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 Негода на заході України призвела до загибелі двох людей, зокрема дитини, - ДСНС

На Закарпатті та в Івано-Франківській області через підтоплення загинули дві людини, зокрема одна дитина.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

За даними рятувальників, які озвучив на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації з підтопленням у західних областях України головуючий віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, загинули 57-річний житель Івано-Франківської області та 11-річний хлопчик на Закарпатті.

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"Унаслідок несприятливих погодних умов протягом останнього тижня на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, за оперативними даними, частково підтоплено близько 2 тис. будинків, понад 7 тис. 300 домогосподарств, 8 тис. 800 га сільгоспугідь у 162 населених пунктах, розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг, знеструмлено 197 і порушено газопостачання 2 населених пунктів", - розповів заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128956
 
 
 Топ коментарі
 
Погибли люди, мальчик. А президент в это время развлекался на 95 квартале. Нелюд он.Поздравляю зебилов.
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ребенок погиб позавчера. где соболезнования от зеблика? на закарпатье дождь неделю идет. уже к нам в центр циклон приешел в четверг. а зебзик только сегодня сподобился помощника послать и соболезнование пострадавшим объявить. занят сильно был?
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На Прикарпатті затопило безліч сіл, поля, городи, загинули люди, гинуть на фронті майже кожен день кращі сини та доньки України, безліч того, що потребує роботи та уваги Президента.

Що робить блазень в цей час? Воно танцює та мавпує кожен ден, а на всі запитання відповідає, що вони не в його компетенції.

Я ВАМ НИЧАВО НЕ ОБЕЩАЛ!!!
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да не переживайте вы так сильно на сцене - играйте по нотам...)))\мы вас на бис вызовем...)\
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Погибли люди, мальчик. А президент в это время развлекался на 95 квартале. Нелюд он.Поздравляю зебилов.
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В моём родном Днепре в течении недели погибли только на одном мосту три человека.Что должен был в связи с этим Зеленский сделать?Давай,отвечай по существу.И вся лайканувшая тебя ботва.
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президент владимир-лигасмешник сказав уряду писати заяви і йти геть...це про мчс
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А зачем вообще в такой ситуации посылать в район бедствия помощника президента? Там что, нет администрации, руководящих работников, МЧС? Там детский сад? Выделить им финансы и пусть дорубывают то, что не дорубали.
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Одна середня смерека може втримати п'ять (!!!) тон води на рік...
Коли ти ТВОРИШ відверту, свідому, дурню, то будь готовий до наслідків.
Може я такий поганий? Та я й гривню не пожертвую ІДІОТАМ...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНегода на заході України призвела до загибелі двох людей, зокрема дитини, - ДСНС
 
 
 
 
 
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