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Все про:Динамо (108) футбол (663)

 "Динамо" представило нову форму: тепер з автографом Лобановського

Нову форму виконано у фірмових кольорах команди - синьому та білому, а манжети - в кольорах прапора України.

Екіпіровку презентували під час матчу 31-го туру УПЛ проти ФК "Львів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Нову форму виконано у фірмових кольорах "Динамо" - в білому кольорі з синіми смугами на рукавах. Зазначимо, що манжети виконано в кольорах прапора України.

Гостьову форму виконано в синіх кольорах. На манжетах, як і на домашній формі, присутні синьо-жовті кольори.

Крім того, на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського на формі присутній його автограф.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128954
 
   
 Топ коментарі
 
форму міняють а гра командна всерівно гівно!!!
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і ще нехай побриють голови наголо...и тогда реалььіе изменения в команде - налицо
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Они может лучше играть бы поучились. А то херней всякой маются. То вышиванки, то автограф. Лобановский все это клодло разогнал и даже базу сторожить не доверил бы.
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і ще нехай побриють голови наголо...и тогда реалььіе изменения в команде - налицо
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яйца себе побрей , дятел. суркиса нахер убрать. динамо это история украины , история украинского футбола а эта фамилия только позор. пусть опять станет ментовской лучше так .
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подстилка авакова, выкупи у суркиса динамо, он продает и оно станет ментовским
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форму міняють а гра командна всерівно гівно!!!
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та да , сегодня смотрел со Львовом - дубы-дубами..
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Согласен.Только со стадиона. Некормлени свини.....Ни одного с легким фартовым ударом.
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вспомните какие игры выдавала команда времён Лобановского ещё если и выпадали на день Киева ! .. а у этих , пля, опять мотивации нет ...
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Давайте ещё вспомним 105 000 на стадионе и еще столько же желавших туда попасть.
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Динамо -Ювентус 1998 , ну это то что я видел...
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А почему без крестов? Символ смерти же так прикольно носить на себе. Даже солдики с удовольствием ездят на таком транспорте, а бегуны за мячом - чем хуже? Ноги бы еще выровнять.... прессом
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а что козлов не устраивает напрыклад в форме "Пармы"?

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то что у нас мощеславие, а там все-таки нету попов в золоте и на лимузинах. там скромно, но они богаты(люди), а тут - с золотом и голым задом
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Казлов.... крест символ искупления и вечной жизни вохри те!
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Да мы троли ... а я прохобот .правда такой сибе без содержания.
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Кривоногим разве это поможет?. И кстати не нужно там росписи Лобановского, этот человек заслужил только хорошие воспоминания!
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А що там на фото за тітка? Донька Валерія Михайловича?
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шо нацыпи на негра бусы , шо сними с негра бусы он все равно белым не станет.
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Как только хворми нєту, так і нікоторого гламуру нєту!
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думал кора у них вместо формы они там все деревьяные
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форма новая, хорошая..содержание неважное
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ну прям как в анекдоте про бардели .. "Динамо" представило нову форму: тепер з автографом Лобановського - Цензор.НЕТ 7796
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Ещё раз!!!
Речь идёт об автографе Валерия Васильевича!
Тема статьи именно об этом!
Набежавшие лосьотроли, думайте сначала, а потом ваяйте свои посты в этой теме!
Если не знаете кто такой Лобановский, то нафига сюда припёрлись?
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так этож бл. тупые , не врубаются , люди то не местные . Лобановский это святое в Украине .
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Не только в Украине. Кстати не думал что ему 80 только. По доброму мог бы ещё жить. Мог бы столько ещё сделать. Для меня самое его достижение, даже не КОК 75 или 86,и не серебро 88, а то как он приехав практически на руины в 1996 году, за короткое время сделал одну их лучших команд мира. Именно мира, так как если киевляне громили барсу и побеждали реал, то и в мире им любая команда по зубам была. После его смерти практически началась деградация динамо.
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А ви , друззя, як вдягайтесь,
А чемпиони, *** ,кроти.
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Они может лучше играть бы поучились. А то херней всякой маются. То вышиванки, то автограф. Лобановский все это клодло разогнал и даже базу сторожить не доверил бы.
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а причем тут вышиванки и автограф. ? то что команда не играет -это одно . разговор о Лобановском - это уважение , как и вышиванка . а ты гнойный пид...
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Эй петушок, а не кажется ли тебе шо таким отношением они позорят и вышиванку и Васильича? И уважение к Лобановскому это продолжение его дел, а не печатание его портрета на трусах и майках. Хотя кого я спрашиваю... очередной малолетний дурень.
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эй петушок, а не кажется ли тебе шо таким отношением они позорят и вышиванку и Васильича? И уважение к Лобановскому это продолжение его дел, а не печатание его портрета на трусах и майках. Хотя кого я спрашиваю... очередной малолетний дурень.
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вважаю, що ******* Динамо не тільки не заслуговує носити автограф Лобановського, а навіть несправедливо ставити підпис Метра під цим. Ця команда - це не виробництво Валерія Васильовича. Сьогоднішня "команда" - це пародія на Динамо, виробництва Суркіса та Хацкевича, тож нехай вони і ставлять свої авторські підписи на своєму "витворі". І нічого приплутувати сюди та прикриватися Лобановським.
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А де автограф?
На тому фото, що розмістили ніякого автографа немає.
Видно тільки літери АВ, український прапорець і символіка Динамо.
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...Как вы братцы не садитесь,
В музыканты не годитесь... (с)
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Презентуй ,не презентуй ,всё равно ничего не получится.Динамо окончательно угроблено.Грех говорить, но хорошо ,что ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР не видит этого позорища.
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Интересно,когда они покажут видео,про то как во время дебатов,один из Порошенковских гоблинов(которого Потрох наградил медалькой перед уходом с поста президент),скиздил футболку"Киевского Динамо" из музея футбола на стадионе,с автографами всех игроков.Или когда об этом напишут на цензоре?Или вы про такие подвиги ************ героев не пишите?
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Где Лобановский, а где эти *бланы вкупе со своим тренером и президентом клуба.
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Автограф Лобановского? Интересно, как они добыли автограф? Цензор деградирует, статью писал ПТУшник))
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От некогда славного "Динамо"-Киев осталась только копия автографа мэтра на форме и всё.
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Есть анекдот на похожую тему, выходит на боксерский ринг мусульманин и хрестианин, христианин достает с под футболки крестик целует и креститься... а на трибуне 2 священника один мусульманский, мусульманский спрашивает "думаете ему это поможет?" Священник отвечает ему "если он плохой боксер нет". Все очень мило, но это не поможет...
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можно всю форму украсить автографами динамовцев, творивших историю клуба, но от этого президент не поменяется
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президент клуба? нет. это- решение собственника .
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Позорники! Вы бы лучше в память об Мэтре играли бы как при нем, ну хотя бы старались! Который год никак чемпионат выиграть не могут!
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Не стыдно Лобана так позорить? Он бы за такую игру нахер ВСЕХ выгнал бы раздевалки мыть в первой лиге!!! Где футбол???? Где Украинский Динамовский Футбол? Можете хоть хер нарисовать на футболке, но от этого потенция украинского футбола не увеличиться! Футбола Лобановского - НЕТ!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Динамо" представило нову форму: тепер з автографом Лобановського
 
 
 
 
 
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