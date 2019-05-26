 Помічник Зеленського Єрмак відправляється через паводки на Закарпаття

Про це повідомили в прес-службі глави держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мета поїздки - ліквідація наслідків паводка на Закарпатті, допомога постраждалим", - додали в прес-службі.
Як повідомлялося, 20-23 травня внаслідок інтенсивних опадів в Івано-Франківській області в зону підтоплення потрапили 1 тис. 721 житловий будинок і 6 тис. 137 домогосподарств у 78 населених пунктах. Станом на ранок 26 травня підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 22 двори в місті Калуш та селі Перевозець Калуського району, селі Топорівці Городенківського району та селі Пнів Надвірнянського району.
У Закарпатській області за той же період у зону підтоплення потрапили 114 житлових будинків, 574 підвальні приміщення, 610 домогосподарств, 1 тис. 988 га сільськогосподарських угідь, 170 га пасовищ. Залишаються підтопленими 79 підвальних приміщень житлових будинків, 153 двори, 492 га сільськогосподарських угідь, 52 га пасовищ.
24 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Наразі рівень води на річках Закарпатської та Івано-Франківської областей поступово знижується. Водночас у неділю, 26 травня, рівень води на річці Тиса в районі міста Чоп Закарпатської області утримується на рівні 1140-1190 см із виходом води на заплаву. Станом на 12:00 25 травня він був зафіксований на рівні 1117 см.
Від початку робіт підрозділи ДСНС здійснили в Івано-Франківській області 135 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуювали 76 осіб (із них 12 дітей) та 10 автомобілів. Із підтоплених ділянок доріг вивезено 586 осіб (із них 63 дитини), відкачано 34 тис. 158 куб. м води. У Закарпатській області здійснено 25 виїздів, відкачано 32 тис. 80 куб. м води.
- Премного благодарствуем, - отвечал Кольцо, низко кланяясь, - только не мало ли будет, великий государь?
Иоанн удивился смелости Кольца.
- Вишь ты какой прыткий! - сказал он, глядя на него строго. - Уж не прикажешь ли мне самому побежать к вам на прибавку? Ты думаешь, мне только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди на хана и на Литву. Бери что дают, а обратным путем набирай охотников. Довольно теперь всякой голи на Руси. Вместо чтоб докучать мне по все дни о хлебе, пусть идут селиться на те новые земли! И архиерею вологодскому написали мы, чтоб отрядил десять попов, обедни вам служить и всякие требы исполнять.
- И на этом благодарим твою царскую милость, - ответил Кольцо, вторично кланяясь. - Это дело доброе; только не пожалей уж, великий государь, поверх попов, и оружия дать нам сколько можно, и зелья огнестрельного поболе!
- Не будет вам и в этом оскудения. Есть Болховскому про то указ от меня.
- Да уж и пообносились мы больно, - заметил Кольцо, с заискивающею улыбкой и пожимая плечами.
- Небось некого в Сибири по дорогам грабить? - сказал Иоанн, недовольный настойчивостью атамана. - Ты, я вижу, ни одной статьи не забываешь для своего обихода, только и мы нашим слабым разумом обо всем уже подумали. Одежу поставят вам Строгоновы; я же положил мое царское жалованье начальникам и рядовым людям. (А. Толстой, "Князь Серебряный").Как же это напоминает "Атамана Козицына" и "дабравольцев Навароссии"...
то так тільки овощу пощастило.
ты смотри "Президент" с большой буквы. чо рагулье - нашел жопу для применения языка?
Вы только послушйте ету гадость рашкасраную .. В етой гадодть рашкиной столько ядана,,что они сами себя отравят....Но такова она жизнь ,,что от етого яда уходят все страны ..
Кстати, порохоботы, вы достигли максимального уровня ненависти к окружающим!
Уже на следующей неделе вы начнёте искать изъяны у самого Господа Бога!
Вон, внизу, пост Привета, как можно жить с такой разрухой в голове?
Кстати, сначала подумал, что от вас это сарказм, но потом решил, что это реальное предложение...
иди... зелепупик...
Ты хоть и мент, но так и не понял, что тебя просто прощупывают...
Лишний раз подтверждение тому, что у вас вместо мозгов соя...
зебзик - ты попался в классическую вилку. таким нехитрым способом разбалтываются мелкие шныри вокзальные.
Я не собираюсь вместе с вами зебенями участвовать в превращении Украины...в паРашу...
Далеко пойдете товаришЧи зебени...ну где то до уровня паРаши с ее ******...
А то какую то пакость ещё подсуните...
Хто з вас, парахаботские сектанти,
Пад липамі нє нюхав шаурму?
Закройте рота іменем Гідранта!
Вам не кохати Київ як Йому © сеть
Ніч. Вулиця. Ліхтар. Аптека.
І в наркоманському диму
Зеленський бачить лиш абрека,
Що з кицьки робить шаурму...
"метро
запах липы
шаурма....."
первые впечатления молодого гопника впервые приехавшего в красавец-Киев
🤣🤣
все уволены!
теперь за все отвечает Зеленский !
Я шото пропустил, война закончилась?
что б шашлык-машлык в Турции жарить ?
У Президента Зеленского очень серьезное дело - "Съемки лиги смеха"
а закарпатцы скоро сами обсохнут, на солнышке