 Підтримка українського кіновиробництва - одне з пріоритетних завдань, чекаємо крутих фільмів, - Зеленський

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Кiнематографiчний тиждень в Україні. У четвер - 100-рiччя Одеської кіностудії, вчора - відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість", - зазначив Зеленський.
Президент акцентував на важливості підтримки українського кіно.
"Пiдтримка українського кiновиробництва - одне з прiоритетних завдань. Чекаємо крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне - глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть наше кіно. Кiно, зняте в Україні", - підкреслив Президент.
Снимали амеры и бриты. Не знаю, где они снимали и что использовали, но фильм реально воссоздает события... Лучше покупать такие фильмы, чем продолжать снимать низкосортное дерьмо и кормить им зрителей...