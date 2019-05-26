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 Ворог від початку доби обстрілював позиції ОС у районі Гнутового та Красногорівки, втрат немає, - прес-центр

Збройні формування Російської Федерації двічі від початку доби до 18:00 обстріляли позиції наших підрозділів. Вогонь вівся з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил, всі обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Уточнюється, що противник вів вогонь біля Гнутового (зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї) та Красногорівки (з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

"Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.

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Ворог від початку доби обстрілював позиції ОС у районі Гнутового та Красногорівки, втрат немає, - прес-центр 01

Нагадаємо, 25 травня ворог 6 разів обстріляв позиції ЗСУ, втрат немає, одного окупанта поранено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128951
 
 
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С точки зрения командования может. Быть и нет. Но почему то в т. н. Зоне ООСслишком много самоубийств и неосторожности владения оружием.
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Какие правители такие и потери. Экономить деньги на своих гражданах конёк этой власти.
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Вы уж как то определитесь с кем воюем на Донбассе. С вооружёнными силами РФ, тогда почему мы обеспечиваем агрессора сотнями миллиардов долларов поставляется газ, нефть и прочее в Европу. Или воюем и торгуем одновременно?
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спасибо, что живые!
тихої вам ночки, синочки
(дуже втішно, що нема втрат... тримайтеся...)
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог від початку доби обстрілював позиції ОС у районі Гнутового та Красногорівки, втрат немає, - прес-центр
 
 
 
 
 
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