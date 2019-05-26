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Матеріали за темою:
Все про:Ар'єв (212) геноцид (85) Німеччина (1203) голодомор (182) Бундестаг (34) петиція (44)

 Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв

Петиції із закликом до німецького Бундестагу визнати Голодомор геноцидом українського народу не вистачає 10 тисяч підписів.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"5 хвилин вашого часу сьогодні можуть бути дуже корисними для України. О 23:59 закінчується час збору підписів під петицією до німецького Бундестагу про визнання Голодомору геноцидом. Лише 5 хвилин. Потрібно ще 10 000 підписів", - зазначив Ар'єв, закликавши українців підтримати петицію.

Дивіться також: Канада завжди виступатиме разом з Україною в боротьбі проти ненависті та несправедливості, - міністр оборони Канади Саджан ушанував жертв Голодомору. ФОТО

Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Арєв 01

Щоб німецькі депутати розглянули документ, він має зібрати 50 тисяч голосів. Станом на 18:30 26 травня петиція зібрала 42 536 підписів.

Нагадаємо, 30 квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.

Читайте також: Підписів може не вистачити: Українців закликають активніше підписувати петицію про визнання Німеччиною геноцидом Голодомор в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128953
 
   
 Топ коментарі
 
А кто убил больше Украинцв - нацисты или коммуняки?
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Москаль - то природній ворог України. Якщо ворог України для тебе - "не погано" - ти не українець, а манкурт.
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Просто голод - це було там, де був прото неврожай, а на території України це був саме голодомор, бо після неврожаю по селянський хатах ходили отряди комунофашистів та забирали геть усю їжу, лишаючи людей на голодну смерть.

А потім до вимерлих сіл потягнулися ешелони переселенців з Московії...

А те, що ти "вважаєш" - не більш ніж російсько-фашистська брехня.
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очень обидно. Не хватает пару тысяч голосов!!
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47060 - действительно будет очень обидно
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Ще 3 години за німецьким часом, може Канада і Америка підтягнуться
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Проголосовал, хотя немецкого не знаю. Очень помогал Гугл: нужно лишь скопипастить в строку поиска непонятную немецкую фразу (сразу всю фразу), дописать слово "переклад", и почти 100% получите адекватный перевод.
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А что изменится, если Германия не признает голодомор геноцидом? Кстати, много лучше было бы, если, как поляки, потребовать компенсацию в один-два триллиона евро за шалости Германии на территории Украины во время ВОВ. За эти денюжки можно слегка поправить свое финансовое состояние. Я уже прикинул на счетах - по 50 тонн евриков на рыло выходит, включая новорожденных. И всей страной рвануть на Мальдивы. Или на Гавайи.
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Голодомор был, вот это самое печальное... и это на богатейших землях мира. Деньги не меняют историю, они её портят.
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В войну погибло много больше. На этих же землях. Это тоже печально. Но это было очень давно. Пора бы уже перестать рвать волосы от горя, рыдать, и сыпать соль на раны.
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Армяне помнят, евреи помнят , а почему мы не должны помнить как у наших дедов и прадедов, живших на лучших черноземах Европы, кто-то имел право отбирать все до последнего зерна . Мне бабушка рассказывала, что осенью 1932 г у них отобрали все зерно из коморы ,, все из погреба и даже небольшие сумочки (торбынкы ) из семенами гороха , фасоля и мохуды. Раньше семена не забирали . У них осталась только свекла, поскольку коммунисты не нашли куда ее положить. Этой свеклой да листьями из берестка они и питались. У мамы сохранились фото класса 1932 год - 30 чел; 1933 - 9 чел . И Вы предлагаете об этом геноциде украинцев не вспоминать ? Не выйдет . Мои дети это знают и будут знать внуки и правнуки ...
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Є такі, дуже зацікавлені в тому щоб саме українці, не вірмени, не євреї, а саме українці забували свою історію, не знали хто вони такі. Це нащадки колонізаторів в багатьох поколіннях.
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Вы не знаете имен ваших четырех прадедов и четырех прабабок. А пра-прадедов и пра-прабабок уже шестнадцать. Вы даже не знаете биографии своих двух дедов и двух бабок. И даете обещания о своих детях, и даже внуках(!), и даже-даже(!!!) правнуках. Они ведь даже вас помнить вряд-ли будут. Вы же не помните, как погиб в 1812 году ваш пра-прадедушка при взятии Москвы французами? И как плакал Михаил Илларионович Кутузов, хороня его? Ведь он был его любимым денщиком. Я уж не говорю о каменном веке, когда один из ваших пращуров, могучий вождь племени речных выдр при набеге на соседнее враждебное племя черепах захватил в бою длинноногую красотку, от союза с которой и пошел ваш род. Потом у них тоже случился великий голод и мор, когда племя черепах в отместку за набег угнало у племени речных выдр стадо только что прирученных мамонтов, тем самым оставив их на зиму без мяса, молока и теплых шкур. А вы все о реквизированном в 1932 г. зерне из коморы печетесь. (Кстати, что такое "мохуда"?). Не стоит так убиваться о давно прошедшем и канувшем в Лету. Один умный паренек как-то сказал, что нет прошлого, и нет будущего, есть только настоящее, которое через миг станет прошлым, и перестанет существовать. (Ну как, Ніна, я вас немного отвлек от грустных мыслей?).
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Будьмо, ще дві години і менше тисячі залишилося. хто розібрався в реєстрації пару раз підпишіть
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ИНСТРУКЦИЯ
https://docs.google.com/document/d/1MIBoEiHa32nzvCZkfFa2ehGmY8yKpTWS6zYLjWFBRC8/preview?fbclid=IwAR1Q3JIMeX2XXEFgbQYK8qeBEJ2xaJngfZvz_OggaiqfliBAAGIqupqRStc
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Дуже 'дивно змінюється кількість підписів. Було 49949, а тепер 49157
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49157 це кількість онлайн користувачів на сайті
Голосів не вистачає: Quorum erreicht Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7646
Nein
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Количество онлайн-подписчиков 50481, а не пользователей.
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Не ошибаюсь, график обновляется с разрывом по времени. Со вчерашнего дня наблюдаю.
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Не поспішайте, дзвоніть знайомим, нехай голосують. В Німеччині 24.00 о нашій першій. Anzahl Online-Mitzeichner 49423 Quorum erreicht Nein (кількість он-лайн абонентів доходить до 50000), а кворуму ще нема.
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Anzahl Online-Mitzeichner 50939. Подивимось що буде за кілька хвилин.
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это к сожалению только - Количество онлайн-подписчиков...
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Anzahl Online-Mitzeichner 50003. Таке враження, що німці дражняться.
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Anzahl Online-Mitzeichner 49935 ??? Ще годину можна голосувати. Підтримуйте, щоб не залишати німцям можливостей знижувати показники.
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дочка пыталась зарегится...письмо не пришло.уже полчаса прошло
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проверяла везде..даже мне скрин прислала для потверждения...нет
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Может, поля какие-то не заполнила, или галочки не поставила возле
Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen.*
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Но тогда ей бы высветило красным эти строки...
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Она учительница немецкого... Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 1095 Попыталась второй раз зарегится, написали, что этот адрес уже зарегистрирован...а письмо так и не пришло
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там дальше нужно заполнить:E-Mail Adresse*Passwort*Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 7239Passwort vergessen?
и нажать Passwort vergessen?
в общем у меня получилось - пришло два письма на почту...
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Anzahl Online-Mitzeichner 51235. Нарешті з'являється надія, та будемо відслідковувати до кінця. Ні, зарано, німец тепер показує Anzahl Online-Mitzeichner 49499 ??? Хочеться висловитись, але утримаюсь.
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49710, 51309, 49555, 50354, 51335, 49862, 51354, 50247 - количество онлайн подписчиков
Судя по графику осталось ещё где-то 3 тыс. Настоящей цифры нигде нет
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Откуда сведения? Судя по графику пары тысяч не хватает
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Там числа меняются - судя по жёлтой кривой, ещё голосов не хватает.
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Как-то по-дебильному. Спец. поддомен для петиций, а самого главного нет. Куцый график трудно назвать информацией.
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Кажется набрали
Совместная подпись онлайн (50510)
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Увы, нет ещё.
Должно вместо Nein появиться Ja или что-то подобное.
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может у немцев должно время закончиться, но судя по количеству проголосовавших (имена или цифры в таблицы) - точно больше 50к. Осталось чуть больше 5мин. и станет ясно.
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я так понимаю еще сутки на голосование?. Ай-да Арьев - ну и шутник. Зато как всех мобилизировал!
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Скорее всего. Или до точного времени сегодня, когда эта петиция была написана
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Ну вот на графике пунктир появился, который мы спокойно преодолели. А он судя по расстоянию точно на 50к. Хотя до сих пор светится Nein. Завтра станет ясно. Всем удачи!!!
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Німці не пропустили. Ось вам потік - 2. Повідомлення "Anmelden/Registrieren
Vielen Dank für Ihre Registrierung, Ihr Benutzerkonto wurde erfolgreich aktiviert.
Ihre Mitzeichnung wurde mit heutigem Datum gespeichert" не було ні зараз, ні тиждень тому. І не тільки в мене. Багато моїх знайомих впевнені, що проголосували, а їх голоси не зараховані. Просто не прислали підтвердження. Кворум не досягає. Німці ніколи не були нашими союзниками. Тому і програли 2-і світові війни. Програють і третю.Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 754
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Может, у них ограничение по украинским айпи? С моего алжирского проблем не было Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9451
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Логично, чтобы петиция была бы "только для граждан Германии"
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Не совсем логично - вопрос касается Украины. Если бы немцы решали какой-то вопрос из своей истории, то тогда мы бы точно не имели права голоса.
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Представил тысячи китайских петиций во всех странах
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Петиция зарегистрирована 14.12.2018. Где-то она отлёживалась больше 5 месяцев. Предмодерацию проходила? Пущать или не пущать? "Тайвань - территория Китая". Пущать её на сайт Бундестага?
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Вопрос не просто в петиции, а в установлении исторической справедливости и урокам на будущее, чтобы подобных кошмаров не случалось, не только с украинцами, но и с другими народами
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И последнее, там выше - некто Виктор Новиков написал:"нет прошлого, и нет будущего, есть только настоящее, которое через миг станет прошлым, и перестанет существовать." Мне же ближе другая трактовка: "Если кто живя в настоящем, не помнит уроки из прошлого - у того призрачное будущее". Лады леди и джентльмены пора баинньки - всем прекрасных снов.
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мне подтверждающее письмо шло больше часа
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїнці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв
 
 
 
 
 
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