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Все про:Закарпаття (747) Зеленський (1428) паводок (62) Єрмак Андрій (1)

 Помічник Зеленського Єрмак відправляється через паводки на Закарпаття

Андрій Єрмак, помічник Президента України Володимира Зеленського, 27 травня відвідає постраждалу від паводків Закарпатську область.

Про це повідомили в прес-службі глави держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мета поїздки - ліквідація наслідків паводка на Закарпатті, допомога постраждалим", - додали в прес-службі.

Як повідомлялося, 20-23 травня внаслідок інтенсивних опадів в Івано-Франківській області в зону підтоплення потрапили 1 тис. 721 житловий будинок і 6 тис. 137 домогосподарств у 78 населених пунктах. Станом на ранок 26 травня підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 22 двори в місті Калуш та селі Перевозець Калуського району, селі Топорівці Городенківського району та селі Пнів Надвірнянського району.

У Закарпатській області за той же період у зону підтоплення потрапили 114 житлових будинків, 574 підвальні приміщення, 610 домогосподарств, 1 тис. 988 га сільськогосподарських угідь, 170 га пасовищ. Залишаються підтопленими 79 підвальних приміщень житлових будинків, 153 двори, 492 га сільськогосподарських угідь, 52 га пасовищ.

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24 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Наразі рівень води на річках Закарпатської та Івано-Франківської областей поступово знижується. Водночас у неділю, 26 травня, рівень води на річці Тиса в районі міста Чоп Закарпатської області утримується на рівні 1140-1190 см із виходом води на заплаву. Станом на 12:00 25 травня він був зафіксований на рівні 1117 см.

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Від початку робіт підрозділи ДСНС здійснили в Івано-Франківській області 135 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуювали 76 осіб (із них 12 дітей) та 10 автомобілів. Із підтоплених ділянок доріг вивезено 586 осіб (із них 63 дитини), відкачано 34 тис. 158 куб. м води. У Закарпатській області здійснено 25 виїздів, відкачано 32 тис. 80 куб. м води.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128952
 
 
 Топ коментарі
 
ну правильно, конечно помощник поедет, его величество ВАЗЕЛИН ШЕСТОЙ занят более важными делами - у него финал лиги "смехуёчков" и новые записи "рассмеши гомика" на носу!!!
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Оценит размер кэша который можно будет поиметь со средсив на восстановление...
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Я не могу по себе судить...я к бюджету Украины отношения никогда не имел и не имею...
Я сужу по товаришЧу богдане...доверенном лице кили азирова пюв борьбе с коррупцией...который сейчпс на Банковой командует...
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"А грамоту Ермака мы прочли и вразумели и уже приказали князю Болховскому да Ивану Глухову с пятьюстами стрельцов идти помогать вам.
- Премного благодарствуем, - отвечал Кольцо, низко кланяясь, - только не мало ли будет, великий государь?
Иоанн удивился смелости Кольца.
- Вишь ты какой прыткий! - сказал он, глядя на него строго. - Уж не прикажешь ли мне самому побежать к вам на прибавку? Ты думаешь, мне только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди на хана и на Литву. Бери что дают, а обратным путем набирай охотников. Довольно теперь всякой голи на Руси. Вместо чтоб докучать мне по все дни о хлебе, пусть идут селиться на те новые земли! И архиерею вологодскому написали мы, чтоб отрядил десять попов, обедни вам служить и всякие требы исполнять.
- И на этом благодарим твою царскую милость, - ответил Кольцо, вторично кланяясь. - Это дело доброе; только не пожалей уж, великий государь, поверх попов, и оружия дать нам сколько можно, и зелья огнестрельного поболе!
- Не будет вам и в этом оскудения. Есть Болховскому про то указ от меня.
- Да уж и пообносились мы больно, - заметил Кольцо, с заискивающею улыбкой и пожимая плечами.
- Небось некого в Сибири по дорогам грабить? - сказал Иоанн, недовольный настойчивостью атамана. - Ты, я вижу, ни одной статьи не забываешь для своего обихода, только и мы нашим слабым разумом обо всем уже подумали. Одежу поставят вам Строгоновы; я же положил мое царское жалованье начальникам и рядовым людям. (А. Толстой, "Князь Серебряный").Как же это напоминает "Атамана Козицына" и "дабравольцев Навароссии"...
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Кому не подобається Президент України - чемодан, вокзал, росія.
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Це тобі треба було зробити при керівництві Порошенка.
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прикинь - при Януковиче его любители тоже так говорили.... и где щас тот Янукович, не подскажешь?))
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термоса вже не випустять.
то так тільки овощу пощастило.
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НУ,МЛЯ ТАМ УЖЕ ВОДА СПАЛА,ОПЕРАТИВНО РАБОТАЕТЕ зебилы !!!!!
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а чего бы тебе вместе с шибзиком не свалить нахер?
ты смотри "Президент" с большой буквы. чо рагулье - нашел жопу для применения языка?
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https://www.youtube.com/watch?v=cOwy5-qIK5U
Вы только послушйте ету гадость рашкасраную .. В етой гадодть рашкиной столько ядана,,что они сами себя отравят....Но такова она жизнь ,,что от етого яда уходят все страны ..
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Через деякий час новина буде звучати так: "Колишній поомічник колишнього президента відправився на лаву підсудних за махінації з б'юджетними коштами, виділеними на подолання наслідків паводків на Закарпатті."
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Вот читаю порохоботов, и просто сторонников пеци, и понимаю, мозг ваш полностью превратился в дерьмо!
Кстати, порохоботы, вы достигли максимального уровня ненависти к окружающим!
Уже на следующей неделе вы начнёте искать изъяны у самого Господа Бога!
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Сдадите Горбатого, то есть Шоколадного, тогда и поговорим.
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я тебя о чем то спрашивал или ты вечно на подтанцовке подрабатываешь?
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Должностная инструкция обязывает товаришЧа...будь к нему снисзодительным..
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Шо ж ты злой такой? С таким настроением не мирятся.
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Я уже давно предлагал объединиться ради страны, государства, а для многих ещё и родины, но минстэць наверное запретил это делать...
Вон, внизу, пост Привета, как можно жить с такой разрухой в голове?
Кстати, сначала подумал, что от вас это сарказм, но потом решил, что это реальное предложение...
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ты реально думаешь что я например буду с вами идиотами мириться? я конечно подозревал, но чтобы настолько.....
иди... зелепупик...
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Я этого ответа и ждал!
Ты хоть и мент, но так и не понял, что тебя просто прощупывают...
Лишний раз подтверждение тому, что у вас вместо мозгов соя...
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серьезно? ты меня "прощупывал"? А ха ха ха ха
зебзик - ты попался в классическую вилку. таким нехитрым способом разбалтываются мелкие шныри вокзальные.
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Реально, скажите мне, как вам живётся с таким дерьмом в голове?
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задай этот вопрос себе. это вы плевались дерьмом все 5 лет. все вам было не так. теперь наша очередь. легкой для вас жизнь не будет точно. привыкайте.
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Это точно. Представляю сколько слёз у них будет.
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Обьединятся с кем? С беней...с багданой...с разумковым? Мы с тобой наверное разную страну хотим построить...я независимую демократическую Украину...ты непонятно что с паРашей.
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Даже и не пытался этого сделать...
Я не собираюсь вместе с вами зебенями участвовать в превращении Украины...в паРашу...
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Магик. Ты с ума сошел?Хотя это твое естественное состояние.Мириться с недалекими людьми, себе дороже.Стихия на западе несколько дней уже, погибли люди , ребенок, а это только сегодня послало свою шестеру посмотреть что там да как.А само развлекается. Тьху , прости Господи
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О как...зебени уже чувака с ксивой презЕнта на уровень госпола бага начинают ставить...
Далеко пойдете товаришЧи зебени...ну где то до уровня паРаши с ее ******...
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с нами? что с вами произошло? в какой момент вам в головы вложили "враг не в кремле"? и вы поверили и повелись. теперь радуйтесь. ваше время. сами сами все сами... а я лично хрен на блюде могу предложить вместо помощи
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И действительно, от вас помощи лучше и не ждать ...
А то какую то пакость ещё подсуните...
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ну прекрасно. вперед и с песней.. как там "мы начинаем кавээн для чего? для кого?"... это из юности "маладого даравания"... только чур - потом не скавчать. ок? потому как резко получите скринами нынешними в потное жадное ..... лицо
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С нами все в порядке.Мы вместе, сильные. А вот что с вами произошло и происходит , пером не описать. Можт включишь остатки мозгов да , помотрев вокруг, подумаешь что творится то в державе?
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а что термос сам не поехал? послал пацана которого там , в свою очередь, спросят - бабки на ликвидацию привез? нет? ну и ехай отсюда на йух!!! всегда поражался цинизму влады - что то серьезное случится и сразу - туда выехала и работает правительственная комиссия, вроде эта комиссия оживит погибших и быстро построит все пошкодженное!!! лицемеры! зеля, если хочешь быть авторитетным вождем- бери бабло и езжай сам!!!!
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учись... эпистолярный инвалид

Хто з вас, парахаботские сектанти,

Пад липамі нє нюхав шаурму?
Закройте рота іменем Гідранта!
Вам не кохати Київ як Йому © сеть
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Ольга Рев‏ @Olha_Rev 2 часа назад

Ніч. Вулиця. Ліхтар. Аптека.
І в наркоманському диму
Зеленський бачить лиш абрека,
Що з кицьки робить шаурму...
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"метро
запах липы
шаурма....."
первые впечатления молодого гопника впервые приехавшего в красавец-Киев
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Покорение Закарпатья Ермаком. Начало.
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🐷ботский ответ - "сам дурак!", чего еще от дураков ожидать!
🤣🤣
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Какой гимн у зебеней...таков и ответ...😀
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та там уже три дня посуха... посмотрели L+L с опозданием
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На самолете или вертолете? Какой в этом смысл? Попиарится? Попросите лучше о помощи власть имущие страны может книг подкинут
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ты наверное не знаешь, но это все зеленский вырубил, а не порошенко, днем он давал концерты, а ночами выезжал на вырубку деревьев, а теперь пришел на пост президента, чтобы замести свои следы. Но справедливый и честный порошенко не даст ему это сделать, ведь ещё будучи президентом он открыто заявил, что переходит в оппозицию Помічник Зеленського Єрмак відправляється через паводки на Закарпаття - Цензор.НЕТ 1920 Только не сказал конкретно к кому, к лично зеленскому, 73% граждан Украины или ко всем украинским деревьям, которые ещё не успел вырубить зеленский
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Сколько можно простить кацапское дерьмо?!
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а что дармоеды из кабмина делают и местные чинушки
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так они уже уволены! Помічник Зеленського Єрмак відправляється через паводки на Закарпаття - Цензор.НЕТ 2593
все уволены! Помічник Зеленського Єрмак відправляється через паводки на Закарпаття - Цензор.НЕТ 2593

теперь за все отвечает Зеленский !
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В Италии из критичных рек выводят много параллельных каналов, ведущих в море. Весной снег в горах тает, но, благодаря каналам, реки не разливаются. Эти каналы даже используют аграрии для полива полей. Через Верону протекает горная река Adige. Она имеет 5 каналов с дамбами.
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5 лет Порошенко говорил что протестовать нельзя, иначе Путин нападет. Теперь Порошенко грозит майданом.

Я шото пропустил, война закончилась?
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Да , пропустил. Проснись. Только не пугайся.Соберись.Зеля пришел.
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ленивые западенцы не могли мешки с песком как защиту сделать, или все в Европе бабки делают. Так приедут будет куда потратить . Там никто не знает что такое налоги. Так пусть плавать учатся
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а зачем нам тогда президент, если все самим делать?

что б шашлык-машлык в Турции жарить ?
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Дайте йому найбільшу лопату. Більша лопата - більше толку від помічника.
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И не злопыхвуйсте!

У Президента Зеленского очень серьезное дело - "Съемки лиги смеха" Помічник Зеленського Єрмак відправляється через паводки на Закарпаття - Цензор.НЕТ 6971

а закарпатцы скоро сами обсохнут, на солнышке
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПомічник Зеленського Єрмак відправляється через паводки на Закарпаття
 
 
 
 
 
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