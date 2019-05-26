 Найбільший лоукостер Європи Ryanair запустив україномовну версію сайту

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує Цензор.НЕТ.

"А тепер до новин інфраструктури. 😉 Українські громадяни отримали україномовну версію сайту найбільшого лоукостера Європи. Тепер планувати подорож до ЄС стане ще комфортніше. Українська мова - це не лише красиво, але і зручно. Дякую команді Ryanair!" - написав Омелян.

Ірландський лоукостер Ryanair виконав перший рейс з України 3 вересня 2018 року.

На початку травня авіаперевізник оголосив, що Ryanair збільшує частоту польотів з України за чотирма напрямками.

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