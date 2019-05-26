 Збитки від паводка на Закарпатті перевищують 150 млн гривень

Про це повідомили в прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій попередньо класифікувала паводок на Закарпатті як надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

За попередніми даними, збитки від стихії водному господарству становлять близько 100 млн грн, а приватному сільському господарству - близько 50 млн грн.

За даними прес-служби, у неділю в ОДА під головуванням в.о. голови Ярослава Галаса відбулося позапланове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розглядалося єдине питання: проходження паводка та ліквідація його наслідків.

Читайте також: Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях

"Стихійне лихо зачепило 94 населені пункти в десяти районах Закарпаття. Паводкова хвиля остаточно ще не покинула область. Крім того, наступного тижня, у вівторок і середу, прогнозуються зливи, які можуть спричинити нові підтоплення локального характеру. Однак рівень води в річках, які протікають у зонах ризику, почав знижуватися", - йшлося на засіданні.

Зазначається що про точний обсяг завданих збитків можна буде говорити після документування всіх пошкоджених об'єктів. Але, за попередніми даними, для ліквідації наслідків паводка тільки управлінню водних ресурсів необхідно близько 100 млн грн.

Читайте також: На Закарпатті підтопленими залишаються 288 домогосподарств і 1045 га сільгоспугідь, - МВС

Йдеться про гідротехнічні споруди, берегоукріплення, дамби тощо. Крім того, приблизні збитки сільському господарству в приватному секторі (підтоплені тепличні господарства Іршавського та Виноградівського районів) орієнтовно перевищують 50 млн грн. Ці цифри будуть уточнюватися в процесі роботи комісій, які підраховують завдані збитки.