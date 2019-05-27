 "Ігровий розлад" внесено до Міжнародної класифікації хвороб ВООЗ

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Розлад занесено до класифікації відразу після залежності від азартних ігор.
Загалом у Міжнародній класифікації хвороб містяться захворювання і відхилення, які піддаються клінічному дослідженню. Люди, які страждають на такі захворювання, можуть розраховувати на повноцінне лікування.
Текст оновленої класифікації затвердили ще минулого року, і він набуде чинності з 1 січня 2022 року.
Вы отлично помогли Пете пролететь на президентских, теперь поможете на парламентских
есть тут игрун один на примете
кто помнит, по состоянию здоровья спаковать чемоданы президенту (прости господи) можно?
У каждого "свои тараканы в голове"...
А что ж это получается? Дополненную реальность выходит в совке придумали, а западный мир тупу украл? Вот же ж ворюги! Ничего придумать не могут!
"Слуга народа" - характернейший пример переноса "виртуального" в "реальность"... Не удивлюсь, если "Блазень" уже ЭТО воплощает... Потому что трезво мыслящий человек не разрушает опоры государства - ВР и Кабмин, не имея им замены...
называется "слабоумие"
Что я мог сказать в ответ
Вот билет на зібет
На тpамвай билета нет🤣
в WOT більшість 30-40 середній вік гравців, в кс навіть сервери 18+ щоб малі не заважали дядькам грать.
ігроманія, клептоманія, імітація гри на роялі статевими органами - це психічні хвороби.