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Все про:МЗС РФ (495) моряки (580) санкції (2290) Захарова (156)

 "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії прокоментувала слова посла України в Німеччині Андрія Мельника про те, що Україна збирається домагатися введення проти РФ нових санкцій, якщо та не відпустить моряків.

Свою позицію Захарова озвучила російському виданню "РБК", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як ми вже зрозуміли, для санкцій приводу не потрібно - їх штампують на потоці", - заявила вона.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не почне виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських моряків, Київ буде домагатися введення проти Москви нових - "гамбурзьких" - санкцій.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128944
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, у тєбя она прям Васіліса Прєкрасная.
Надо бліже к орігіналу:
"Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 1827
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Самое главное, чтоб рашке зарпретили по всему миру заходить в порты и воды других стран рашковским кораблям и проходить Басфор, это будет лучше любых санкций!!!
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кто тебе дал информацию о количестве ядерного вооружения ты вообще в курсе что ядерные боеголовки бываю активные и неактивные. У Северной Кореи самый большой в мире флот подводных лодок но они маленькие устаревшие и бесполезные в бою если хотя бы одна треть из них работает то это уже хорошо отличные мишени даже для одной НАтовской
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Да, да, помним про пепепел. Эти сказки для тех тупых, которые не разбираются в политике
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Хромосомный ты опять не угомонищся? Твои кумиры из ********* давно свои семьи перевезли в АМЕРИКУ! А Нато не воюет с народом как твой ***** ;МЫ СТАНЕМ ЗА СПИНЫ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ И БУДЕМ СМОТРЕТЬ это его слова . Главное какая там ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ ВЕНЕСУЭЛЕ вот это помощь *********! Твоя ЛИШНЯЯ ХРОМОСОМА ЗАБЫЛА КАК ЗА НОЧЬ развалился ссср и АМЕРЫ спасали от голода народ бывших республик (ПРИСЫЛАЛИ ОКОРОЧКА) ,ВОЙСКА США РАЗГРОМИЛИ Иракскую армию (600 тысяч) за сутки и не один солдат не пострадал, Ты даже под ФЛАГОМ (ТРИКОЛОР) живешь а его на параде в 1945 году бросили к ногам победителей как власовскую тряпку!!!
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Они не Сталин. Они жадные, сыкливые воры и свое благополучие ставят выше страны. Естественно никто не будет своими детьми жертвовать
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Потому что дурачок США не воюет с народами а воюет с бандитами которые их захватили и держат как в тюрьме
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они не должны там никого побеждать потому что они этим странам не обьявляли войну а бандитов там должны победить спецслужбы и полиция этих стран за исключением Сирии там они охотились за ИГИЛ
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Я с тобой согласен, но ты зря ты зря горячишься, и доказываешь очевидные вещи. Местная упоротая публика тебя читать не станет, а просто заспамит. Или проснётся Админ, и тебя в добавок заблокирует на три дня.
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русский, почему весь Мир прогрессирует, эволюционирует, а русня как была зверьем, так им и осталась?
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Макс, найди в Википедии стихотворение: Мятлев, "Гордость народов". Ты всё поймёшь...
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"их штампуют на потоке" я все вынюхать не успеваю! "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 1596
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Читайте полностью все материалы,а не те ,что Вам импонируют. --

---Однако трибунал не потребовал от России закрыть судебное расследование по делу о задержанных моряках. "Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24-х задержанных украинских моряков", - заявил председатель Пак Чжин Хён.
Им грозит до шести лет тюремного заключения, в случае, если они будут признаны виновными.
Трибунал также призвал обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе.
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Будут новые санкции. Есть международные законы и их надо выполнять.
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Слово ОТПУСТИТЬ - КЛЮЧЕВОЕ ! ТРЕБУЕТ ОТПУСТИТЬ! Ты флажок смени на флаг ********* !
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Да,тупой анекдот и ты тоже очень тупой ,чванливый и самоуверенный кацап...
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у тебя президент клоун а у нас бывший медиа магнат
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Закономерность. Если малограмотный, значит - обитатель страны-помойки.
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Ну его же не зря называют "Обиратель Емель руцких".
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Диарейщик, что ты мурло тут вообще забыло. Твой хазяи в Чечне сидит.
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Клоуном был Юрий НИКУЛИН и в цирк было билетов не достать!
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Сегодня у ХРОМОСОМНОГО БУДЕТ ПОСТНЫЙ ДЕНЬ ОСТАВЛЮ ЕГО БЕЗ БОЯРЫ!!!
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вся вата петушня гамбургская "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 7279 со своим главным петухом
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ты что думаеш путинский режим будет существовать 1000 лет - за все придется ответить не переживай - безнаказанность порождает беспредел и за сбитый бинг придется ответить и за искуственные войны в Азербайджане Грузии Украине и Молдове тоже придется ответить и ты сам прекрасно знаеш кому
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одному богу или Путину ведомо - ты полный кретин мне даже не интересно с тобой вести дискуссию ты уже возомнил путина богом? иди лечись пока не поздно
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русский, в стране-помойке не бывает президентов. У вас либо сцарьки, либо фюреры.
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Это большая страна-помойка между Украиной и США. Там обитают дикие племена русни.Они поклоняются своему божку - фюреру *****. И дико стесняются своей зассаной триколорной тряпки. "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 1960
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Не прыгай с темы на тему шо блоха по *****. Почему ты, такой вЯЯликий поцреот страны-помойки, не развернешь тут триколорную тряпку, под которой твои дилды вaивале?
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Samaja bolshaja pomoika eto fashistkaja *****-racija roSSija putina Xy*la "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 4071
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Вот и поперла духовность из руснявой зверушки "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 7571
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On daze na trolja *****-raciji roSSiji netjanit,prosto pridurok...
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Ну уж какого нашли на выходные попастись на бандеровском сайте. Наверное, единствянный более-менее трезвый. И то - как заработает на фунфырик, так сразу исчезнет. "Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції - Цензор.НЕТ 6288
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Где твой патриотичныйх триколор? Скройся, пока злые биндеры тебя не распяли.
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Для нас он ублюдок, террорист и убийца. А судьба региона зависит от людей а не от очередного придурка с амбициями Наполеона.
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Чуть не к месту темы и не совсем уверен что не фейк---проверю, но только что выскочило по одному крепкому новостному порталу что в Нидерландах днями уволили всех офицеров всех рангов из армии и флота, авиации---у кого жёны россиянки. Без обьяснений подробных. Никто не вякнул!
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Если есть справка что ХРОМОСОМА УДАЛЕНА то в подарок ЛЕПЁШКА из КОРОВЬЕВА ГОВНА НО ТОЛЬКО С ЛОПАТЫ!!!
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Volodymyr 25 🇺🇦‏ @st_volodymyr Петиція. Сьогодні останній день. Не вистачає трішечки
голосів. Голодомор 32-33 рр.

ІНСТРУКЦІЯ ТА ПЕТИЦІЯ ТУТ:
https://peaceinukraine.livejournal.com/4282887.html
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Ну нихера себе, занялись пиратсвом под своим флагом, и для санкций не надо никаких оснований. Совсем больная!?
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Ну, с одной стороны она таки права. Разве нужны человеку основания, шоб лишний раз пнуть москаля?
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_Думаешь она говорит так, потому что дело в болезни? Правда? Дело в крайней наглости и безнаказанности!
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Нє, позбавити "коксу" і бухла. Так смішніше буде.

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От цікаво, що буде коли ввести найстрашнішу санкцію: перекрити для їхнього керівництва постачання наркоти?..
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Їх штампують на потоці", - в МЗС РФ відреагували на слова українського дипломата про "гамбурзькі" санкції
 
 
 
 
 
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