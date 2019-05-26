 Автобус "Київ-Прага" згорів дотла в Польщі

Вогонь був настільки сильним, що пропалив дірку в дорожньому покритті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.
Пожежа почалася близько першої години ночі між Краковом і Катовіце. Вогонь виник у відсіку, в якому розташовано двигун, після чого охопив увесь салон.
За словами співробітника митниці Краківської дорожньої комісії, автобус належав українському перевізникові.
"У салоні перебували 70 громадян України. Їх всіх було евакуйовано з автобуса. І з жодним нічого не сталося", - повідомив співробітник митниці
Евакуйованих пасажирів доставили на стоянку МОП (кімната обслуговування пасажирів), де їм надали запасний транспорт.
Унаслідок пожежі автобус згорів повністю. Вогонь був настільки сильним, що пропалив дірку в дорожньому покритті. Рух у напрямку Катовіце ускладнено. Повністю його можна буде відновити лише після ремонту дорожнього покриття.
Кличко висловив переконання, що п'ятий президент був сильним у зовнішній політиці. Петро Порошенко спромігся провести багато важливих для України речей, серед яких європейська асоціація, безвізовий режим для українці з країнами Євросоюзу. Також Порошенко зумів згуртувати союзників навколо країни.
У той же час, як зазначив міський голова столиці, Порошенко з меншим успіхом проводив свою внутрішню політику.
"Той результат, який він отримав на виборах, - очевидне тому підтвердження", - підкреслив Віталій Кличко.
Нагадаємо, згідно з результатами статистики, під час другого туру президентських виборів за Петра Порошенка голосували переважно українці з вищою освітою.
Також ми писали, що партія Порошенка балотуватиметься на парламентські вибори восени 2019 року й щоб потрапити у список - потрібно пройти праймеріз.
Окрім того, мер Києва Віталій Кличко заявив, що має намір брати участь в парламентських виборах.
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"Полностью его можно будет восстановить только после ремонта дорожного покрытия. "
слов'ян би вам трохи в редакцію...
Когда в стране правит быдло
Стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками" В ночь на 26 мая вандалы снизу расстреляли из нарезного оружия новый стеклянный пешеходный мост, открытие которого состоялось вчера в Киеве.
Зато Виталя заработал минимум 200 000 000 гривен себе на выборы.
Мы даже видели как горит нулячее ауди, а немецкая пара стоят и смотрят на свою машину.
Так что любое транспортное средство может загореться, даже украинский автобус.