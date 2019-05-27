 "Ігровий розлад" внесено до Міжнародної класифікації хвороб ВООЗ

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Розлад занесено до класифікації відразу після залежності від азартних ігор.

Загалом у Міжнародній класифікації хвороб містяться захворювання і відхилення, які піддаються клінічному дослідженню. Люди, які страждають на такі захворювання, можуть розраховувати на повноцінне лікування.

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Текст оновленої класифікації затвердили ще минулого року, і він набуде чинності з 1 січня 2022 року.