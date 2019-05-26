 На виборах президента Литви перемагає екс-банкір Науседа, який пообіцяв не відвідувати РФ до повернення Україні окупованого Криму

Економіст і колишній банкір Гітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями, переміг у другому турі президентських виборів у Литві 26 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Його суперниця екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте визнала поразку.
Виборча комісія Литви повідомила, що, за підрахунком чверті бюлетенів, 55-річний Науседа набирає 74% голосів виборців, 44-річна Шимоніте - 26%.
Науседа підтримує нинішній жорсткий курс Литви щодо Росії. Він підтвердив, що не відвідає Москву доти, доки Росія не поверне Україні окупований Крим.
Президент у Литві має відносно мало повноважень, ця країна - парламентська республіка. Головні функції глави держави - визначення зовнішньої політики і представництво країни в зовнішніх відносинах, насамперед на самітах Європейського Союзу.
Також президент має певні повноваження в призначенні міністрів, суддів, головнокомандувача збройних сил або глави центрального банку - найчастіше за умови схвалення парламентом або прем'єр-міністром.
Нинішній президент Литви Даля Грібаускайте завершує другий п'ятирічний термін на посаді і не могла балотуватися знову.
Май 26, 2019Без рубрикиКомментарии: 10
«Вам не улыбаться надо, а у людей прощения просить!»
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А в нас-повєсіл свой "колпак" на піаніно прєзЄдєнт..
А ти - негр з червоною ганчіркою, - голосував за дИбіла і залишився в сраці,
Вряд ли эти 26% возомнят себя элитой а 74% будут по методичкам называть агентамикремля и дебилами. Культура не позволит.
Ура-а-а!!! Петиція із закликом доБундестагу визнати Голодомор геноцидом достроково набрала понад 50 тисяч підписів! Це величезна перемога України! Щира вдячність ініціатору Наталії Ткачук і всім небайдужим! Попереду - дуже непроста робота з депутатами. Сподіваємося на успіх!
Нехай і дальше лижуть дупу путіну.
Паскуднішими за німців можуть бути лише росіяни.
Май 26, 2019Без рубрикиКомментарии: 11
Правда, Порошенко может попробовать сбежать из страны в последний момент. Но и это у него теперь может не получиться…
На днях в СМИ появилась информация из источников в САП,
что Петра Порошенко скоро вызовут на допрос в связи с его коррупционной
деятельностью в «Центрэнерго». Кроме того, ужи три дела о преступлениях
Порошенко зарегистрированы в ГБПРпо заявлениям Андрея Портнова.
О том, что Порошенко и его главный «любий друзь» Кононенко
превратили «Центрэнерго» в одну из своих крупных кормушек прекрасно
известно уже давно:
- Клан Порошенко-Кононенко сделал Центрэнерго своей дойной коровой
- «Только на схемах с углем окружение Порошенко вынимает с «Центрэнерго» по 200 млн в месяц» - расследование
Однако ранее Порошенко был президентом и, соответственно, имел президентскую неприкосновенность.
Кроме того, во главе ГПУ и СБУ стояли холуи и подельники экс-президента, а потому они покрывали коррупцию президента.
Теперь же Грицак уже подал в отставку. При этом новый президент
назначил нового заместителя главы СБУ. А пока еще генпрокурор Луценко
откровенно выражает готовность сдать с потрохами своего бывшего шефа и
благодетеля Порошенко.
При этом недавно вернувшийся в Украину Андрей Портнов подал уже три заявления в ГБР о преступлениях бывшего президента.
- ГБР зарегистрировало третье заявление Портнова о преступлениях Порошенко
Портнов открыто заявил, что главной его целью является «посадка» Порошенко.
Причем, недавно он пообещал также «арест всего имущества» экс-президента.
Однако можно не сомневаться, что Портнов приложит максимум усилий
и к тому, чтобы уже после первой явки Петра Алексеевича на допрос в САП
или ГБР его оттуда отвезли в суд для избрания «меры пресечения». загрузка...
Поскольку же обвинений против Порошенко - много, а одно из них
касается «государственной измены», то высока вероятность, что суд
изберет в качестве меры пресечения арест без права внесения залога (как
для экс-регионала Ефремова).
Тем более, что Портнов, который ранее курировал суды, «позаботится» об этом…
Таким образом, велика вероятность, что Петр Алексеевича уже в
начале следующего месяца «загремит на нары». Куда ему, безусловно, и
дорога…
Ну а будущий суд, несомненно, «впаяет» экс-президенту большой
тюремный срок с полной конфискацией имущества. Что очень порадует
подавляющее большинство украинцев!
Правда, Порошенко может попробовать сбежать из страны в последний момент. Но и это у него теперь может не получиться…
С другой стороны, это принципиально иная модель социальных взаимоотношений, иная политическая культура. И это создавало определенную ситуацию выбора.
Предки украинцев и русских не просто "существенно расходились" - это были исторически, ментально, антропологически - совершенно разные народы , которые не понимали друг друга и к тому же разговаривали на разных языках - факты: https://youtu.be/GGTsuc0yHAo
Альтернативная российской,поэтому у них все другое....