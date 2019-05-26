 Уродженець Гани намагався перетнути кордон за підробленим італійським паспортом, - ДПСУ

Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса, що прямував з України в Німеччину, один із пасажирів надав прикордонникам закордонний паспорт громадянина Італії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби. Правоохоронці провели перевірку наданого на контроль паспорта за допомогою спеціальних технічних засобів. Результати перевірки документа виявилися невтішними для "італійця". Прикордонники встановили, що паспорт повністю підроблений.
Згодом прикордонники з'ясували, що насправді чоловік є громадянином Гани. Де і за яких обставин іноземець "отримав" паспорт, невідомо. Наразі його затримано, правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення.
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Врать плохо!!!
Дарина з товаришем пройшли до відділу поліції.
https://rv.suspilne.media/news/24004?fbclid=IwAR3sbaZXw5Emfu1o_fcJIclGR-*********************************
Вот это она рассказывала вчера