комМУнякское правительство,во главе с необразованной самкой павиана,провести досрочные выборы для легитимизации этого превосходства данных партий,и потом похоронить окончательно PSD.Если помните,я когда-то приводил слова одного из лидеров этих партий,находящихся в оппозиции к PSD,который говорил: " Не меняйте задним числом законы! Вы создаете опасный прецедент! Если мы придем к власти,то Вы,лидеры PSD,окажетесь ВСЕ в тюрьме!" Ждем-с!
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большинство сохраняют центристские партии,,
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большинство сохраняют центристские партии,,
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Хорошо,что хоть у тебя в орде,все стабильно...
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Центристские в переводе на человеческий "Ни рыба ни мясо", "И нашим и вашим". Болото!
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Это так,с точки зрения раССеянского холопа!
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Взагалі то це партії, які не кидаються в крайнощі як комуняки або нацисти.
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В ЄС жахлива бюрократія. Надскаладні, тривалі процедури прийняття рішень. Єдинне, що може врятувати ЄС від розвалу - ліквідація євробюрократії. ЄС просто не витримає конкуренції від динамічних, мобільних світових утворень.
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Та ладно тобі,а *мобільне світове утворення -потворо*,то є автократія діктатура Тупіна?
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Очень хорошие новости из западной,соседней стране! В Румынии,по предварительным подсчетам,PSD (партия недобитых комМУняк) получила от румын сапогом прямо в зубы! Причем PNL и USR Plus,партии которые в оппозиции к комМУнякам получают 27 и 20, то есть чуть более 47 процентов! По этим данным,они очень близки к,возможном,формировании правительства своими силами. Сейчас главная задача свалить комМУнякское правительство,во главе с необразованной самкой павиана,провести досрочные выборы для легитимизации этого превосходства данных партий,и потом похоронить окончательно PSD.Если помните,я когда-то приводил слова одного из лидеров этих партий,находящихся в оппозиции к PSD,который говорил: " Не меняйте задним числом законы! Вы создаете опасный прецедент! Если мы придем к власти,то Вы,лидеры PSD,окажетесь ВСЕ в тюрьме!" Ждем-с!
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Марин Ле Пен открыто выступает за разрушение Евросоюза і йде на вибори до Європарламенту....
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Разве кто-то говорил что в западных обществах большинство это умные? Вон,в Англии большинство дураков проголосовали за кретина Фаража!
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А кто виноват, что СЛЮНТЯЙСКАЯ и СОПЛЕЖУЙСКАЯ политика по отношению к так называемым "беженцам" привела к понятному и обоснованному недовольству нормальных европейцев, которые трудятся (и с них стригут немалые налоги), а другие откровенно " весили ноги с их шеи" (их устраивают пособия), ну а те кто работает создают конкуренцию, сбивая ценю за труд (штрейхбрейхерством)!?
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А европарламент в барыгах нуждается? Я знаю, где много креативных инструкторов навалом для подготовки соответствующих кадров.
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Да. + фирташ, ахметка, ну у конечно их папа покровитель и кормилець (по крайней мере последние 5 лет) - Порошенко (в простонародии "ПОП, порох, мародер ..."
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