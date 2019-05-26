 Збитки від паводка на Закарпатті перевищують 150 млн гривень

Про це повідомили в прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій попередньо класифікувала паводок на Закарпатті як надзвичайну ситуацію регіонального рівня.
За попередніми даними, збитки від стихії водному господарству становлять близько 100 млн грн, а приватному сільському господарству - близько 50 млн грн.
За даними прес-служби, у неділю в ОДА під головуванням в.о. голови Ярослава Галаса відбулося позапланове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розглядалося єдине питання: проходження паводка та ліквідація його наслідків.
"Стихійне лихо зачепило 94 населені пункти в десяти районах Закарпаття. Паводкова хвиля остаточно ще не покинула область. Крім того, наступного тижня, у вівторок і середу, прогнозуються зливи, які можуть спричинити нові підтоплення локального характеру. Однак рівень води в річках, які протікають у зонах ризику, почав знижуватися", - йшлося на засіданні.
Зазначається що про точний обсяг завданих збитків можна буде говорити після документування всіх пошкоджених об'єктів. Але, за попередніми даними, для ліквідації наслідків паводка тільки управлінню водних ресурсів необхідно близько 100 млн грн.
Йдеться про гідротехнічні споруди, берегоукріплення, дамби тощо. Крім того, приблизні збитки сільському господарству в приватному секторі (підтоплені тепличні господарства Іршавського та Виноградівського районів) орієнтовно перевищують 50 млн грн. Ці цифри будуть уточнюватися в процесі роботи комісій, які підраховують завдані збитки.
Наводнение на Закарпатье. Затоплены огромные территории,погибли люди, уничтожен урожай, нанесен огромный материальный ущерб. Со всех щелей Зе несется истошный вой "Что он мог сделать? Это не он вырубил леса !" Да не он. Леса в Карпатах вырубают лет сто уже. И наводнения там явление почти ежегодное. И вопрос не в том, что он мог сделать, вопрос в том, что он ДОЛЖЕН был сделать.
На столе Зеленского еще 29 числа лежала бумага в которой четко и ясно говорилось что местная ГСЧС не сможет самостоятельно справится с масштабами нынешнего наводнения. Но бумага прочитана не была. ни 20, ни 21, ни 22, ни 23. Президент Зеленский банально ленивый и не приученный к регулярному распорядку человек, появляющийся на рабочем месте к десяти утра. Регулярные, рутинные обязанности вызывают у него отвращение. Он был занят другим. "Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. Конечно это ему ближе. В смартфоне не бывает наводнений.
И даже это не страшно. Страной правит не президент. Страной правит созданная им структура. Вот только беда состоит в том, что структура созданная Зеленским - его точная копия.
Вторым человеком который обязательно должен был отреагировать является глава администрации Президента должность которого занимает г-н Богдан.. Согласно правилам, уже утром 21 мая Богдан должен был уведомить Президента о наличии не визированных документов на его столе и получить указание о работе с ними. Но Богдан был занят. Он с упоением объяснял всему миру что закон о люстрации на него не распространяется, попутно пытаясь удалить из реестра минюста свою фамилию из списка люстрированных чиновников.
Структура МВД и министр Аваков должны были срочно найти Президента и уведомить о ситуации. Это ее прямая обязанность. Но Авакова нет. Кстати, где он?
22 мая страна обрела секретаря РНБО в лице Данилюка. Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления . Сводки ГСЧС кучкой лежали у него но прочитаны не были.
23 мая Президент Украины Владимир Зеленский позвонил исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу
24 мая Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №325/2019 Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.
А теперь ответ на вопрос что ДОЛЖЕН был сделать Президент.
20 - объявление ЧС, подъем по тревоге специализированных инженерных подразделений для укрепления береговых линий в района вероятного подтопления.
переброс вертолетного подразделения МВД для мониторинга ситуации и спасательных работ в зоне подтопления.
Подъем воинских частей и техники для эвакуации населения.
21 вывод саперных подразделений для мониторинга дамб, водоотводов.
Начало эвакуации населения, разворачивания мест размещения эвакуируемых.в местах недоступных наводнению.
Распечатывания НЗ продовольствия и медикаментов.
Ничего этого сделано не было. Результат 3 погибших 11 пропавших без вести, огромные материальные убытки.
Все это абсолютно четко попадает под ст.367 Уголовного кодекса Украины п.2 от двух до пяти. «Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, или государственным либо общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц»
С чем мы г-на Зеленского и поздравляем.
Для тех у кого "он только пришел". Закон не делает исключений по сроку пребывания на должности. В момент когда президент берет в руки удостоверение - он отвечает за свои действия полностью.
Регіон потопає, а допомоги від держави немає..
Взагалі тиша..
А це просто ЗЕ питанням не цікавився
Жабры пусть отращивают ихтиандры хреновы. Или как голандцы создают дамбы, плотины, ветряки для откачки. Работают кароч. Децентрализация и самоврядування однако, сколько заработал, столько и потратил. Не хочешь работать - отращивай жабры.
Он мнооого за 5 лет денег в ВР намутил... То хай теперь и заплатит, раз такой он патриот как волает на каждом углу.
все засыпали мусором
теперь ищут виноватого
тридцать лет никто ничего не делал посмотрите на замусоренные
отводные канал