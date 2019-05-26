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Все про:Запоріжжя (488) Іспанія (250) Харків (1350) лоукост (100) SkyUp (3)

 Український лоукост SkyUp запустив рейси з Харкова та Запоріжжя в Барселону

З аеропорту Харкова 25 травня відновлено регулярні прямі рейси за маршрутом Харків-Барселона. Перевізником виступає компанія SkyUp Airlines.

Про це пише ЦТС із посиланням на інформацію харківського авіапідприємства, інформує Цензор.НЕТ.

Також 25 травня в Барселону відправлено перший рейс авіакомпанії SkyUp і із Запоріжжя.

Читайте також: Український лоукостер SkyUp запустив рейси в Іспанію й Італію

Рейси з обох аеропортів виконуватимуться двічі на тиждень - щосереди і щосуботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128960
 
   
 Топ коментарі
 
Суцільне зубожіння. Ось до чого злочинна влада довела разом з Порошенком. Украинский лоукост SkyUp запустил рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону - Цензор.НЕТ 5344
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Скорей бы зебеня с МАУ и билетами по 800 ойро навел порядок
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зубижилые потянулись с половинками варреника на отдых
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зубижилые потянулись с половинками варреника на отдых
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Суцільне зубожіння. Ось до чого злочинна влада довела разом з Порошенком. Украинский лоукост SkyUp запустил рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону - Цензор.НЕТ 5344
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коментар відмічено як спам  
 
Скорей бы зебеня с МАУ и билетами по 800 ойро навел порядок
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Що, знову концерт ;Лігі смєха; відкриває?
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інтернет-лігу смєха відкрили порохоботи пару місяців взад, реально ржачно
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нет нет клоуна недавно выгнали -с должности президента
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ага - тексты о мааскве копи-пастит в поздравление Киеву и трёт на президентском сайте все достижения пети Украинский лоукост SkyUp запустил рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону - Цензор.НЕТ 9719
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позитивніе для Украины достижения пети существуют тока на языке у пропакандоноф
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Да, например, тут 73% боятся что им визы в Европу не откроют
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А Зеля и говорил что эра "зубожiння" закончилась, всем добро пожаловать в Барселону на выходные.
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Минимум 16 тыс на двоих туда и обратно из Харькова в Париж. Где тут лоу цены? Я смотрел air france - 344 дол (10 000грн) для двоих туда и обратно,кому эти лоукосты нужны?
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давай на какой лоукост ты смотрел 16000 и какие были условия вылета?
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самый дешевый тариф! economy! дешевле 8 тыс на человека не будет.
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я тебя не про тариф а про авиакомпанию-лоукост спрашиваю. я не нашел ни одной. какой лоукост везет из Харькова в Париж за 8000?
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Украинский лоукост SkyUp ,на его сайте и смотрел.

Мы к этой новости комментарии пишем...
я ошибся,мау так же 16 тыс предлагает. а вот air france из киева за 16-17 тыс грн двоих везет туда и обратно.
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так. стоп. мау предлагает 8000 в одну сторону? а аирфранс 4000? точно? я глянул - аирфранс вообще не летает из харькова в париж
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СкайАп из Харькова в Париж тоже не летает. Летает из Киева. цена за двоих 5800 в одну сторону
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https://www.skyscanner.com.ua
тут от 13 тыс туда и обратно на двоих мау предлагает. это с одной пересадкой. а с двумя от 11.а sky up от 16 цены ломит.
речь сейчас о Харькове и Барселоне
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"Минимум 16 тыс на двоих туда и обратно из Харькова в Париж. "
это кто писал?

я зашел на сайт скайапа

Рейсы Харьков-Барселона пока недоступны (ну это ожидаемо). Нет таких рейсов и на гугле.
Теперь по авиакомпаниям
МАУ 6350 на одного
Пегасус Аирлайнс 4550 на одного
АирФранс из Харькова по прежнему не летает

ты из какого года пишешь?
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как то путающийся в показаниях путешественник во времени худко зник.... видать билеты бронирует на пегасус
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Почитала отзывы о сервисе этой " авиакомпании" - жуть

Всем привет!
Хочу оставить свой отзыв о компании SkyUp.
26.04.2019 08:10 был запланирован рейс Неаполь--Киев PQ692.
26.04.2019 в 05:50 приходит сообщение в телеграм о переносе рейса на 09:10.
26.04.2019 в 07:45 прибыли в аэропорт для регистрации на рейс, но стойки регистрации не обнаружили. В информ бюро посоветовали обратиться в нашу компанию SkyUp
26.04.2019 в 08:00 дозвонились в компанию SkyUp, и это за 1час и 10 минут до вылета, НО НАМ СКАЗАЛИ ЧТО РЕГИСТРАЦИЯ ОКОНЧЕНА и ОНИ НИЧЕМ НЕ МОГУТ ПОМОЧЬ.
Ничего что Стойка регистрации должна закрываться за 40 мин до вылета? Никаких объяснений почему так произошло, никакой помощи компания не оказала, НИЧЕГО.
В итоге семья с маленьким ребенком оказалась по сути кинута авиакомпанией SkyUp, пришлось покупать дорогостоящие билеты для того, чтобы добраться в Киев.
Имея за плечами более 50 перелетов за последние пару лет, в такой ситуации оказались впервые, хотя были и отмены рейсов, и переносы.
На данный момент компания SkyUp включила мороз, никакого ответа по данному инциденту не удалось получить...
Для себя решил избегать национальные лоукост компании т.к. их "клиентооринетированность" дорого обходиться.
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На москву надо лететь, там процветание, там туризм, там отдых...
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Скоро Коломойський зі своїм МАУ відкриє рейси на Москву та Севастополь.
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я тобі відкрию таємницю: із Києва в Москву всі летять через Мінськ, там пересадка. так я тобі скажу, що останні три роки всі ці рейси забиті на 100%
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Ну так то ж тікали, а з 20-того числа бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються додому.
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я вон летаю с Выговского на Привокзальную за 7 грн. полет нормальный.
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Судейской или прокурорской должно хватить. А простолюдинным пенсионерам - только дача.
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Кхм, в лучшем случае, а может как мох в комнате живут.
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Так пенсии и на автомобиль не хватит, например. Или на смартфон нормальный. Так что, не продавать их в Украине?
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Так что теперь молчать об этом?) Дай поныть на никого не интересующую тему.
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Харьков не самый богатый город в Украине
Главное в этот Sky Up деньги из бюджета не вкладывать
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это шоб Петя со своей шоблой в испанию убежать смог)))
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а он ещё не в Липецке...?\аяяй - недоработка Великого ЗЕ Шестого...!)\
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Ничего, это ненадолго. Скоро останется одно сплошное МАУ - Бене конкуренты не нужны.
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А соя вангувала, що "всьоразваліцца" а тут таке сталося....
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чтобы открыть маршрут надо минимум полгода готовиться. Так что это еще по инерции со времен Пети готовилось.
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Зрада! Должны были закрывать направления при Зеленском, а они сволочи открывают!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїнський лоукост SkyUp запустив рейси з Харкова та Запоріжжя в Барселону
 
 
 
 
 
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