 Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.
"А тепер до новин інфраструктури. 😉 Українські громадяни отримали україномовну версію сайту найбільшого лоукостера Європи. Тепер планувати подорож до ЄС стане ще комфортніше. Українська мова - це не лише красиво, але і зручно. Дякую команді Ryanair!" - написав Омелян.
Ірландський лоукостер Ryanair виконав перший рейс з України 3 вересня 2018 року.
На початку травня авіаперевізник оголосив, що Ryanair збільшує частоту польотів з України за чотирма напрямками.
Знов гендерна дискримінація?
Навряд шо з нього вийде справжній жидобандерівець...
А жаль....
Та и сущность твоя там в посте выше тоже подтверждается
тюфяк і простофіля..
ти пропустив ?
дуже добре, що ти нарешті визнав свою політичну орієнтацію.. я ні на краплиночку не сумнівалась..
якщо підзабув, то форум тоб і допоможе пригадати - дєрзай.
ну як знаєш..
Давай про прыныження скажи, чо ты петляешь？
то і не флудь.
подякуй, що тебе не відіслали на звичне місце, а навіть подарували тобі свій час і приділили увагу.
Или шо, твой листопад меня бить приедет. Кстати, ты ему лайкнула, шо говорит о том, что ты одиночка
а тебе я вже давно не бачила.
відпочиваєш ?