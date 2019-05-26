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Все про:Держприкордонслужба (2109) паспорт (382) підробка (144) Гана (1)

 Уродженець Гани намагався перетнути кордон за підробленим італійським паспортом, - ДПСУ

У пункті пропуску "Краківець" прикордонники виявили підроблений паспортний документ.

Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса, що прямував з України в Німеччину, один із пасажирів надав прикордонникам закордонний паспорт громадянина Італії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби. Правоохоронці провели перевірку наданого на контроль паспорта за допомогою спеціальних технічних засобів. Результати перевірки документа виявилися невтішними для "італійця". Прикордонники встановили, що паспорт повністю підроблений.

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Згодом прикордонники з'ясували, що насправді чоловік є громадянином Гани. Де і за яких обставин іноземець "отримав" паспорт, невідомо. Наразі його затримано, правоохоронці проводять заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128955
 
 
 Топ коментарі
 
а ничего, что и в Ровно и москве в одной форме полицейские? Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9686 у вас там на ботоферме стеця совсем берега потеряли, ляпаете фейки как пирожки Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4973
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петю оторвали от кормушки. Теперь экономит на ботве. Качество соответствует цене.
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"...Ніякого затримання не було.." - як завжди ЗБРЕХАВ Вазелин..🤬
Вверху - Ровно..
Внизу - Москва...
Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4972
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а ничего, что и в Ровно и москве в одной форме полицейские? у вас там на ботоферме стеця совсем берега потеряли, ляпаете фейки как пирожки Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4973
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зебилы верят только вазелину, пока вас мордой об тейбл самих он же не огреет)
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кацапе.. ты своих ищешь?) или просто беркут защищаешь - как всегда?)
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ты просто палишься своими постами, беркута в Украине давно уже нет, он к вам кацапам перебежал и там свое название сохранил, ты бы хоть для начала поинтересовался, какие спецподразделения полиции сейчас есть в Украине, прежде, чем писать такую ахинею Уродженець Гани намагався перетнути кордон за підробленим італійським паспортом, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 217
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от дурик.. мусора авакова действуют как беркут. До речи большинство из них так и осталось в мусорах..
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ты разместил фейковое фото якобы сделанное в Ровно, а теперь уже не знаешь, как заднюю передачу включить, тебя не только я, а уже твои подельники по порохнявой ботоферме мордой в твой фейк ткнули, а ты продолжаешь ещё что то пыжится и стрелки переводить
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петю оторвали от кормушки. Теперь экономит на ботве. Качество соответствует цене.
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Я тоже заметил , что порохоботы уже не те,это уже просто наборщики текста.
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Чувак! тут ты соврал! на обоих фотках Мацковское задержание малолеток ОМОНОМ..
Врать плохо!!!
Уроженец Ганы пытался пересечь границу по поддельному итальянскому паспорту, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 364
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разницы никакой - когда бреше призЕдент)
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извини! не согласен!!!.. нужно отвечать за свои слова и ответственно выбирать картинки, демки, твитопосты..
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- Показав свій жетон дуже мимоходом, провів з нами коротку бесіду хвилини на дві і запропонував піти в відділок для дачі пояснень. Коли я запитала чи будуть на нас складати адмінпротокол він сказав що ні, не будуть, - розповідає Дар'я Коцюруба.

Дарина з товаришем пройшли до відділу поліції.

https://rv.suspilne.media/news/24004?fbclid=IwAR3sbaZXw5Emfu1o_fcJIclGR-*********************************

Вот это она рассказывала вчера
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Затримували поліцаї з РВВС, звідки в них така екіпіровка?
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по его меркам он был почти уже на месте. романтик.....
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Почему-то в райскую высокодуховную московию он не бежал...
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Оце новина а те що через день ловлять злодія в законі який невідомо як потрапив в Україну ,ніхто не бачить.
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вот и побежали первые сторонники роялелюба
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Бач в зелені стоїть таки, а в пєті? І маринка чогось сумна.....
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у зебзика стоит хер бени в его жопе. не более
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Это один из 65 млн что вазелин пообещал дать украинское гражданство...
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Вспомнился анекдот: Идет Абрам по пустыни,а на встручу негр. Абрам кричит -Привет Рабинович! Негр ему в ответ:-Я не Рабинович! Абрам: -О-о! Ты и фамилию поменял?! Уродженець Гани намагався перетнути кордон за підробленим італійським паспортом, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3101
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уже и из Украины ползут....не в ту Германию я ехал.
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Може то Балотеллі приїхав клуб шукати? Уродженець Гани намагався перетнути кордон за підробленим італійським паспортом, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7792
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А сказал бы кто ему, что свежезаехавший ганиец нифига не похож на итальянца - денег бы себе сэкономил.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУродженець Гани намагався перетнути кордон за підробленим італійським паспортом, - ДПСУ
 
 
 
 
 
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