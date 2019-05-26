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 Українка Радівілова здобула три медалі на Кубку світу зі спортивної гімнастики

Українська гімнастка Ангеліна Радівілова здобула одну медаль у перший і дві в другий день етапу Кубка світу в Осієку (Хорватія).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, 25 травня, в перший день фіналів на етапі Кубка світу в Осієку, українські гімнастки Ангеліна Радівілова і Яна Федорова здобули по одній медалі. В опорному стрибку Радівілова виборола срібло, а у вправах на брусах Федорова піднялася на п'єдестал із третього місця.

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26 травня Радівілова виступала у фіналах вільних вправ і вправах на колоді. Українка перемогла на колоді і здобула срібло у вільних вправах. Отже, Ангеліна Радівілова здобула в Осієку три медалі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128963
 
   
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Вернее - девочки. Их же 2 на пьедесталах.
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Оспидя! Уж стока медалей, стока медалей! И куда они аспиды енти медальки складывають? Те с медалями, енти с медалями! Собака по улице бегить - и та с медалями! Иль самому уж купить покрасивше да нацепить на пинжак хучь собачью!
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та хоть сколько медалей, если можно нашего парня разменять 1 к 20, то ***** пусть ей будет 200 или 500, мне по%ую
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