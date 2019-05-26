 "Динамо" представило нову форму: тепер з автографом Лобановського

Екіпіровку презентували під час матчу 31-го туру УПЛ проти ФК "Львів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Нову форму виконано у фірмових кольорах "Динамо" - в білому кольорі з синіми смугами на рукавах. Зазначимо, що манжети виконано в кольорах прапора України.
Гостьову форму виконано в синіх кольорах. На манжетах, як і на домашній формі, присутні синьо-жовті кольори.
Крім того, на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського на формі присутній його автограф.
Уже и троли успели набежать
Речь идёт об автографе Валерия Васильевича!
Тема статьи именно об этом!
Набежавшие лосьотроли, думайте сначала, а потом ваяйте свои посты в этой теме!
Если не знаете кто такой Лобановский, то нафига сюда припёрлись?
А чемпиони, *** ,кроти.
На тому фото, що розмістили ніякого автографа немає.
Видно тільки літери АВ, український прапорець і символіка Динамо.
В музыканты не годитесь... (с)