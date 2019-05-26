 "Прокинувся від вибуху", - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Павлоград.dp.ua.
Раміль Ахметов - відомий у місті спортсмен, багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу. Він також є заступником директора спортивно-оздоровчого комплексу "Центр".
"Прокинувся від вибуху. Сусіди бачили, як біля машини "крутився" якийсь чоловік. Найімовірніше, використовували гранату або детонатор", - припустив Ахметов.
Спортсмен викликав поліцію і рятувальників. Поліцейські зафіксували факт і збираються переглянути відео з камер спостереження.
Машина - Honda Accord - відновленню не підлягає.
Вопрос в другом...то что этот"спортсмен" по совместительству бандюган что-то не поделил с такими же как он-это да,тут менты промахнулись,да и соседи без особого энтузиазма видели кого о возле машины,видать и соседям этот "спортсмен" не в камельфо както.
23-летний Рамиль Ахмедов в третий раз стал Чемпионом мира по кикбоксингу, завоевав это звание на турнире в г. Каррара (Италия).