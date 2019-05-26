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Все про:ДТП (2323) пожежа (1647) Польща (1799) українці (899) туристи (11)

 Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі

Минулої ночі на трасі в Польщі згорів автобус, який прямував із Києва до Праги. У салоні перебували 70 пасажирів, вони не постраждали.

Вогонь був настільки сильним, що пропалив дірку в дорожньому покритті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

Пожежа почалася близько першої години ночі між Краковом і Катовіце. Вогонь виник у відсіку, в якому розташовано двигун, після чого охопив увесь салон.

За словами співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, автобус належав українському перевізникові.

"У салоні перебували 70 громадян України. Їх всіх було евакуйовано з автобуса. І з жодним нічого не сталося", - повідомив співробітник митниці

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Евакуйованих пасажирів доставили на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів), де їм надали запасний транспорт.

Унаслідок пожежі автобус згорів повністю. Вогонь був настільки сильним, що пропалив дірку в дорожньому покритті. Рух у напрямку Катовіце ускладнено. Повністю його можна буде відновити лише після ремонту дорожнього покриття.

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Автобус Київ-Прага згорів дотла в Польщі 01
Автобус Київ-Прага згорів дотла в Польщі 02
Автобус Київ-Прага згорів дотла в Польщі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128947
 
   
 Топ коментарі
 
Конечно .Если бы свинарчуки не воровали ,то никто бы в Польшу не уезжал.
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Не гони. Гиперлуп давно работает. Я два дня назад ездил, из Украины в Венгрию всего за 15 минут
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Ничего страшного, Омелян уже достраивает гиперлуп Украина - Польша.
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Не гони. Гиперлуп давно работает. Я два дня назад ездил, из Украины в Венгрию всего за 15 минут
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Ага ))) Только туда дороже, чем обратно ))
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я и не сомневался, что пришла эпоха аварий пожаров отступлений и поражений Упыри притянули с собой тяжёлую карму на всю Украину
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Та прям уже новость.Вот то шо все метро в мире пооткапывали а не построили,в это верится легче.
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Alex Rozhenko. Х**ло уже потушил все пожары в Сибири. (Забил 10 шайб и один х** на пожары в Иркутской обл).
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**********, зрозумійте нарешті- твій бох труп, а ви личинки на ньому.
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Зрозумій, що ваш зелений бох довго не протягне і стане трупом.
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Саакашвілі? Чи ти алі забувся за кого я? Чи ти не алі?
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Саакашвілі збитий льотчик і бєнє він не потрібний. Та і пам'ять мене не підводить, але ти більше ненавидиш Порошенка і погодився на цю зелену нікчему.
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Мова про бєню? Я голосував не за зеленського , а проти порошенка. Тобі нагадати пости про блокування торгівлі на крові? Я нічого не забув і не забуду нажаль......
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Що будеш робити, якщо при дефолті та слабенької армії путін почне наступ? Совість не буде турбувати?
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Тебе в армію призву, якщо не втечеш.
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А я і так на армію працюю, до того ж у мене вже пристойний вік. Тому ти від мене тікати будеш.
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Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко дав оцінку діям у зовнішній та внутрішній політиці Петра Порошенка на посаді глави держви.

Кличко висловив переконання, що п'ятий президент був сильним у зовнішній політиці. Петро Порошенко спромігся провести багато важливих для України речей, серед яких європейська асоціація, безвізовий режим для українці з країнами Євросоюзу. Також Порошенко зумів згуртувати союзників навколо країни.

У той же час, як зазначив міський голова столиці, Порошенко з меншим успіхом проводив свою внутрішню політику.

"Той результат, який він отримав на виборах, - очевидне тому підтвердження", - підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, згідно з результатами статистики, під час другого туру президентських виборів за Петра Порошенка голосували переважно українці з вищою освітою.

Також ми писали, що партія Порошенка балотуватиметься на парламентські вибори восени 2019 року й щоб потрапити у список - потрібно пройти праймеріз.

Окрім того, мер Києва Віталій Кличко заявив, що має намір брати участь в парламентських виборах.
klychko-dav-otsinku-politychnij-roboti-poroshenka-na-posadi-prezydenta/
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Віталій клічко дав оцінку. Дякую, смішно.
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Конечно .Если бы свинарчуки не воровали ,то никто бы в Польшу не уезжал.
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Ниче счас Беня дефолт обьявит и воровоть не будут, так как нечего воровать будет Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі - Цензор.НЕТ 1649
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Так нет ни единого доказательства кроме болтовни купленного журналюги. Никто даже дела не заводил, потому что нет состава преступления.
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Та нах ти пороха сюди приплітаєш, він ще за іловайськ та дебальцеве не відповів.
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перевозчику повезло, что никто не погиб, отделается легким испугом и материальными потерями
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Перевозчик решил сьэкономить на транспорте,получилось все как и должно быть,старьё надо утилизировать вовремя
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Это "старьё" стоит больше, чем твой свинарник в котором ты обитаешь.
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"В результате пожара автобус сгорел полностью."
"Полностью его можно будет восстановить только после ремонта дорожного покрытия. "
слов'ян би вам трохи в редакцію...
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Вырвано из контекста. Речь шла о восстановлении движения - в предыдущем предложении.
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Читай внимательно,а то как Зебил ,,восстановить движение" а не автобус !!
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Як задовбали ці євробляхи! А от порошенківсько- свинарчуківський Богдан не згорів би! Бо його за кордон не випускають. Воно по Україні людей як тварин возить. Вибачте за правду.
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Спитай у южаніної. Питання не по адресу.
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ну не хотят негодяи работать за еду и жкх = негодный народец свинам попался Автобус "Киев - Прага" сгорел дотла в Польше - Цензор.НЕТ 4648 Автобус "Киев - Прага" сгорел дотла в Польше - Цензор.НЕТ 4648
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Да вообще офигели. Гонятся за длинным злотым. Ну ли кроной-форинтом
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...а если все получится, как запланировал Бабломойский, зеленые будут расплачиваться контрамарками на квартал 95...
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ну вообще-то в автобусе Киев-Прага как раз не только и не столько заробитчане. Много туристов.
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Если сгорел на магистрали А-4,будут бешеные заторы.
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так и есть, я вчера ночью ехал по небольшому отрезку - заторы многокилометровые, не мог понять почему.
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Казав Зеленський що на дронах треба мандрувати, не послухались.
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Стрелок
Когда в стране правит быдло

Стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками" В ночь на 26 мая вандалы снизу расстреляли из нарезного оружия новый стеклянный пешеходный мост, открытие которого состоялось вчера в Киеве.

Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі - Цензор.НЕТ 4735
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Пишуть, що за кілька днів все відремонтують.
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у нас во всём ***** (пишу с большой буквы потому как имя собственное) виноват, он и по подъездам сцыт и в автобусах курит...
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Стекло на распиаренном Кличко мосту треснуло не простояв и суток.
Зато Виталя заработал минимум 200 000 000 гривен себе на выборы.

Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі - Цензор.НЕТ 9053
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Боже везде одна показуха
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жаль что эти дебилы не провалились.
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Рашистські гамзєлі продаються вільно в Україні. Мать зеленський винуватий. Да **********?
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Мабуть це туристичний автобус. Є такі екскурсії за маленькі гроші, а потім автобуси ламаються🤔
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В кінці 2018 року доця на такому автобусі в Альпах застрягла. Чекали кілька годин нового автобуса.
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На немецких автобанах куча сгоревших пятен от легковых машин. ну просто очень много.
Мы даже видели как горит нулячее ауди, а немецкая пара стоят и смотрят на свою машину.
Так что любое транспортное средство может загореться, даже украинский автобус.
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между Вроцлавом и Катовице есть место где просто куча сгоревшего металла и вокруг все черное, похоже легковушка сгорела. И так месяц, никто не убирает, просто все вместе со сгоревшим отбойником сгрудили на обочине и уже месяц стоит, не убирают.
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Головне що народ не тягнув свої сумки з валізами як кацапи..тому і всі живi здорові залишилися
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Як правило у людей не більше 10 кг вантажу, бо потім повертаються лоукостом.
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Може бути...Але все рiвно ненавиджу кацапiв ) Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі - Цензор.НЕТ 1693
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Как то раз с ними ехал-восемь раз по дороге автобус ломался.Это ужас.
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ECOLINES -восточноевопейская фирма с главным офисом в Риге
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а кто им дыру в покрытии ремонтировать будет , украинская сторона?
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должна быть страховка, она все покроет.
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Ну що гниди прахоботські і тут люди винні?? Чи покидьки яким ви жопи лижете??
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нет, это Порошенко лично бонбу в моторный отсек заложил.
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Доречі нова назва прахоботів - некрофіли стецька, або зомбаки дякули)))
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономАвтобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі
 
 
 
 
 
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