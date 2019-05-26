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 Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту

Сайт ірландського лоукостера Ryanair додав українську до переліку мовних версій на сайті.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер до новин інфраструктури. 😉 Українські громадяни отримали україномовну версію сайту найбільшого лоукостера Європи. Тепер планувати подорож до ЄС стане ще комфортніше. Українська мова - це не лише красиво, але і зручно. Дякую команді Ryanair!" - написав Омелян.

Ірландський лоукостер Ryanair виконав перший рейс з України 3 вересня 2018 року.

На початку травня авіаперевізник оголосив, що Ryanair збільшує частоту польотів з України за чотирма напрямками.

Дивіться також: Найбільший аеропорт світу - стамбульський - змінив написання назв українських міст. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128949
 
   
 Топ коментарі
 
Тю! А преЗедент УКРАЇНИ!!! Запустив русско язичную версію офіційного сайту. Це щоб кацапи не зверталися до Гугл-перекладача.
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Осталось украиноязычную версию президента выбрать...
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Ви справді Невіруючий? Чи все-таки вірите у Зелену Шмарклю?
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Слава богу хоч не про зеленського новина.
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а то вы его просто залижите...!\хоть бы досмерти...)))\
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Ну він же не пятя, це ви його відмили своїми лобизаннями.
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ещё недели не прошло как оно преЗЕдент - а вы уже его отполировали...)))
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Ти мені не цікавий кернесовець, в мене до вас антипатія.
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Гепа твой брат - он тоже сейчас за ВАЗелина...)))
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Слава томосу, тепер наші пенсіонери почнуть "планировать путешествие в ЕС")) Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта - Цензор.НЕТ 1790 Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта - Цензор.НЕТ 5936
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Ви справді Невіруючий? Чи все-таки вірите у Зелену Шмарклю?
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Без сумніву, бо в кожної бабушкі є смартфон. Страна в смартфонє.
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Єслі би у бабушкі бил смартфон, то она била би тінейджером.

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Ваші пєнсіонєри в тайгу за ВАЛЄЖНІКОМ путєшєствуют...
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Тю! А преЗедент УКРАЇНИ!!! Запустив русско язичную версію офіційного сайту. Це щоб кацапи не зверталися до Гугл-перекладача.
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що б його розуміли 50% з 73,22 % його електорату.
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новость про лоукостеры, а у соевой ботофермы зуд на зеленского не прекращается Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта - Цензор.НЕТ 405
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ну, если они на окладе, то за этот месяц им ещё заплатят
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Ага...заплатят за 2014-й, 2015-й, 2016-й, 2017-й, 2018-й, 2019-й, «пєрєабуєтесь на 2-й, на на 3-й, на 4-й, на 5-й... «соя!вальцман!чоколят! На Рооооооостов ! абьірвалг ! абьірвалг !»

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У хряка денег хватает -- так что боты будут сидеть круглосуточно
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У вас, зебилов, Порох был все пять лет "на языке", да и сейчас вы не меньше о Порохе упоминаете. Так что привыкайте, зебилоботы. Сколько вам платит зепрезик за полировку?
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во первых, я не голосовал за зеленского, во вторых мародера порошенко никто с первых дней, в отличии от вас порохонявых дебилов с первого дня не костерил и не унижал, а только когда эта сволочь начала красть, брехать и мародерствовать, только тогда о ней стали говорить то, что она заслужила. Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту - Цензор.НЕТ 8911 Так, что засохни порохнявый дебил, лучше подумай, что мразь порошенко скоро сядет на сакмью подсудимых, портнов уже постарается упрятать его надолго и забрать у него все, что он украл у граждан Украины, начиная с фабрики К.Маркса Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту - Цензор.НЕТ 5068
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что тебя так удивляет? Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту - Цензор.НЕТ 2280 штепсель вытащи из своей тарапуньки, может думать начнешь Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту - Цензор.НЕТ 4059
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Да меня ничего не удивляет. Вот и ты, типичный зебил, ничего умнее не мог придумать, кроме как сослаться на портнова. Ты бы еще на януковоща или аззирова сослался или на табачника, царева и онищенко. И как тебя так угораздило не сослаться на гужву и педошария? Зебилы они такие ...зебилы.
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а что ты против портнова имеешь? ты наверное дебил порохнявый забыл, что порошенко верой и правдой служил януковичу, так, что мразь порошенко, от мрази портнова ничем не отличается А ты уже вошь шоколадная пальцы гнуть на форуме перестала, теперь только скулишь, как собака из знаменитой будки кучерявого мародера
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"А ты, братец, оказывается дурак"© У тебя явный недолив...

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судя по тому, что ты согласен, с тем, что у тебя тормозная жидкость в мозг залита, ты ещё и подтвердил то, что тебе её перелили и тебя бомбануло Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту - Цензор.НЕТ 8890
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Ты шо? Україна = супсідіі, зарплата 4000 евро і дешовий газ
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Не час. Не час зарплатні 4000 євро. Спочатку треба всіх жителів зробити вчителями.
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А як же з вчительками?
Знов гендерна дискримінація?
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Зато дубль сайта Квартала 95 https://www.president.gov.ua/ обзавелся руснявой версией... Крупнейший лоукостер Европы, Ryanair, запустил украиноязычную версию сайта - Цензор.НЕТ 3367
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та ще й до того малоєврей....
Навряд шо з нього вийде справжній жидобандерівець...
А жаль....
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Такого не було навіть при овочу.То що, "патріотики" доморощені?чому не чути аплодисментів, овацій і дифірамбів? Чому так встидливо щамовчуємо чергове досягнення! Русскоящічная версія сайту додасть до пенсій мінімум 1000 баксів
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Це задля того щоб росiйськомовнi щелепи теж розумiли Укази президента
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Це щоб україночуйні і вуха, слухали, кого вони понавибирали...
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Вот это твой удел, с кацапами общаться.
Та и сущность твоя там в посте выше тоже подтверждается
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вовчка принижує державу і тебе це ані краплини не хвилює..
тюфяк і простофіля..
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Чому ж не хвилює?- Його це приємно хвилює.
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ми вже тиждень обговорюємо..
ти пропустив ?
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что ты там с кацапами обсуждаешь, я пропустил. Вкратце можно？
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А она должна с тебе подобными зебилами обсуждать?
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з тобою ми теж обговорювали..
дуже добре, що ти нарешті визнав свою політичну орієнтацію.. я ні на краплиночку не сумнівалась..
якщо підзабув, то форум тоб і допоможе пригадати - дєрзай.
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Прикольные у тебя отмазки, впрочем как поклонники вол и листопад😀
Давай про прыныження скажи, чо ты петляешь？
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ти ж бачиш що тема не про ЗЕ ?
то і не флудь.
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Тююю, так ты же про прыныження свистеть начала, ты совсем？😀
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ти сам припхався з образами і провокаціями
подякуй, що тебе не відіслали на звичне місце, а навіть подарували тобі свій час і приділили увагу.
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К себе на вы, это болячка конкретная, ксанка. И супрун тебе не поможет.
Или шо, твой листопад меня бить приедет. Кстати, ты ему лайкнула, шо говорит о том, что ты одиночка
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да что ты с рашей вперде беседуешь...?\онотебенадо...?\
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та воно вештається за мною як тінь..
а тебе я вже давно не бачила.
відпочиваєш ?
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отдыхаю сейчас дома - собираюсь вновь на дачу...!\там шикарно, главное нет вокруг людей - правда родич ЗЕлепоклонник, но мне его не жалко...)))\
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Будешь Ксению обижать - тебя кацапы побьют. Но не на форуме, а в реале. Будешь потом кричать: а меня за шо?
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Кацапе, ви й так, як зграя шакалів на неї кидаєтєсь...
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Для людей з проблемами ідентифікації і філологічного аналізу - новина про мову
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якый молодэць омелян...главное успеть себе в актив записать...
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помнится, когда я летел из Севильи в Рим и не смог сам заранее распечатать посадочный, то эта уважаемая компания взяла за распечатку посадочного 30 евро-)
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Дык, они так со всеми зебилам поступают.
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как скажешь, тебе понятно виднее-)
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А в сайту президента України з'явилася російськомовна версія!
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Осталось украиноязычную версию президента выбрать...
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это говорит русоязый вол, прикольно😀
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Я не должностное лицо, но тебе зебилу простительно такого не понимать.
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Таки да!Теперь не буду пользоваться англоязычной версией сайта.
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Ну если он работает в Украине, это естественно. В чем новость?
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Слава пете порошенко))))Ведь это он все вяликий сделал.Не ну правда ж))))
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я не фанат Зеленского, но реально уже тошнит от порохоботского воя...
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНайбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту
 
 
 
 
 
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