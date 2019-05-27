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Все про:хвороба (178) ВОЗ (28) азартні ігри (19)

 "Ігровий розлад" внесено до Міжнародної класифікації хвороб ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я ухвалила переглянуту Міжнародну класифікацію хвороб, до якої, зокрема, потрапив ігровий розлад.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Розлад занесено до класифікації відразу після залежності від азартних ігор.

Загалом у Міжнародній класифікації хвороб містяться захворювання і відхилення, які піддаються клінічному дослідженню. Люди, які страждають на такі захворювання, можуть розраховувати на повноцінне лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун закликала країни-члени ВООЗ відмовитися від бізнесу з РФ: "Міжнародні організації мають казати "ні" російським грошам, інакше ви ризикуєте стати заручниками Кремля"

Текст оновленої класифікації затвердили ще минулого року, і він набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128967
 
   
 Топ коментарі
 
Ещё 5 лет будешь про барыгу ныть, по ходу у тебя тоже растройство - помешался на барыге. Надо проверить по классификации ВОЗ, наверняка твоё растройство как то по умному называеца)))
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Барыгу уже не вылечить.Заигрался в президента,шо еле оттянули.
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это чивойто. зебзика через год посадят? вот это номер
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Барыгу уже не вылечить.Заигрался в президента,шо еле оттянули.
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Ещё 5 лет будешь про барыгу ныть, по ходу у тебя тоже растройство - помешался на барыге. Надо проверить по классификации ВОЗ, наверняка твоё растройство как то по умному называеца)))
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А чего 5? Думаю максимум год.Пока не сядет
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это чивойто. зебзика через год посадят? вот это номер
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Це у нього вже зелефобія починається🤣 Почалася паніка у зебілів🤗
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Это чего 72% лохтора теперь в статусе извращенцев. Типа, колпачок держится на одном гвоздике. Грех больных людей плющить. Соевым нуно ослабить хватку за горло ***********.
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Вы главное не останавливайтесь, у вас важная миссия
Вы отлично помогли Пете пролететь на президентских, теперь поможете на парламентских
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А ты шо аж с германий кловуну помогал ?? "Игровое расстройство" внесено в Международную классификацию болезней ВОЗ - Цензор.НЕТ 8845 Лысого в лысину хочешь чмокнуть?? говорят у любителей кловуна это очень почётно
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он ему с германии по скайпу помогал лысого в обе лысины чмокать
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За Гитлера было 92%. За Чаушеску - 95%... За Путина - 86%... Ну и что?
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истерическая эйфория с примесью шизофренического разочарования в легкой пока форме..
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как знали.... как знали...
есть тут игрун один на примете

кто помнит, по состоянию здоровья спаковать чемоданы президенту (прости господи) можно?
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Есть.В стеклянной будке сидит и бога из себя строит
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я понимаю что ты в режиме случайного генератора фраз сейчас, но не мог бы ты свои спичи писать себе подобным чтобы я не дергался на ленту активности. спасибо
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Тото я и смотрю,шо ты на каждой ветке свои тупые высеры генерируешь.Пожалуйста.
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да не обижайся ты. я же понимаю. ты за область свою болеешь. шутка ли - президент клоун. небось уже тебе кричат "спасибо жителям днепра за президента хо...уя". терпи брат... тебе еще много чего терпеть придется.
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На превеликий жаль "роботу" нікчеми терпіти прийдеться усім.
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Ещё один.У тебя "Дніпро" это город и всё? Дальше провал?
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Кладезь ума,ты и про город там написало.
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А какое ты отношение к Днепру имеешь Такое же как морская свинка к морю.
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алёхандр,есть ещё клуб такой и не один.Если шо.
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вломила скотина какаянить, меня в бан менты закинули
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я тож, сначала считал и где то после 200 перестал какой смысл.
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Ровно неделя как спакованы и готовы сопроводить его в галеру.
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вот почему на цензоре самые тупые с итальянским флажком? вас там травят чем то?
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Це вже круто, бо їхня італійська паста смачніша за зубну пасту😂
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они об этом не знают, поэтому едят что дают санитары
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Это что б их различать врачу по палате. "Игровое расстройство" внесено в Международную классификацию болезней ВОЗ - Цензор.НЕТ 9621
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Можно... Это одна из причин досрочного сложения полномочий...
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Він їх не дотягне. Бо підсрачниками будемо гнати аж до Ростова.
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Ігроманія дійсно є психічною хворобою, бо формує залежність людини. Це небезпечно для сім'ї цього ігромана. А залежність від сліпої віри у зеленого куміра лікується дефолтом, відсутністю пенсій, зарплат, високими цінами і грабунком золотовалютного резерву.
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Ali Hasan Я наприклад цього не розумію.Сам ******** відеоігри грати,але щоб це заходило у дурість,то ні.
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Воно таке тупе,що плутає відеоігри з ігровими автоматами,але обовязково до будь якої теми приплете зеленського
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Garsia UA Відеоігроманія теж в де в кого виходить за межі здорового глузду.
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Ну в тебе я бачу все гаразд,а значить в кого його не було того глузду,то танчики вагомої ролі не зіграють
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Garsia UA Ну я граю одиночні ігри,а не онлайн.Мені просто онлайн не подобаються.
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оно и приплетать не нужно, чтоб так обгадиться за 5 дней и получить петицию об импичменте, нужно иметь реальный талант.
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Просто у деяких ігроманія переходить у сенс життя і тому ламає психіку.
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Ali Hasan Азартні ігри ще гірше.Бо там величезні гроші можна заборгувати.Наприклад,на ігрових автоматах.Хоча в відеоіграх також можна витратити купу грошей,маю на увазі онлайн відеоігри.
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В Западной Европе некоторые психиатры стали выражать опасения, что "селфи" тоже имеет признаки психического расстройства - один из видов "нарциссизма", самолюбования... А насчёт: "Не понимаю...", то не Вы первый... Я в карты играю для развлечения, когда делать нечего, в долгом пути, например, и никогда - на деньги. Но товарищу пришлось в суде защищать человека, который проиграл в карты свою жену. (защищал "по назначению", потому что никто не хотел браться за это дело). Несколько лет назад, у одного из бывших "первых лиц" Северного оперативного командования, сынок ("дикорастущий"), целый майор, себе пулю в лоб пустил, проигравшись в компьютерные игры...
У каждого "свои тараканы в голове"...
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А залежність від брехуна, чи як кажуть віруса Петі, лікується припиненням фінансування його ботів. Інфа 100%
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То фігня,ось де розстройство і біль
"Игровое расстройство" внесено в Международную классификацию болезней ВОЗ - Цензор.НЕТ 181
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зеленых покемонов ловит "Игровое расстройство" внесено в Международную классификацию болезней ВОЗ - Цензор.НЕТ 6391
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Та да! В сЫсЫсЫрЕ многие ловили покемонов оффлайн даже без гаджетов. О, мля?!
А что ж это получается? Дополненную реальность выходит в совке придумали, а западный мир тупу украл? Вот же ж ворюги! Ничего придумать не могут!
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а говорили зебло не алкаш, а наркоша. Впрочем, наверное, одно другому не мешает.
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Объединяющие наркоту с алкоголем именуются "обезьяны"... "Сгорают" вдвое быстрее... Один из первых подобных снадобий - "балтийский чай", "раствор кокаина в водке...Изобрели ещё в Первую мировую... Сейчас, в быту, быдлота практикует анашу с пивом.... Что практикует "Блазень", мне не известно...
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рассмеши гомика игра точно, ану само так сказало -теле игра
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Почитай о Нероне... Это один из первых, исторически зафиксированных примеров "игромании"... Человек путал реальность и театр... Нам на лекции по судебной психиатрии, преподаватель рассказывал, что подобные расстройства были всегда распространёнными в актёрской среде... Сейчас, когда видеоигры сделали играющего "участником событий", подобные расстройства прогрессируют в среде любителей подобных развлечений...
"Слуга народа" - характернейший пример переноса "виртуального" в "реальность"... Не удивлюсь, если "Блазень" уже ЭТО воплощает... Потому что трезво мыслящий человек не разрушает опоры государства - ВР и Кабмин, не имея им замены...
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этих уже обилетили
называется "слабоумие"
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Пpедъявите билет
Что я мог сказать в ответ
Вот билет на зібет
На тpамвай билета нет🤣
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Иліта 25%,в кожному погляді залежність
"Игровое расстройство" внесено в Международную классификацию болезней ВОЗ - Цензор.НЕТ 7511
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Игровое расстройство можно смело приравнивать к лудомании. Тот же азарт, такая же зависимость, которая требует вмешательства специалистов.
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колись така фігня лікувалась за один день-татовим паском і маминою гречкою-тепер ніззя! "Игровое расстройство" внесено в Международную классификацию болезней ВОЗ - Цензор.НЕТ 9696
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Колись не було компьютерних ігор. Колись ще була шкала садизму знижена , людей розтрілювали через суд, кидали ф топку війни чи концтабори, зуби без анестезії лікували, аборти туди ж, ну а дітям тортури чи фізичні страждання від папки і мамки це і зовсім не питання . Зараз гуманісти прийшли до влади, все що раніше можна було, тепер під цензурою, отаке от
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цікаво хто буде лікувати тата?
в WOT більшість 30-40 середній вік гравців, в кс навіть сервери 18+ щоб малі не заважали дядькам грать.
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завтра же беру больничный....поиграю в скайрим.
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абсолютно правильно.
ігроманія, клептоманія, імітація гри на роялі статевими органами - це психічні хвороби.
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Это - последствия той же "лудомании", "шопингомании", и тому подобных расстройств.. Люди влезают в кредиты не потому, что им нужны деньги для приобретения той или иной вещи или преференции (например, для оплаты учёбы, лечения тяжёлого заболевания), а для удовлетворения болезненного влечения к игре... (покупка ненужных вещей - та же игра, с самим собой)... При этом человек теряет осознание того, способен ли он погасить эти кредиты...
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игровое расстройство 2 группы с пенсией по группе, класс, а как получить то?
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А непомерная тяга к личной наживе при нищете в стране это расстройство или нет???..Я думаю, что да и соевого нужно отправить на лечение в дурдом как разновидность клептомании
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(Сдерживая истерический смех) да, сажают, причем всех.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Ігровий розлад" внесено до Міжнародної класифікації хвороб ВООЗ
 
 
 
 
 
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