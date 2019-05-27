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Все про:Нацполіція (7612) рибалки (44) смерть (3325) Харківщина (726)

 Рибалку вбило блискавкою на Харківщині, - поліція

У суботу, 25 травня, близько 14:00 у селі Надточії Харківського району Харківської області загинув чоловік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Люботинського відділення поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Як було встановлено, блискавкою був смертельно уражений 30-річний місцевий житель. Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент просто в нього вдарила блискавка. Смерть була миттєвою.

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За цим фактом інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128966
 
 
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Сколько раз писали, не прятаться под дерево во время грозьі, лучше намокнуть чем бьіть замоченьім.Можно бьіло просто в лодке сидеть на воде , стать под мост, под вьісоковольтньіе линии, стать у уреза водьі
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100%. Для каждого может быть ситуация, в которой он поступит, как идиот. Себя не исключаю)
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Бригада врачей прибыла на место происшествия через три минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств было установлено, что молния попала в спиннинг и мужчина скончался не приходя в сознание.

Может это один и тот же случай ибо много общего, хотя есть и различия, но может и принцип испорченного телефона сработал.
Что касается правил, то на природе от молнии тяжело увернуться, если она ударит близко. Но спиннинг металлический выставлять равноценно установке переносной молниезащиты или громоотвод на себя. Рыбака убило молнией на Харьковщине, - полиция - Цензор.НЕТ 5868
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Спиннинг навряд ли был металлическим, но и углеволокно тоже проводник.
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Степан, не путай... Молния бьёт в высокие предметы. Если человек будет торчать в лодке, посреди водоёма, он тоже может быть "молниеприёмником"... Особенно, если будет держать в руках удилище из углепластика... (В отличие от стектопластика, углепластик - прекрасный проводник электиричества, не хуже металической конструкции...). Несколько лет назад, в Киевской области, после дождя с грозой, мужчина спиннинговал под высоковольтной линией. Спиннинг из углепластика, не доставал до проводов, однако воздух был ионизирован, и "пробило" через воздух... Последствий, точно, уже не помню, кажется, смертью закончилось...
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Как молния бьет толком никто не понимает, на даний момент известно что на миллионньіе доли секундьі поток плазмьі (електронов,чтоб не цеплялись) часто останавливается,как бьі "думает" куда дальше идти, после етого происходит пробой на несколько метров-сантиметров, и снова задержка. Считается что молниеотвод защищает площадь под углом 45 градусов от своей вершиньі, но есть фотги где молния бьет в середину Останкинской, например, важньіе обьектьі вообще сеткой дополнительно закрьівают, взрьівоопасньіе например
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Ты помнишь основные поражающие факторы ядерного взрыва? Там, кроме всего прочего, имеется "ионизирующее излучение"... Оно не так опасно для живых организмов, как для приборов, работающих на электроэнергии. Оно вызывает короткое замыкание в аккумуляторных батареях, работающих приборах, потому что превращает воздух в ионы... А ионы - токопроводящи. В грозовых облаках, от трения различных слоёв воздуха, между собой, возникает его электризация, которая и создаёт в воздухе ионизированный слой... Никогда не обращал внимания на "странность" - грозовое облако ВСЕГДА идёт против, или под углом, к направлению ветра, дующего у земли?... Просто на разных высотах воздух может двигаться в разных направлениях, что вызывает образование между ними электрического заряда... Воздух, при этом, ионизируется... Молния - это огромнейшее "короткое замыкание", между воздухом и землёй, двигающееся по пути наименьшего сопротивления, то есть, через наиболее ионизированные области воздушного пространства... И "изломанность" молнии - тому подтверждение...
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если лодка металлическая или пропускает воду, а ноги намокшие, есть много условий токопроводимости, но "под деревом" (это классика) проверенная тысячелетним опытом человечествп (особенно на открытой местности) и даже не нужно ничего знать о физике и электопроводимости сред, просто слушай, что говорили предки.
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А по бортам деревянной, резиновой, или пластиковой лодки, вода, во время грозы, не течёт? А вода, в той, или иной степени, токопроводяща...
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если изоляция достаточная, то сопротивление тока большое (больше, чем на соседних участках), а значит ВЕРОЯТНОСТЬ, что молния пойдет по другому (соседнему) пути куда выше, но молния это не простое явление, есть очень много факторов, которые могут быть не очевидными для наблюдателя, поэтому 100% гарантии никогда дать никто не сможет!
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с детского сада говорили не прятаться под дерево во время грозы и не стоять в полный рост в открытом поле, избегая возвышенностей (лучше присесть, меньше вероятность попадания молнии)!
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... хотя может быть - это просто "карма" в совокупности с естественным отбором , "хватило же ума" спрятаться под деревом, да к тому же РЫБАК - это СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА РЫБ (рыбный МАНЬЯК), которого настигло возмездие)! Рибалку вбило блискавкою на Харківщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9646
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"Человек, жрущий мясо, не имеет морального права осуждать мясника...". (кажется,Жан-Жак Руссо).
Ты у нас питаешься солнечным излучением? Или "космическими эманациями"? А то, даже если ты "вегетарьянец", тебя можно именовать "серийным убийцей растений"... А ведь они дают жизнь всему сущему на земле, вырабатывая кислород...
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Да, я ем мясо (которое давали мне с детства) и прекрасно осознаю, что являюсь СОУЧАСТНИКОМ массовых убийств животных (на бойне), поэтому и с себя не снимаю ответственности за общее преступление рода человеческого против ЖИЗНИ. Если бы мы не жили в такой (давайте говорить правду) В НИЩИТЕ по причине перенаселенности Земли и низкой производительности труда и могли бы позволить себе (по доходам и ценам) питаться ПЛОДАМИ (ФРУКТАМИ) трав, кустарников и деревьев (большая часть которых, произрастает в теплом климате, то поверьте, я бы первый отказался употреблять мясо в пишу, но я реалист и скептик (не утопист) и понимаю, что эту проблему так просто не решить (но возможно, если это осознаю не только я а и большинство людей), поэтому замалчивать проблему НИКАК НЕЛЬЗЯ. Что касается такой категории людей как ЗАЯДЛЫЕ ОХОТНИКИ И РЫБАКИ, то они занимаются УБИЙСТВОМ отнюдь не потому, что "умирают с голоду" сами или их семьи, не сожалеют, что им пришлось идти на убийства ради крайней НУЖДЫ, и не просят прошения у природы (не благодарят "бога" за пищу на столе). Они УБЫВАЮТ ради животного АЗАРТА и первобытной страсти, иногда, чтоб загладить комплекс собственной неполноценности (почувствовать себя "крутыми перцами", ради амбиций и тщеславия), Я ИХ ПРЕЗИРАЮ за это! Само вегетарианство тоже "кровожадно" и не только по отношению к растениям, но чаще к людям иного мнения. Но употребление ТОЛЬКО ПЛОДОВ (фруктов) является природной НИШЕЙ ЧЕЛОВЕКА, ибо так "задумано" (природой,богом", "творцами") что эти части растений (для их пользы) должны поедать животные (поэтому они и "вкусные"), семена их после переваривания мякоти в пищеварительном тракте выходят неповрежденными (вместе с экскрементами), тем самым распространяя ареал произрастания (давая жизнь новым поколениям растений)!
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Ясно... Тебе было неважно, был-ли рыбак любителем с удочкой, браконьером, "маньяком убийства животного мира", или профессионалом, выполняющим свою работу, чтобы поймать рыбу, которую ты потом купишь в магазине и сожрёшь...Тебе "просто захотелось "потрындеть" и показать себя "умным"...
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Я не пойду ловить рыбу БЕЗ КРАЙНЕЙ НУЖДЫ (а ради забавы или "удовольствия" тем более), поэтому "рыбак-любитель" такой же ПРЕСТУПНИК, если он этого не осознает, то к тому же и ДУРАК!
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Вот так!!! Ипучая молния, на харьковщине, ипет только рыбаков, а не Рыбок!!!!!!
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неудачное совпадение места и времени Рыбака убило молнией на Харьковщине, - полиция - Цензор.НЕТ 9143
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,Давным давно уже кажется что в прошлой жизни коров пас в поле и тут молния попала рядом в бетонный столб высоковольтный, в метре от земли вырвало кусок бетона и оттуда расплавленное железо потекло. Будьте осторожны.
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В детстве молния рубанула в полутора метрах в землю. Такое чувство, что земля прыгнула вниз. Синий столб в полметра диаметром. Одного пацана еле откачали, стоял дальше, но попал под шаговую разницу потенциалов.
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Судьба играет человеком, а человек играет на трубе
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРибалку вбило блискавкою на Харківщині, - поліція
 
 
 
 
 
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