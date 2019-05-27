 Рибалку вбило блискавкою на Харківщині, - поліція

На місці події працювала слідчо-оперативна група Люботинського відділення поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Як було встановлено, блискавкою був смертельно уражений 30-річний місцевий житель. Під час грози чоловік сховався під дерево. У цей момент просто в нього вдарила блискавка. Смерть була миттєвою.
За цим фактом інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Может это один и тот же случай ибо много общего, хотя есть и различия, но может и принцип испорченного телефона сработал.
Что касается правил, то на природе от молнии тяжело увернуться, если она ударит близко. Но спиннинг металлический выставлять равноценно установке переносной молниезащиты или громоотвод на себя.
Ты у нас питаешься солнечным излучением? Или "космическими эманациями"? А то, даже если ты "вегетарьянец", тебя можно именовать "серийным убийцей растений"... А ведь они дают жизнь всему сущему на земле, вырабатывая кислород...