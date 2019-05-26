 Український лоукост SkyUp запустив рейси з Харкова та Запоріжжя в Барселону

Про це пише ЦТС із посиланням на інформацію харківського авіапідприємства, інформує Цензор.НЕТ.
Також 25 травня в Барселону відправлено перший рейс авіакомпанії SkyUp і із Запоріжжя.
Рейси з обох аеропортів виконуватимуться двічі на тиждень - щосереди і щосуботи.
Мы к этой новости комментарии пишем...
я ошибся,мау так же 16 тыс предлагает. а вот air france из киева за 16-17 тыс грн двоих везет туда и обратно.
тут от 13 тыс туда и обратно на двоих мау предлагает. это с одной пересадкой. а с двумя от 11.а sky up от 16 цены ломит.
речь сейчас о Харькове и Барселоне
это кто писал?
я зашел на сайт скайапа
Рейсы Харьков-Барселона пока недоступны (ну это ожидаемо). Нет таких рейсов и на гугле.
Теперь по авиакомпаниям
МАУ 6350 на одного
Пегасус Аирлайнс 4550 на одного
АирФранс из Харькова по прежнему не летает
ты из какого года пишешь?
Всем привет!
Хочу оставить свой отзыв о компании SkyUp.
26.04.2019 08:10 был запланирован рейс Неаполь--Киев PQ692.
26.04.2019 в 05:50 приходит сообщение в телеграм о переносе рейса на 09:10.
26.04.2019 в 07:45 прибыли в аэропорт для регистрации на рейс, но стойки регистрации не обнаружили. В информ бюро посоветовали обратиться в нашу компанию SkyUp
26.04.2019 в 08:00 дозвонились в компанию SkyUp, и это за 1час и 10 минут до вылета, НО НАМ СКАЗАЛИ ЧТО РЕГИСТРАЦИЯ ОКОНЧЕНА и ОНИ НИЧЕМ НЕ МОГУТ ПОМОЧЬ.
Ничего что Стойка регистрации должна закрываться за 40 мин до вылета? Никаких объяснений почему так произошло, никакой помощи компания не оказала, НИЧЕГО.
В итоге семья с маленьким ребенком оказалась по сути кинута авиакомпанией SkyUp, пришлось покупать дорогостоящие билеты для того, чтобы добраться в Киев.
Имея за плечами более 50 перелетов за последние пару лет, в такой ситуации оказались впервые, хотя были и отмены рейсов, и переносы.
На данный момент компания SkyUp включила мороз, никакого ответа по данному инциденту не удалось получить...
Для себя решил избегать национальные лоукост компании т.к. их "клиентооринетированность" дорого обходиться.
Главное в этот Sky Up деньги из бюджета не вкладывать