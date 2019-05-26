 Українці до 27 травня можуть проголосувати за зареєстровану на сайті Бундестагу петицію про визнання Голодомору геноцидом, - Ар'єв

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"5 хвилин вашого часу сьогодні можуть бути дуже корисними для України. О 23:59 закінчується час збору підписів під петицією до німецького Бундестагу про визнання Голодомору геноцидом. Лише 5 хвилин. Потрібно ще 10 000 підписів", - зазначив Ар'єв, закликавши українців підтримати петицію.
Щоб німецькі депутати розглянули документ, він має зібрати 50 тисяч голосів. Станом на 18:30 26 травня петиція зібрала 42 536 підписів.
Нагадаємо, 30 квітня на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.
https://docs.google.com/document/d/1MIBoEiHa32nzvCZkfFa2ehGmY8yKpTWS6zYLjWFBRC8/preview?fbclid=IwAR1Q3JIMeX2XXEFgbQYK8qeBEJ2xaJngfZvz_OggaiqfliBAAGIqupqRStc
Голосів не вистачає: Quorum erreicht
Nein
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Но тогда ей бы высветило красным эти строки...
и нажать Passwort vergessen?
в общем у меня получилось - пришло два письма на почту...
Судя по графику осталось ещё где-то 3 тыс. Настоящей цифры нигде нет
Совместная подпись онлайн (50510)
Должно вместо Nein появиться Ja или что-то подобное.
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Ihre Mitzeichnung wurde mit heutigem Datum gespeichert" не було ні зараз, ні тиждень тому. І не тільки в мене. Багато моїх знайомих впевнені, що проголосували, а їх голоси не зараховані. Просто не прислали підтвердження. Кворум не досягає. Німці ніколи не були нашими союзниками. Тому і програли 2-і світові війни. Програють і третю.