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 Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань, чекаємо крутих фільмів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про пріоритетність підтримки українського кіновиробництва з боку держави.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Кiнематографiчний тиждень в Україні. У четвер - 100-рiччя Одеської кіностудії, вчора - відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість", - зазначив Зеленський.

Президент акцентував на важливості підтримки українського кіно.

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"Пiдтримка українського кiновиробництва - одне з прiоритетних завдань. Чекаємо крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне - глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть наше кіно. Кiно, зняте в Україні", - підкреслив Президент.

Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань, чекаємо крутих фільмів, - Зеленський 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128961
 
   
 Топ коментарі
 
Ага. ну в этом ты точно спец.
"Слуга народа 4,5,6,7,8" и "Слуга возвращается"
"Сваты 8,9,10", "Сваты на похоронах", "Сваты на том свете"
"33 первых поцелуя и один секс" и "любовь в житомире"
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«Татьяна Худякова
В ночь на 26. 05. 2014 одна сволочь из СБУ, которая всю свою биографию жила за счет налогоплательщиков Украины, открыла здание нового терминала Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева для террористов.
С этого дня длинное название аэропорта сократилось до короткой, как выстрел, аббревиатуры "ДАП".
Донецк из мирного, цветущего города в гетто затравленных людей и выглядящих как люди упырей, превращался постепенно. Не сразу.
Аэропорт же перестал быть аэропортом в один день. Им просто открыли дверь. Понимаете? Открыли её именно те люди, которые должны были защитить.
Донецк в мае уже кишел кадыровцами, Пушилин уже задвигал адептам «русской весны» о потрясающих перспективах, телевизор не затыкаясь рассказывал про кровавую киевскую хунту и нацистов-головорезов на подступах к Донецку. Мы все ещё пытались жить дома, но уже получалось не очень.
Утром 26-го по Мира проехала колона грузовиков с орками. Потом дорогу на ДАП перекрыли для гражданских.
"Началась активная фаза антитеррористической операции. По терминалу аэропорта отработали Су-25 и пара МиГ-29. После чего в рядах боевиков началась хаотичная беготня по зданию аэропорта. После отработали Ми-8 и Ми-24, высадился десант. Началась зачистка аэропорта. Гражданских лиц в здании не было", - заявил тогдашний пресс-офицер штаба военной операции на Донбассе Алексей Дмитрашковский
Над Донецком летали военные самолёты, выбрасывались тепловые ловушки, которые многие по незнанию принимали за «фосфорные бомбы». Никакой информации не было, интернет заполонили всякого рода «эксперты», никто ничего не понимал.
От осколков снарядов, долетевших к ЖД, погиб молодой автопарковщик, возле привокзального рынка погибла женщина-продавец
Позже возле Путиловского моста прямым попаданием был уничтожен грузовик, который вез раненых боевиков в больницу. Орки обвинили в этом украинских солдат, однако через несколько месяцев выяснилось, что грузовик с кадыровцами из батальона "Восток" подорвали их же «коллеги». В документах погибших местом прописки значились всякого рода мухосрански РФии.
Фотографии тел погибших из морга больницы Калинина в Донецке облетели весь мир - тела были свалены в кучу прямо на кафельном полу, холодильников не хватало.
До середины лета мой товарищ, работавший там, говорил «Таня, ты просто не поверишь, их гонят на убой как скот, сотнями. И закапывают как скот. Под номерами».
Так это начиналось.
242 дня держался ДАП.
242 дня бился кусочек сине-голубого сердца Украины в Донецке.
А потом просто не выдержал бетон.
И больше не надо никаких слов.
Интересно, наш новый гарант скажет об этом хоть слово?
Вспомнит? Почтит? Или Лига Смеха важнее?»
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" Заграница нам поможет!" - как говорил великий комбинатор.
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Обіцяв першим закон про народовладдя, а тут про кіно. Вовочка брехун.
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Не пригласили в "Зе-манду", а так много сделал для ее прихода...
Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань, чекаємо крутих фільмів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5913

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О, Юрец, а как пыхтел, как пыхтел, любо-дорого послушать...
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А вот не помню, когда шоколадный барыга стал президентом, он тоже государственную программу ввёл "Для поддержки кондитеров Украины"?
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Уважаемый, кондитеры занимаются производством реального продукта, а не виртуального!!! Его хоть съесть можно, а вот кино на хлеб не намажешь.
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зе коломо фофка..Я тупий хахол..я за фас с бєнєй..і вашіх кінах а тупих хахлах і паржать..о тупом рошенє..Гатов о феликом зе ..парешать..а хахлах в коломо стойло.. ..
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А Карпатские леса как и рубали так и рубают!!!
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Не, вот смотрю,скока там после кенгурации прошло? Зеклованаботы где вы? Давайте сделайте их в месте! Шо ж вы за уроды,73%? Шо все уже в отказ пошли? Шо не светит по 4000евро? Ждите вас еще не так на антон насадят дебилы.
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Да какие там "крутые фильмы"? Откуда?! Вот может кто-нибудь сходу припомнить хоть один достойный украинский игровой фильм, или хоть одну достойную книженцию, появившиеся за годы независимости? Ау! Не слышу!
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Нет достойных. Все достойное снимается в России. Весь мир смотрит только русское кино. А Пореченков - главная звезда Голливуда.
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В России снимают в основном белиберду. Так же и в Украине. Пореченкова может и видели в Голливуде, но только в рекламе майонеза.
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Ау! Слухай! " Сторожева застава " , " Червоний ".
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Не пользуются спросом. Отзывы в основном нейтральные и негативные. Бюджет 20 лимонов. Кассовые сборы 2 лимона. Так что не катит. Туфта.
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Тогда нахiй за паребрик " Йолки " смотреть!
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Так я ж разве против? Ехай. Хоть за поребрик, хоть...нахій.
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Нехiй мне туда ехiть. В мордор не летают самолеты и не ходят поезда. Йолки лучше иди смотреть, потом расскажешь, какой сюжет, какой боксофис и какие отзывы.
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Кино это хорошо.Только духовной пищей люди сыты не будут,и войну не остановишь.Может уже пора президенту приземлиться,или все пять лет будем сериал смотреть.Интересно в какой серии покажут повышение зарплат,пенсий и снижение тарифов?
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Как там поклонники "Зе" кричали? Армию/мову/Томос на хлеб не намажешь... Теперь придется ТВ на хлеб намазывать.
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Маша, имейте совесть, только что вот повысили пенсии, с июля опять же мини и макси пенсии повысят. Одним на 65 грн (им и этого хватит), другим на 650 грн. В декабре еще одна индексация пенсий. Да вам денег некуда девать будет. Одна надежда на тарифы.
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Кино на хлеб не намажешь и борщ из него не сваришь. Или как там говорят зебилы про мову, веру и т.д.
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"Полювання на свиню ПеПо - без права відбрехатись" - Сакварелідзе продакшенс.
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Создаём "Фабрику грёз". Грёзами и утешьтесь Украинцы. А реформы? Какие реформы? Я вам ничего не обещал.
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