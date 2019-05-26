 Помічник Зеленського Єрмак відправляється через паводки на Закарпаття

Про це повідомили в прес-службі глави держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мета поїздки - ліквідація наслідків паводка на Закарпатті, допомога постраждалим", - додали в прес-службі.

Як повідомлялося, 20-23 травня внаслідок інтенсивних опадів в Івано-Франківській області в зону підтоплення потрапили 1 тис. 721 житловий будинок і 6 тис. 137 домогосподарств у 78 населених пунктах. Станом на ранок 26 травня підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 22 двори в місті Калуш та селі Перевозець Калуського району, селі Топорівці Городенківського району та селі Пнів Надвірнянського району.

У Закарпатській області за той же період у зону підтоплення потрапили 114 житлових будинків, 574 підвальні приміщення, 610 домогосподарств, 1 тис. 988 га сільськогосподарських угідь, 170 га пасовищ. Залишаються підтопленими 79 підвальних приміщень житлових будинків, 153 двори, 492 га сільськогосподарських угідь, 52 га пасовищ.

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24 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Наразі рівень води на річках Закарпатської та Івано-Франківської областей поступово знижується. Водночас у неділю, 26 травня, рівень води на річці Тиса в районі міста Чоп Закарпатської області утримується на рівні 1140-1190 см із виходом води на заплаву. Станом на 12:00 25 травня він був зафіксований на рівні 1117 см.

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Від початку робіт підрозділи ДСНС здійснили в Івано-Франківській області 135 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуювали 76 осіб (із них 12 дітей) та 10 автомобілів. Із підтоплених ділянок доріг вивезено 586 осіб (із них 63 дитини), відкачано 34 тис. 158 куб. м води. У Закарпатській області здійснено 25 виїздів, відкачано 32 тис. 80 куб. м води.