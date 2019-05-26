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 "Прокинувся від вибуху", - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді

Близько третьої години ночі в центрі Павлограда вибухнула машина колишнього чемпіона світу з кікбоксингу Раміля Ахметова. Сусіди кажуть, що біля автомобіля крутився якийсь чоловік.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Павлоград.dp.ua.

Раміль Ахметов - відомий у місті спортсмен, багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу. Він також є заступником директора спортивно-оздоровчого комплексу "Центр".

"Прокинувся від вибуху. Сусіди бачили, як біля машини "крутився" якийсь чоловік. Найімовірніше, використовували гранату або детонатор", - припустив Ахметов.

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Спортсмен викликав поліцію і рятувальників. Поліцейські зафіксували факт і збираються переглянути відео з камер спостереження.

Машина - Honda Accord - відновленню не підлягає.

Прокинувся від вибуху, - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді 01
Прокинувся від вибуху, - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128945
 
 
 Топ коментарі
 
а полиция составляла админпротоколы за незаконный митинг несовершеннолетних ривненчан
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А копать янтарь законно? Или ВСЕ СБУшники должны были караулить машину в Павлограде?
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А в это время отряд сбушников гонялся за копателями янтаря,а батальон полицаев отбирал у предпринимателя заправку.
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А в это время отряд сбушников гонялся за копателями янтаря,а батальон полицаев отбирал у предпринимателя заправку.
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коментар відмічено як спам  
 
а полиция составляла админпротоколы за незаконный митинг несовершеннолетних ривненчан
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А копать янтарь законно? Или ВСЕ СБУшники должны были караулить машину в Павлограде?
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Машину взорвали - это значит у группы людей имеется доступ до взрывчатки,имеется специалист по собиранию ву,эти устройства они готовы применять где им вздумается.Желаю что бы мимо следующей взорванной машины проходила вся твоя семья,а на их похоронах ты сам себя успокаивал - зато все копатели янтаря обезврежены и посажены.
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Дурень...сейчас элементарно собрать любое Ву даже школьнику,достаточно иметь доступ к интернету.К твоему сведению там конструкций столько,сколько ты слов не знаешь.А желать кому-то оказаться рядом со взрывающийся машиной это по меньшей мере мерзко.
Вопрос в другом...то что этот"спортсмен" по совместительству бандюган что-то не поделил с такими же как он-это да,тут менты промахнулись,да и соседи без особого энтузиазма видели кого о возле машины,видать и соседям этот "спортсмен" не в камельфо както.
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Каждый должен делать СВОЁ дело. Одни, занимаются анти террором, другие чёрными копателями
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это хозяин выбежал - весь в пене! пока бегал вокруг - всю пену растерял
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пейте пиво пенное, будет морда здоровенная, вот почему коалиция такая круглолицая "Проснулся от взрыва", - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде - Цензор.НЕТ 2317
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ноунейм решил получить страховку за корыто, которое невозможно продать
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беня против палестинцев первый сезон...
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Ну що тут сказати? Постарайтеся жити так щоб ніхто не захотів підірвати ваше авто. "Проснулся от взрыва", - машину бывшего чемпиона мира по кикбоксингу взорвали в Павлограде - Цензор.НЕТ 9179
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Невже в Павлограді немає гаражів, або автостоянок під охороною?
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Ты в Днепре живешь? куева туча машин ночью во дворах стоит ночью.
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ну рейдеру тачку подорвали - эка невидаль "Прокинувся від вибуху", - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді - Цензор.НЕТ 3957 "Прокинувся від вибуху", - машину колишнього чемпіона світу з кікбоксингу підірвали в Павлограді - Цензор.НЕТ 3957
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"Раміль Ахметов - відомий в місті спортсмен..." А може відомий рекетир?
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2018 год
23-летний Рамиль Ахмедов в третий раз стал Чемпионом мира по кикбоксингу, завоевав это звание на турнире в г. Каррара (Италия).
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Наверное очень"хороший"человек?Уверенна капни глубже его биографию,а не только упоминание о заслугах в спорте,там столько говна выплывет.
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ЗЄпрєз, досить бігати по концертах! Починай наводити порядок в державі" Жени Авакова і став на його місце Корбана(теж бандит, але вихованець Бєні). "Свій до свого по своє"
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И *** на него, на Рауля, у нас на хохлов времени не хватает
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Взорвали наверное за то, что человек вел исключительно честный образ жизни, и отказывался принимать участие в криминальных делах, жестко боролся против местной мафии с участием спортсменов...
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